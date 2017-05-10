 ПОЛКОВНИКА КОНТРРАЗВЕДКИ СБУ АЛЕКСАНДРА ХАРАБЕРЮША ВЗОРВАЛА ЖЕНЩИНА-ДИВЕРСАНТ

По данным источников "Цензор.НЕТ", расследование установило, что машина была взорвана миной, которую ночью установила женщина-диверсант. Она действовала не одна - кто-то также наблюдал и контролировал обстановку, давал ей команды что делать. Она была простым исполнителем. Обнаружив машину Хараберюша, она установила мину под водительское сиденье - для этого не требуется специальной подготовки, всего одно движение.... Все обстоятельства покушения случайно зафиксированы на видео одной из камер наблюдения.
Очень похожий почерк, как и в деле об убийстве в Киеве журналиста Павла Шеремета.
К сожалению, установить мину было несложно. Семья Хараберюша оставила в 2014-м Донецк, и своей квартиры или дома в Мариуполе не имела. Они жили на съемной квартире в обычной девятиэтажке. Никакой охраны, конечно, у машин во во дворе не было. У полковника не было водителя и личных охранников.
Убийство Хараберюша, очевидно, выглядит местью за дерзкие диверсии в Донецке и Луганске.
20 декабря 2016 года в Донецке взорвалась машина Евгения Косяка - сотрудника "министерства государственной безопасности ДНР". - Косяк получил тяжелейшие ранения, ему оторвало ноги. У Косяка была история отношений с Хараберюшем. Полковник Косяк был заместителем начальника следственного отдела УСБУ Донецкой области, высокопоставленным офицером, который был в курсе многих операций спецслужбы на Донбассе. Именно Хараберюш заподозрил Косяка в сливе информации противнику и установил за предателем наблюдение. 10 августа 2015 года при передаче информации "МГБ ДНР" Косяк был схвачен с поличным. Он был самым высокопоставленным российским агентом, разоблаченным в рядах СБУ во время войны.
В сентябре 2016-го российские спецслужбы обменяли Косяка на группу украинских заложников, включая агента Главного управления разведки Минобороны Украины Владимира Жемчугова и инспектора ООН, бывшего начальника управления "А" СБУ Юрия Супруна. Обмен был не выгоден для нас, поскольку предатель располагал глубокими знаниями о личном составе УСБУ Донецкой области, включая семьи, место жительства, детали многих операций. Но надо было выручать наших - любой ценой.
Руководство страны обязано сделать выводы - освобождение предателей уровня Косяка привело к тяжким последствиям, таких пленных выпускать на свободу нельзя, они должны получать пожизненное. Это была ошибка.
Несомненно, что именно освобождение Косяка привело к активизации действий российских спецслужб против донецкой контрразведки СБУ. За свободу наших заложников Александр Хараберюш по сути заплатил своей жизнью.
Косяк сразу получил высокую должность в "МГБ", и начал, уже не скрываясь, вести подрывную работу против Украины под контролем московских "кураторов". Но долго радоваться ему не пришлось. 20 декабря 2016-го Косяк чудом выжил - был тяжело ранен, стал инвалидом.
Также произошла еще серия взрывов на оккупированных территориях.
Враг оценивал деятельность Хараберюша очень высоко. Вот как сказал о нем бывший "министр госбезопасности ДНР", кадровый сотрудник российских спецслужб, гражданин РФ Андрей Пинчук:
"...Работа против России, была определена для всех без исключения подразделений украинских спецслужб.
В так называемом "Донецком" управлении СБУ, особую ретивость в данном вопросе проявлял отдел контрразведки под руководством Александра Хараберюша, искренне ненавидящего ДНР и Россию, лично участвующего в боевых выходах против ДНР, сладострастно пытавшего и расстреливающего ополченцев...
Только по официальной статистике отдела контрразведки в одном этом подразделении с мая по 15 ноября 2014 года сотрудниками осуществлено 60 задержаний активистов ДНР, реализовано 4 уголовных дела по ст.111 Уголовного Кодекса Украины (государственная измена), 1 – по ст. 114 УК (шпионаж), более 20 дел – по ст.258 прил.3 УК (участие в террористической деятельности)".
Несомненно, противник хорошо осознавал угрозу для своей агентуры в результате деятельности Хараберюша. Кроме Косяка, контрразведчик разоблачил еще двух предателей в областном управлении СБУ, которых также задержали и осудили, в том числе шифровальщика.
Ударом по Хараберюшу российские спецслужбы защищают свою агентуру, а также предателей, которые действуют против Украины на оккупированных территориях.
Но война будет продолжаться. И товарищи Хараберюша отомстят за его гибель.
Городские власти Мариуполя решают вопрос с предоставлением квартиры семье погибшего офицера.
Юрий Бутусов, "Цензор.НЕТ"
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