 ПОЛКОВНИКА КОНТРРАЗВЕДКИ СБУ АЛЕКСАНДРА ХАРАБЕРЮША ВЗОРВАЛА ЖЕНЩИНА-ДИВЕРСАНТ





Руководство страны обязано сделать выводы - освобождение предателей уровня Косяка привело к тяжким последствиям, таких пленных выпускать на свободу нельзя, они должны получать пожизненное. Это была ошибка.

Несомненно, что именно освобождение Косяка привело к активизации действий российских спецслужб против донецкой контрразведки СБУ. За свободу наших заложников Александр Хараберюш по сути заплатил своей жизнью.

По данным источников "Цензор.НЕТ", расследование установило, что машина была взорвана миной, которую ночью установила женщина-диверсант. Она действовала не одна - кто-то также наблюдал и контролировал обстановку, давал ей команды что делать. Она была простым исполнителем. Обнаружив машину Хараберюша, она установила мину под водительское сиденье - для этого не требуется специальной подготовки, всего одно движение.... Все обстоятельства покушения случайно зафиксированы на видео одной из камер наблюдения.Очень похожий почерк, как и в деле об убийстве в Киеве журналиста Павла Шеремета.К сожалению, установить мину было несложно. Семья Хараберюша оставила в 2014-м Донецк, и своей квартиры или дома в Мариуполе не имела. Они жили на съемной квартире в обычной девятиэтажке. Никакой охраны, конечно, у машин во во дворе не было. У полковника не было водителя и личных охранников.Убийство Хараберюша, очевидно, выглядит местью за дерзкие диверсии в Донецке и Луганске.20 декабря 2016 года в Донецке взорвалась машина Евгения Косяка - сотрудника "министерства государственной безопасности ДНР". - Косяк получил тяжелейшие ранения, ему оторвало ноги. У Косяка была история отношений с Хараберюшем. Полковник Косяк был заместителем начальника следственного отдела УСБУ Донецкой области, высокопоставленным офицером, который был в курсе многих операций спецслужбы на Донбассе. Именно Хараберюш заподозрил Косяка в сливе информации противнику и установил за предателем наблюдение. 10 августа 2015 года при передаче информации "МГБ ДНР" Косяк был схвачен с поличным. Он был самым высокопоставленным российским агентом, разоблаченным в рядах СБУ во время войны.В сентябре 2016-го российские спецслужбы обменяли Косяка на группу украинских заложников, включая агента Главного управления разведки Минобороны Украины Владимира Жемчугова и инспектора ООН, бывшего начальника управления "А" СБУ Юрия Супруна. Обмен был не выгоден для нас, поскольку предатель располагал глубокими знаниями о личном составе УСБУ Донецкой области, включая семьи, место жительства, детали многих операций. Но надо было выручать наших - любой ценой.Косяк сразу получил высокую должность в "МГБ", и начал, уже не скрываясь, вести подрывную работу против Украины под контролем московских "кураторов". Но долго радоваться ему не пришлось. 20 декабря 2016-го Косяк чудом выжил - был тяжело ранен, стал инвалидом.Также произошла еще серия взрывов на оккупированных территориях.Враг оценивал деятельность Хараберюша очень высоко. Вот как сказал о нем бывший "министр госбезопасности ДНР", кадровый сотрудник российских спецслужб, гражданин РФ Андрей Пинчук:"...Работа против России, была определена для всех без исключения подразделений украинских спецслужб.В так называемом "Донецком" управлении СБУ, особую ретивость в данном вопросе проявлял отдел контрразведки под руководством Александра Хараберюша, искренне ненавидящего ДНР и Россию, лично участвующего в боевых выходах против ДНР, сладострастно пытавшего и расстреливающего ополченцев...Только по официальной статистике отдела контрразведки в одном этом подразделении с мая по 15 ноября 2014 года сотрудниками осуществлено 60 задержаний активистов ДНР, реализовано 4 уголовных дела по ст.111 Уголовного Кодекса Украины (государственная измена), 1 – по ст. 114 УК (шпионаж), более 20 дел – по ст.258 прил.3 УК (участие в террористической деятельности)".Несомненно, противник хорошо осознавал угрозу для своей агентуры в результате деятельности Хараберюша. Кроме Косяка, контрразведчик разоблачил еще двух предателей в областном управлении СБУ, которых также задержали и осудили, в том числе шифровальщика.Ударом по Хараберюшу российские спецслужбы защищают свою агентуру, а также предателей, которые действуют против Украины на оккупированных территориях.Но война будет продолжаться. И товарищи Хараберюша отомстят за его гибель.Городские власти Мариуполя решают вопрос с предоставлением квартиры семье погибшего офицера.