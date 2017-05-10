EN|RU|UK
Темы дня: Первомай Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России
 Общество, Политика Украины
  2509  34
Все про:День Победы (1054) Днепр_город (2608) Бутусов Юрий (1248)

 РОССИЙСКАЯ ПРОВОКАЦИЯ В ДНЕПРЕ

Российская провокация с проведением "Бессмертного полка" удалась, к сожалению, в Днепре. Шествие по случаю 9 мая в Украине было превращено Кремлем при участии Оппоблока в демонстрацию, направленную на мобилизацию пророссийских организаций и их силовых возможностей.

Плакаты погибших героев стали просто ширмой для прикрытия мощной антиукраинской агитационной кампании, для демонстрации поддержки путинского пиара на Красной площади, и вывода на улицы массово нанятых в бандитских спортклубах и "охранных" фирмах боевиков.

К сожалению, в Днепре эта провокация была организована с максимальным размахом. Организаторы не скрывали реваншистский характер провокации, и именно потому сейчас такое ликование в российской пропаганде. Для них важно было показать, что они снова собирают силы, и что могут на что-то влиять силовым путем.

Руководство полиции области и города, на мой взгляд, проявило полную неадекватность в оценке данной ситуации, отсутствие взаимодействия с ветеранами АТО, и таким образом, пошло на поводу структур Оппоблока. В ходе столкновения пророссийских демонстрантов полиция поддержала действия боевиков Оппоблока. Это просто позор.

Никаких боевиков в оцеплении акции "Бессмертный полк" быть не могло - этим наемникам было плевать на память о ветеранах, они были наняты специально для провокаций. И полиция пошла на поводу у провокаторов. Увы.

Российская провокация в Днепре 01

Российская провокация в Днепре 02


Трудно себе такое представить именно в Днепре - который был символом сопротивления российским угрозам в 2014-м. Ничего подобно даже в мае 2014-го в Днепре не происходило и произойти не могло.

Считаю, что по результатам событий должны быть приняты следующие меры:

1. Кадровые решения по руководству полиции Днепропетровской области и города Днепр. Это явная некомпетентность, и надо точно установить, кто и за что отвечал и принимал решения. Очевидно, что взаимодействия и коммуникации с структурами ветеранов АТО не было. Применение силы со стороны сотрудников полиции к участникам АТО должно получить правовую оценку. Ущерб здоровью очевидный, его необходимо компенсировать, имхо. Если не будет кадровых наказаний, сотрудники полиции не поймут, что произошло, в чем они участвовали, и какие опасные последствия могут быть в результате поддержки группировок наемников на массовых акциях. Полиция в Днепре стала в данном случае явно на сторону пророссийских сил. Никаких компромиссов быть не может, за такое надо наказывать.

2. Всех участников со стороны наемников необходимо идентифицировать, внести в базу "Миротворец", и привлечь к ответственности за хулиганские действия в отношении участников АТО. Демонстративно наказать. Боевики подготовились к столкновениям, они централизованно обозначили себя нашитыми на одежду квадратами. Это говорит о наличии единого центра управления, и привлечении различных не знакомых друг с другом структур.

3. Руководство страны и СБУ следует обратить внимание, что российские спецслужбы сумели под видом шествия в память о 9 мая провести мобилизацию подконтрольных силовых структур. Впервые, в беспрецедентном масштабе, которого не было в 2014-16-м годах. Если не пресечь на корню такие выходки, не принять меры по ликвидации структур, под крышей которых собираются наемники, то в дальнейшем такие акции будут повторяться. во все более широком масштабе, и новые поводы найдутся.

4. Надеюсь, что руководство Днепропетровской ОГА и мэр Днепра Борис Филатов в полной мере осознают, что массовый завоз боевиков в областной центр теперь после этой акции может быть предпринят и по другому поводу, и местные власти должны брать на себя ответственность и оказывать помощь ветеранским организациям АТО, для более слаженного противодействия выходкам пророссийских сил. В 2014-м такое было в Днепре просто немыслимо. Это значит что ситуация гораздо менее контролируемой, чем это было при Корбане и Коломойском.

5. Аналогичные меры следует продумать и по Запорожской и Харьковской областям, а также в Киеве, где также были попытки организовать масштабные провокации.

6. Было бы разумно, если бы руководство МВД, СБУ, дало немедленно оценку событиям.

7. Все эти провокации произошли 9 мая - ровно три года День Победы в Мариуполе стал массовкой для проведения спецоперации российских спецслужб - группа диверсантов "Мангуст" использовала демонстрацию как прикрытие для нападения на городское УВД, и затем после начала боя, чтобы скрыться от уничтожения, направила демонстрацию к зданию УВД, диверсанты вели огонь прикрываясь толпой мирных жителей, погибло много людей. К сожалению, руководство полиции Днепра и Днепропетровской области историю не помнит и обстановкой владеет плохо.

Вот на память, фильмы о событиях в Мауриполе на базе материалов досудебного расследования Службы безопасности:



А вот фильм МВД:

 

Юрий Бутусов, "Цензор.НЕТ"
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Первое,что надо сделать-убрать бл,дских рыгов с Украины!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Руководство полиции области и города, на мой взгляд, проявило полную неадекватность в оценке данной ситуации



полиция и ее рукрводство ПОЛНОСТЬЮ поддерживало титушек и оппоблок. Более того, полиция действовала СОВМЕСТНО и СКООРДИНИРОВАННО с титушками..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
никто ничего не сделает - через время все повторится с большим размахом
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вилкул, оказывается, гражданин России? Надо же. Не знала. Спасибо Юрию, что сообщил.
Хорошо бы еще поинтересоваться, почему данный гражданин, вместо парламента, не заседает на киче, в частности, за события 24 января 2014 перед ОДА, когда титушки под его предводительством людям ребра ломали??
Ненаказанные преступления имеют свойство повторяться.
Так кто реально виноват в случившемся?
Исполнители, нерадивые и бестолковые. Ага. спасибо.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В 2014-м такое было в Днепре просто немыслимо. Это значит что ситуация гораздо менее контролируемой, чем это было при Корбане и Коломойском.Источник: http://censor.net.ua/r439237

А вот за это ответственность несет ЛИЧНО Порошенко П.А.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Юрий,рыба гниёт с головы.Никто никого не накажет.Последний раз,как вы справедливо заметили,пророссийская мразь чувствовала себя здесь некомфортно именно при Корбане с Коломойским.Такой гармонии титушни и мусоров(назвать из полицейскими язык не поворачивается)не припомню со времён яныка.Это не "некомпетенность",как вы говорите.Это гораздо хуже,увы...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Полиция с народом=Браво Аваков, без его ведома ник то и пальцем не шевельнул бы, Луценко -ау- хватит втирать мозги про миллионы Яныка пожет пора рыгов за одно место - они же тебя посадили- СБУ контразведка- нет слов! Теперь понятно зачем убрали Коломойского если бы он рулил Днепром ни одна сволочь бы не рискнула нагло и открыто рявкать- а теперь мона,Не зря так рьяно Виркулап благодатным огнем свою пыку омывал.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Руководство полиции области и города... таким образом пошло на поводу структур Оппоблока"? Не "таким образом", а прямо взаимодействовала. "Полиция пошла на поводу у провокаторов". Не "пошла на поводу", а прямо взаимодействовала. Это видно по тому, как послушно по знаку одного из полицейских титушки отошли.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Аффтор наивный как дитя малое !Вся эта хорошо спланированная акция проводилась с ведома президентика и опекалась Сабаковым и сапаратистами из сбу. Это продолжение действий бандитской власти которая пыталась уничтожить блокпосты блокады на путях торговли с сепаратистами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
та афтар похоже за речью своей следит, так на всяк случай
 показать весь комментарий
Ответить
 
Власть скурвилась? Аваков усыплял бдительность патриотов, когда говорил, что любые поползновения в сорону сепаратизма будут жёстко пресекатся полицией? Моральные уроды! Так открыто поддерживать сепаратюг и избивать ветеранов войны(АТО), Это уже слышком. Забыли майдан? Позор лично авакову и мусорам, руководившим титушками.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Интересно у Авакова есть недвижимость за границей куда он бежать будет когда перестанет быть министром МВД?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Власть молчит? - Молчит.
Сегодня Вилкул собрал титушек, а завтра привезёт путинских байкеров - вот увидите.
А почему бы и нет - если с рук всё сходит?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Працівниця харківського суду закликала розстрілювати людей з українською символікою - ЗМІ

Співробітницю Дзержинського суду Харкова Аліна Мілевськавикрили у заклику розстрілювати людей з українською символікою. Це Аліна Мілевська.


 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну и? Где сообщение о пропаже без вести этой самой алины?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мой сосед говорит, что первое, что надо сделать это физически ликвидировать Ахметова и Вилкула. Дальше будет проще. Даже не знаю прав он или нет? Но что-то надо делать.
Да, и еще нАкакова надо расстрелять или отдать его на растерзание Кернеса.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Все это началось с команды Авакова убить Сашка Бiлого и тупых обьяснений что он якобы сам себе 2 раза выстрелил в грудь ни кто за это ни ответил Аваков крышует сепаров типа Голубана и ненавидит националистов все это видят простые мусора у которых нет ни каких убеждений (кроме зарплаты) и действуют точно также
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
НацЕг - а что тут думать? нет урода - нет проблемы - всё очень просто
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кілька днів тому пан Аваков завіряв, що 9 травня буде жорстко присікатися використання радянської символіки і т.п. Насправді все навпаки. Міністр фейс бука мовчить, як води в рот набрав. Прийом перевірений. Згадаймо розстріл в Княжичах - ні пари з уст. Треба міняти, звичайно Міністра!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Если повесить Вилкула это стабилизирует ситуацию или нет?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Три года балабольства порошенко и компании и вот вам результат. Повозмущались и харе. ЖопОБлок лучшие союзники власти. Это зрада Майдана и воинов на фронте. Парасюка ганьбят, а вилкула не трогают с папашей. Плюс рабинович с мураевым лазят по телеканалам и капитуляцию требуют. Доборолась Украина до самого краю.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Юрий, вы как истинный "либерал"-ленинец любите только одобрямс
(сужу по моему удаленному комменту)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Прям вижу эту картину - все его домашние уже спят, а сам Бутусов сгорбившись над ноутбуком сидит и трет неугодные ему комменты под своей статьей
 показать весь комментарий
Ответить
 
До пункту 2.
Може, я не до кінця зрозуміла ?
Демонстративно - в значенні показово ? Їх потрібно покарати РЕАЛЬНО і КОНКРЕТНО !

Пане Філатов, утримайте місто і наведіть порядок ! Дніпряни, будьте пильними. Побитим ветеранам АТОшникам - поправляйтеся, хлопці. І стягніть відшкодування.

Ну, про владу і до влади разом з поліцаями та іншими силовиками (СБУ -альо, ви ні фіга не були в курсі, кліпали очима) - пі-пі-пі і жести моїх красивих рук.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТРезонансОбществоРОССИЙСКАЯ ПРОВОКАЦИЯ В ДНЕПРЕ
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти