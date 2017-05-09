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 ГЕРОИ ДВУХ ВОЙН

Серия фотографа Александра Чекменева показывает героев двух войн - Второй мировой и войны на Донбассе.

Фотограф Александр Чекменев в своем проекте "WAR-TORN 2014-2015" запечатлел раненых украинских воинов в Главном военном клиническом госпитале в Киеве. Он показал тяжелые последствия боевых действий, которые происходят на востоке Украины из-за российской агрессии. 

Украина вынуждена сегодня защищать свою землю и людей, как когда-то защищалась от немецких фашистов. Новая серия фотографа показывает героев двух войн и тяжелые последствия, которые непременно приносит война. 

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Источник: /p436696


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Вождь великий сухое шампанское

За немецкого фюрера пьет.

https://www.youtube.com/watch?v=ZviqkLtD79E

Вячеслав наш Михайлович Молотов

Принимает берлинских друзей.
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Не надо здесь Городницкого пиарить. Тот еще украинофоб.
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