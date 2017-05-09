 ГЕРОИ ДВУХ ВОЙН

Фотограф Александр Чекменев в своем проекте "WAR-TORN 2014-2015" запечатлел раненых украинских воинов в Главном военном клиническом госпитале в Киеве. Он показал тяжелые последствия боевых действий, которые происходят на востоке Украины из-за российской агрессии.
Украина вынуждена сегодня защищать свою землю и людей, как когда-то защищалась от немецких фашистов. Новая серия фотографа показывает героев двух войн и тяжелые последствия, которые непременно приносит война.
Источник: /p436696
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За немецкого фюрера пьет.
https://www.youtube.com/watch?v=ZviqkLtD79E
Вячеслав наш Михайлович Молотов
Принимает берлинских друзей.
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