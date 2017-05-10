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 Политика Украины
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Все про:Янукович (32444) Рыбников Василий (302)

 ОЧЕНЬ ВАЖНЫЕ ФАКТЫ, КОТОРЫЕ ЕЩЕ НЕ ОЗВУЧИЛ ЯНУКОВИЧ

Стенограмма шокирующих признаний беглого президента Украины, проливающих свет правды на кровавые события прошлого и заставляющих общество самостоятельно задуматься над тем, кто же на самом деле пытался засунуть Людмилу Янукович в дупло крымского кипариса.



Очень важные факты, которые еще не озвучил Янукович 01
Виталий Сердюк, адвокат Виктора Януковича, "Цензор.НЕТ":

"Будем ожидать, что... Виктор Янукович сможет в установленном законом порядке принять участие в данном судебном заседании, высказать свое видение проблематики, высказать позиции, которые он считает нужными и которые он не смог озвучить из-за нежелания Генпрокуратуры проводить его допрос. Защите есть, я скажу, защите есть, и Виктору Януковичу есть что сказать в этом процессе. Есть очень важные факты, которые пока не озвучивались нами... Я думаю, сейчас будет возможность обществу услышать другую версию данной картины и самостоятельно разобраться в том, что происходило в марте 2014 года в Крыму. Ходатайства относительно личного участия Виктора Януковича в процессе, его заявление было подано в самом начале процесса... На сегодняшний день такой возможности нет, потому что у государства нет возможности обеспечить безопасность, его безопасность как участника данного процесса. Вы видели события, связанные с убийством свидетеля Вороненкова по данному процессу, мы многократно озвучивали, что государство в настоящий момент всячески противодействует эффективному расследованию фактов покушения на Виктора Януковича".

Стенограмма заочного выступления подсудимого Януковича Виктора Федоровича с изложением очень важных фактов, которые пока не озвучивались, а также другой версией данной картины. Скайп, Ростов, место с крайне тусклым освещением:

ГОЛОС НЕУСТАНОВЛЕННОГО ЛИЦА: Все, я сделал, буду краток. Ну давайте уже, #бать-копать.

ГОЛОС ПОДСУДИМОГО: Вова, ну дай я почитаю сначала, я же текст не читал. Как мне руки делать?

ГОЛОС НЕУСТАНОВЛЕННОГО ЛИЦА: Та х#йня эти руки, все равно ничего не видно. Давай уже в камеру.

ГОЛОС ПОДСУДИМОГО: Не надо в камеру, я все скажу! Как говорат, граждане Украины, я сейчас скажу вам такое, чего раньше не говорыл, высказать свое видение, как говорат, пробл... пробл... Тьфу, бл (нрзб), текст немножко по-дебильн...

(Звук удара амфорой, возня, грязные ругательства)

ГОЛОС ПОДСУДИМОГО: Аааа! Пробл#тики видение свое, чтобы вы сами разобрались и вошли в правовое поле. Увидели другую версию такого, что происходило в Крыму. Так вот, я раньше этого никогда не говорыл, а сейчас скажу. Этого еще никто не слышал, прыдупрыждаю. Кароче, когда я ехал по Киеву, в меня стрыляли. Убили афицера. Афицера убили! В машыну, которая меня прыкрывала, стрыляли. Потом меня еще прыкрывал мотоцикл, старшына Полищук на мотоцикле прыкрывал, вот цель его была какова. В него стрыляли! Астанавитесь!

ГОЛОС НЕУСТАНОВЛЕННОГО ЛИЦА: Подожди! Голову опусти чуть-чуть. Ты можешь сказать это с выражением, с мимикой твоего лица, как ты умеешь?

ГОЛОС ПОДСУДИМОГО: Астанавитесь!!! Чвак, х#як!

ГОЛОС НЕУСТАНОВЛЕННОГО ЛИЦА: Ну вот чего ты сказал "Астанавитесь!" и начал чвакать, х#якать?

ГОЛОС ПОДСУДИМОГО: Так убили же старшину Полищука. С этим звуком он упал с мотоцикла на землю, там в него стрыляли. Еще стрыляли в Людмилу, мою супругу, как говорат, из крупнокалиберного автоматического оружия. Этот важный факт я еще не озвучивал. Он перевырнет всю версию данной картины. Стрыляли из крупнокалиберного оружия в моих внуков, детей, ветеранов великой отечественной войны, Зеку, Пыку и Чику! Хотели ослабить мои позиции на международной арэне. А вот теперь я скажу еще такой важный факт. Когда пры мне Украина жыла хорошо, в меня каждый день стрыляли. Доходило до того, что фашысты обучали кабанов в Межигорье и Сухолучье поедать человеческое сало с антрацитом, трынировали их стрылять из крупнокалиберного оружия. Когда я выходил на охоту, они в меня стрыляли.

ГОЛОС НЕУСТАНОВЛЕННОГО ЛИЦА: А где про "скорые помощи", бл#дь?

ГОЛОС ПОДСУДИМОГО: И "скорые помощи" в меня стрыляли, прычем все время! Этот важный факт я еще не озвучивал, как говорат, это даст самостоятельно людям разобраться, что происходило в марте 2014 года в Крыму. Один раз в Крыму я дал в глаз страусом, которого я там поддерживал, Людмиле, моей супруге, чтоб защитить себя от изнасилования. Вызвал "скорую помощь", и оттуда выходит врач-националист. Я сразу догадался, что страус с ним в сговоре, потому что они друг другу показали нацыское прыветствие. Я побежал по пенькам, чтобы спрятать Людмилу, мою супругу, в дупло кипарыса. Ну, чтоб вывести ее из-под обстрэла. В нас стрыляли из автоматического оружия, но меня прыкрывал афицер. В него стрыляли. Это новый факт, я еще про него не озвучивал, а Людмила, моя супруга, говорыт мне человеческим голосом: "Брось меня, Витя, спасайся сам!". Я бросил ее в афицера, а афицер бросил ее в меня, потому что в него стрыляли, и рядом с ним было опасно, но со мной тоже было опасно, потому что в меня стрыляли еще больше, но я споткнулся о внука, и крупнокалиберная очередь из автоматического оружия прошла над головой и попала в земляного зайца, который меня тоже прыкрывал, а Людмилу, мою супругу, после этого случая увезли с менингитом.

Отакое от было в Крыму. Эта история вызвала большой, как говорат, рызонанс в обществе. Узнав такую версию данной картины, люди вышли за меня на киевский Майдан против фашызма и хунты. Я им аплодировал, но из Америки прыехали американцы и начали разгонять Майдан. Это были радикалы. "Беркут" прышол защищать народ. В "Беркут" стрыляли, а я им крычал: "Астанавитесь!"

ГОЛОС НЕУСТАНОВЛЕННОГО ЛИЦА: Ну вот нах#я ты сказал "Астанавитесь" и руку под стол убрал сразу?

ГОЛОС ПОДСУДИМОГО: Так я ж закончил!

ГОЛОС НЕУСТАНОВЛЕННОГО ЛИЦА: Ну так что, что ты закончил? Ты закончил - и посиди секунду!.. Давай по-новой, Витя, все х#йня.

ГОЛОС ПОДСУДИМОГО: Как говорат, граждане Украины, я сейчас скажу вам такое, чего раньше никогда еще ни разу не говорыл. Есть очень важные факты, которые пока не озвучивались нами. Когда я ехал по городу мой кортеж, в меня стрыляли.

ГОЛОС НЕУСТАНОВЛЕННОГО ЛИЦА: Вот так, хорошо. Наконец-то новые факты.

ГОЛОС ПОДСУДИМОГО: Отэта токо не пойму, после точки города что написано? Этот важный факт я еще в натуре не озвучивал. А, там дальше, хорошо, или п... плохо.

ГОЛОС НЕУСТАНОВЛЕННОГО ЛИЦА: Витя, скажи, че ты такой умный? Ты читай то, что тебе дали. Твоя задача здесь - ты извини...

ГОЛОС ПОДСУДИМОГО: Есть еще очень важный факт, который не озвучивался, националисты в меня стрыляли, стрыляли, и убили.

ГОЛОС НЕУСТАНОВЛЕННОГО ЛИЦА: Снято.

(Звук выстрела, грохот падающего тела)

ГОЛОС ПОДСУДИМОГО: Вова, я тебя не вижу, ты как попугай откуда-то стрыляешь. Вот нах#я ты щас убил офицера, который меня прыкрывал?

(Звук выстрела, грохот падающего тела)

ГОЛОС ПОДСУДИМОГО:...И еще одного офицера, который тоже меня прыкрывал! Вова, кончай, все уже забились от тебя по дальним углам!

(Звук выстрела, грохот падающего тела, обрыв связи)


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Василий Рыбников, "Цензор.НЕТ"
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Вася, Браво! давай жги напалмом эту антиукраинскую гниду! ЭКРАНИЗИРОВАТЬ НЕМЕДЛЕННО!!! Станиславский отдыхает
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Я побежал по пенькам, чтобы спрятать Людмилу, мою супругу, в дупло кипарыса

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Навеяло.
Понт шумит за черной изгородью пиний.
Чье-то судно с ветром борется у мыса.
На рассохшейся скамейке -- Старший Плиний.
Дрозд щебечет в шевелюре кипариса.
)))
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