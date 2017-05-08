 "ЗА ТО, ЧТО Я ОРГАНИЗОВАЛ В ТОРЕЦКЕ ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ НЕЗАВИСИМОСТИ В 2015 ГОДУ, МЭР ГОРОДА НАПИСАЛ НА МЕНЯ ЗАЯВЛЕНИЕ В ПРОКУРАТУРУ", - ВЛАДИМИР ЕЛЕЦ





ПОЕЗДКА В ВЕНГРИЮ ПРИВЕЛА К СЛОМУ МОЕГО СОЗНАНИЯ, Я ПОНЯЛ, ЧТО МЫ ИДЕМ НЕ В ЕВРОПУ, А СОВСЕМ В ДРУГУЮ СТОРОНУ"

В ИЮЛЕ 2015 ГОДА НА ЖИЛЫЕ РАЙОНЫ ТОРЕЦКА ЛЕГЛО 26 МИН, ПОГИБЛИ ЛЮДИ..."

– В четвертом часу утра 10 апреля позвонили соседи, – рассказывает житель Торецка Владимир. – Я даже не сразу понял, что это телефонный звонок, показалось – будильник сработал. "У вас что-то горит!" – услышал в трубке. Выглянул в окно – пылал мой микроавтобус. Пламя было таким высоким, что оно поднималось над крышей нашего дома, его было видно в другом дворе. Сразу сказал жене: "У нас больше нет машины"... Металл раскалился докрасна, колеса сгорели... Я вызвал пожарных, полицию. Переживал – у нас газовые трубы идут над заборами, одна из них находилась неподалеку от места пожара. К счастью, она не пострадала.– Машину изучали эксперты и взрывотехники. Они сказали, что возгорание началось в месте, где находятся педали управления. Есть два предположения: что-то бросили внутрь либо залили горючее средство через капот и подожгли. Взятые мазки передали на экспертизу куда-то дальше. Вы видите, как мы живем – в тупике. Тут ходят только свои, машины паркуют тоже только те, кто здесь живет. Мой дом даже находят не сразу – только после подробных инструкций.– Врагов у меня немерено, – продолжает Владимир, закуривая очередную сигарету. – До 2004 года я дома бывал редко – зарабатывать ездил в Россию, затем другие города Украины и за границу. Начинал с Чечни в июне 1996 года. Строили там разные объекты, выполняя заказы министерства чрезвычайных ситуаций России. Так что войну и ее последствия я уже видел. Затем работал на стройках в Москве. Находился в этом городе, когда там взрывались дома на Каширском шоссе. Уже тогда понимал, что за человек Путин.Еще за несколько лет до всего того, что начало происходить в нашей стране, в России уже шла пропаганда против Украины. Каждый заказчик или хозяин объекта, узнав, что строители – украинцы, считал своим долгом рассказать неуважительный анекдот про хохлов. Но я им всегда отвечал своими анекдотами про москалей.В 2014 году я последний раз съездил в Россию – в Питер. Там меня расспрашивали: это у вас война? Нет, объяснял я – Майдан. Так как язык у меня хорошо подвешен, я буквально лекции читал им, почему у нас начались события в Киеве, чего мы хотим. Вел свою пропаганду. Наверное, я не был бы таким убежденным патриотом, если бы не съездил в 2012 году в Венгрию. Эта туристическая поездка в не самую популярную европейскую страну привела к слому моего сознания! Посмотрев, как там живут люди, я сформулировал для себя такой тезис: мы никогда не догоним Европу, потому что идем в другую сторону. Тогда я и захотел, чтобы мой сын уехал за границу. Мне казалось, у нашей страны нет ни единого шанса, чтобы повернуть свою историю и все же попытаться изменить свою жизнь. Но его дал Евромайдан. Я поверил в то, что мы все же сможем жить по-другому, цивилизованно. Но в Россию пришлось съездить на заработки уже и после Майдана, потому что был в тяжелом финансовом положении.– Микроавтобус я купил в долг, – продолжает Владимир. – С началом войны некоторые из тех, кто одолжил мне деньги, стали беженцами – вынуждены были бросить свои дома на оккупированной территории. Среди них были и мои родственники. Деньги им нужны были уже сегодня, ждать они больше не могли. Когда я сказал своему отцу, что пошел в военкомат и меня записали в тетрадку, как человека, готового пойти воевать, он сказал мне: "Сначала отдай долги, а потом уже иди на фронт". Это меня отрезвило.– Когда я начал искать, с кем бы сотрудничать, помогать армии, ко мне относились с большой осторожностью, ведь из-за того, что я много работал за границей, а здесь находил работу в соседних Горловке и Донецке, меня мало кто знал в городе, – рассказывает Владимир. – Первое время патриоты и волонтеры скрывались, потому что для них было небезопасно давать о себе знать. Я тоже старался вести себя аккуратно, ведь мое имя уже было известно с той стороны: все списки добровольцев, которые выразили желание идти воевать, ушли в "ДНР". Во время оккупации города мне позвонила женщина: "Вы еще собираетесь служить в ВСУ?" В нашем городе милиция сдалась сепаратистам, военкомат сдался. Причем со всей информацией, документами...После долгих поисков я нашел и стал сотрудничать с волонтером из Константиновки, которая в "Фейсбуке" назвалась Лидочкой Эльфом. С ней очень много ездил. Сначала основной проблемой было отсутствие питьевой воды. Сколько мы ее возили! Причем не только бойцам, но и жителям Торецка, которые оставались без воды. Двадцать дней в 2016 году не было водоснабжения в нашем городе. Пришлось обеспечивать ею одиноких местных жителей. Из семи районов города в два я возил воду...Этой осенью Лидочка подписала контракт с Вооруженными силами Украины, и наша работа пошла по другому руслу. Я не могу сказать о себе, как об активном волонтере. Я просто старался помочь, быть полезным. Но при этом не собирал деньги, не покупал какие-то дорогостоящие приспособления. Да и ездил эпизодически, если что-то конкретное нужно было забрать и отвезти. Именно так сотрудничал с "Народным тылом". Время от времени Алексей Сихарулидзе просил меня доставить груз конкретному подразделению, что я и делал. Поэтому и удивляюсь, почему именно сейчас сожгли мой микроавтобус, ведь стал еще менее активным, чем даже год назад. Хотя, если обернуться назад, то за последние три-четыре месяца произошел ряд неоднозначных событий... 23 декабря на сессии городского совета был публично избит волонтер нашего города, журналист. Затем ему порезали шины в машине. Дважды был испорчен мемориал воинам, погибшим при освобождении города. За день до пожара на воротах дома, где живет Лидочкина мама в Константиновке, появилась надпись: "Здесь живет мать убийцы"... А через несколько дней после случившегося у меня при невыясненных обстоятельствах в Торецке умер Николай Кренджеляк, боец подразделения “Січ”, который с оружием в руках освобождал наш город, а сейчас выступал основным свидетелем по делу мэра Слепцова. Целая цепочка событий, показывающая, что сепаратисты и враги Украины поднимают голову и пытаются запугать настоящих патриотов и активистов.– За несколько дней до пожара. Активно я ездил на Новый год и Рождество. Развозил поздравления от "Народного тыла". Направление моих поездок было Пески, Тоненькое, Авдеевка. По этим дорогам могу проехать с закрытыми глазами....Только через год после начала военных действий я познакомился с торецкими волонтерами. Мы все встретились, поговорили, обсудили, кто куда ездит. И увидели множество логистических просчетов. По некоторым направлениям ездили многие и постоянно, а были позиции наших бойцов, куда никто никогда не доезжал. Постарались все продумать. Мы зарегистрировали общественную организацию. И первым мероприятием, которое организовали в городе, стало публичное празднование первого года освобождения Торецка от сепаратистов. Это 21 июля. И получилось так, что хлеб-соль украинским воинам вручили не власти города, а собравшиеся граждане города. Тогда еще у власти был мэр-сепаратист Слепцов. Когда мы пришли в исполком с заявкой на проведение праздника, нам сказали: "Это вас освободили, а не нас". Эти же люди продолжают работать до сих пор. Через месяц мы провели в центре города День независимости. После этого мэр написал на меня заявление в прокуратуру. Несмотря на мощное противостояние мэра и некоторых депутатов, я понял: нужно бороться. Когда мы стали громко говорить о том, что наш действующий мэр призывал к сепаратизму, к созданию "ДНР" у нас в городе, его наконец-то арестовали. Он сейчас находится в СИЗО, идет следствие. Тогда у меня и появились первые враги. С каждым днем их число увеличивалось, ведь я открыто всегда говорил, что среди депутатов остаются сепаратисты. Ну как на сессии человек может заявлять: "Нет такой страны – Украина"? И безнаказанно дальше оставаться депутатом, принимать решения за жителей города?Кроме того, мы искали и передавали информацию о контрабандных путях, кто и какие грузы возит. Некоторые маршруты удалось закрыть. Это тоже многим не нравится... До сих пор Торецк получает воду из Горловки, хотя за три года войны можно было уже провести ветку из украинского города. Ничему не учимся... В городе нет ни одной мотопомпы, чтобы в случае чего качать воду. Да что говорить, нет ни одной сирены, которая могла бы оповещать жителей об обстрелах. Прилетят снаряды, а мы даже знать не будем. А ведь в июле 2015 года на жилые районы Торецка легло 26 мин, погибли люди...И я считаю, вместо того, чтобы принимать новый закон "Об оккупированных городах", нужно соблюдать те, которые уже есть. У нас законов напринимали больше, чем в Европе. А они работают? Вот то-то и оно. За время войны я дважды побывал в Швеции, находился там по три месяца. Работал, чтобы потом девять месяцев можно было жить в Украине. Совместно с украинскими союзами Швеции организовывали разные акции. И день мира, и день украинского флага, и в поддержку освобождения Савченко... Собирали гуманитарную помощь для прифронтовых городов, также отправляли бойцам теплые вещи и продукты питания.

"ДЛЯ МЕНЯ ОЧЕНЬ ВАЖНО, ЧТОБЫ МЫ ЗДЕСЬ, КАК И ЛЮДИ ЗА ГРАНИЦЕЙ, ПОНЯЛИ: ЕСЛИ ТЫ НАРУШИЛ ЗАКОН, ТЕБЯ ЖДЕТ НЕОТВРАТИМОСТЬ НАКАЗАНИЯ"

– Я верю в то, что можно все изменить к лучшему! И жаль уже проделанной работы. Главное, что люди уже перестали бояться. Раньше выставлять в машине флажок Украины было опасно, а теперь все больше их можно увидеть на улицах города. Количество людей, выходящих на патриотические праздники, с каждым месяцем растет. Да и я здесь родился, вырос, это мой город и моя страна. Я не хочу ее бросать. Родину не выбирают.Знаете, меня расстраивают разговоры о том, что, мол, дончане сами виноваты в том, что здесь началась война. Но я же понимаю, что она могла начаться и на Херсонщине, если бы российские войска высадились там. У нас, и в соседних регионах, слабо велась проукраинская работа. Да и сейчас ее практически нет. Я когда решил уточнить, представительства каких партий есть в нашем городе, обнаружил офисы только "Партии регионов" и коммунистов. Все! Поэтому здесь так мощно и побеждают пророссийские силы.А насчет уехать в Европу... Хватает того, что мой сын таки учится и работает в Польше. Сбылась моя мечта. Ему 26-й год. И в Швецию мне пришлось поехать как раз для того, чтобы оплатить учебу сына. А теперь он сам начал зарабатывать деньги, моя помощь ему больше не нужна. Я могу заниматься социальной работой дома.Для меня очень важно, чтобы мы здесь, как люди за границей, поняли и начали жить по главному правилу: если ты нарушил закон, тебя ждет неотвратимость наказания. А не как у нас: я знаю, куда позвонить, чтобы меня не наказали. Меня поразила увиденная ситуация в Швеции. Там очень любят дорогие машины. И вот возле тротуара припарковался шикарный "Мазератти". Его владелец вышел и с озабоченным видом начал что-то измерять шагами. Я не понял, что он делает. Мне объяснили: до перехода должно быть не менее десяти метров, вот он и меряет, чтобы не получить штраф.Не так давно я стал называть Торецк самым свободным городом мира. Потому что здесь можно все. Вот некоторые факты. Есть у нас такой Игорь Рыбак, предприниматель и глава бюджетного комитета при мэрии. Он владеет 36-ю магазинами, в которых в общей сложности зарегистрирован 41 работающий человек. Это физически невозможно. Явное нарушение закона... В прошлом году было заведено уголовное дело по факту изъятия фальсифицированной водки на сумму 2 миллиона гривен. Виновный не арестован... Есть дело по факту дачи взятки сотруднику СБУ в размере 25 тысяч гривен... Никто не арестован. В этом году уже выявлено фальсифицированной водки на сумму один миллион гривен. И ни на день Рыбак не был даже задержан. На сессии Торецкого городского совета депутаты заявляют о своей пророссийской позиции, и никто их не задерживает за сепаратизм. У нас можно все. И тебе ничего за это не будет. До сих пор не наказан ни один организатор референдума в нашем городе.– Мы готовимся ко дню Европы, – объяснил Владимир. – Обязательно проведем его в Торецке. Но я покажу сувенир, который привез с Западной Украины.– Я с товарищем из Торецка, который работает шахтером, съездили на Западную Украину, – улыбается Володя. – Мы поднялись на Говерлу, научились играть на трембите. И привезли в моем микроавтобусе тот самый украинский дух сюда, к нам. Я же понял, что украинец, в 42 года. Мама у меня русская, отец поляк...Однажды меня, не зная, кто я и где живу, спросили: "Ты боишься идти на фронт?" Я ответил: "Да я на нем живу"... Не раз был под обстрелами. Бывало такое, что на боевых позициях забирал документы из машины и прощался с ней – такие шли бои... А погибла моя верная подруга возле дома.