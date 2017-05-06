 "КОГДА МЫ ВСТРЕТИЛИСЬ С ПОИСКОВИКОМ, ОН ПОЛЧАСА НЕ РЕШАЛСЯ МНЕ СКАЗАТЬ, ЧТО НАШЛИ ТЕЛО МОЕГО СЫНА", - ОТЕЦ ПОГИБШЕГО БОЙЦА АЛЕКСАНДРА ТИЩЕНКО

"Сначала племянница в интернете увидела свечу и фото , потом ей из военкомата сообщили , но она нам несколько дней не говорила. А потом вызвала сюда скорую и сказала ", - рассказывает отец Саши Николай







Ильич.

гражданско - военного сотрудничества Министерства обороны Украины

"Мы когда с Пашей встретились , он полчаса не решался мне сказать , что нашли тело моего сына", - волнуясь, рассказывает отец погибшего бойца . "Но слух уже ходил у нас по деревне , потому что на " Зените " служил парень из соседнего села и знал , что там кого-то откопали , и вроде моего сына. Так вот Паша когда сказал , я валидола попил , он чайком напоил меня и сказал , что будем решать , как теперь его похоронить и добавил : "Саша просится домой !"

***13 апреля 2015 года в районе Авдеевки Донецкой области во время обстрела боевиками погибло 5 бойцов сводного отряда "Дика качка" 40 бригады тактической авиации. Тогда по позициям украинских военных противник выпустил более 80 мин калибром 120 мм, одна из мин попала в ящики с боеприпасами, хранившимися в укрытии, где находились военные.Через два дня, 15 апреля, родители одного из погибших, Александра Тищенко, узнали, что их единственный сын больше не вернется домой в село Мигалки Бородянского района Киевской области.Вместе с ним, представителем бородянского районного военного комиссариата и командой поисковиков Национального военно-исторического музея Украины - участников гуманитарного проекта "Эвакуация-200" ДепартаментаПавлом Нетесовым и Леонидом Бондарем мы едем в Днепр, чтобы забрать захороненные на Краснопольском кладбище под номером 845-л останки Александра Тищенко. Несмотря на то, что середина апреля, город встречает нас снегопадом.А спустя 11 месяцев с Николаем Ильичем встретился Павел Нетесов, чтобы сообщить, что их команда еще осенью 15-го года обнаружила почти все тело бойца. На теле был именной медальон. В карманах бронежилета - военный билет, портмоне, банковские карточки."Как раз, когда было затишье в районе ДАПа. Мы могли ходить там достаточно свободно и тщательно обследовать все позиции на "Зените", - вспоминает Павел. "Когда вышли на разрушенный ангар и спросили, что в нем произошло, нам рассказали, что там погибли зенитчики. Мы посмотрели на эту кучу земли и металла высотой 4 метра - и решили, что будем разбирать завалы. Копали четыре дня, нашли личное оружие погибших: три выгоревших автомата Калашникова. Работа почти была закончена. Наша ротация подошла к концу, и нам пришлось уехать, передав дела другой поисковой группе под руководством Леонида Бондаря. Вскоре он позвонил мне и сказал: "Паша, вы сантиметров 15 не докопались, там есть обгоревшее тело бойца с документами".В момент, когда Павел рассказывает мне, как им удалось найти останки Саши, Николай Ильич достает валидол.Прежде чем эксгумировать тело, первым делом необходимо получить документы у следователя. Вопросом идентификации тела Александра Тищенко занималась Ольга Ивановна Жатовецкая - следователь главного управления Нацполиции Днепропетровской области, которая входит в рабочую группу по приему обращений без вести пропавших или похищенных граждан в зоне АТО и идентификации неопознанных трупов.Даже если мы проводим идентификацию, все равно. И это право родственников - оформлять документы или нет, как и забирать ли тело. Но даже если они отказываются, я уведомляю нашу Днепровскую администрацию, и они за счет госсредств устанавливают табличку на могиле, где уже вместо номера указывают имя и фамилию погибшего. Мне в принятии такого решения согласие родственников не нужно".

Николай Ильич получает на руки три постановления – одно нужно отнести в ритуальную службу, два остаются у семьи. Я рассматриваю вывод следователя, где написано, что тело номер 845-Л от 19.10.15 соединили с останками под номером 494-Л и присвоили единый номер 494-Л.Когда я спрашиваю, почему так долго делали идентификацию по останкам, которые обнаружили Леонид и Павел, следователь поясняет, что ДНК мама сдавала в Киеве, там проводился ряд исследований, которые заняли немало времени. Затем, уже имея тело Александра, днепровские следователи сделали запрос в столицу по получению результатов проводимых исследований, но в Днепр прислали только копии экспертизы по делу Тищенко без образца ДНК. По словам следователя, совпадение по маме было еще с момента получения первых останков, но нужно было провести повторную экспертизу."Я бы могла сделать все необходимые исследования еще раз здесь у нас в Днепре, но поскольку ДНК не было, получилось так, что пока ее повторно делали в Киеве, то дело немного затянулось", - поясняет следователь. "Когда провели экспертизы, я созвонилась с начальником морга. Он поднял акты вскрытия по первым и вторым останкам и сказал, что это вполне может быт один человек."А по рассказу папы, Александра Тищенко еще тогда, осенью 15-го года признали погибшим по решению суда, потому что были свидетели его гибели.

Командир бригады похлопотал о том, чтоб состоялись суды, и родители вместе с дочкой погибшего смогли получить соответствующую пенсию и одноразовую государственную выплату. По телу, которое нашли поисковики, они же позвонили в военкомат, как вспоминает, Николай Ильич, но там сказали, что Тищенко уже похоронен - и процесс заглох до тех пор, пока группа "Эвакуация-200" вместе с представителями "ГВС", таки не подняла этот вопрос повторно и плотно не занялась тем, чтоб тело бойца вернулось домой.В любом случае, из-за каких бы бюрократических моментов или "прорех" во взаимодействии государственных органов между собой дело не затянулось почти на полтора года, старший следователь днепровской Нацполиции довела его до конца."По состоянию на сегодня проведена идентификация шестерых гражданских погибших, жителей Донецкой области, и только один из них, по словам матери, воевал на стороне ДНР", - поясняет следователь. "Пятерых транспортировали и захоронили на временно оккупированной территории. Данных, принимали ли они какое-либо участие в конфликте, – нет. То же самое касается одного погибшего из Луганска, сейчас его тело покоится в родной земле. За прошлый год ко мне с временно оккупированных территорий обратилось около 6 семей, по данным запросам ведется следствие. В целом наша следственная группа открыта для всех граждан Украины."После управления мы отправляемся в один из городских моргов, чтобы забрать вещи Саши, те самые, которые нашли вместе с телом. В морге Павел оставляет расписку - и нам отдают пакет с весьма потускневшими и потрепанными предметами. Позже Николай Ильич развернет и рассмотрит детский рисунок, который хранил его сын.Перед тем, как эксгумировать тело, отцу погибшего нужно заполнить еще ряд документов в коммунальной службе Краснопольского кладбища. Поэтому, чтобы ускорить процесс, отец погибшего остается заполнять документы, а мы с группой поисковиков едем проводить эксгумацию.В ряду, где захоронено тело Саши, выкопано много мест для новых могил – ямы особенно сильно выделяются на фоне большого слоя снега. Убрав в сторону табличку с надписью "Тимчасово невстановлений захисник України", работники кладбища откапывают гроб. Павел и Леонид его вскрывают - внутри берцы и черный пакет с останками. Осматривая содержимое пакета, поисковики, упаковывают его в свежий полиэтилен и заносят в гроб, находящийся в "Газели", на которой мы приехали из Киева.

"Он не пил, не курил и всегда в шутку говорил , что меня наверняка подменили в роддоме , потому что хотел жить в городе ", - улыбаясь вспоминает отец , но при этом добавляет , что хоть и прошло два года , а сразу мандраж начинается , когда на эту тему приходится говорить. "Характер у него очень хороший был , спокойный , мата никогда не услышишь. Бокс любил , у меня до сих пор его груша лежит, в волейбол играл , а вот футбол чего-то ему не нравился. И не жадный был вообще , душу мог отдать , если надо ".

" Он дочку очень любил , а она его . С ейчас часто спрашивает: " А когда папка приедет ?" А сначала , когда только погиб , у венка сидела - и ждала , что папа же должен автобусе с работы ехать . Хотя Злате и сказали , что папа на небе , но она еще не совсем все это понимает ".

" Снился он мне всего два раза . И в одном из снов я ему говорю , что Саша , ты погиб , а он мне : "Н ет, папа, я жив ".