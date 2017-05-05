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Все про:измена (193) Крым (19643) Бутусов Юрий (1247)

 "ВЫ ДОЛЖНЫ ПРИМЕНИТЬ ОРУЖИЕ!" - ТУРЧИНОВ УГРОЖАЛ, ПОДТАЛКИВАЛ МЕНЯ К ВОЕННЫМ ДЕЙСТВИЯМ", - ИНТЕРВЬЮ ПРЕДАТЕЛЯ

Бывший командир 36-й бригады береговой обороны Сергей Стороженко, который нарушил присягу и предал Родину, рассказал, что приказ применять оружие в Крыму марте 2014-го неоднократно отдавался и.о. Верховного Главнокомандующего и председателем Верховной Рады Александром Турчиновым непосредственно командирам частей.

Бригада Стороженко контролировала стратегически важную часть Крыма в Перевальном, ключевом узле коммуникаций, и он мог обеспечить ворота в Крым, и от него зависело, будут ли эти ворота под украинским контролем или под российским.

Вы должны применить оружие! - Турчинов угрожал, подталкивал меня к военным действиям, - интервью предателя 01
Сергей Стороженко

Перейдя на сторону врага, комбриг сдал свою часть без единого выстрела российским войскам, в интервью "Новой газете" рассказывает о своем предательстве. Сейчас в награду за сдачу Крыма и неисполнение воинской присяги народу Украины Стороженко командует 126-й бригадой береговой обороны ВС РФ. Некоторые у нас любят утверждать, что приказа применять оружие в Крыму власти Украины не давали - а вот предатель детально рассказывает, как его буквально уговаривали выполнять устав караульной службы. Приказывал напрямую и.о. Верховного Главнокомандующего, Председатель Верховной Рады и премьер-министр, а предатель, давший присягу и сделавший карьеру в армии, приказы выполнять не собирался. Вот так сдали Крым:

"Когда мне Турчинов сказал: "Вы должны применить оружие", - я его спросил: "Против кого и на каком основании?" Боевой приказ я, как военнослужащий Украины, был готов выполнить в любую минуту без разговоров. А "вы должны" и по телефону устно - это не формулировка и не канал связи.

В конце концов они все-таки выпустили распоряжение по установленной форме. Но написали там: "Разрешается применять оружие согласно руководящим документам". И все. Это означало, что я сам должен принять решение.

Около 60 человек крымских татар, например, прибыли ко мне на КПП 14 марта. Начальник разведки передал их сообщение: "Прибыли на доукомплектование бригады". Я вышел к ним. Лидер этого отряда так сформулировал: "Мы хотим у вас служить. Прибыли по мобилизации".

Я себя считал в тот момент гражданином Украины и жителем Крыма. И просто сказал этим добровольцам: "Пока я тут командую, ни один автомат в гражданские руки не попадет. До свидания".

Возвращаясь к тому критическому моменту перехода Крыма в состав России, должен сказать, что я не поддерживал первых шагов, которые сделало правительство Турчинова и Яценюка. Я им честно об этом по телефону и сообщил, хотя с подчиненными не обсуждал.

Яценюк все больше уговаривал, Турчинов накануне 18 марта уже угрожать пытался, подталкивал меня к военным действиям. Я прямо ответил: "Вы с этими угрозами доиграетесь. Вы или давайте команду выводить все части на Украину немедленно, или вводите наконец военное положение!"

Тут от Юлии Тимошенко приехал посланец. Я собрал в клубе офицеров, все на взводе, конечно. Он начал объяснять политику нового руководства в Киеве и употребил выражение "наш президент". А его же не выбирали, Турчинова. Тут встал один офицер и говорит: "Это ваш президент, а не наш. Наш в бегах". Возможно, в этот момент начался в головах у личного состава перелом.

Вы должны применить оружие! - Турчинов угрожал, подталкивал меня к военным действиям, - интервью предателя 02

Командиры украинской армии тут, в Крыму, знали, с кем мы воевали в Отечественную войну и сколько положили за победу. И воспринять как нравственные авторитеты Мельникова или Шухевича не могли. Конечно, мы это все и в училище проходили, но это в первую очередь память семейная, соседская, дворовая. Относиться к бойцам украинского националистического подполья, многие из которых служили в СС, а то и вовсе из карателей вышли, как к новым национальным героям было немыслимо.

Ну был у нас офицер, который повесил у себя портрет Бандеры (мы его попросили дальше личной комнаты никуда его не выносить), но таких были единицы. И офицерские собрания частей в Крыму вполне искренне, без принуждения, обращались к Януковичу с требованием навести порядок. Это уже было проявлением будущего противостояния".

Участник АТО Игорь Лукьянов очень уместно напомнил Воинский устав:

"Порядок віддання й виконання наказів

35. Накази віддаються, як правило, в порядку підпорядкованості. За крайньої потреби командир (начальник), старший за службовим становищем, ніж безпосередній начальник, може віддати наказ підлеглому, минаючи його безпосереднього начальника, про що повідомляє безпосереднього начальника підлеглого чи наказує підлеглому особисто доповісти своєму безпосередньому начальникові.

Наказ можна віддавати одному чи групі військовослужбовців усно або письмово, у тому числі з використанням технічних засобів зв'язку".

То есть Стороженко сознательно нарушал устав, когда отказывался выполнять приказы властей из Киева.

Со временем оказалось, что в 36-й бригаде были и те, кто воспринимал Родину по-другому, не как место получения зарплаты, а как защиту своего народа. Предатель не понимает, а зачем же уехали служить в Украине и воевать за Родину те, кто получил квартиру в Крыму:

"В зоне АТО наши сослуживцы почти не воевали, разве что буквально 4-5 человек. Один офицер погиб - майор Загребельный, который как раз и не хотел уезжать из Крыма. Сам он из Украины, а жена отсюда, из Перевального. Только женился, ребенок родился, имел тут двухкомнатную квартиру. Теща настояла на переезде, никто не знает почему. Вот он с женой и отправился оканчивать службу на Украину".

Вы должны применить оружие! - Турчинов угрожал, подталкивал меня к военным действиям, - интервью предателя 03
Юрий Загребельный

Майор Загребельный Юрий Александрович, пал смертью храбрых 29 октября 2014 года, защищая Мариуполь в рядах 1-го батальона морской пехоты.

Вы должны применить оружие! - Турчинов угрожал, подталкивал меня к военным действиям, - интервью предателя 04

Вы должны применить оружие! - Турчинов угрожал, подталкивал меня к военным действиям, - интервью предателя 05


Юрию был 31 год, у него осталась жена, мама, и маленький сын. Он не опозорил 36-ю бригаду. Мы должны помнить о предателях, и помнить о тех, кто принял решение защищать Украину до конца.

Юрий Бутусов, "Цензор.НЕТ"

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За нарушение присяги - высшая мера наказания (расстрел или пожизненное заключение в зависимости от обстоятельств)
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Гриценко відкрито звинуватив Турчинова та ще більше 10 вищих чиновників та командирів в зраді України та здачі Криму і саме через відсутність наказу від Турчинова! Треба було не соплі жувати і "разговори розговарівать", а віддавати письмові накази!
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Это сейчас все герои и защитники...а в 2014 году правительство не могло собрать даже одну бригаду, которая могла бы защищать государство с оружием в руках. Только когда добробаты начали мочить сепаров на Донбассе, армейские генералы наконец поняли какой стране они служат и что им надо делать.
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уряд і сьогодні не зміг би зібрати і бригади солдат, бо в уряді ідіоти які працюють на ФСБ. Мати 200 тис. солдат та офіцерів та не зібрати кілька бригад щоб захистити Крим? Ну це можливо тільки якщо ти агент ФСБ і просто саботуєш всю оборону! Добровольці які пішли з макетами автоматів захищати Донбас спочатку прийшли до військоматів а там їм сказали що ніхто мобілізацію не оголошував і немає воєнного стану і тому йдіть додому, вам повідомлять! пастори-рошенки зривають оборону на найвищому рівні, це не просто боягузтво, це свідома робота на ворога!
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а до чого тут це? Уряд, зібрати- не зібрати...
Є військові, є накази командування, є накази говнокомандуючого... Але вони ж повинні бути у відповідній формі, так чи ні? ...і головне накази повинні виконуватись, так чи ні? Якщо наказ не виконаний, то той, хто його не виконав, повинен нести відповідальність! Але Турчинов не віддавав таких наказів... А ще він не зробив дуже багато, чого повинен був зробити, наприклад передислокувати війська (з одного місця в інше, тобто західні у Крим, а кримські де-ін-де). В Криму все відбулось не за одну ніч і не за три доби, до цього повинні були бути готові ті, хто керував країною на той час))
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Клоун, які письмові накази? Є статут. Нападають, відкривай вогонь.
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Так не нападали ж, просто блокували військові частини за участі місцевої проросійської гопоти. Формально відбувався не напад а блокування, формальних причин застосовувати зброю не було і потім телебачення путіна сиділо за кожним кутом і знімало з кількох ракурсів як українські солдати почнуть "вбивати мирне населення". В кого стріляти????? Російські терористи були вдягнені в цивільне і мали загинути в прямому ефірі російських телеканалів, а потім путін би офіційно дав би наказ на захоплення Криму! Це наше щастя що не почали стріляти! Без плану протидії російській агресій, без керування Генштабом, без бомбардувальників в повітрі, які були б готові розбомбити ЧФ РФ та колони російської морської піхоти на марші, без підтягування резервів по залізниці та по автодорогам, без оголошення воєнного стану та блокування всіх кордонів, без активної участі в протидії російській агресії СБУ, МВС, внутрішніх військ, МНС, залізниці, всіх місцевих адміністрацій - не було шансів на успіх та перемогу! Київ не зміг організувати спротив в Криму, навпаки Київ зробив все щоб спротив який був на місцях в Криму був припинений та придушений путінськими терористами та бандитами! Керівником главку МВС в Криму призначили російського агента, який оголосив про перехід міліції Криму в підпорядкування Аксьонову! Це був і є акт державної зради Авакова! Це відбулось за домовленістю з путіним! Київ просто підкорився путіну і злив Крим в руки російських бандитів своїми рішеннями! Які тепер можуть бути претензії до військових? Міліція Криму була готова протидіяти росіянам? СБУ Криму було готове протидіяти росіянам? Військові могли спільно з МВС та СБУ почати діяти? Чому не було координації всіх сил та засобів на рівні Турчинова? Віддавати накази - "Дозволяю застосовувати зброю" може тільки повний ідіот, бо в цей час вже мали йти совсекретні накази всім кримським силовикам по конкретним діям щодо блокування переміщення російських терористів та проведенню арештів терористів та бандитів спільно з військовими!
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Какие приказы ? В Уставе гарнизонной и караульной служб - все расписано: валить любого, кто пытается завладеть имуществом или проникнуть на охраняемый объект !!!!!! какие приказы еще нужны???? Какие приказы нужны, чтобы Родину защищать ? Пидарасы сдали все без боя и сопротивления, даже перешли на сторону врага ! Вы , наверно в армии - не служили!?!?
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Ты, хоть, знаки препинания расставляй, если умеешь.
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Но без фанатизма. У тебя лишние запятые возле "хоть".
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Бывший командир 36-й бригады береговой обороны Сергей Стороженко давно уже заслужил пулю в затылок !
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Це аж ніяк не звільняє від відповідальності турчинова та порошенка, які досі не ввели воєнний стан і досі не віддають накази по військовій вертикалі управління згідно з бойовими уставами! Суд над генералом Назаровим це чітко показав, генерал Назаров дав під присягою покази в суді, що він хоч і виконував формально роботу начальнику штабу АТО, але не мав на це жодних повноважень і не мав права застосовувати бойові устави в управлінні військами, бо де-юре був тільки помічником та радником Муженка без права віддавати накази! Злочин турчинова-порошенка продовжується і сьогодні, бо немає воєнного стану!
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А вручили ему, судя по харе, корзину печенья и ящик варенья.
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Так бойового наказу таки не було! Турчинов не ввів воєнний стан, порушив Конституцію України і не віддав наказу застосувати зброю, і не вивів війська з Криму!
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вы статью то читали или вам не интересно, что пишет предатель-офицер
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Уважно прочитав і не побачив там слово НАКАЗ!
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В конце концов они все-таки выпустили распоряжение по установленной форме Источник: http://censor.net.ua/r438909
Вы читать не умеете, хотя у вас совсем другая функция здесь
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Ну так Ви читайте що було написано в розпорядженні - "Дозволяється застосовувати зброю". Ну і що це наказ на знищення російських терористів? Де командування військами? Хто має планувати військову операцію? Де був Генштаб? Хто мав організувати взаємодію підрозділів в Криму, спланувати військову операцію, дати чіткі накази кожному підрозділу куди висунутись якими силами та засобами, які завдання виконати, коли прийде підкріплення з материка, як буде блокуватись Чорноморський флот силами ВМСУ та ЗСУ, як буде закрито небо для російських літаків та гелікоптерів, як буде організоване цивільне населення в цей момент! Хто мав все це продумувати та планувати? Командир бригади?????
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все ясно. С армией вы не в ладах и поэтому разговор не имеет смысла. Честь имею
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А можно уточнить, в чьей армии мира можно так сказать в.о. президента во время интервенции, - "На каком основании я должен?" Какие-то новые офицеры в армиях или порядки?
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В якій армії світу будуть вмовляти комбрига по телефону, щоб він застосував зброю без наказу і воєнного стану? В якій армії світу під час війну Генштба самоусунеться від оборони країну і не буде віддавати чітких бойових наказів підрозділам? В якій країні світу найвищий державний чиновник, керівник верховного органу влади в країні, під час агресії зі сторони більшого сусіда не введе воєнний стан, порушить Конституцію, і не буде оголошувати мобілізацію та початок бойових дій для захисту країни?
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Что вы хотите от проворовавшегося комсомольского работника турчинова??Лизал булки бабе юле,,,петлял,.по коридорам власти и тут на тебе попал к корыту!Возле корыта они все мастера а принимать решения и руководить страной и армией-кишка тонка!В какой стране такое возможно???
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Такие маразмы могут быть только в двух странах мне известных. В одной оно будет уточнять, на каком основании, а в другой можно ещё после нарушения присяги взять ещё к себе на службу. Я даже не знаю, что хуже.
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Ти професійний військовий,і деякі речі маєш виконувати без наказу-принаймні якщо притримуєшся присяги ,яку дав народу України.Навіть коли нема приказу.
Але якщо ти просто типу ахвіцер,кар"єрист та звичайна прокацапська мразота-то і десять наказів тобі недопоможуть.
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Ти професійний військовий і розумієш що почалась війна а Генштаб в коматозі, влада в коматозі, накази не віддаються, воєнний стан не вводиться! Які мають бути твої дії? Вивести солдат проти чисельнішого ворога на смерть без взаємодії з іншими підрозділами в Криму, без підтримки авіації, без підтримку ВМСУ, без чіткого плану в Генштабі, без шансів на перемогу і без шансів захопити та утримувати до приходу резервів хоч якусь частину території???? В Конституції України написано що життя людини це найвищі цінність держави, от командир бригади і діяв згідно Конституції України і не починав війну без команди з Генштабу та без воєнного стану! В цьому його злочину немає! А вже потім коли він перейшов на сторону ворога, він вчинив злочин.
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Да. Именно это и должен был сделать.
И если бы командир решился бы "Вивести солдат проти чисельнішого ворога", то возможно он бы задержал продвижение войск РФ, и возможно это бы предотвратило захват Крыма.
А следуя вашей логике - как только прервалась связь с "Генштабом" и не авиации - то всё, надо сдаваться.
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Чому здаватись, треба чекати наказу Генштабу щоб виступити одномоментно з іншими частинами ЗСУ коли вже будуть на марші резерви, коли в повітрі будуть бомбардувальники, коли будуть готові плани по блокуванню росіян в Криму, коли буде оголошено про закриття кордону, розірвання дипвідносин та введення воєнного стану. Вивести людей та техніку без наказу Генштабу це зірвати плани та провалити оборону! Хто ж знав що влада в Києві вже продала Крим путіну і захищати його не буде?
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Давай разом почитаємо, особливо в тій частині де йдеться про виконання наказів командування! Наказ з Києва здати зброю на склади і "стоять-нє-провокувать" приходив кілька разів і командири його виконали! А от наказів застосувати зброю не було! Де накази? Де фотокопії наказів?
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сколько вам лет, Игорек? Вы хоть в армии служили или только на поле Цензора?
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В Статуті ЗС чітко розписано, що повинен робити командир і особовий склад, коли якісь підараси блокують військову частину, або нападають на неї. І наказ головнокомандуючого для цього не потрібен. Нема чого тут перекладати з хворої голови на здорову!
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Це не просто якісь кідараси блокують частину а регулярні війська ядерної держави, яка розпочала агресію проти суверенної держави Україна! І діяти командир мав чітко за планом та наказами Генштабу та в.о.Президента! Будь яка самодіяльність, а саме початок збройного протистояння без планів та взаємодії між частинами, розпочала б війну в Європі, яка дуже швидко перейшла б в ядерну війну, бо Чорномрський флот просто був би знищений в Криму за кілька днів і путін би відкрито погрожував або навіть застосував би ядерну зброю проти України щоб врятувати свої кораблі в Криму!
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Да я Устав караульной службы до сих могу по памяти цитировать, хотя и учил его в 70-х. У нас и по ежикам стреляли и подполковника один раз под автоматы положили, когда он без пароля к сладу с вооружением полез. Так и лежал с мокрыми штанами, пока его караул не забрал. Так что предатель, он и есть предатель.
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Я хочу, щоб діти і внуки цього комбрига чули в очі і в спину, що їх батько і дід гнида, і щоб всі до самої смерті ховались від людей за його "подвиги".
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Всі хто перейшов на сторону росіян або вже шкодують про це або будуть шкодувати вже скоро. Ця ідіотська казка про російський Крим вбивалась в голови силовиків в Криму 70 років СРСР та 25 років Незалежності російською пропагандою, але Бог вирішив інакше, Крим російським так і не став і всі зрадники будуть виселені з Криму назавжди!
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так по крохам и соберут правду Крыма. И те кто вышел и не переметнулся, даже без оружия, но сохранив достоинство и присягу, а так же личный состав-Уважение.
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С КАКИХ ЭТО ПОР ВЫПОЛНЕНИЕ ПРИСЯГИ И ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ ГОСУДАРСТВА СТАЛО ПРЕСТУПЛЕНИЕМ ?
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первое, это животное все равно еще заедет в Украину, ребята не прое..те его. и второе, не должны люди служить на огороде, если бы крымчане служили в центре и на западе а оттуда ребята служили в Крыму то это была бы совсем другая история.
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дважды прочитал текст статьи. Текст писал не военный, а какой-то опытный пиарщик или журналист, который красиво (для Рашки) изложил происходившую тогда ситуацию в интересах Кремля.
вывод: статья - это медиа-манипуляция. А военный - предатель!
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"откровения" мордатого перебежчика, пусть и отредактированные кацапскими журнашлюхами, подтверждают: приказ на применение оружия в Крыму был, при чем, по всей форме.
Но выполнять его было некому., как и в Донецке, и в Луганске.
Так что, глашатаям "пасторсдалкрым" пора заткнуться.
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Тебя типерь съедят с потрохами.
Я им давно даказываю что нет и небыло уних арми.
А они была просто преказа небыло))))
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Продолжает харю отъедать. В береговой обороне хорошо - на донбасс или в Сирию не пошлют, В мелкий город - тоже. Можно дальше свинеть.
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Хотелось бы своими глазами увидеть Приказ Турчинова,а так это всё пустой трёп,и попытка отмыть Турчинова
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А что его атмывать))))) он и без этога преказа впалне выгледит.
Просто тепрь даже дебилам ясно что и как праизашло)))
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Водії не зрозуміють. Краще в'язати "райдугу".
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эта гнида Стороженко еще и открыто признается что отказалась вооружить крымских татар))) Жалко что мы не Израиль
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Это такой намёк ФСБшникам, чтобы очередной раз дать повод для депрессии хлопцев.
Ведь на носу 18 мая, дата трагедия для Крымцев. Это какой то в сброс, спустя три года.
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Консул Квинт Сервилий Цепион и претор Марк Помпилий нарушили мирный договор (139 год до н. э.), изменнически нанесли поражение Вириату, а затем подкупили приближенных к нему лиц, которые умертвили своего вождя. Убийство Вириата сломило сопротивление лузитанов и позволило Дециму Юнию Бруту продвинуться на север, пересечь Дору и подчинить Галисию[

Когда убийцы Вириата, Авдак, Диталкон и Минур ., явились за своей наградой, Сервилий Цепион ответил фразой, которая стала крылатой: «Рим предателям не платит» (лат. Roma traditoribus non premia)
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еще одна зрада нивелирована... трудно ниньче ботам....
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"Вы или давайте команду выводить все части на Украину немедленно, или вводите наконец военное положение!"Источник: http://censor.net.ua/r438909
Давайте немного разберемся. Я, предположим, не военный. Предположим, что выводить войска с Крыма не хотели, потому что была информационно (не было списка запаса) и финансово (распродано толковое оружие) уничтожена армия на материке, об этом писали. Но таким ходом Турчинов потерял все наши военные корабли!!! Которые тоже стоят приличные суммы! Некоторым оправдание ему служит то, что на всех наших кораблях и подлодках все года независимости массово воровалось оборудование, т.е. некоторые корабли и подлодки (или она у нас была одна?) к тому времени уже имели половину от начальной стоимости. Но всё же, кто тот военный, который дал Турчинову такой бездарный совет? Зачем подарили врагу украинский флот??
Пункт второй - "не вводить военное положение в связи с выборами Президента". Наш Конституционный суд что хочешь истолковал бы, была бы команда сверху. Наложили в штаны после звонка Меркель - так и скажите, а нечего пенять на наше - суперультрагибкое в нужных случаях - законодательство. Короче, не было тогда в нашем руководстве Воина, одни прости... ...простите, политики.
Плюнем и в сторону "ахфицера". Если данный ахвицер не способен или не желает заниматься самостоятельным и постоянным повышением уровня знаний во всех областях, а знает историю "по рассказам бабушки" и политпропаганде в училище, то это не офицер, а жирная подушка для задниц аферистов, что и видно на фото.
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Їздив мій хороший знайомий в той переіод до сина , який служив в Криму , говорить все було там сплановано давно і "командири українських " частин , вже були на службі в окупанта. Кожен "український командир " , вже знав яку посаду буде займати в окупаційній армії, а СБУ Криму , було філіалом ФСБ , вони також всі скопом позаймали аналогічні посади в окупанта. Сам Турчинов керував СБУ , тому не могло бути такого, що аналітичні центри відомства не доповідали про реальний стан речей на пів-острові і на сході Держави .Тому все було як на долоні , якби хотіли втримати Крим , то потрібно було викликати в Київ командирів , а міністром ВС призначити Москаля . Стаття для відбілювання Пастора . І чомусь в статті немає подробиць про те що зрадник , який дає інтервю ,оголошений в розшук і його чекає арешт .
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Доречі заявив, що українські змі і влада , подають не правдиву інформацію.стосовно того що реально відбувалось в Криму .
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Источник ИНТЕРВЬЮ Крым.Реалии21 Апрель 2017, 23:02

Ирина Назарчук

Юрий Федаш: «Каждый день обороны в Крыму - на вес золота»

Тернопольчанин Юрий Федаш приехал в Крым 17-летним юношей. Учился в Севастополе, стал военным моряком. Во время аннексии Крыма капитан 3-го (на тот момент) ранга Военно-морских Сил Украины, командир тральщика «Черкассы»​ вместе с экипажем прошли через боевое испытание.
В марте 2014 года тральщик «Черкассы» в течение трех недель держал оборону на озере Донузлав, на выходе из которого россияне затопили несколько своих кораблей. Даже после захвата «Черкасс» флаг Украины команда не спустила. Это сделали сами захватчики - после того, как борт покинул последний украинский моряк.
Корреспонденту Крым.Реалии удалось ​пообщаться с капитаном 2 ранга Юрием Федашем перед началом съемок художественного фильма «Черкассы»​. Федаш уверен: каждый день, когда украинские военные моряки держали оборону в Крыму, - на вес золота. Выигранное время давало возможность Вооруженным Силам Украины передислоцироваться на «оголенную» восточную границу с Россией.

Сколько людей на момент захвата было на борту «Черкасс»?

- Сорок восемь членов экипажа. Двенадцать из них перед началом активных действий я высадил за «подрывную» деятельность, которую вели в команде. Просто поставил их перед выбором: за кого вы, ребята? А потом в течение пяти минут отправил на берег с чемоданами. Оставшиеся были готовы держаться и «давать сдачи».


- Вы несколько раз пытались вырваться из блокады на Донузлаве к «большой воде»…
- Пока корабль был на ходу, штурмовать нас было трудно. Поэтому принял решение маневрировать в акватории озера. Мы не давали штурмовым группам подойти близко, открывали в их сторону предупредительный огонь, кидали гранаты. И командиры некоторых российских кораблей звонили и говорили, что мы молодцы, не сдаемся, что это пример для «ваших и наших».

Когда на «Черкассах» вышло из строя рулевое устройство - а без этого маневрировать в таком узком озере как Донузлав, трудно, - остановились и забаррикадировались. Понимали, что противостоять тамбовскому спецназу в таком его количестве не сможем.



- Именно тамбовскому?

- Их командир представился: «Командир тамбовского спецназа такой-то, такой-то…»

- В сюжете военной драмы «Черкассы» важная роль отводится крымским татарам, которые помогают украинским морякам. Так придумал сценарист или это было в реальности?



- Среди местного населения активнее всего помогали именно крымские татары. Остальные, наверное, просто опасались выражать открыто свою расположенность к нам, находившимся в блокаде. Нас поддерживали целые крымскотатарские общины. Помогали продуктами, информацией о ситуации в море и на берегу - всем, чем могли. Без такой поддержки мы бы вряд ли продержались три недели.

- Что было самым сложным во время сопротивления?

- Сложно было наблюдать за тем, как украинские корабли сдаются и переходят на сторону противника. А еще - понимать, что за твоим командирским решением - жизни подчиненных. Моя команда рисковала наравне со мной.

В августе 2014 года за личное мужество и героизм, верность военной присяге и профессиональное выполнение служебных обязанностей Юрий Федаш был награжден Орденом Данилы Галицкого. Девиз этого ордена - «Родина и Честь».
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Вот это интиресно! Оказываеться преказ сетаки был зашишать крым! А значит всех ваенных каторые там были минемум предатели и значит должны пайти пад суд за не исполнения преказа.
Я предпологал что армии нет и небыло а это всего лиш ачередное дакозательство маим предположениям.
И если действительно сейчас начнеться кипеш русские точно за сутки дайдут до киева.
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До Киева может и дойдут. Но останутся ли живы после этого - большой вопрос. Гитлер тоже до Киева и дальше дошел и чем закончилось для него?
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Трусость и жадность всегда оправдывалась самыми правильными выражениями и заботой о ближнем.
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Трусость и жаднасть пресуше всем. Паэтому и предуман устав и что как ваеенный должен делать.
Не спатолка устав взят! Это наука каторой прешли с очень многими жертвами и патерями
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Путлер наградит этого предателя бессрочным отпуском в Сирию.
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сначала гиви и моторол отлавливают, дойдет очередь и до этих мандавошек колорадофилов
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Ну не вірю я цьому ватнику Стороженку... не вірю! Ніхто ніяких наказів йому не надавав, це маячня та намагання заробити від руцких певні дивіденди, тобто намагання вислужитись... а ще стаття може бути замовна, для збереження рейтингу, відбілювання дій в.о. головнокомандуючого пастора на той момент))
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