 "ВЫ ДОЛЖНЫ ПРИМЕНИТЬ ОРУЖИЕ!" - ТУРЧИНОВ УГРОЖАЛ, ПОДТАЛКИВАЛ МЕНЯ К ВОЕННЫМ ДЕЙСТВИЯМ", - ИНТЕРВЬЮ ПРЕДАТЕЛЯ

Бригада Стороженко контролировала стратегически важную часть Крыма в Перевальном, ключевом узле коммуникаций, и он мог обеспечить ворота в Крым, и от него зависело, будут ли эти ворота под украинским контролем или под российским.
Сергей Стороженко
Перейдя на сторону врага, комбриг сдал свою часть без единого выстрела российским войскам, в интервью "Новой газете" рассказывает о своем предательстве. Сейчас в награду за сдачу Крыма и неисполнение воинской присяги народу Украины Стороженко командует 126-й бригадой береговой обороны ВС РФ. Некоторые у нас любят утверждать, что приказа применять оружие в Крыму власти Украины не давали - а вот предатель детально рассказывает, как его буквально уговаривали выполнять устав караульной службы. Приказывал напрямую и.о. Верховного Главнокомандующего, Председатель Верховной Рады и премьер-министр, а предатель, давший присягу и сделавший карьеру в армии, приказы выполнять не собирался. Вот так сдали Крым:
"Когда мне Турчинов сказал: "Вы должны применить оружие", - я его спросил: "Против кого и на каком основании?" Боевой приказ я, как военнослужащий Украины, был готов выполнить в любую минуту без разговоров. А "вы должны" и по телефону устно - это не формулировка и не канал связи.
В конце концов они все-таки выпустили распоряжение по установленной форме. Но написали там: "Разрешается применять оружие согласно руководящим документам". И все. Это означало, что я сам должен принять решение.
Около 60 человек крымских татар, например, прибыли ко мне на КПП 14 марта. Начальник разведки передал их сообщение: "Прибыли на доукомплектование бригады". Я вышел к ним. Лидер этого отряда так сформулировал: "Мы хотим у вас служить. Прибыли по мобилизации".
Я себя считал в тот момент гражданином Украины и жителем Крыма. И просто сказал этим добровольцам: "Пока я тут командую, ни один автомат в гражданские руки не попадет. До свидания".
Возвращаясь к тому критическому моменту перехода Крыма в состав России, должен сказать, что я не поддерживал первых шагов, которые сделало правительство Турчинова и Яценюка. Я им честно об этом по телефону и сообщил, хотя с подчиненными не обсуждал.
Яценюк все больше уговаривал, Турчинов накануне 18 марта уже угрожать пытался, подталкивал меня к военным действиям. Я прямо ответил: "Вы с этими угрозами доиграетесь. Вы или давайте команду выводить все части на Украину немедленно, или вводите наконец военное положение!"
Тут от Юлии Тимошенко приехал посланец. Я собрал в клубе офицеров, все на взводе, конечно. Он начал объяснять политику нового руководства в Киеве и употребил выражение "наш президент". А его же не выбирали, Турчинова. Тут встал один офицер и говорит: "Это ваш президент, а не наш. Наш в бегах". Возможно, в этот момент начался в головах у личного состава перелом.
Командиры украинской армии тут, в Крыму, знали, с кем мы воевали в Отечественную войну и сколько положили за победу. И воспринять как нравственные авторитеты Мельникова или Шухевича не могли. Конечно, мы это все и в училище проходили, но это в первую очередь память семейная, соседская, дворовая. Относиться к бойцам украинского националистического подполья, многие из которых служили в СС, а то и вовсе из карателей вышли, как к новым национальным героям было немыслимо.
Ну был у нас офицер, который повесил у себя портрет Бандеры (мы его попросили дальше личной комнаты никуда его не выносить), но таких были единицы. И офицерские собрания частей в Крыму вполне искренне, без принуждения, обращались к Януковичу с требованием навести порядок. Это уже было проявлением будущего противостояния".
Участник АТО Игорь Лукьянов очень уместно напомнил Воинский устав:
"Порядок віддання й виконання наказів
35. Накази віддаються, як правило, в порядку підпорядкованості. За крайньої потреби командир (начальник), старший за службовим становищем, ніж безпосередній начальник, може віддати наказ підлеглому, минаючи його безпосереднього начальника, про що повідомляє безпосереднього начальника підлеглого чи наказує підлеглому особисто доповісти своєму безпосередньому начальникові.
Наказ можна віддавати одному чи групі військовослужбовців усно або письмово, у тому числі з використанням технічних засобів зв'язку".
То есть Стороженко сознательно нарушал устав, когда отказывался выполнять приказы властей из Киева.
Со временем оказалось, что в 36-й бригаде были и те, кто воспринимал Родину по-другому, не как место получения зарплаты, а как защиту своего народа. Предатель не понимает, а зачем же уехали служить в Украине и воевать за Родину те, кто получил квартиру в Крыму:
"В зоне АТО наши сослуживцы почти не воевали, разве что буквально 4-5 человек. Один офицер погиб - майор Загребельный, который как раз и не хотел уезжать из Крыма. Сам он из Украины, а жена отсюда, из Перевального. Только женился, ребенок родился, имел тут двухкомнатную квартиру. Теща настояла на переезде, никто не знает почему. Вот он с женой и отправился оканчивать службу на Украину".
Юрий Загребельный
Майор Загребельный Юрий Александрович, пал смертью храбрых 29 октября 2014 года, защищая Мариуполь в рядах 1-го батальона морской пехоты.
Юрию был 31 год, у него осталась жена, мама, и маленький сын. Он не опозорил 36-ю бригаду. Мы должны помнить о предателях, и помнить о тех, кто принял решение защищать Украину до конца.
Юрий Бутусов, "Цензор.НЕТ"
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Є військові, є накази командування, є накази говнокомандуючого... Але вони ж повинні бути у відповідній формі, так чи ні? ...і головне накази повинні виконуватись, так чи ні? Якщо наказ не виконаний, то той, хто його не виконав, повинен нести відповідальність! Але Турчинов не віддавав таких наказів... А ще він не зробив дуже багато, чого повинен був зробити, наприклад передислокувати війська (з одного місця в інше, тобто західні у Крим, а кримські де-ін-де). В Криму все відбулось не за одну ніч і не за три доби, до цього повинні були бути готові ті, хто керував країною на той час))
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Вы читать не умеете, хотя у вас совсем другая функция здесь
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Але якщо ти просто типу ахвіцер,кар"єрист та звичайна прокацапська мразота-то і десять наказів тобі недопоможуть.
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И если бы командир решился бы "Вивести солдат проти чисельнішого ворога", то возможно он бы задержал продвижение войск РФ, и возможно это бы предотвратило захват Крыма.
А следуя вашей логике - как только прервалась связь с "Генштабом" и не авиации - то всё, надо сдаваться.
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вывод: статья - это медиа-манипуляция. А военный - предатель!
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Но выполнять его было некому., как и в Донецке, и в Луганске.
Так что, глашатаям "пасторсдалкрым" пора заткнуться.
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Я им давно даказываю что нет и небыло уних арми.
А они была просто преказа небыло))))
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Просто тепрь даже дебилам ясно что и как праизашло)))
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Ведь на носу 18 мая, дата трагедия для Крымцев. Это какой то в сброс, спустя три года.
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Когда убийцы Вириата, Авдак, Диталкон и Минур ., явились за своей наградой, Сервилий Цепион ответил фразой, которая стала крылатой: «Рим предателям не платит» (лат. Roma traditoribus non premia)
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Давайте немного разберемся. Я, предположим, не военный. Предположим, что выводить войска с Крыма не хотели, потому что была информационно (не было списка запаса) и финансово (распродано толковое оружие) уничтожена армия на материке, об этом писали. Но таким ходом Турчинов потерял все наши военные корабли!!! Которые тоже стоят приличные суммы! Некоторым оправдание ему служит то, что на всех наших кораблях и подлодках все года независимости массово воровалось оборудование, т.е. некоторые корабли и подлодки (или она у нас была одна?) к тому времени уже имели половину от начальной стоимости. Но всё же, кто тот военный, который дал Турчинову такой бездарный совет? Зачем подарили врагу украинский флот??
Пункт второй - "не вводить военное положение в связи с выборами Президента". Наш Конституционный суд что хочешь истолковал бы, была бы команда сверху. Наложили в штаны после звонка Меркель - так и скажите, а нечего пенять на наше - суперультрагибкое в нужных случаях - законодательство. Короче, не было тогда в нашем руководстве Воина, одни прости... ...простите, политики.
Плюнем и в сторону "ахфицера". Если данный ахвицер не способен или не желает заниматься самостоятельным и постоянным повышением уровня знаний во всех областях, а знает историю "по рассказам бабушки" и политпропаганде в училище, то это не офицер, а жирная подушка для задниц аферистов, что и видно на фото.
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Ирина Назарчук
Юрий Федаш: «Каждый день обороны в Крыму - на вес золота»
Тернопольчанин Юрий Федаш приехал в Крым 17-летним юношей. Учился в Севастополе, стал военным моряком. Во время аннексии Крыма капитан 3-го (на тот момент) ранга Военно-морских Сил Украины, командир тральщика «Черкассы» вместе с экипажем прошли через боевое испытание.
В марте 2014 года тральщик «Черкассы» в течение трех недель держал оборону на озере Донузлав, на выходе из которого россияне затопили несколько своих кораблей. Даже после захвата «Черкасс» флаг Украины команда не спустила. Это сделали сами захватчики - после того, как борт покинул последний украинский моряк.
Корреспонденту Крым.Реалии удалось пообщаться с капитаном 2 ранга Юрием Федашем перед началом съемок художественного фильма «Черкассы». Федаш уверен: каждый день, когда украинские военные моряки держали оборону в Крыму, - на вес золота. Выигранное время давало возможность Вооруженным Силам Украины передислоцироваться на «оголенную» восточную границу с Россией.
Сколько людей на момент захвата было на борту «Черкасс»?
- Сорок восемь членов экипажа. Двенадцать из них перед началом активных действий я высадил за «подрывную» деятельность, которую вели в команде. Просто поставил их перед выбором: за кого вы, ребята? А потом в течение пяти минут отправил на берег с чемоданами. Оставшиеся были готовы держаться и «давать сдачи».
- Вы несколько раз пытались вырваться из блокады на Донузлаве к «большой воде»…
- Пока корабль был на ходу, штурмовать нас было трудно. Поэтому принял решение маневрировать в акватории озера. Мы не давали штурмовым группам подойти близко, открывали в их сторону предупредительный огонь, кидали гранаты. И командиры некоторых российских кораблей звонили и говорили, что мы молодцы, не сдаемся, что это пример для «ваших и наших».
Когда на «Черкассах» вышло из строя рулевое устройство - а без этого маневрировать в таком узком озере как Донузлав, трудно, - остановились и забаррикадировались. Понимали, что противостоять тамбовскому спецназу в таком его количестве не сможем.
- Именно тамбовскому?
- Их командир представился: «Командир тамбовского спецназа такой-то, такой-то…»
- В сюжете военной драмы «Черкассы» важная роль отводится крымским татарам, которые помогают украинским морякам. Так придумал сценарист или это было в реальности?
- Среди местного населения активнее всего помогали именно крымские татары. Остальные, наверное, просто опасались выражать открыто свою расположенность к нам, находившимся в блокаде. Нас поддерживали целые крымскотатарские общины. Помогали продуктами, информацией о ситуации в море и на берегу - всем, чем могли. Без такой поддержки мы бы вряд ли продержались три недели.
- Что было самым сложным во время сопротивления?
- Сложно было наблюдать за тем, как украинские корабли сдаются и переходят на сторону противника. А еще - понимать, что за твоим командирским решением - жизни подчиненных. Моя команда рисковала наравне со мной.
В августе 2014 года за личное мужество и героизм, верность военной присяге и профессиональное выполнение служебных обязанностей Юрий Федаш был награжден Орденом Данилы Галицкого. Девиз этого ордена - «Родина и Честь».
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Я предпологал что армии нет и небыло а это всего лиш ачередное дакозательство маим предположениям.
И если действительно сейчас начнеться кипеш русские точно за сутки дайдут до киева.
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Не спатолка устав взят! Это наука каторой прешли с очень многими жертвами и патерями
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