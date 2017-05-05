 "ВЫ ДОЛЖНЫ ПРИМЕНИТЬ ОРУЖИЕ!" - ТУРЧИНОВ УГРОЖАЛ, ПОДТАЛКИВАЛ МЕНЯ К ВОЕННЫМ ДЕЙСТВИЯМ", - ИНТЕРВЬЮ ПРЕДАТЕЛЯ

Бригада Стороженко контролировала стратегически важную часть Крыма в Перевальном, ключевом узле коммуникаций, и он мог обеспечить ворота в Крым, и от него зависело, будут ли эти ворота под украинским контролем или под российским.Перейдя на сторону врага, комбриг сдал свою часть без единого выстрела российским войскам, в интервью " Новой газете " рассказывает о своем предательстве. Сейчас в награду за сдачу Крыма и неисполнение воинской присяги народу Украины Стороженко командует 126-й бригадой береговой обороны ВС РФ. Некоторые у нас любят утверждать, что приказа применять оружие в Крыму власти Украины не давали - а вот предатель детально рассказывает, как его буквально уговаривали выполнять устав караульной службы. Приказывал напрямую и.о. Верховного Главнокомандующего, Председатель Верховной Рады и премьер-министр, а предатель, давший присягу и сделавший карьеру в армии, приказы выполнять не собирался. Вот так сдали Крым:Участник АТО Игорь Лукьянов очень уместно напомнил Воинский устав:"Порядок віддання й виконання наказів35. Накази віддаються, як правило, в порядку підпорядкованості. За крайньої потреби командир (начальник), старший за службовим становищем, ніж безпосередній начальник, може віддати наказ підлеглому, минаючи його безпосереднього начальника, про що повідомляє безпосереднього начальника підлеглого чи наказує підлеглому особисто доповісти своєму безпосередньому начальникові.Наказ можна віддавати одному чи групі військовослужбовців усно або письмово, у тому числі з використанням технічних засобів зв'язку".То есть Стороженко сознательно нарушал устав, когда отказывался выполнять приказы властей из Киева.Со временем оказалось, что в 36-й бригаде были и те, кто воспринимал Родину по-другому, не как место получения зарплаты, а как защиту своего народа. Предатель не понимает, а зачем же уехали служить в Украине и воевать за Родину те, кто получил квартиру в Крыму:Майор Загребельный Юрий Александрович, пал смертью храбрых 29 октября 2014 года, защищая Мариуполь в рядах 1-го батальона морской пехоты.

Юрию был 31 год, у него осталась жена, мама, и маленький сын. Он не опозорил 36-ю бригаду. Мы должны помнить о предателях, и помнить о тех, кто принял решение защищать Украину до конца.