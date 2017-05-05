 В МАРИУПОЛЕ МАССОВОЕ ОТРУЕННЯ ПОЧАЛОСЬ, ЛЮДЕЙ ВЕЗУТ С ТУЛЯРЕМИЕЙ

"..Сейчас Эдуард Басурин ехал на брифинг - были новости. И сказали, в Украине массовое отруення почалось. Частые случаи обращения в больницу. Людей везут с менингитом, и стоят и стоят, глаза просто лубяные, просто, отакое от, валеночки рядами, тянется и тянется рука, а все потому, что, по слухам, однажды, в очередной раз перейдя на подножный корм в ожидании гуманитарного конвоя с Большой Земли, от коего ему полагался пирожок с вермишелью за боевое ранение в кокошник, Эдуард наведался в старый донецкий дом Людмилы Янукович, чтобы разжиться медными шпингалетами, за которые один знакомый часовщик обещал ему дать хорошую цену. Отодрав парочку, представитель ДНР по вопросам социальной защиты военнослужащих случайно вошел в дом через окно и увидел, во-первых, висящую на стене старую гитару Януковича, исписанную корявыми надписями типа "Полежай дура прошмандовка!" и "Витька лох пашол ты вон", а во-вторых, меховой берет, каракулевую шубу и лосины с начесом.Гитару Эдуард трогать не стал, а вот берет, шуба и лосины запали ему в душу. По улице в этих красивых вещах Басурин возвращаться не рискнул, опасаясь дружественного изнасилования, а засунул их в мешок, принес домой, надел на голое тело и произнес перед зеркалом свою первую зажигательную речь, при этом щекочущиеся лосины возбуждали фантазию, а берет с подкладкой из фольги словно бы нашептывал свежие концептуальные идеи. С тех пор в голове Эдуарда почалось массовое отруення, а популярность его брифингов, безошибочно разоблачающих самые коварные и засекреченные происки украинских милитаристов, начала расти самым что ни на есть лавинообразным образом.Только за последние месяцы Эдуард сорвал пелену тайн с бесчисленного множества планов американской военщины - в частности, по отравлению проточной воды Донбасса специальными пестицидами, от которых у граждан Лугандона на параде 9 мая начиналась неудержимая рвота, а в русской церкви на Пасху - спонтанное жертвоприношение ветерана. Широкий резонанс имела раскрытая Басуриным провокация по облучению жителей молодых республик микроволновым излучением, несущим в себе онкологические вещества и внезапную беременность, после которой даже у самых патриотически настроенных матерей дети рождались в фашистской форме и с куском сала в руке, многие покончили с собой. Именно Басурин свел на нет сатанинские козни Кровавого Пастора, снабжавшего украинских карателей баклажками с т. н. "живой водой", благодаря которой нацисты бежали на мирных ополченцев не только без рук, но и без ног, и убить их можно было только выстрелом в голову (при наличии таковой) или тактической просвиркой.Про многочисленные разоблачения снайперского дивизиона зарубежных женщин "Ведьмы", детского батальона шахидов-бандуристов "Смерічка" и негров с коногонками, выдающих себя за шахтеров в бане, отчего среди военнослужащих ДНР участились случаи разрыва сердца, и говорить нечего, - от цепкого взгляда Эдуарда не укрывалось ничего. Неудивительно, что каратели, в конце концов, решили Эдуарда извести, а смерть его списать на естественные причины, например, на редкую болезнь, завезенную бурятами.Поначалу планировалось подложить Басурину бабу с рыбьим насморком, анального барсука-эпилептика или, на худой конец, подсыпать в водку клофелин, но в конце концов денег МВФ хватило только на туляремию, зато генно-модифицированную. В частности, считается, что в обычных условиях туляремией редко заражаются "по воздуху" - как правило, это происходит при контакте с больным животным, например, если закусить водку заползшей в лапоть мышью или, допустим, покурить случайный кизяк, - именно поэтому вспышки этой болезни регистрируются, в основном, на территории России. Между тем, туляремия Басурина способна передаваться воздушно-капельным путем от любых зараженных предметов - чихнет дерево, например, или встретится рукастый столб, камень начинает плеваться ни с того ни с сего, бобер больным бревном навернет - и вот уже у обдолбившегося ополченца начинается обезвоживание и высокая температура.К счастью, как это обычно и бывает, что-то у карателей пошло не так, и бацилла вырвалась наружу прямо в Мариуполе. Известно, что этот несостоявшийся город голодает, питаясь, в основном, песком с пляжа, угольными колбасками, оставшимися после тучных лет правления Януковича, и традиционным подножным кормом, то есть, по-простому говоря, чтоб вы понимали, что это такое, - мусором. Приезжая на контролируемую украинскими захватчиками территорию, чтоб купить хоть что-нибудь покушать, жители Лугандона всегда пускали слюни, сочувствуя местным дикарям, а сейчас так и вообще, потому что в том же Мариуполе, например, ко всему прочему свирепствует голодная морская пехота, оставшаяся без надлежащего обеспечения со стороны Украины, и объедает урны целыми взводами. Именно поэтому так называемая чистота укропских городов является мифом - весь мусор там просто съеден армией хунты, а за то, чтобы устроиться дворником, в Украине платят огромные взятки лично Порошенко.При такой санитарно-эпидемиологической ситуации совершенно не удивительно, что все украинские морпехи (не стоит обольщаться цифрой 80% - у остальных 20% сейчас просто инкубационный период, нацистская армия доживает свои последние дни) подхватили туляремию и умерли, - гораздо больше даже такого видавшего виды человека, как Эдуард Басурин, поразил тот факт, что городские больницы Мариуполя забиты экзотическими животными - чумными морскими котиками. Известно, что это подсемейство ушастых тюленей в Азовском море никогда не водилось - чумной бычок, там, туляремийная креветка - это да, сколько угодно, а вот чтобы тюлень, так нет.Нетрудно догадаться, что чумных морских котиков завезла в Мариуполь хунта для распространения инфекции среди жителей ДНР и, в первую очередь, конечно, Басурина. Но Басурину чумную крысу в рот не клади - он не только играючи раскрыл новое преступление Украины против человечности, но и вывел киевские власти на чистую воду, вследствие чего кровавый режим Порошенко был вынужден травить туляремией собственную армию, тщетно надеясь таким образом замести следы.Впереди у хунты еще много всяческих провокаций, но меховой берет полковника Эдуарда с прокладкой из фольги всегда начеку. И когда полковник Эдуард, наконец, сгинет от особенно тяжелого приступа белой горячки на руках собственных товарищей, все будут знать, что смерть эта наступила не вследствие международного заговора, который Басурин сразу бы безошибочно учуял, а по самым что ни на есть естественным причинам.