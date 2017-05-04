 АЛЕКСАНДР ПАБАТ: "ГЛАВВРАЧИ В СВОЕМ ПОНИМАНИИ УЖЕ ПРИВАТИЗИРОВАЛИ БОЛЬНИЦЫ И ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ ХОЗЯЕВАМИ "БИЗНЕСА"

- Масштабная медицинская реформа априори не может быть быстрой: ощутимые результаты видны в лучшем случае на седьмом-десятом году последовательной работы. Ведь нужно полностью перестроить существующие вертикали и горизонтали системы, сменить юридический статус медучреждений. Чего только стоит переход на социально-медицинское страхование. Эксперты спорят, будет страховать само государство или закупать эту услугу у частных страховых компаний. На самом деле сегодня сама суть вопроса важнее модели. Хотя, безусловно, есть очевидные лакуны, которые можно использовать как трамплин для показательных, относительно быстрых побед. Если брать Киев - навести порядок в коммунальных стоматологиях, реализовать проект создания цивилизованного рынка крови. Буквально неделю назад мы начали разработку концепции реабилитационного центра для незрячих нового для Украины типа.- Стоматологическая сфера давно уже по факту стала коммерческой, но при этом часть этих условно частных стоматологов содержат киевляне за счет своих налогов. Сейчас в Киеве стоматологическую помощь оказывают 5 специализированных коммунальных предприятий, 9 стоматологических поликлиник и 64 стоматологических отделения при консультативно-диагностических центрах. Ежегодно на содержание стоматологической отрасли из бюджета города Киева расходуется более чем 90 млн грн, из которых 88 млн тратится на заработную плату и энергоносители. И только 2 млн грн на закупку медикаментов и оборудования. Что мы имеем по факту? Сеть стоматологических учреждений, которые не могут конкурировать с частными стоматологиями по качеству сервиса и оборудования, но при этом расходуют на свое содержание годовой бюджет Василькова или Боярки. Ежегодный ущерб, наносимый киевскому бюджету от неэффективного использования средств на содержание стоматологической отрасли столицы, составляет более 40 млн грн. Как сейчас происходит в Киеве: бизнесмен берет в аренду помещение, делает там ремонт, покупает оборудование, получает лицензию и работает. Это частный бизнес. И есть "коммунальный" бизнес, когда государство сдает помещения коммунальным клиникам за 1 гривню. В понимании главврачей – это их, а не коммунальная собственность. Стоматолог оформляется в штат, получает зарплату из бюджета Киева, а главврач ему говорит: "Дорогой, я тебе даю кабинет, ты никуда не бегаешь, делаешь за свой счет ремонт, а то, что зарабатываешь – сообразим на двоих". Город содержит здание, оплачивает коммунальные услуги, платит зарплату этому врачу, а он работает по факту на себя - хорошая схема. И если центральные клиники сделали хотя бы косметические ремонты, то в районных - обстановка 70-х годов и все настолько запущено, что от дверной ручки страшно чем-то заразиться.- Зачем? Нужно забрать у них функцию администрирования. Главврач должен отвечать за качество медицинского обслуживания, а за администрирование, бухгалтерию, закупки будет отвечать город, который все это и содержит. И главное, при новом менеджменте пациент должен платить в кассу, а не в карман врача, те, в свою очередь, должны получать зарплаты в зависимости от востребованности их как специалистов. Сегодня деньги идут не на лечение зубов, а на содержание зданий. Главная цель предполагаемой реформы – чтобы деньги шли за пациентом. 90 млн, которые город тратит на содержание стоматологий, можно направить на качественные услуги, на лечение зубов, а не коммуналку. Угадайте, кто главный противник реформы? Главврачи. Затрагивается их личный бизнес-интерес. Рядовой стоматолог имеет свой круг клиентов, которые к нему в любом случае будут ходить, и ему по сути неважно, заплатят ему пациенты напрямую или через кассу больницы. Я бы сказал, что главный врач в нашем случае - администратор коррупционных схем.- Есть определенный смысл в оптимизации. Вопрос в ее грамотной реализации. Например, сейчас утверждают, что для Киева количество койко-мест нужно сократить вдвое. Когда я задаю вопрос, почему именно вдвое, ответить мне никто не может. Цифра взята "с потолка". Не можете рассчитать сами – существуют методики цивилизованных стран. Hospital Master Plan, например. Система, которая дает формулу оптимального количества койко-мест по разным направлениям, географическому распределению. Для реальной доступности пациентов, а не по критериям, надуманным чиновниками разного уровня. Эта система применима и к стоматологии. Надеюсь, к завершению 2017 года мы будем иметь обоснованные цифры. Этот подход будет реализовываться и в других сферах, но начинаем мы именно со стоматологии, поскольку здесь можно достаточно быстро получить и проанализировать результат. Повторюсь, чтобы деньги ходили за пациентом, а не за главврачом.- Вы можете себе представить ситуацию, что человек попал в аварию, ему перелили кровь, а утром он просыпается с ВИЧ-инфекцией? В любой цивилизованной стране это невозможно, а в трехмиллионной столице европейского государства – да. Когда Украина подписала соглашение об Ассоциации с ЕС, одним из ключевых пунктов соглашения было создание системы защиты от вирусов. В Киеве сегодня никакие стандарты по крови не соблюдаются. В том же Харькове ситуация намного лучше. Недавно в Киеве работали европейские эксперты, так на мой вопрос, что можно сделать с Центром крови, сказали, что его проще взорвать.- Построить современный центр крови на 20 коек сегодня стоит порядка 2 млн евро. Кстати, железная дорога передала на баланс города свой центр крови, мы были там недавно, и я считаю, что на базе этой клиники в принципе можно создать центр, где будет достойный лабораторный и электронный контроль. У них в подвалах пылится масса дорогого и хорошего оборудования, которое даже не потрудились установить. Представьте, в городе нет единой базы доноров - у каждой больницы своя база. У всех главных врачей есть свой список доноров, которые вызываются в случае необходимости, и родственники покупают кровь, хотя сегодня, законодательно ею обеспечивает государство. Мое мнение - рынок должен быть открытым. Нет в наличии крови - я должен знать, где ее купить. Не на черном рынке, где никто ни за что не отвечает, а в банке крови, где все доноры проходят жесткий контроль. По официальной статистике в городе в год собирают 10 тысяч литров крови, но с учетом населения в Киеве они могут собирать 100 тысяч. И эта разница не пропадает – это объемы черного рынка. Эта кровь проходит напрямую в больницах, и нигде не учитывается: пациент доволен, что ему спасли жизнь, донор доволен, что ему напрямую заплатили, главврач доволен, потому что положил процент себе в карман. Недовольны только мы, потому что мы не имеем представления о качестве материала, который влили человеку. Пока государство не возьмётся за администрирование этих процессов - будет бардак.- Я бы позвал на рынок международные компании, которые работают по стандартам и которые могут инвестировать в лабораторный контроль. В Европе сейчас кровь очень подорожала, и, думаю, компании охотно зашли бы в Украину, позволяй это сделать законодательство. Идеально – это когда донор есть в базе, у него в телефоне стоит приложение, по которому мы его контролируем. Образ жизни, диету, человек сдает плазму дважды в неделю, и ему за это хорошо платят.- Государственные средства из госпиталей будут перенаправлены на первичную медицину. В Киеве на три миллиона населения - 14 тысяч коек, в Валенсии на миллион – 300 коек. Ресурсы сконцентрированы на первичной медицине, и до госпиталя человек не доходит, болезнь упреждается, а не лечится. Городу нужен центр контроля заболеваемости, чтобы посчитать риски. Госпиталь - это самая дорогая медицинская услуга, независимо от того, финансируется он напрямую из бюджета или через страховую медицину. Сегодня на госпитали идет 70-80% бюджета, а в цивилизованных странах 70% тратится на первичное медицинское обслуживание, то есть на предупреждение болезни, а не на ее лечение. Соответственно, и продолжительность жизни там на 15-20 лет дольше, чем у нас. 80% горожан должны получать помощь у семейного врача, часть пациентов переходить от него в клинику, и уже единицы – в госпитали.Не нужно изобретать велосипед – можно адаптировать позитивный опыт медреформ соседних стран. Когда человек 80% своих запросов будет реализовывать не в госпитале, а у семейного врача, можем считать, что реформа состоялась.