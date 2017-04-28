 БЕГСТВО КАПИТАЛА: КАК ВЕРНУТЬ В СТРАНУ МИЛЛИАРДЫ

Часть денег, изъятых во время обысков, была спрятана в тайниках

Ориентируясь на опыт европейских стран, Украина давно декриминализовала соответствующую статью Уголовного кодекса, освободив таким образом от серьезных последствий и экспортеров, и импортеров, лишающих страну денег. Из инструментария остались лишь административные рычаги воздействия, включая пеню и штрафы. Субъекты ВЭД сами подают декларации, в которых пишут сумму задолженности по внешнеэкономическим контрактам. То ли это выручка от экспорта, которая так и не вернулась в страну, то ли ситуация, когда за импортируемый товар произведена предоплата, а его самого нет.Как рассказали "Цензор.НЕТ" в ГФС, по состоянию на начало года более 6,2 тысяч субъектов подали Декларации о валютных ценностях, доходах и имуществе, которое принадлежит резидентам Украины и находится за ее пределами. Из них 2,4 тысячи субъектов задекларировали их наличие на общую сумму 260, 9 млрд грн. (в долларовом эквиваленте – 9,6 млрд.)Из общей задекларированной суммы: 77, 5% (202,1 млрд грн.) – финансовые вложения; 1% (2,4 млрд грн.) – имущество и товары; 21,5% (56,4 млрд грн.) – задолженность по экспортно-импортным, бартерным и другими внешнеэкономическим контрактам с нарушением законодательно установленных сроков расчетов.По данным ГФС, просроченная задолженность по экспортно-импортным операциям, которая официально задекларирована за последние шесть лет, в долларовом эквиваленте увеличилась в 4 раза, с 0,49 до 2,07 млрд долл. США."Кроме того, в 2016 году проверками субъектов внешнеэкономической деятельности дополнительно установлена незадекларированная сумма задолженности в сумме полмиллиарда долларов", - рассказывает первый заместитель главы Государственной фискальной службы Сергей Белан.Такие декларации подают добросовестные налогоплательщики, причем добровольно. За неподачу законом предусмотрен штраф, аж 500 гривен. Очень впечатляющая цифра, неправда ли? Особенно, когда ты вывез из страны товары на миллиарды и "забыл" эти деньги вернуть. Учитывая теневой сегмент и тех, кто никаких деклараций не подает, сказать, сколько реально денег теряет Украина, невозможно.По словам Сергея Белана, вопрос возвращения валютных ценностей на территорию Украины находится на постоянном контроле у ГФС и подчиненных подразделениях.Конечно, основную роль в валютном регулировании и контроле играет Нацбанк. Но именно налоговые инспекторы имеют право начислять и удерживать пеню за нарушение сроков валютных расчетов по результатам проверок. Дальше в порядке информирования они сообщают главному финансовому регулятору и МЭРТ о фактах, выявленных во время проверок. Чтобы уже эти ведомства включали собственные рычаги влияния.За первые три месяца текущего года территориальными подразделениями аудита ГФС обработано 3197 сообщений банковских учреждений о выявленных фактах нарушений законодательно установленных сроков поступления выручки, товаров по экспортным и импортным операциям. Проведено 1345 документальных плановых и внеплановых проверок субъектов ВЭД, на предмет соблюдения требований валютного законодательства. Результатом стало начисление пени на общую сумму свыше 100 млн грн, из которых четверть уже уплачена в бюджет.Кроме того, на сегодня в ходе проведения контрольно-проверочных мероприятий у более чем двух тысяч субъектов хозяйствования выяснилось, что просроченная дебиторская задолженность по осуществленным внешнеэкономическим операциям составляет свыше 83,4 млрд грн."Департаментом аудита ГФС в Министерство экономического развития направлены предложения для применения к 159 субъектам ВЭД и 194 субъектам хозяйственной деятельности специальных санкций в виде индивидуального режима лицензирования или временного приостановления внешнеэкономической деятельности", - сообщил Сергей Белан.Проверки подразделениями аудита – это лишь часть работы, которая направлена на то, чтобы противодействовать недобросовестному выводу капитала за рубеж, объясняет первый заместитель главы ГФС. По его словам, уже второй год налоговой милицией проводится операция "Рубеж", в рамках которой отрабатываются сомнительные внешнеэкономические операции и ликвидируются теневые схемы. В большинстве случаев речь идет о вывозе высоколиквидных товаров, среди которых и сельхозпродукция. Из-за несовершенства законодательства, в Украине существует "черный" внутренний рынок зерна, масличных культур и других экспортных позиций сельхозпродукции. И чтобы вывести под них валюту, используется несколько основных приемов. Первый - это занижение стоимости товара, который вывозится. Разница в цене "компенсируется" получателем-нерезидентом украинскому владельцу зерна наличными.Второй - использование в качестве "экспортеров" фиктивных предприятий. Часто в роли директоров таких компаний выступают бездомные, а также люди, которые уехали на заработки за границу, либо и вовсе покойники. Эти предприятия не регистрируются в качестве плательщиков НДС и не претендуют на его возмещение, и вообще в налоговых органах не отчитываются. Фактическое их назначение - продажа высоколиквидного товара за валюту, которая останется за границей и официально в Украину не возвращается, и соответственно налог на прибыль в бюджет не уплачивается. Кстати, нелегальный экспорт с помощью фиктивных предприятий как услугу на теневом рынке нередко заказывают и предприятия реального сектора экономики.Используя схемы при внешнеэкономических операциях, предприятия стремятся уйти и от уплаты налога на прибыль. Например, в этом году в рамках расследования уголовного дела, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК было установлено, что руководители одной из компаний в Одесской области, используя два подконтрольных предприятия, осуществляли импорт товаров, который в дальнейшем реализовывался без отражения таких операций в налоговом и бухгалтерском учетах.В то же время, этими подконтрольными компаниями осуществлялся экспорт сельхозпродукции без возвращения валютной выручки. Всего сумма занижения налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость составила почти пять миллионов гривен.В результате проведенных обысков было обнаружено и изъято более 950 тысяч гривен в национальной и иностранной валюте, бухгалтерские документы, печати предприятий, а также компьютерная техника. Общая стоимость изъятого составляет более миллиона гривен.Кроме того, в ходе проведения обысков была прекращена деятельность центра минимизации таможенных платежей, в который входил ряд предприятий, созданных для занижения стоимости экспортируемых украинских сельхозтоваров и для невозвращения части валютной выручки.В другом случае должностные лица ряда предприятий создали незаконную схему формирования затратной части подконтрольных компаний, легализации сельхозпродукции, приобретенной за наличный расчет, с последующим ее экспортом за пределы Украины.Для этого использовались документы на поставку сельхозпродукции от предприятий с признаками фиктивности.Как выяснилось в ходе следствия, фактически такие предприятия не имели возможности вырастить и поставить товар в заявленных объемах в связи с отсутствием земельных участков, посевного материала и других средств обеспечения указанного вида деятельности.В результате таких действий государственному бюджету был нанесен ущерб в виде непоступления налогов на сумму свыше 20 миллионов гривен.Во время обысков, проведенных на территории Николаевской и Кировоградской областей, было обнаружено и изъято более 14 тысяч тонн семян подсолнечника, ячменя и пшеницы на сумму около 133 миллионов гривен, владельцами которого являются подконтрольные фигурантам уголовных производств предприятия.Кроме того, было изъято 6,8 миллионов гривен наличными, часть из которых спрятана в тайниках.Пока законодательство позволяет выстраивать подобные схемы, бюджет страны теряет колоссальные средства. Причем теряет дважды.Возьмем, к примеру, ситуацию с подсолнечным маслом. Украина уже не первый год удерживает позицию крупнейшего поставщика этого продукта на мировом рынке. При этом наравне с легальными производителями есть и немало нелегалов. Это так называемые маслобойки. Сдавая туда собранный урожай, фермеры получают оплату наличкой. Точно также за наличный расчет покупают уже готовый продукт у маслобоек мелкие посредники, и перепродают крупным. После того, как товар попадает организаторам теневых схем, они передают его реализаторам, которые, используя подконтрольные предприятия, его вывозят за рубеж. В итоге все, участвующие в этой цепочке, не платят налоги. Практически во всех случаях, особенно в случаях промышленного выращивания и реализации продукции до экспортера, на каждом этапе создается добавленная стоимость, с которой должен быть уплачен НДС. По факту, никто этого, естественно, не делает. А это один из основных налогов, за счет которого наполняется доходная часть бюджета.О возвращении валютной выручки и говорить в таких случаях нечего. Но что мешает законодателю установить, что при вывозе из страны высоколиквидных товаров необходимо уплатить, скажем, 50% предоплаты? Представили документ на таможню, что деньги зашли, и только после этого вывозите.Ну, и конечно, необходимо разобраться с ценами. До тех пор, пока фактурная цена при экспорте не будет соответствовать реальной рыночной стоимости, государство будет терять деньги. Попробуйте, к примеру, экспортировать из Голландии тюльпаны по цене ниже, чем на бирже. Вам не позволят, потому что нормальные страны заботятся о своей экономической безопасности. Мы тоже заботимся. Но хорошо бы подходить к этому вопросу стратегически, создав условия для того, чтобы ни высоколиквидные товары, ни капитал не уходили из страны.