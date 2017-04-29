 "ПРИЗНАНИЕ АМЕРИКИ, ПИВНАЯ, ЕЩЕ ПАРОЧКУ!"

А с собачкой вышло вот как. Сначала в Японии замироточил русский кот Мир, подаренный президентом России Владимиром Путиным губернатору тамошней префектуры господину Сатаки Норихисе в честь землетрясения 2011 года. Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская, по слухам, уже понесла благую весть о втором пришествии императора Николая, предрекая, что не далее как на Троицу кот Мир задерет режиссера порнофильма "Матильда" Учителя и явится к ней, чтобы сочетаться законным браком и совместно ловить мышь. Рядовое народонаселение России, узнав о чуде, сразу же догадалось, что кот, подаренный Путиным японскому префекту, имеет чин полковника и постоянно сливает в Кремль планы захвата Курил, а на родине у него, кстати, недавно родился сын Победобесий, поздравляем. Российское чиновничество, в свою очередь, называет блудное животное не иначе как "Русский Мир", который "уверенно и основательно" поселился в Японии, давая таким образом понять, что как только русскому коту запретят читать Достоевского и ходить на парад 9 мая, Путин сразу же введет сами понимаете что сами понимаете куда и, таким образом, сможет повторить.
Между тем, господин Сатаки, наивно полагая, что кот как таковой в своем стремном происхождении нисколько не виноват, души не чает в русской твари и даже украдкой жалеет ее. Таким образом, попав в цивилизованное общество, Мир начал стремительно развиваться и взрослеть, а "морда его приобретает уже японские черты", о чем все российские СМИ с великим умилением трубили на этой неделе наперебой, не забывая напомнить, что в обмен на кота господин Сатаки подарил Владимиру Владимировичу целую собаку ценной породы акита-ину по кличке Юмэ.
Надо ли удивляться, что за это время собака Юмэ не только перевербовалась на сторону России и уже третий год гонит японской резидентуре дезу о миролюбивом настрое Москвы, но и приобрела русские черты? Конечно, не надо.
В частности, говорят, что Юмэ бухает. Все якобы началось с убийства кошки мадам Мизулиной. Путин тогда соврал, что это не он, а потом обнаружил, что из серванта пропала бутылка водки, а в туалете мучительно блюет Юмэ с криком: "Абырвалг, москвошвея, признание Америки, пивная, еще парочку!". Признания Америки у Путина не было, но еще парочка была, так что дело наладилось и со временем вошло в привычку, а Юмэ, как и всякая истинно русская собака, постепенно начала обходиться без туалета. Потом из квартиры Владимира Владимировича стали пропадать амфоры, баночки с силиконом, детские порножурналы, кимоно и даже прицеп "Скиф", и всякий раз на осторожные вопросы Путина Юмэ принималась закатывать чисто русскую истерику с криками "что-то вы меня, папаша, больно притесняете!" и размазыванием пьяных соплей по щекам.
Как-то раз в гости к Владимиру Владимировичу пришел Дмитрий Медведев, и пока они, пыхтя и отдуваясь, пили после совместной тренировки импортозаместительный чай из блендированного пырея, Юмэ вытащила у Дмитрия айфон, но по неосторожности перевернула самовар. Будучи застигнутой на горячем, собака проявила русскую смекалку и, укусив главу правительства за голову, с боем и матюками отступила в ближайшую рюмочную, прихватив на посошок премьерские калоши.
Вернувшись через три дня с тяжелого похмелья, Юмэ все отрицала, заявляя, что "ее тут не было", и кивала на провокации Медведева, который сам украл у себя свой айфон, причем, делала это так решительно, что Путин ей поверил, а Юмэ за это сыграла ему на балалайке песню про Трампа "Глазик выколю, другой останется, чтоб видал, говно, кому кланяться".
Владимир Владимирович тогда очень расчувствовался. Он вообще сочувствовал Трампу, как отец двух подпольных дочерей может сочувствовать отцу заблудшей Иванки, чей оголтелый милитаризм и беспардонное очковтирательство, как известно, заставили Трампа бомбить Сирию "томагавками", а теперь угрожают мирным планам Ким Чен Ына. Говорят, что некоторое время Путин по-хорошему пытался вернуть Иванку на путь вечных ценностей, будто бы невзначай посылая ей свои эротические фотографии с рыбалки и лошади, и даже как он любит детей, вставляя их в амфору, как кошку в валенок, но Иванка не оценила деликатности московского царя, а все оптимистические новости российских СМИ типа "Песков прокомментировал информацию о встрече Путина и Трампа в мае" по-прежнему заканчиваются словами: "Пока ничего нет", - сказал Песков на вопрос ТАСС о встрече двух президентов".
К счастью, на этой неделе те же СМИ сообщили, что уже кое-что есть. У Иванки в Америке сам собой нашелся естественный враг - мачеха Меланка, которая, по обоснованным намекам телеканала "Звезда", спит и видит, как бы сжить падчерицу со свету. И не столько даже из-за варварских обстрелов сирийского военного аэродрома, от которых у Меланки теперь душманчики кровавые в глазах, сколько вследствие того, что Иванка слишком много на себя берет в Белом доме и даже лезет в первые леди.
Сама мысль о том, что Трамп может жениться на собственной Иванке, бросает русских людей в дрожь предвкушения, и неудивительно поэтому, что между Меланкой и Иванкой постоянно вспыхивают жестокие драки с применением сковородок, - ситуация в России, разумеется, невозможная, потому что даже если бы ревнивая Алина и решила набить морды путинским спиногрызкам, хрен бы она их нашла. Семейные позиции Трампа на международной арене, таким образом, ослабевают, Россия вновь уверенно выходит на первое место в мире по православным ценностям, Путин всех переиграл, Юмэ вступила в Юнармию, приняла участие в штурме Рейхстага и водрузила над ним знамя победы. После чего к Путину пришла странница из ЛНР собачку говорящую посмотреть.
Владимир Владимирович понял, что поползли вредные слухи, и срочно набрал номер говорящего коня. Сергей Лавров быстро сориентировался в ситуации и выступил с решительным заявлением, что в Киеве берет верх партия войны, и дошло уже до того, что диверсионные группы Кровавого Пастора убивают мирных странниц Лаосской народной республики, желающих посмотреть на говорящую собачку. Впоследствии, правда, выяснилось, что не Лаосской, а Луганской, но какая, в сущности, разница, если ключевое слово здесь - "Украина"? Киевской хунте давно уже все равно, какую республику уничтожать, лишь бы война с Россией никогда не заканчивалась. Правильно говорит Владимир Владимирович: "Приходится всё время смотреть, чтобы нас никто не съел, оглядываться по сторонам. Смотреть, что в природе происходит, очень полезно".
А в природе происходило вот что: моллюск под названием "морской ангел" поедал моллюска под названием "морской черт". Владимир Владимирович внимательно наблюдал за процессом, мучительно соображая, на чью бы сторону встать: с одной стороны, черт выглядел невинной жертвой, как Россия, на которую все напали, желая посадить мишку на цепь, с другой, это же все-таки черт, а между тем, стоит только посмотреть на ангельское скребло российского президента, как сразу становится ясно, что черт просто спровоцировал ангела и напал на него первый, словно подводная хунта. "Ой, ангел поедает чертика, это как раз то, чем я занимаюсь!" - умильно сказал Путин. И это была чистая правда - слова уже не краба на галерах, но мелкого моллюска-гермафродита, опустившегося на самое дно и, тем не менее, все равно что-то там самодовольно жрущего. Успеет ли он нажраться до того, как сожрут его самого? Нет.
Василий Рыбников, Цензор.НЕТ
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Не будучи при том дебилом редким,
Всенепременно сам себе для себя догнал,
Что Штирлитц аж в целую и очень внешнюю Разведку
Только через "внутренние органы" попал.
А вот пуцька так на мафию нашестерил,
Что свои "внутренние органы" сам себе раздолбил.
Тепер лишається отому обормоту
Тільки-но СССРати колючим дротом.
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Яростно топая кирзовыми сапогами, кацапия бежит вниз по эволюционной лестнице.
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О том, что доктор Преображенский считал трагедией появление Шарикова - подлого гибрида собаки и человека. А доктор Путин воспитал своей пропагандой миллионы сентиментально-агрессивных ватанов-шариковых. И несказанно этому рад.
Идиот.
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