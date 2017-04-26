 ВЛАДИМИР АРЬЕВ О СИТУАЦИИ В ПАСЕ: "ЦЕЛЬЮ РОССИИ БЫЛО НЕ "ПАЛИТЬ" ПОЛИТИКОВ, А "ПАЛИТЬ" ВСЮ ОРГАНИЗАЦИЮ"

- В самом ли деле Педро Аграмунт, как выразилась Ирина Геращенко, "толсто намекает на свою отставку в пятницу"?
- Да, из разных источников мы слышали, что он пообещал уйти в отставку. Но, по последним данным, он вроде как хочет "пропетлять" и в последний момент уже отказаться от этого. Очевидно, что для него это приведет к еще более печальным последствиям.
- А сам Аграмунт это понимает?
- Боюсь, что он сейчас перестал что-то понимать; его поведение стало каким-то малоадекватным. Такое количество ну просто элементарных для политика ошибок, которые он наделал в последние дни… - я уже не знаю, понимает или нет. Но, не вдаваясь в детали, могу сказать одно: если он попытается всех обмануть и не подаст в отставку в пятницу…
- Кстати, почему именно в пятницу, а не сегодня или в четверг?
- В четверг сюда приезжает испанский король. И чтобы не омрачать визит испанскому монарху, заявления Аграмунта согласились подождать до пятницы. Но если он хочет прикрыться королевской спиной, то это станет самой большой его ошибкой. Она приведет к тотальному уничтожению имиджа самого Педро и подрыву имиджа Испании.
- Понимая это, почему Аграмунт, возможно, захочет "пропетлять"? Это просто банальное желание отсидеть до конца срок своих полномочий? Либо же поддержка сил, нам неизвестных?
- Я совершенно не исключаю внешнего фактора. Но свою роль может сыграть и то, что для него такое завершение карьеры – это совсем не то, чего он добивался. То есть когда он организовывал визит короля, то хотел быть при нем второй особой. Но сейчас он больше похож на шута, причем не веселого. Повороты судьбы бывают очень интересными. Вчера представители всех групп Ассамблеи - в разной степени и разными словами – но высказали мнение о том, что Аграмунту пора уходить, и что он не имеет права возглавлять Ассамблею. И после этого пытаться зацепиться? Это, в общем-то, стиль позднего Кучмы, но никак не европейский.
- А зал был настолько единодушен в своем порицании Аграмунта и двух его спутников по поездке в Сирию – главы юридического комитета бельгийца Алена Детекса и председателя группы либералов, докладчика по Украине испанца Хорди Шуклы? Или же все-таки были желающие как-то помочь?
- Таких желающих было очень мало. И они поняли, что лучше молчать.
- Как на фоне этого пресса смотрелись г-да Детекс и Шукла?
- Детекс делает хорошую мину при плохой игре. Ситуация для него явно не самая лучшая. Хотя из всех троих у него была самая интересная ситуация. Он действительно поехал в Алеппо и теперь рассказал, что там всем заправляют российские генералы (г-н Детекс даже заявил, что с одним из них поругался. - Ред.)… Хотя это, конечно, очень слабое оправдание. Но он старается держаться, как говорят, "бодрячком". Ищет поддержку – но очевидно, что понимания не находит.
А вот у Хорди Шуклы реакция, на мой взгляд, более искренняя. Мы с ним сегодня разговаривали, и выглядел он достаточно подавленно. Шукла готов уйти с должности докладчика по Украине после проведения консультаций с нами и остальными партнерами по Украине.
- А от него прозвучали какие-то четкие выводы о том, что российские СМИ им манипулировали?
- Да. Он говорил, что понял это, когда подали российский самолет. Для него это было неожиданностью – по крайней мере, так он нам рассказывал. И он абсолютно четко сказал, что для него, очень ценящего свою репутацию, это самые плохие дни в жизни. И с теми людьми, которые так нагло с ним поступили, он больше не будет иметь никаких отношений. И на пушечный выстрел их к себе не подпустит.
- А не поспешили ли мы здесь, в Украине, занести их в список "людей Путина"? Может, они просто не разобрались, и, стало быть, правду сказал Ален Детекс о своей "наивности"? Да и ваши впечатления о г-не Шукле дают почву для таких предположений…
- Нет, я не думаю, что Педро такой наивный. Не могу точно это утверждать, но из тех деталей, что мне удалось выловить, могу предположить, что организатором этого визита был именно он.
- А он объяснил, почему не доехал до Алеппо?
- Он ничего не объяснил: ни почему поехал в Алеппо, ни кто профинансировал эту поездку. И я думаю, что мы будем настаивать на проведении расследования обстоятельств финансирования визита – в рамках программы антикоррупционных действий, уже утвержденных сегодня Бюро и Ассамблеей. Я давно говорил, что в Ассамблее серьезная коррупция. И надеюсь, что то расследование с привлечением внешних институций, которое уже назначила Ассамблея, позволит ей очиститься. Надеюсь, что все не зашло настолько далеко. В свое время меня активно упрекали в том, что я подрываю имидж Ассамблеи, заявляя в украинских СМИ о ее коррумпированности. Теперь, однако, все понимают: для того, чтобы очиститься, нужно что-то делать. И сейчас, мне кажется, будет тот самый шторм, который, не разрушив организацию, принесет чистую воду.
- Там у вас происходящее приобрело даже детективную окраску. Что это за история с людьми, которые вломились в кабинет Аграмунта за документами?
- Мне кажется, это подготовка к какому-то выбросу компромата, и он таким образом себя защищает: мол, вынесли с целью подделки…Честно говоря, не знаю. Но выглядит все это очень неубедительно. И когда он это говорил, я на лицах очень многих членов Ассамблеи видел кривые улыбки. Даже если он говорит правду, то это, на самом деле, хрестоматийный пример того, как в политике, будучи самоуверенным, потерять полное доверие буквально за месяц.
- А на чем зиждилась эта самоуверенность?
- На том, что избрали его на безальтернативной основе. Это может случиться в любой организации: если нет выборов, соревновательности, то человек, занимающий должность таким образом, бронзовеет и считает, что может безнаказанно совершать любые поступки. Аграмунта избрали как раз таким образом – и, я думаю, это сыграло с ним злую шутку. Потому что он ожидал, что его будут поддерживать в любом случае. И я сегодня уже высказал мнение, что нам пора рассмотреть вопрос о возвращении к конкурентному назначению на должности. Ибо как может структура, которая занимается наблюдением за демократичностью выборов, сама не иметь выборов в своих руководящих органах?
- Скажите, как, по-вашему, россияне могли с такой легкостью "спалить" одной такой поездкой тепло относившихся к ним европейских политиков? Или у них и были такие цели?
- Дело в том, что их целью было не "палить" политиков, а "палить" всю организацию. Мол, если нас там нет, то Путин показывает, что это такая организация, что быть в ней России не очень-то и нужно. Коррумпированная, с конфликтами и склоками. Это – основная цель России. И свое влияние на политиков из Ассамблеи они использовали именно таким образом. (К слову, в плане технологии таким же образом они любят представлять и Украину). Но единственное, чего они добились, – так это того, что сами стали токсичными. И я еще месяц назад, когда Аграмунт поехал в Сирию, сказал: "Русские будут токсичными уже на следующей сессии".
- Чего будет добиваться украинская делегация в оставшиеся дни этой сессии?
- Нам надо все-таки отработать вариант того, чтобы убедить Аграмунта в необходимости отставки. Чтобы для него отставка стала самым легким выходом.
- А сколько ему осталось занимать эту должность по сроку полномочий?
- До конца года. Осталось еще две сессии – но вопрос в том, готовы ли его терпеть. Насколько это вижу я – не готовы. Хотя союзники Аграмунта старались изменить расклад сил, пытались давить, в том числе и на меня. И, думаю, за следующие два дня Аграмунт сделает все, чтобы переломить ситуацию. Но это может подорвать ситуацию в Ассамблее еще больше – и тогда его просто перестанут воспринимать.
- Допустим, что в пятницу Аграмунт подаст в отставку. Что дальше?
- Я не готов говорить со всей точностью, но, видимо, на оставшийся период это место займет кто-то из вице-президентов Европейской народной партии (именно по ее квоте был избран Аграмунт. – Ред.).
- Член нашей делегации Борислав Береза уже высказался в том смысле, что среди претендентов на должность главы ПАСЕ будет и нардеп Георгий Логвинский. Что думаете по этому поводу?
- Скажу так: Гарик, конечно, справился бы, но вряд ли что-то в этом плане получится.
- Почему?
- Поскольку Украина является объектом внимания многих комитетов Ассамблеи, а мы являемся хотя и большой, но контроверсийной делегацией, слишком резкой для Ассамблеи. И хотя к этому относятся с пониманием, этот фактор – слишком существенный. Поэтому вряд ли большинство согласится на представителя Украины, кем бы он ни был. Нужно просто учитывать этот момент - на данном этапе. В будущем – все может быть. Но сейчас, думаю, выбор будет делаться между представителями Западной Европы.
Евгений Кузьменко, "Цензор.НЕТ"
932 0
ВИЗОВЫЙ РЕЖИМ С РОССИЕЙ: ЧТО ДУМАЮТ "ПОД КУПОЛОМ?"(84)
ДВУКРАТНЫЙ ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ЛИТВЫ АНДРЮС КУБИЛЮС: "Я В СТРАНАХ СКАНДИНАВИИ ГОВОРЮ: ПОМНИТЕ, КАК В 90-Е ГОДЫ ВЫ ПОМОГАЛИ НАМ? ЗА УШИ ТАЩИЛИ! И ГДЕ ВЫ СЕЙЧАС В УКРАИНЕ?"(13)
В ДВУХ ШАГАХ ОТ КЛЕТКИ С ЕФРЕМОВЫМ. РЕПОРТАЖ ИЗ СТАРОБЕЛЬСКОГО СУДА(30)
ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ, ИЛИ В 5 МИНУТАХ ОТ МОРДОБОЯ(11)
НОЧНОЙ ДОЗОР ИМЕНИ НАСИРОВА(18)
ГЛАВА ФРАКЦИИ НФ МАКСИМ БУРБАК: "ОБЩАЮСЬ С ЛЮДЬМИ НА ОКРУГЕ. СКАЗАТЬ, ЧТО НАС НЕ ЛЮБЯТ, – ЭТО ЕЩЕ МЯГКО"(102)
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума