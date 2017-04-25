 "ВЫ НЕ ИЗ НАШЕГО РАЙОНА!" ПОЧЕМУ "ДОСТУПНЫЕ ЛЕКАРСТВА" ДОСТУПНЫ НЕ ВСЕМ?

Люди жалуются, что, к примеру, из 8 рецептов могут "отоварить" лишь 2. А в ряде регионов даже, если в аптеке есть нужный препарат, а у гражданина есть соответствующий рецепт, лекарство ему не выдадут, если он получил рецепт не в той больнице или поликлинике, с которой у аптеки есть договор.
Сегодня Минздрав косвенно признал, что проект пробуксовывает, и опубликовал предложение всем, кто покупает лекарства, входящие в программу, ответить на вопросы анкеты и рассказать, какие проблемы существуют в ее реализации. Однако, об основных проблемах специалисты говорили еще накануне и если бы министерство к ним прислушалось, то большинства проблем можно было бы избежать.
Напомним, программа "Доступные лекарства" предполагает, что пациенты, страдающие от сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа и бронхиальной астмы, смогут получать в аптеках лекарства бесплатно либо с небольшой доплатой. А государство затем компенсирует (реимбурсирует) аптекам все их затраты. В список вошло 157 препаратов, 17 из которых полностью бесплатны.
Согласно данным Минздрава, программа наиболее активно работает в Винницкой, Львовской, Харьковской, Ривненской, Николаевской, Хмельницкой, Черниговской и Тернопольской областях. В каждом из этих регионов подписали договоры с распорядителями средств от 100 до 500 аптек.
В Министерстве здравоохранения Украины на нее возлагают большие надежды. И.о. министра Ульяна Супрун считает, что она является примером децентрализации в сфере здравоохранения.
"При активной работе в регионах эта программа станет эффективным инструментом решения проблемы, которая одинаково остро стоит во всех областях Украины - высокой смертности граждан и недоступности лечения из-за финансового положения", - заявила на встрече с журналистами Ульяна Супрун.
Зарплата аптечными наклейками
Одной из причин пробуксовки программы специалисты называют недостаточное количество средств, выделенных на реимбурсацию.
"Это хорошая и правильная вещь, но надо было выделить пять миллиардов, десять миллиардов, потому что на сегодняшний день аптеки практически вынуждены кредитовать государственную программу", - говорит глава Международного благотворительного фонда "Здоров'я українського народу" Сергей Сошинский.
Вице-премьер Павел Розенко, выступая на пресс-конференции, заявил, что сегодня основными задачами местных властей являются увеличение количества аптек, которые принимают участие в программе реимбурсации, а также обеспечение указанных аптек полным ассортиментом подлежащих реимбурсации лекарств".
Розенко добавил, что соответствующим структурным подразделениям облгосадминистраций было дано поручение безотлагательно провести работу с дистрибуторами лекарств, чтобы обеспечить наличие нужных лекарств в аптеках.
Боле того, премьер Владимир Гройсман лично погрозил пальцем всем чиновникам, отвечающим за программу в регионах, и пообещал выдавать им зарплату аптечными наклейками "Доступні ліки", если они не обеспечат своевременный расчет с аптеками.
Тем не менее, до сих пор в программу удалось привлечь, главным образом, коммунальные аптечные сети, которые напрямую подчиняются местным администрациям. И это несмотря на обещание главы правительства обратиться в парламент с просьбой увеличить финансирование программы.
Местные власти тормозят, а аптеки боятся
"Аптеки постепенно присоединяются к программе, но для этого нужно время, - говорит глава Аптечной профессиональной ассоциации Владимир Руденко. - Есть целый ряд важных моментов, о которых мы говорили ранее. Сейчас многие аптеки выжидают и хотят посмотреть, как пойдут расчеты. Сегодня программа начала реально работать только в 8-10 областях. То есть, по сути, находится на зародышевом этапе. В Киеве, к примеру, работает только одна сеть – коммунальное предприятие "Фармация". Это около 80 аптек. Неделю назад говорили, что присоединившихся аптек до 2 тысяч, а сейчас уже 2700 - это хорошая тенденция. Думаю, что аптеки будут участвовать. Сегодня они заключают договоры в тех регионах, где уже определены распорядители бюджетных средств".
Однако, по его словам, существуют проблемы и там, где договоры заключены: "К примеру, аптека в одном из регионов заключила договор с больницей и буквально с 3 апреля начала выдавать лекарства пациентам. А теперь местная власть спрашивает, на каком основании они начали отпускать препараты, если еще нет решения о распределении бюджетных средств? Вот и получается, что Гройсман обещает, Розенко обещает, Супрун обещает, а местная власть тормозит. Кто из непорядочности, кто из некомпетентности, кто еще по каким причинам".
Поэтому аптеки боятся быть крайними и выжидают, пока другие "набьют шишки". Ведь даже, если аптека закупила товар и начинает отпускать - поясняет Руденко, - она деньги дистрибьюторам должна отдать через 15 дней, а государство ей вернет лишь через 30. То есть, она уже запускает руку в свой карман, а если еще и потом местная власть решит, что не тот распорядитель был, что он не имел права заключать такой договор… Сегодня некоторые отпустили лекарств кто на 20 тысяч, кто на 30, а теперь поликлиника, которая является распорядителем бюджетных средств, говорит "давай, останавливайся, я не знаю, какая будет общая сумма, может мы потратили уже все средства".
С выделенными деньгами, по словам главы АПАУ, тоже не все ясно: "Сейчас Кабмин передал субвенции в регионы. Но вот, к примеру, на Волынскую область дали всего 13с млн. Как они будут эти 13 млн. делить, как будут поступать средства – все сразу, раз в месяц, раз в полгода…".
По сути, пока что программа работает на ручном управлении. В Киеве подключилась только коммунальная сеть Фармация. Что делать регионам, в которых нет коммунальных аптек, пока не ясно.
По мнению Владимира Руденко, программа запущена однобоко, по сути, заложена своеобразная бомба. Для нормальной работы такой программы необходимы не субвенции, а создание, к примеру, страхового фонда. Из него тоже могут идти средства из госбюджета. В таком случае, человек пришел в аптеку с рецептом, получил лекарство, а аптека затем направляет в фонд всю необходимую документацию и рецепты и получает компенсацию.
Тогда каждый человек, вне зависимости от того, в какой поликлинике или больнице он получил рецепт – государственной или частной – мог бы воспользоваться программой. Учитывая, что услугами частной медицины пользуются не обязательно люди обеспеченные, то дискредитировать пациентов частных клиник, которые не являются распорядителями бюджетных средств, не совсем гуманно.
Кроме того, дискриминация получается и по районному или региональному признаку. Поскольку аптеки подписывают договоры с конкретными поликлиниками или больницами, которых местные власти определили как распорядителей бюджетных средств, то возникают казусы. Если аптека заключила договор, к примеру, с поликлиникой №1, то она не отпускает лекарства пациентам, которые обслуживаются в поликлинике №2, даже, если эти поликлиники находятся недалеко друг от друга.
"По этому рецепту, к примеру, житель Сум не может получить лекарство в Черкассах, львовянин – в Виннице и так далее. Это жесткий территориальный принцип. А ведомственные больницы и поликлиники? Они являются распорядителями бюджетных средств или нет? Их пациентам куда идти с бесплатными рецептами?" - задается вопросом Владимир Руденко.
Что касается того, что в аптеках есть 2 препарата из 8, то глава АПАУ пояснил это так: "Производители зарегистрировали свои препараты в реестре добровольно, но лекарства в аптеки по непонятной мне причине отпускаются по ценам, которые выше заявленных. Особенно проблема вот с теми 17 препаратами, стоимость которых полностью компенсируется - их вообще нельзя найти. И аптеки тоже сегодня разводят руками и говорят – мы не можем купить. Что им делать, если цена задекларирована 100 грн, а дистрибьютор продает его за 130? Эти 30 грн кто компенсирует? И таких препаратов много".
Цены на бесплатные лекарства, действительно, низкие, практически близки к себестоимости. Поэтому любые колебания курса могут негативно отразиться на всей программе.
Всего 3% больных гипертонией смогут воспользоваться доступными лекарствами
Критикуют эксперты и сам перечень препаратов, которые вошли в программу.
Как пишет врач-терапевт одной из столичных клиник (по понятным причинам не называю ее имя) на своей странице в Фейсбук, некоторые препараты, вошедшие в список, используются редко:
"Об астматиках и ХОЗЛ говорить вообще стыдно, поскольку сальбутамол - препарат, использующийся исключительно для скорой помощи лет эдак с 20, нужен "по протоколу" плановому пациенту не чаще 1 раза в три года (для обновления аптечки только))), да и то - не более, чем 10% из этой многочисленной группы.
Ингаляционные ГКС (всего два печально вошедших в список) - присутствуют только в моногруппе и в доставочной форме прошлого века - ни единой современной формы, используемой нынешним современным протоколом там нет и в помине.
Ни один же современный комбинированный препарат с пролонгированными бета2-агонистами, являющимися основой базовой терапии во всем мире и уже давно, в списке даже не значится. И намека на их существование нет.
О небулайзерной терапии многочисленной детской группы или несинхронизируемых ингаляторах, поскольку дети не могут априори пользоваться никакими другими, по-видимому "любители поучить наших студентов, преподавателей медвузов и врачей международным стандартам" тоже и в помине не знают. Таким образом, из 100% этой конкретной диспансерной группы только не более реально 3% смогу воспользоваться этим "благом реимбурсации".
Остальных это осчастливит мало.
По-видимому, наши "коллеги-команда Минздрава" также не знают и о том, что гипертоническая болезнь "по международному протоколу" уже давно и много лет лечится базово с целью достижения максимального комплайнса для пациента в основном только комбинированными препаратами, а не жменей моно-лекарств.
Ну, например, с использованием только лишь тех форм МНН, которые кто-то в Минздраве просто "вспомнил" еще со времен института и внес, почему-то напрочь забыв, например, что в группе знаменитых ингибиторов АПФ (одна из главных групп терапии гипертонической болезни) кроме эналаприла есть и еще много других "-прилов", в т.ч. и "золотой стандарт" - каптоприл - первая химия этой группы, а также и масса других более современных "-прилов", имеющих разный метаболизм и каждый свои собственные особенности использования в базовой терапии таких пациентов при полиорганной патологии, разном возрасте и осложнениях.
И это - только один из многочисленных ляпов "гипертензивного списка" на реимбурсацию, просто приведенных тут мной в качестве примера".
По оценкам врача, лишь около 3% больных гипертонической болезнью смогут на самом деле реально воспользоваться этим "благом". Схожая ситуация и с другими группами препаратов, вошедших в перечень для реимбурсации.
* * *
О программе реимбурсации как о некой панацее, способной обеспечить больных нужными лекарствами, а отечественные предприятия – гарантированным госзаказом, говорится уже очень давно. Пару лет назад был проведен эксперимент по гипертонии, в котором задействовали отечественных производителей. Главной проблемой было то, что правительство до сих пор не рассчиталось с аптеками за отпущенные лекарства.
Сегодня к явно недостаточному финансированию добавляются и другие проблемы, связанные с организацией всей кампании. Остается надеяться лишь на то, что, "ввязавшись в драку", Минздрав по ходу дела начнет исправлять свои просчеты и недоработки, и в итоге мы получим четко и слаженно работающую программу, а не сплошной пиар.
Цензор.НЕТ обратился в Минздрав с просьбой ответить:
Какое количество аптек присоединилось к программе "Доступные лекарства"? Как Минздрав планирует обеспечить выдачу бесплатных лекарств или с доплатой всем гражданам, если в некоторых регионах аптеки выдают их только пациентам медицинских учреждений, с которыми у аптек есть договор? Планируется ли вносить изменения в перечень лекарств, входящих в программу? Каким образом министерство будет влиять на тех дистрибьюторов, которые задекларировали цены на свои лекарства, а теперь предлагают аптекам закупать за более высокую цену?
Татьяна Галковская, "Цензор.НЕТ"
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и среди заданных вопросов нет главного: как на профинансированные средства можно обеспечить кого-то лекарствами, если например по Сумам финансирование на 1-го человека составляет меньше 3 грн?
зы и да, в Сумах по прежнему "доступные" лекарства все так же недоступны.
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