 "ВЫ НЕ ИЗ НАШЕГО РАЙОНА!" ПОЧЕМУ "ДОСТУПНЫЕ ЛЕКАРСТВА" ДОСТУПНЫ НЕ ВСЕМ?

Цензор.НЕТ обратился в Минздрав с просьбой ответить:





Какое количество аптек присоединилось к программе " Доступные лекарства " ? Как Минздрав планирует обеспечить выдачу бесплатных лекарств или с доплатой всем гражданам

, если в некоторых регионах аптеки выдают их только пациентам медицинских учреждений , с которыми у аптек есть договор ? Планируется ли вносить изменения в перечень лекарств , в ходящих в программу? Каким образом министерство будет влиять на тех дистрибьюторов , которые задекларировали цены на свои лекарства , а теперь предлагают аптекам закупать за более высокую цену?



Татьяна Галковская, "Цензор.НЕТ"

