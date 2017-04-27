 НЕПРОЗРАЧНЫЕ ЗАКУПКИ: КАК ЧИНОВНИКИ ЗАРАБАТЫВАЮТ НА ТЕНДЕРАХ

Уголовное производство, фигурантом которого является и. о. главы Дарницкой райгосадминистрации, открыто по нескольким статьям Уголовного кодекса – это ч. 3 ст. 27 (виды соучастников) ч. 3 ст. 28 (Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением). Расследованием занимается Офис крупных плательщиков ГФС под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры.Как рассказали "Цензор.НЕТ" в ГПУ, пребывая на своей должности, чиновник на постоянной основе выполнял организационные, распорядительные и административно-хозяйственные работы. Таким образом он знал, что решением Киевского городского совета утверждена "Программа экономического и социального развития г. Киева", согласно которой предусмотрено ассигнование из специального фонда городского бюджета на строительство гидроузла в микрорайоне Бортничи. При этом главным распорядителем средств значилась Дарницкая районная в городе Киеве государственная администрация.По версии следствия, и. о. главы этой администрации подозревается в том, что с целью присвоения бюджетных средств вступил в преступный сговор с руководителем подотчетного коммунального предприятия и директором частной компании.В свою очередь директор частного предприятия подозревается в том, что внес заведомо неправдивые сведения о количестве работающих сотрудников и наличии материальной базы для проведения работ по строительству гидроузла, что обеспечило компании победу в тендере.После подписания договора чиновник предоставил этому предприятию письмо на согласование предварительной оплаты в сумме более 2,6 миллиона гривен, в которое, по данным следствия, были внесены заведомо неправдивые сведения о приобретении товаров для строительства гидроузла, хотя знал, что компания не в состоянии выполнить указанные работы.Мэр столицы Виталий Кличко в комментарии по факту задержания подчиненного отметил, что он "должен нести персональную ответственность по всей строгости законодательства". Но это отнюдь не единственный случай, когда чиновники, используя свое служебное положение, пытаются обернуть проведение тендеров в свою пользу. Речь о разных регионах страны.Естественно свою часть дохода, не всегда легального, получают и представители бизнеса. Используя различные схемы, победители торгов уклоняются от уплаты налогов. Так, в Киевской области сотрудники налоговой милиции разоблачили директора предприятия, который уклонился от уплаты 5,2 миллиона гривен налогов при проведении операций с компаниями концерна "Укроборонпром".В частности, было установлено, что должностные лица предприятия полученные от компаний указанного концерна безналичные деньги за якобы выполненные работы и товары перечисляли на счета фиктивных компаний. Такие действия позволили злоумышленникам уклониться от уплаты налогов на сумму 5,2 миллиона гривен.В результате проведенного в складских и производственных помещениях предприятия осмотра были обнаружены запчасти и комплектующие для военной техники на общую сумму около 15 миллионов гривен. В настоящее время на указанные товары наложен арест.Директору предприятия сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК. Материалы уголовного производства направлены в суд.А в Киеве сотрудники налоговой милиции разоблачили в расхищении бюджетных средств должностных лиц государственного предприятия.Должностные лица распорядителя государственных средств путем подделки официальных документов и подписания недостоверных актов приема-передачи выполненных работ осуществили расхищение 19,5 миллиона гривен бюджетных средств.Должностному лицу компании сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) УК. Материалы уголовного производства направлены в суд.Как сообщили в ГФС, в 2016 году по результатам проверок, проведенных сотрудниками налоговой милиции в области государственных закупок, в бюджет было взыскано 1 млрд 224 миллиона гривен.Всего по фактам правонарушений в сфере госзакупок в Едином реестре досудебных расследований было зарегистрировано 367 уголовных производств.Больше всего злоумышленников проходят по статье 191 Уголовного кодекса Украины – 200. Это присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. Еще 121 уголовное производство зарегистрировано по статье 212 УК (уклонение от уплаты налогов, сборов), и 24 производства - по статье 209 (легализация доходов).С начала текущего года по результатам проверок, проведенных сотрудниками налоговой милиции в области государственных закупок, в бюджет было взыскано 127 миллионов гривен. Всего по фактам правонарушений в сфере госзакупок в Едином реестре досудебных расследований было зарегистрировано 103 уголовных производства, из них по статье 191 Уголовного кодекса Украины – 48, по статье 212 – 37, по статье 209 - 7.Как объяснили "Цензор.НЕТ" в Департаменте защиты экономики Нацполиции, есть немало случаев, когда о том, кто станет победителем и на каких условиях, стараются договориться еще до Prozorro, на подготовительном этапе. Хотя информация о тендерах открытая, а участие принять может теоретически любой, заказчики выписывают такие условия, которые подойдут только "своему"."Цену, которая зайдет на Prozorro, заказчик формирует сам. Его никто не может заставить ее изменить. Выходя на торги, заранее согласовав все нюансы с конкретной коммерческой структурой, заказчик знает, сколько готов потратить. А исполнитель соответственно четко понимает, что нужно предложить, чтобы победить конкурентов. Это может быть не только ниже стоимость, но и короче сроки исполнения, чем у других, даже если они выглядят нереальными. Главное продемонстрировать, что благодаря такому сотрудничеству якобы сэкономят бюджетные средства", - рассказывает начальник Управления противодействия преступности в финансовой сфере и отраслях экономики Департамента защиты экономики Нацполиции Владимир Криволапов.По словам Владимира Криволапова, закон не обязывает заказчика обращаться в правоохранительные органы, чтобы проверить исполнителя. Победителями нередко становятся и те предприятия, руководители которых являются фигурантами уголовных дел, в том числе связанных с махинациями по госзакупкам. И заказчика не смущает тот факт, что на таком предприятии в любой момент могут провести обыск, арестовать товары или оборудование, тем самым будут по сути сорваны условия выполнения договора.Так одним из участников тендера на проведение капитального ремонта в амбулаториях Центра первичной медико-санитарной помощи №1 г. Краматорска стало предприятие, должностное лицо которого проходит подозреваемым в семи уголовным производствам в сфере государственных закупок.Выходя на торги, некоторые участники не имеют лицензий на проведение работ, официально трудоустроенных сотрудников, может отсутствовать и материально-техническая база, которая позволяет выполнить заказ.В Донецкой области Нацполицией предотвращена попытка разворовывания бюджетных средств должностными лицами Департамента ЖКХ областной администрации на сумму 34,1 млн грн. В этой ситуации речь идет о тендере на капитальный ремонт крыш жилых домов (в рамках поддержки перехода к ОСББ). Если бы не вмешательство полиции, заказ получило бы предприятие, не имеющее лицензии на проведение таких работ.Судя по тендерам, которые были отмены уже после проведения, в большинстве случаев те или иные риски не влияют на выбор победителя.Так, к примеру, тендер на укрепление фундамента здания Нацбанка выиграла компания, в которой трудоустроен только один человек – директор. И по данным Нацполиции, компания не ведет никакой другой деятельности кроме выполнения работ по тендерным процедурам.В документах, поданных на конкурс, предприятием указано, что субподрядные организации привлекаться не будут. При этом на оплату труда, судя по прописанному в них, исполнитель рассчитывал потратить свыше 1,7 млн грн. А общая стоимость заказа составляла 10, 5 млн.Обнаружилась и еще одна деталь. На сайте Общественной антикоррупционной экспертизы результатов государственных тендеров компания значится как предприятие с высоким риском относительно выполнения своих обязательств.Проанализировав собранную информацию, сотрудники Департамента защиты экономики направили письмо в Нацбанк. Результаты торгов отмены.Родители, которые ежегодно сдают на родительских собраниях деньги на ремонт школы, очень бы удивились, заглянув в систему Prozzoro. Бюджетные деньги выделяются не только на реконструкцию старых помещений, но и на строительство новых учебных заведений. Правда, осваивают их довольно специфическим образом. В Департаменте защиты экономики Нацполиции в качестве примера приводят случай, произошедший в Черниговской области. В городе Носовка есть долгострой – школа на 520 мест. Ее начали стоить еще в девяностые и уже не первый год пытаются довести до ума. И как объясняют местные правоохранители, все, кто хочет заработать, пытаются ее достраивать. А тендеры проводятся по отдельным видам работ. Так, одна из коммерческих структур, выиграв тендер и заключив договор с Управлением капитального строительства Черниговской областной госадминистрации, должна была провести строительно-монтажные работы. На них, а также на специальное оборудование было предусмотрено выделение 16 млн 990 тыс. грн. В прошлом году в плановом порядке дали часть суммы – чуть больше пяти миллионов. Аванс должен был пойти на покупку оборудования, остальное - уже платили на основании актов выполненных работ. Правда, как выяснится позднее в ходе следствия, оборудование на строительной площадке отсутствовало, а работы выполнены лишь частично. По версии следствия должностные лица обладминистрации и представители коммерческого предприятия составили фиктивный акт, присвоив таким образом бюджетные средства. Интересно то, что пока уголовное производство расследуется, предприятие продолжает быть исполнителем работ, а значит, деньги будут выделяться и дальше.В Департаменте защиты экономики Нацполиции рассказали, что стараются мониторить систему Prozorro, чтобы остановить любые сделки, вызывающие вопросы и сомнения. Тем более, когда речь идет об объектах социальной сферы. Только за три первых месяца текущего года было остановлено 180 результатов проведенных конкурсных торгов. При этом Нацполиция направляет руководителям местной власти письмо с информацией, которую удалось собрать по участникам конкурса, а те уже самостоятельно принимают решение и несут за него ответственность.Одно из таких писем было направлено и в Департамент капитального строительства Донецкой областной государственной администрации, который проводил тендер на термомодернизацию здания Мангушской общеобразовательной школы №1 на общую сумму более 5,5 миллиона гривен. Одним из претендентов на проведение работ являлось физлицо – предприниматель. Изучение поданной заявки показало, что данный предприниматель не предоставил вообще никакой документации, согласно имеющейся информации, у него нет нанятых работников, а также у него отсутствует строительная лицензия и разрешение на проведение работ повышенной опасности. Кроме того, бизнесмен занимается оптовой торговлей.Еще у одного претендента на проведение работ также установлено отсутствие строительной лицензии. Ее действие было приостановлено еще в 2014 году. При этом на данном предприятии оформлен только один человек – его директор.Третий претендент предоставил документы о якобы имеющемся опыте проведения подобных работ, которые на самом деле не имеют никакого отношения к реконструкции и термомодернизации зданий, а также не предоставил документы об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов и обязательных платежей. В настоящее время заявки указанных претендентов отклонены.Отменены и тендерные торги, которые проводил в Донецкой области Департамент жилищно-коммунального хозяйства. Предметом было проведение ремонта кровли жилых домов на общую сумму более 34,1 миллиона гривен. Тендерный комитет рассмотрел заявки четырех компаний. При изучении предоставленной документации было установлено, что участники закупок не предоставили копии лицензии на осуществление хозяйственной деятельности, связанной со строительством объектов архитектуры. Дальнейшая проверка показала, что у некоторых участников торгов такой лицензии нет вообще, а у одной компании такая лицензия была, однако в 2014 году была приостановлена ее деятельность и ее срок истек в 2015 году. На этом основании комитет принял решение отклонить предложения указанных участников.Еще в одном случае Департамент капитального строительства Донецкой облгосадминистрации проводил тендер на строительство блочных очистных сооружений и сетей водоотведения в селе Яковлевка на сумму более 18 миллионов гривен. Свои предложения предоставили два предприятия. При изучении документов было установлено, что участники предоставили справки о проведении подобных работ и наличии необходимого опыта, которые не соответствуют требованиям тендерной документации. В настоящее время предложения участников отклонены, а процедура проведения торгов отменена.В Нацполиции отмечают, что процесс децентрализации, в результате которого произошло не только перераспределение полномочий, но и бюджетных средств, чиновники, тоже научились использовать по-своему."Во второй декаде декабря прошлого года мы обращали внимание руководителей органов власти на остатки неиспользованных бюджетных средств, которые распорядители и заказчики будут стараться освоить до закрытия бюджетного года с высокой вероятностью их нерационального использования, - объясняет Владимир Криволапов. – И некоторые действительно попытались это сделать. На тот момент эта сумма составляла 9,2 миллиарда гривен. Чтобы ее потратить организовали более полутора тысяч процедур публичных закупок. Ожидая возможные злоупотребления, наши подразделения проводили мониторинг публичных закупок и платежных трансакций использования публичных средств. Было открыто 124 уголовных производства по статьям 366 "Служебная подделка" и 191 "Присвоение, растрата имущества или завладение путем злоупотребления служебным положением" УК. Объектом посягательств стали бюджетные средства на сумму 247,8 млн грн".Осваивая по-быстрому бюджетные средства, чиновники проявили фантазию. В Черкасской области, к примеру, открыто уголовное производство и должностные лица отдела жилищно-коммунального хозяйства Уманского горсовета, подозреваются в том, что внесли в акты неправдивые ведомости о завершении в полном объеме реконструкции сквера им. Т. Шевченко, указав, что потрачено 20 миллионов. Хотя фактически работы не были выполнены.Чиновники Департамента ЖКХ Николаевского горсовета точно так же "на бумагах" заменили окна в объектах коммунальной собственности, истратив на работы, которых не было, 7 миллионов гривен.Как отмечают правоохранители правонарушений в области госзакупок меньше не становится. И пока в этих процессах присутствует человеческий фактор, изменить ситуацию вряд ли удастся.