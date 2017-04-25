 ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ НАЦПОЛИЦИИ ИГОРЬ КУПРАНЕЦ: "ХОТЕЛОСЬ БЫ СКАЗАТЬ, ЧТО МЫ ПОЛНОСТЬЮ ПОБОРОЛИ ЯНТАРНУЮ МАФИЮ, ЛИКВИДИРОВАВ КРУПНУЮ ПРЕСТУПНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ НА РИВНЕНЩИНЕ, НО ЭТО НЕ ТАК"

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ РИТОРИКИ О ТОМ, ЧТО НЕ НУЖНО ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЗАЩИТЫ ЭКОНОМИКИ, УЖЕ НЕТ"





НЕЛЬЗЯ НАЙТИ НА УЛИЦЕ ОПЫТНОГО ОПЕРАТИВНИКА С ЭКОНОМИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ"

- Риторика о том, что все правоохранительные структуры, которые занимаются борьбой с экономическими правонарушениями в стране, недееспособны, буквально после двух встреч закончилась. Хоть и частично, но все-таки услышали нас, представителей налоговой милиции, Генеральной прокуратуры, Службы безопасности Украины, и поняли, что та стратегия, которая предлагалась в самом начале, привела бы к тому, что в сфере борьбы с экономической преступностью наступил хаос.- Основная масса статей, которые прописаны в законопроекте, - это действительно те, которые расследует налоговая милиция, а также часть статей, которые касаются финансовых операций, связанных в большей степени с ценными бумагами. На заседаниях рабочей группы я не раз говорил, что этого недостаточно, если объединять все службы в одну.Да, у нас есть НАБУ, которая борется с коррупцией, но у них лишь определенная часть субъектов–это высокопоставленные чиновники. Как быть с остальными? Кто, к примеру, будет заниматься директором коммунального предприятия, который требует 2 тысячи долларов?Или другая, вполне житейская ситуация. Куда сможет пойти человек, у которого врач вымогает 200 долларов за операцию? Уголовный розыск будет документировать взятки в то время, как они не успевают раскрывать разбои и грабежи? Это больше латентные преступления, которые розыскники и не научены документировать.У нас структурированы и четко разбиты по направлениям все сферы экономики, в которых может присутствовать преступность. Бюджетная сфера, кредитно-финансовая, банковская, внешнеэкономическая деятельность, сфера топливо-энергетического комплекса, природных ресурсов. Например, пилят лес или незаконно добывают янтарь. Кто это должен расследовать? Тоже уголовный розыск? Или, возьмем, преступления в сфере ЖКХ, те же манипуляции с тарифами.Или, скажем, аграрную сферу, где у нас сотни дел. Привезли зерно на элеватор. На миллионы "съели" долгоносик и воробьи. Это хищения. При этом не финансовое преступление, а материальное. Кто это будет расследовать?Всеми этими направлениями кто-то должен заниматься и после создания СФР.Выстраивая работу, мы вывели областные подразделения из подчинения начальников Управлений Нацполиции. Конечно, было колоссальное сопротивление. Но мы это сделали. Теперь они получают методические рекомендации и указания по каждому направлению. И понимают, что заниматься запросами в ресторан: как у вас подключен свет и как работает пожарная сигнализация, некогда и незачем. Им не нужно решать вопросы для местных руководителей, которым вдруг захотелось скидку на ресторан или шубу жене.- Департамент противодействует коррупционным правонарушениям, которые совершаются госслужащими категории Б-В, а это примерно 400 тысяч людей, работающих в разных структурах. Данный вид правонарушения составляет приблизительно четверть от общего объема, которые задокументированы оперативниками. Это свыше 250 представителей разных органов: от судей до адвокатов.За три месяца 2017 года задокументировано 974 уголовных правонарушения в сфере служебной деятельности. Сообщено о подозрении 558 служащим. К уголовной ответственности привлечено 99 руководителей органов власти и управления, в том числе 14 руководителей структурных подразделений областных администраций, 15 руководителей структурных подразделений райадминистраций, 9 мэров и 2 заместителя.За три месяца задокументировано 155 фактов получения неправомерной выгоды. Сообщено о подозрении 192 лицам.Свыше 11 миллионов гривен взяток получили задержанные от граждан за решение вопросов, которые входят в круг их функциональных обязанностей.Если еще несколько лет назад граждане почти не обращались к правоохранительным органам по фактам вымогательства неправомерной выгоды, то сейчас мы тесно сотрудничаем в этом направлении с общественностью.Взятки ведь дают не только чиновникам. Преподавателям – за хорошие оценки, сдачу экзаменов, медработникам – за фиктивные больничные листы, за то, что принимают роды, за оформление группы инвалидности и т.д.Такой вид правонарушения имеет завуалированный характер. Сегодня достаточно часто для своей преступной деятельности чиновники используют фирмы-однодневки, банковские счета, открытые на подставных лиц, предоставление разного рода услуг, приобретение недвижимости и оформление ее на членов семьи или дальних родственников, через посредников. На самом деле их список очень длинный. Не буду перечислять все, чтобы не давать наводку тем чиновникам, которые только собираются воспользоваться подобными наработками.На сегодня кроме нашего подразделения функции по предотвращению и выявлению админкоррупции возложены еще на НАПК. Каковы за год результаты работы агентства, куда так же по конкурсу набирали сотрудников, которым предоставили доступ к необходимым базам и обеспечили высокими зарплатами? Наверное, больше претензий, нежели реальных результатов. Что же касается деятельности нашего подразделения в этом направлении, просто приведу цифры. За три первых месяца составлено 1312 протоколов. Это судьи, чиновники разного уровня в областных и районных администрациях, главы городов и их замы, сотрудники правоохранительных ведомств.Чиновники, как правило, нарушают требования финансового контроля по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Например, вовремя поданные декларации об имуществе и доходах за отчетный период, начисления должностными лицами себе и родственникам премий, материальной помощи, а также голосование за предоставление разрешения на выделение земли в свою или в пользу своих родных.Что важно?! А важно, то, что наших ребят не пугают чины. Они не боятся идти, например, к судье-нарушителю либо к главе ОГА, его замам, начальникам департаментов и управлений и вручат им админпротоколы о совершении коррупционного правонарушения. Совсем иная ситуация была при подчинении управлений местным начальникам тогда еще милиции. Когда говорили туда иди, а туда нет, того можно трогать, а вот тех нет. И это при всём несовершенном законодательстве при отсутствии прямого доступа к базам данных, добывать информацию приходится благодаря личным навыкам и смекалке, опыту.Админкоррупция - огромный кусок работы. Кто его будет выполнят, ответа так и не услышали. Еще раз хочу отметить, что сотрудника необходимо вырастить, воспитать, научить, и на это нужны годы.На заседаниях рабочей группы мы с коллегами из других правоохранительных структур задавали вопросы не только о том, а кто будет расследовать статьи, о которых забыли, но и кто будет оперативно сопровождать. Ведь 95% материалов, которые расследуются, приходят из оперативных подразделений, и они же сопровождают эти уголовные производства до суда. Когда я задавал вопросы о том, кто же будет сопровождать, услышал в ответ, что отдельные поручения смогут выполнять участковые инспектора. Пришлось объяснить, что это не совсем правильно. Думаю, меня услышали.После ряда заседаний рабочей группы Минфином было принято решение, что статьи, которые не включили в законопроект, останутся в подследственности Нацполиции. И на сегодняшний день риторики о том, что здесь не нужно подразделение защиты экономики уже нет.- Я считаю, что спецназ нужен, потому что иногда проводить обыски на коммерческих предприятиях гораздо сложнее, чем обыски по общеуголовным производствам.- Если будет политическая воля, мы это будем делать. Пока мы делаем свою работу, как и делали. И готовы отчитаться о результатах. Мы пережили серьезную реформу, когда ликвидировали ГУБОП и БЭП и получилось слияние двух служб. Сегодня у нас абсолютно рабочая структура.Да, есть проблема в юридическом статусе налоговой милиции. Это огромная проблема для страны, для почти пяти тысяч человек и их семей. Это огромная проблема в работе правоохранительного органа, легитимность которого могут в любой момент поставить под сомнение. И с этим надо что-то делать.- Можно найти грамотного юриста, грамотного адвоката, но нельзя найти на улице опытного оперативника с экономическим образованием. Неизвестно насколько качественным получится этот конкурсный отбор. Особенно с ограничениями, которые предусмотрены законопроектом относительно того, что все, кто работал с 2010 года в любых правоохранительных органах, связанных с экономическим расследованиями, не имеют права туда заходить.- Была еще позиция определить квоту для бывших и нынешних сотрудников. Но насколько я понимаю, такая же позиция была озвучена Минюстом, это прямое нарушение конституционных прав граждан на трудоустройство.- Важно создать рабочую структуру, а не просто выписанную на бумаге. Мы имеем огромную проблему сейчас с ГБР, конкурс по которому на мой взгляд, очень сильно затянулся. И когда его закончат - непонятно. Наверное, это не наши вопросы, но боюсь, чтобы с СФР не случилось нечто подобное.Объясню, чтобы Вы поняли, почему так беспокоит временной фактор. Одно из приоритетных направлений нашей работы – защита государственного сектора экономики. Это бюджетные средства, государственные целевые программы, земельный фонд, государственные закупки, государственные и коммунальные предприятия. И мы нацеливаем сотрудников на упреждение преступлений, чтобы не дать разворовать. А не так как это было прежде, когда деньги, выделенные, к примеру, на ремонт фасада школы, начали контролировать, когда они уже потрачены. Дальше приходили с КРУ, проводилась экспертиза, насчитали ущерб. После чего нужно было убедить прокурора, что этот ущерб действительно есть, установить лицо, которое подписывало акты приема-передач, найти подрядчиков. Если действовать таким образом, воровство из бюджета 2016 года мы будем расследовать в 2018 году, когда людей не будет, деньги давно списаны, а предприятие, якобы проводившее работы и выигравшее тендер, закрыто.Раньше была галочно-палочная система, никто не смотрел качество такого показателя. Начальник спрашивал подчиненного: "Статья 191 Уголовного кодекса, сумма ущерба большая"? Отчитался, по голове погладили. Этим легче заниматься, чем воров догонять в режиме реального времени.Мы же продумали такой алгоритм работы, чтобы для оперативника показатели выражались прежде всего в качестве.- Благодаря своевременно принятым превентивным мерам, по материалам сотрудников подразделения защиты экономики только в этом году отменено 180 результатов проведенных конкурсных торгов, на общую сумму свыше 530 миллионов гривен. Среди них: в сфере здравоохранения – 52 результата на сумму 150, 8 миллионов, в сфере образования – 30 на сумму 87 миллионов, а в сфере ЖКХ – 64 на сумму 185, 9 миллионов гривен.Эти деньги идут каждый день. И если мы этим не будем заниматься, упустим ситуацию на тот период, пока будет создаваться СФР, получим очень удручающую картину.- С момента создания Нацполиции были задержаны 11 сотрудников подразделения при получении неправомерной выгоды.Время от времени к нашим сотрудникам в регионах обращаются с предложением "крышевать" нелегальный бизнес, как правило игорный. На такие предложения есть только одна реакция - задержание.

"НЕОБХОДИМО ПЕРЕСМОТРЕТЬ САНКЦИЮ СТАТЬИ ОТНОСИТЕЛЬНО УСТАНОВЛЕНИЯ ЗА СОВЕРШЕНИЕ УГОЛОВНОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОЙ ДОБЫЧИ ЯНТАРЯ БОЛЕЕ СУРОВОГО НАКАЗАНИЯ"

- Это противодействие преступлениям в кредитно-финансовой, банковской сфере, в хозяйственной деятельности, других сферах и отраслях экономики. Здесь наша задача - с одной стороны, защитить от противоправных посягательств законный бизнес, который придерживается установленных норм и наполняет казну, дать ему возможность развиваться, создавать рабочие места и развивать вместе с собой экономику страны, а с другой - противодействовать незаконному бизнесу, который пренебрегает нормами, вредит законному бизнесу и государству.- Они проводились в рамках уголовного производства относительно членов правления Национального банка Украины, которые подозреваются в том, что превысили служебные полномочия, чем нанесли ущерб государству на сумму более 2 миллиардов гривен. Больше, к сожалению, пока сказать не могу. Расследование проводится детективами НАБУ, продолжаются активные следственные действия и сбор доказательств.- Убытки в сумме более 113 млн долларов США, которые были размещены на НОСТРО счетах в банках зарубежных стран, путем предоставления в залог под открытие кредитной линии в указанных банках-нерезидентах для офшорной компании, которая в свою очередь аффилирована к бенефициарному владельцу банка. Объявлено подозрение бенефициарному собственнику офшорной компании, двум бывшим председателям правления банка и членам правления. Относительно одного лица материалы выведены в отдельное уголовное производство, оно направлено в суд. Досудебное расследование осуществляется совместно с ГПУ.- Если для этого есть основания. Приведу несколько примеров. Так, ведется следствие в отношении должностных лиц одного из банков, которые, используя ряд подконтрольных коммерческих структур и физических лиц, совершили растрату средств финучреждения в сумме 1,5 миллиарда гривен. Сообщено о подозрении президенту, который был одним из владельцев банка, и председателю правления. В настоящее время указанные лица объявлены в международный розыск по каналам Интерпола.Есть уголовное производство, в котором фигурантами проходят должностные лица еще одного банка, совершившие растрату средств банка в сумме 240 млн грн. Управляющему директору и советнику председателя правления банка сообщено о подозрении. Обвинительные акты в отношении указанных лиц направлены в суд.- Мне бы, конечно, хотелось сейчас сказать, что мы полностью побороли янтарную мафию, ликвидировав крупную преступную организацию на Ривненщине, но это не так. Мы продолжаем работать, выявляем и документируем новые преступления, связанные с незаконной добычей этого камня. Больше всего уголовных правонарушений совершаются на территории Ривненской (Сарненский, Дубровицкий, Владимирецкий районы), Житомирской (Олевский, Коростенский и Овручский районы) и Волынской (Любашевский, Маневицкий, Ратновский районы) областей.Так, в течение первого квартала 2017 осуществлялось досудебное расследование по 424 уголовным производствам указанной категории, из которых 103 начато с начала этого года.С обвинительными актами в суд направлено 26 уголовных производств. Сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления 40 лицам. Изъято почти 1,5 тонн янтаря-сырца, 81 мотопомпа и 31 единица техники, которая использовалась для этого незаконного промысла.Безусловно, легализация нужна. Но есть ряд проблемных вопросов, возникающих при осуществлении досудебного расследования в уголовном производстве и документировании уголовных правонарушений, указанной категории, которые тоже требуют вмешательства законодателей.Во-первых, уголовные правонарушения, ответственность за которые предусмотрена статьей 240 УК Украины, не относятся к категории тяжких и особо тяжких преступлений, что исключает возможность проведения оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных Законом Украины "Об оперативно-розыскной деятельности", для документирования организаторов и исполнителей этого незаконного бизнеса.Из-за этого, не используются возможности НСРД для документирования преступлений указанной категории, а в большинстве случаев они совершаются организованными группами и носят системный характер.На мой взгляд, необходимо пересмотреть санкцию статьи 240 УК Украины относительно установления за совершение уголовного преступления в сфере незаконной добычи янтаря более сурового наказания, а также конфискацию орудий совершения преступления (мотопомп, автомобилей). Поскольку лица, привлекаемые к уголовной ответственности за указанные преступления, получив условный срок или незначительный штраф, продолжают свою противоправную деятельность.Приведу пример. В текущем году в Маневичском районном суде Волынской области рассмотрено дело и привлечены к ответственности в виде штрафных санкций в общем размере 18 тыс. 400 грн. (по 9200 грн каждому правонарушителю) 2 человека, которые осуществляли незаконную добычу янтаря.Такие факты достаточно распространенные. Это большая проблема, которая мешает проводить эффективную работу по борьбе с незаконной добычей янтаря.Кроме того, нужно постоянно отрабатывать коррупционную составляющую органов власти и местного самоуправления при передаче земельных участков в собственность или аренду, на которых в дальнейшем установлены факты незаконной добычи янтаря, а без инструментов оперативно-розыскной деятельности — это делать гораздо сложнее.Имеют место случаи оказания сопротивления работникам полиции местным населением при попытках пресечения незаконной деятельности по добыче янтаря. Так, только в Ривненской области задокументирован почти десяток таких случаев, по которым начато уголовные производства по ст. 342 УК Украины и два производства по ст. 345 УК Украины по факту умышленного причинения телесных повреждений работникам полиции в связи с исполнением ими служебных обязанностей.Все эти проблемные вопросы в течение последних лет неоднократно были предметом рассмотрения в центральных органах исполнительной власти и органах местного самоуправления. Руководство Национальной полиции неоднократно обращалось в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы относительно законодательного урегулирования вопроса добычи янтаря, регламентирования и упрощения разрешительных процедур, усиления уголовной ответственности за незаконную добычу янтаря. Если бы депутаты прислушались и реализовали такие законодательные инициативы, это однозначно положительно повлияло бы на улучшение криминогенной ситуации в районах залегания солнечного камня.Фото: Виктор Ковальчук, для "Цензор.НЕТ"