КАК ДОВОДИТЬ ДО НАБЛЮДАТЕЛЕЙ О ВОЗМОЖНЫХ ПРОВОКАЦИЯХ
В свободном Лугандоне провалилась очередная провокация украинских карателей, унесших жизнь человека, чтобы поставить под удар пасхальные гуляния предводителя ЛНР и его уфологических друзей.
Игорь Плотницкий, предводитель ЛНР, официальный сайт:
"Окончание Пасхальной недели в нашей республике было омрачено печальным известием о подрыве автомобиля специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на противотанковой мине в Славяносербском районе... Хочу отметить, что этой трагедии можно было бы избежать при условии согласования сотрудниками миссии своих маршрутов с нашими силовыми структурами. Ведь человеческая жизнь – самая большая ценность, поэтому безопасностью людей нельзя пренебрегать. Подобные трагедии в очередной раз показывают нам, насколько важно работать согласованно и быть готовыми к любым провокациям. Этот взрыв не просто унес жизнь человека, но и поставил под удар всю республику. Мы прекрасно понимаем, кто и зачем это делает, но не поддадимся на провокации и никогда не будем отвечать тем же".
Пресс-служба "народной милиции ЛНР", "Звезда":
"Взрывное устройство могло быть установлено украинскими диверсантами с целью провокации. Мы неоднократно доводили до международных наблюдателей о возможных провокациях со стороны ВСУ, действиях ДРГ вблизи линии боевого соприкосновения".
Доводить до наблюдателей о возможных провокациях - еще более неблагодарное делать, как прошлую зиму, будучи холодно, я не обладал вигоневых кальсон: общий смысл смутно понятен, а по сути - сплошные трудности перевода, особенно с учетом неоднократности доводилова. В подобных случаях покачивающийся на ветру ополченец Сопля, охраняющий перегаром русские танки там, где их нет в полном соответствии с минскими соглашениями, говорит подъехавшему патрулю ОБСЕ: "А бля водка-жопа-биомать!" и запускает над удивленными головами заокеанских приблуд сбивчивую автоматную очередь, таким образом доводя до наблюдателей о танки отсутствуют, но возможные провокации со стороны ВСУ, действия ДРГ вблизи линии. Патруль ОБСЕ послушно отъезжает от линии в подальше быть, а строгий Александер Хуг, переводя доводилово на понятный Европе язык, сообщает, что перемирие не соблюдают обе стороны, особенно украинская, потому что прикидывается хорошей.
Неоднократно доводимое пророчество ополченца Сопли, таким образом, благополучно забывается, а зря.
Когда автомобиль наблюдателей ОБСЕ подорвался на противотанковой мине под Луганском, было сразу же ясно, кто ее там подложил. С минуты на минуту ожидалось выступление боевого уфолога ДНР/ЛНР Эдуарда Басурина с сообщением, что, по оперативной информации органов государственной безопасности молодой республики, фосфорная мина, запрещенная конвенциями, была телепортирована под машину СММщиков с помощью микроволновой домны, установленной украинскими войсками на карачунской телевышке, в то время как боевое охранение облученной территории несли новейшие роботы-бандуристы, которые отпугивали своей кровавой музыкой мирных ополченцев, пытавшихся в очередной раз довести до ничего не подозревающих наблюдателей о возможных провокациях. Хотя, если говорить прямо, шансов у жертв подрыва все равно не было, так как на заднем бампере их транспортного средства украинской ДРГ был уже заблаговременно распят мальчик, в трусиках которого находилось резервное взрывное устройство, срабатывающее на слово "Достоевский"...
Басурин, однако, в этот день то ли не пил, то ли не ширялся, и поэтому ограничился удивительно скучным комментарием, что наблюдатели ОБСЕ банально сбились с курса и поехали по второстепенной дороге (на которую, как мы прекрасно понимаем, их почти наверняка заманил командир украинской ДРГ, на короткий миг показав из-за кустов резиновую бабу). Народный милиционер Дейнего, гордо демонстрируя останки подорванной машины на видео, в свою очередь, тоже был удивительно сдержан, хотя и выдал на фоне полной тишины, нарушаемой лишь смутным птичьим пением, загадочную фразу: "Слышны разрывы в непосредственной близости от места происшествия, идет обстрел, слышны разрывы боеприпасов, выпущенных из тяжелых средств вооружений, по акустической оценке, не менее 120-122 миллиметров".
Как именно народный милиционер Дейнего сумел произвести акустическую оценку 122-миллиметрового воробья, осталось загадкой, но российские СМИ сразу догадались, что украинские войска ведут массированный обстрел, чтобы скрыть улики, - в точности так же, как еще в 2014 году Коломойский забавы ради казнил украинских солдат под Волновахой и потом разбомбил место преступления из вертолета с многочисленными логотипами "Приватбанка". "Явно здесь... эта мина предназначалась нашим подразделениям", - отметил народный милиционер Дейнего, но и это, в сущности, не явно, потому что подразделениям ЛНР в этом глухом месте делать решительно нечего, так как останки машины ОБСЕ народный милиционер Дейнего прекрасно сдаст в металлолом и сам - в конце концов, он первый нашел.
Во всей этой непонятной атмосфере недомолвок и полунамеков отец луганского народа Игорь Плотницкий тоже решил не запрягать лошадь впереди Дейнеги, и в своем официальном заявлении ограничился лишь жалобой на испорченную пасхальную неделю, особо отметив, что трагедии можно было бы избежать, если бы представители СММ согласовали маршрут. Из этого следовало, что наблюдатели сами виноваты в случившемся и, по-хорошему, обязаны извиниться перед Плотницким за то, что так некстати поломали ему кайф от хлопанья православными яйцами. Однако все оказалось не так просто.
"Мы прекрасно понимаем, кто и зачем это делает, но не поддадимся на провокации и никогда не будем отвечать тем же", - внезапно прыгнул в сторону предводитель ЛНР, и все окончательно запуталось. Если Плотницкий имел в виду провокацию ОБСЕ, прекрасно понимая, зачем ей это надо, то с чего бы он стал отвечать ей тем же, разъезжая по второстепенным дорогам втайне от силовых структур своей свободолюбивой республики, рискуя не только яйцами, но и остальными пасхальными атрибутами? А если намекал, что наблюдателей взорвали украинские диверсанты, то что вообще значит "отвечать тем же"? Убить еще парочку СММщиков, чтобы Кровавый Пастор не сильно радовался? Мысль заманчивая, конечно, но мало ли, чем дело кончится. Вон один погиб, и весь Запад в ужасе, потому что когда в дикарской стране гибнут дикари, это дело житейское, хоть и достойно озабоченности, в некоторых случаях даже глубокой, - а тут культурного белого человека убили, и кто знает, чего им в голову взбредет.
Так наглая провокация киевской хунты, пытающейся избавиться от наблюдения СММ ОБСЕ, чтобы бесконтрольно перемещать по территории ОРДЛО своих карателей, убивая женщин, насилуя мужчин и распиная младенцев, сбила с толку весь руководящий состав молодых республик. Если бы не проницательность спецслужб, в считанные часы связавших в единый клубок подрыв наблюдателей на одной из мин, которыми так славится счастливая Новороссия, с убийствами всех народных героев Лугандона, особенно Гиви, Моторолы и какого-то народного милиционера Анащенко, коварное преступление украинского фашизма могло остаться нераскрытым. К счастью, все закончилось хорошо, виновные установлены, война продолжается, республика вышла из-под удара, не приходя в сознание. Жизнь в Лугандоне идет своим чередом.
Василий Рыбников, "Цензор.НЕТ"
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Буду ждать других пророчеств ополченеца Сопли
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