 АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ РУМЫНИИ И УКРАИНЫ: ВРЕМЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Даже кровь погибших революционеров не помогла построить независимое правосудие. Одной политической воли было мало, надо было делать структурные изменения, но как всегда, власть была погружена в ежедневное разруливание кризисов, то не было денег, то не было подходящих условий, то не было согласованности в подходах и оценках.Национальное антикоррупционное агентство было создано в Румынии под давлением ЕС только в 2003 году как главное условие евроинтеграции.В 2006 на пост генерального прокурора была назначена Лаура Ковеси.В 2007 Румыния вступила в Европейский союз и была признана самым коррумпированным государством ЕС.В 2011 году ЕС разработал антикоррупционную стратегию для Румынии. Были приняты изменения в законодательство, антикоррупционные структуры получили необходимый опыт.Национальное антикоррупционное агентство и Национальное агентство по вопросам неподкупности наконец начали масштабную работу и задержания. В суды было передано свыше тысячи уголовных дел, в том числе против шести министров, двадцати мэров городов, конфисковано свыше 150 миллионов евро. Антикоррупционные дела сейчас идут в суды пачками, антикоррупционные органы начали доводить до приговоров сотни чиновников, в том числе брата действующего президента, бывшего премьер-министра, депутатов правящих партий.В 2016-м 120 прокуроров агентства вели свыше 6 тысяч коррупционных расследований.Антикоррупционное законодательство Румынии гораздо жестче украинского. Антикоррупционное агентство имеет право на "превентивное задержание" подозреваемых.Если в Украине подозрение подозреваемому следует предъявить в течение трех суток, и защита делает все, чтобы сорвать процессуальные сроки и добиться освобождения, то в Румынии у борцов с коррупцией есть право "превентивного задержания" на 180 суток! Большинство румын поддерживает.Доверие к Румынии в ЕС, доверие к государству в румынском обществе растет прежде всего благодаря антикоррупционным акциям, как очевидным свидетельствам того, что справедливость все-таки существует и правосудие превыше любых личных связей и интересов. И теперь все руководители Румынии подчеркивают, что они также причастны к созданию антикоррупционной системы, и несмотря на задержания своих соратников, называют работу антикорупционного агентства общим достижением государства.В Украине НАБУ и САП решением президента, правительства и парламента созданы в 2015 году.Но времени на раскачку у нас нет - мы тоже долгие годы стояли без движения.Масштабная работа и задержания начались в 2017 году.В настоящее время выдвинуты подозрения в коррупции относительно:1. Главы государственной фискальной службы Р. Насирова, одного из ключевых чиновников правительства, ставленника действующего президента.2. Одного из самых влиятельных украинских политиков и бизнесменов Н.Мартыненко, друга бывшего премьер-министра.3. Действовавшего народного депутата А.Онищенко, одного из самых влиятельных парламентских деятелей, которые финансировал подкуп депутатов в Раде в течение 12 лет - с 2004 года, при всех президентах и премьер-министрах.4. Действующего главы Центризбиркома Охендовского, который является членом ЦИК с 2004 года, а в качестве главы ЦИК провел пять последних избирательных кампаний.Украина медленно, но уверенно, делает первые шаги в создании профессиональной государственной системы.В современном мире способность государства карать по закону всех госслужащих, кто преступает закон из личной корысти, является важнейшей частью доверия. Доверие не создается за один день. Но мы несомненно все вместе начали совершать шаги в правильном направлении.