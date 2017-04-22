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Все про:Рыбников Василий (298) Захарова (89)

 ТРУСЫ МАШИ ЗАХАРОВОЙ

На этой неделе Россия так уверенно выиграла у Украины какой-то иностранный суд, что православные правоведы решили на всякий случай подбодрить Путина оптимистической историей о том, что Гитлер вообще на все эти суды клал с прибором, и ничего.

"Гитлер был осужден за военные преступления задолго до своей смерти", - с многозначительной иронией напоминает телеканал "Звезда", тем самым давая понять, что осудить Путина можно, а ты попробуй-ка повесь. В далеком декабре 1944-го фюрер-миротворец был включен в первый список военных преступников, но это нисколько не помешало ему еще добрых полгода поднимать Германию с колен, заставлять заокеанских партнеров уважать себя везде и плодить юнармию "гитлерюгенд", - так это у него еще ядерных ракет не было.

У Владимира Владимировича ситуация еще более выигрышная. Повесить его, положим, нетрудно, - это трусливый Адольф в ожидании ареста передушил собаку с Евой и то ли выпил йаду, то ли застрелился и бежал в Бразилию на подводной лодке Аненербе, лишь бы только не в петлю. Храбрый же Путин - это совсем другое: вдруг чего, Алина и сучка Юмэ, конечно, не жильцы, но сам Владимир Владимирович в последний момент обязательно передумает и, с надеждой разбросав по Кремлю мертвых двойников, смело спрячется как минимум под кровать, откуда его потом вытащат, и давай.

Но вот только за что? Не за спонсорство же терроризма, в конце концов. Одно дело, если бы Путин просто подгонял донецким бандитам военную технику, - они бы тогда порезали ее на металлолом, выручку проширяли в вену, и все это таки называлось бы спонсорством русского народного терроризма. Суд в Гааге приговорил бы Владимира Владимировича к глубокой озабоченности и обязал принять всеобъемлющие меры хотя бы до конца расследования, а Владимир Владимирович сказал бы, что скучно, девочки, плохо, китайские болванчики.

Однако на самом деле Путин ненавидит террористов и всячески с ними борется, поставляя в молодые республики Лугандона оружие вместе с теми, кто из него стреляет, - таким образом, террористы получаются не при делах, потому что в этом случае речь уже идет об иностранной агрессии, а на такой случай у России в Совбезе ООН заготовлен специальный уголовный элемент с "правильным языком дипломатии", готовый класть вето прямо на стол, утверждая, что это никакая не агрессия, а внутреннее дело Украины, заваренное хунтой путем военного переворота, что ты глаза-то отводишь, ты глаза-то не отводи.

МИД России, впрочем, предпочел не вдаваться в детали решения Международного суда ООН, ограничившись непривычно кратким и неразборчивым комментарием насчет "принципиальной позиции о якобы имеющей место агрессии, оккупации", а потом и вовсе прикрыл тему гораздо более интересными для русских людей трусами Марии Захаровой. Забыв обо всем, русские люди честно силились рассмотреть новые анатомические подробности официального представителя внешнеполитического ведомства РФ, но в глаза бросались только два грязных шнурка, и о том, где им приходилось бывать, страшно было даже думать.

Трусы Маши Захаровой 01

Похмельное лицо Марии, впрочем, выглядело еще страшнее: утренняя Захарова - картина не для слабонервных, хотя, справедливости ради, следует отметить, что далеко не только утренняя. Возможно, именно поэтому ее так сильно задело сравнение с крокодилом, придуманное Петром Порошенко, а Лавров, в свою очередь, на это только рассмеялся: Лавров абсолютно точно знал, что он не крокодил. Что же касается как такового селфи из спортзала на айфончик, то вряд ли все же оно позволит Захаровой подсидеть премьера Медведева - ростом не вышла, а проблемы тем временем накапливаются.

Как известно, решение Международного суда ООН не ограничивается недоказанностью "умысла" донецких шахтеров, откопавших танки с неандертальцами-анабиозниками в пыльных шлемах и "Буки" под управлением русских туристов, сбивающих "птичку", - там еще, например, про Крым много, а это же неприкрытая угроза для русских людей в чистом виде. Легко сказать - доступность обучения на украинском языке, но виданное ли это дело?

Безответственные, ветреные люди уже заявляют о том, что оформить при школах классы, в которых будут варнякать на несуществующей мове, очень просто. Если, допустим, приделать к висящей над учебной доской балалайке еще 62 струны и затереть наждачкой нацарапанное на обратной стороне грифа слово "хуй", она вполне заменит бандуру, для пущего сходства рядом можно повесить сало; суп из свекольного корня по-русски достаточно переименовать обратно в борщ, отварные пельмени из муки и картофеля по-путински - снова в вареники, а "Песню про Лаврова" - в "Ой чий то к і нь сто ї т ь ".

Допустим. Но где гарантия, что новые украинские классы не станут со временем прибежищем маленьких бандеровцев и прочих нацистов, которые обрисуют спортзал свастиками, изнасилуют и съедят учительницу русского языка, а также физрука, который после десяти утра практически ежедневно представляет собой легкую, бесчувственную добычу, а потом всем скопом набросятся на Владимира Владимировича Путина, который тоже сопротивляться не будет, во всяком случае, пока ему не начнут отъедать голову?..

Еще сложнее кадровый вопрос. К примеру, какой человек в здравом уме захочет работать директором школы, в которой открыт хотя бы один украинский класс? Ведь рано или поздно какой-нибудь хулиган принесет с собой на урок учебник украинского языка, а то и гляди "Кобзарь", еще какую экстремистскую литературу, и хорошо еще, если удастся первой в ФСБ позвонить, но вдруг ребенок подосланный, а "Кобзарь" у него меченый - свистнет в сопилку свою, в брыле спрятанную, а ОМОН уж тут как тут - и поминай как звали... Одна такая дура уже в Украинской библиотеке в Москве работала, большим врагом народа оказалась.

Очень страшны крымские татары, за которых продажные судьи гаагские тоже подписку кинули. Известно, что после воссоединения Крыма с Россией у этих нерусских чурок наступили правовой ренессанс, небывалый расцвет и настоящее равенство с людьми, их перестала угнетать Украина; фашистская организация "Меджлис", обучавшая крымскотатарских мужчин убивать русских путем экстремизма и водки, а несогласных угонявшая в рабство печь тандырную самсу для ненасытного Джемилева, низложена. Но разве кто-то из этих нехристей оценил свободу, на которую их выпустил русский царь? Нет, они снова хотят "Меджлис", чтобы, как раньше, делать чебуреки из мяса русских людей и продавать их задорого.

Безответственные, ветреные люди заявляют, что "Меджлис" восстановить тоже легко - достаточно повесить на какую-нибудь тюрьму табличку "Меджлис" и не забывать запирать дверь за всеми, кто будет туда заходить. Но как эта беспрецедентная уступка международным экстремистам скажется на авторитете верховной власти и, в частности, Владимира Владимировича Путина, над которым все сразу начнут смеяться, особенно Трамп, который и без того уже, кажется, еле сдерживается? И как, в конце концов, быть с тем, что работа Международного суда ООН успешно продолжается, в том числе в рамках конвенции о финансировании терроризма, и принятое на этой неделе решение по вопросу о временных мерах - это только начало большого пути Владимира Владимировича в один конец?..

Этот идущий наверняка в конце концов осилит дорогу, а если начнет спотыкаться, то его несомненно поднимут. Гитлер тоже был перспективный парень, а оно вон как вышло. Так что проще бы Владимиру Владимировичу все-таки повеситься самому. На трусах Маши Захаровой, например.



Василий Рыбников, "Цензор.НЕТ"
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и поёт:

... "Песню про Лаврова" - в "Ой чий то к і нь сто ї т ь ".
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Новости шоу-бизнеса: Мария Захарова снялась обнаженной для журнала "Коневодство"
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Пытается, но получается всё время "под конём"..
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Шо там у кацапов? Говорят что товарооборот у шоколадных с ними увеличился. Так что переставайте дули давать. Может вместо шутовства придется забаться челноком в Мацкву трусами барыжить для Захаровой. В Виннице, говорят, очень неплохой товар на рынке есть, благодаря гению реФФорм
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грят, кацапские бабы, прям, жопой, трусы съедают. Стопудов выгодный бизнес.
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Тут давеча Невзоров на "Эхе" отжег:на вопрос об ужасе ядерной войны ответил, что после фото Захаровой в раздевалке неясно, что страшнее.
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Невзоров циник знатный.
но интересный, по четвергам он там на Ехе?
Его интересно читать...
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По средам. Передача так и называется - "Невзоровские среды". Ещё есть на "Дожде" не менее доставляющая его с Белковским передача "Паноптикум". В духе - Я был рад увидеть Чаплина в рясе. )
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мужики в кокшниках всегда вызывают удивление, как минимум.
я о чаплине сейчас.
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Лавров абсолютно точно знал, что он не крокодил"Трусы Маши Захаровой - Цензор.НЕТ 5928
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А ведь креативно!
Чебуреки из русскоговорящих младенцев безусловно могут стать кулинарным хитом этого пляжного сезона. Осталось подождать когда снег растает.
)))
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Ну да, а то снегири вместе с зимой закончились...)))
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Аби ся вибрати із мордорських гівен
Забитої Рашистської Фекалізації,
Повинна у Вкраїні відродитсь КВН--
Корсацьких Варягів Нація.
Тоді і зазорить Чумацкий+Шовковий Шлях
В ШЛЯХетних наших СЕЛАХ І МІСТАХ(С).
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Було сліз,було крові,було поту,
Змішаного із парами креозоту...
Мій ШЛЯХ мене залізною Дорогою навчав.
Та,хоч знання свої я здобув у Львові,
За допомогою коханя, дружби і любові,
Одначе, розуміння тільки-но в Перемишлю дістав.
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как-то невнятно все же про наши пэрэмогы в этом славном суде, где наши выдатные юрысты положили на обе лопатки недолугих мокшан.
Трусы у Захаровой так себе, верим, видать, покупала типа на Черкизовском рынке. А они ж , туды их в качель, разве товар дадут? да ни в жисть.
Винница, как известно, мировая столица трусов... Но клятым кацяпам - накося выкуси!
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Сфотографировался человек во время тренировки, что тут такого? Осуждаю безгранично политику РФ, большинство из официальных лиц и трудовую деятельность Захаровой, но глум такого рода - глум низкий, подлый и не достоин мужчины. Вы что, все настолько конченные (хотел написать господа, но понял, что это слово неуместно, а заменить в рамках приличия нечем)?
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А зачем тогда за ником прячешся, если такой благородный?
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Очередной носитель лишней хромосомы? Читал вообще, что тебе при регистрации на этом сайте рекомендовали делать? Ознакомься, недолуге.
"Зарегистрировавшись, вы сможете сохранить за собой право использования личного псевдонима (ника)"
Придумало какие то свои правила и крякает не понятно по какому поводу.
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А ей тренер по фитнесу не сказал что от литрбола с фитнесом моторчик может внезапно крякнуть?
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как всегда Василий на ВЫСОТЕ! В продолжение прекрасного вышеизложеного произведения, предлагаю принять как позитив для всех нормальных людей (не рюских) и просмотреть короткометражку о ближайшей судьбе масквы и существ её населяюших. Василий, это и Вам скромный респект за вдохновление от молодой команды начинающих кинематографистов :D
https://www.youtube.com/watch?v=-UIJ-qFVr_U
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"У Владимира Владимировича ситуация еще более выигрышная.
Повесить его, положим, нетрудно, - это трусливый Адольф в ожидании ареста передушил собаку с Евой и то ли выпил йаду, то ли застрелился и бежал в Бразилию на подводной лодке Аненербе, лишь бы только не в петлю.
Храбрый же Путин - это совсем другое: вдруг чего, Алина и сучка Юмэ, конечно, не жильцы, но сам Владимир Владимирович в последний момент обязательно передумает и, с надеждой разбросав по Кремлю мертвых двойников,
смело спрячется как минимум под кровать, откуда его потом вытащат, и давай."
:D

спасибо автору!
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На "пендоскій" айфон селфі!!!!!
СУКА ТИ ТАКА НЕСКРЕПНА! Хуйла на тібя нету!
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утренняя Захарова - картина не для слабонервных асаблива на фоне пасхальных трусофф
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