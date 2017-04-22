 ТРУСЫ МАШИ ЗАХАРОВОЙ

"Гитлер был осужден за военные преступления задолго до своей смерти", - с многозначительной иронией напоминает телеканал "Звезда", тем самым давая понять, что осудить Путина можно, а ты попробуй-ка повесь. В далеком декабре 1944-го фюрер-миротворец был включен в первый список военных преступников, но это нисколько не помешало ему еще добрых полгода поднимать Германию с колен, заставлять заокеанских партнеров уважать себя везде и плодить юнармию "гитлерюгенд", - так это у него еще ядерных ракет не было.
У Владимира Владимировича ситуация еще более выигрышная. Повесить его, положим, нетрудно, - это трусливый Адольф в ожидании ареста передушил собаку с Евой и то ли выпил йаду, то ли застрелился и бежал в Бразилию на подводной лодке Аненербе, лишь бы только не в петлю. Храбрый же Путин - это совсем другое: вдруг чего, Алина и сучка Юмэ, конечно, не жильцы, но сам Владимир Владимирович в последний момент обязательно передумает и, с надеждой разбросав по Кремлю мертвых двойников, смело спрячется как минимум под кровать, откуда его потом вытащат, и давай.
Но вот только за что? Не за спонсорство же терроризма, в конце концов. Одно дело, если бы Путин просто подгонял донецким бандитам военную технику, - они бы тогда порезали ее на металлолом, выручку проширяли в вену, и все это таки называлось бы спонсорством русского народного терроризма. Суд в Гааге приговорил бы Владимира Владимировича к глубокой озабоченности и обязал принять всеобъемлющие меры хотя бы до конца расследования, а Владимир Владимирович сказал бы, что скучно, девочки, плохо, китайские болванчики.
Однако на самом деле Путин ненавидит террористов и всячески с ними борется, поставляя в молодые республики Лугандона оружие вместе с теми, кто из него стреляет, - таким образом, террористы получаются не при делах, потому что в этом случае речь уже идет об иностранной агрессии, а на такой случай у России в Совбезе ООН заготовлен специальный уголовный элемент с "правильным языком дипломатии", готовый класть вето прямо на стол, утверждая, что это никакая не агрессия, а внутреннее дело Украины, заваренное хунтой путем военного переворота, что ты глаза-то отводишь, ты глаза-то не отводи.
МИД России, впрочем, предпочел не вдаваться в детали решения Международного суда ООН, ограничившись непривычно кратким и неразборчивым комментарием насчет "принципиальной позиции о якобы имеющей место агрессии, оккупации", а потом и вовсе прикрыл тему гораздо более интересными для русских людей трусами Марии Захаровой. Забыв обо всем, русские люди честно силились рассмотреть новые анатомические подробности официального представителя внешнеполитического ведомства РФ, но в глаза бросались только два грязных шнурка, и о том, где им приходилось бывать, страшно было даже думать.
Похмельное лицо Марии, впрочем, выглядело еще страшнее: утренняя Захарова - картина не для слабонервных, хотя, справедливости ради, следует отметить, что далеко не только утренняя. Возможно, именно поэтому ее так сильно задело сравнение с крокодилом, придуманное Петром Порошенко, а Лавров, в свою очередь, на это только рассмеялся: Лавров абсолютно точно знал, что он не крокодил. Что же касается как такового селфи из спортзала на айфончик, то вряд ли все же оно позволит Захаровой подсидеть премьера Медведева - ростом не вышла, а проблемы тем временем накапливаются.
Как известно, решение Международного суда ООН не ограничивается недоказанностью "умысла" донецких шахтеров, откопавших танки с неандертальцами-анабиозниками в пыльных шлемах и "Буки" под управлением русских туристов, сбивающих "птичку", - там еще, например, про Крым много, а это же неприкрытая угроза для русских людей в чистом виде. Легко сказать - доступность обучения на украинском языке, но виданное ли это дело?
Безответственные, ветреные люди уже заявляют о том, что оформить при школах классы, в которых будут варнякать на несуществующей мове, очень просто. Если, допустим, приделать к висящей над учебной доской балалайке еще 62 струны и затереть наждачкой нацарапанное на обратной стороне грифа слово "хуй", она вполне заменит бандуру, для пущего сходства рядом можно повесить сало; суп из свекольного корня по-русски достаточно переименовать обратно в борщ, отварные пельмени из муки и картофеля по-путински - снова в вареники, а "Песню про Лаврова" - в "Ой чий то к і нь сто ї т ь ".
Допустим. Но где гарантия, что новые украинские классы не станут со временем прибежищем маленьких бандеровцев и прочих нацистов, которые обрисуют спортзал свастиками, изнасилуют и съедят учительницу русского языка, а также физрука, который после десяти утра практически ежедневно представляет собой легкую, бесчувственную добычу, а потом всем скопом набросятся на Владимира Владимировича Путина, который тоже сопротивляться не будет, во всяком случае, пока ему не начнут отъедать голову?..
Еще сложнее кадровый вопрос. К примеру, какой человек в здравом уме захочет работать директором школы, в которой открыт хотя бы один украинский класс? Ведь рано или поздно какой-нибудь хулиган принесет с собой на урок учебник украинского языка, а то и гляди "Кобзарь", еще какую экстремистскую литературу, и хорошо еще, если удастся первой в ФСБ позвонить, но вдруг ребенок подосланный, а "Кобзарь" у него меченый - свистнет в сопилку свою, в брыле спрятанную, а ОМОН уж тут как тут - и поминай как звали... Одна такая дура уже в Украинской библиотеке в Москве работала, большим врагом народа оказалась.
Очень страшны крымские татары, за которых продажные судьи гаагские тоже подписку кинули. Известно, что после воссоединения Крыма с Россией у этих нерусских чурок наступили правовой ренессанс, небывалый расцвет и настоящее равенство с людьми, их перестала угнетать Украина; фашистская организация "Меджлис", обучавшая крымскотатарских мужчин убивать русских путем экстремизма и водки, а несогласных угонявшая в рабство печь тандырную самсу для ненасытного Джемилева, низложена. Но разве кто-то из этих нехристей оценил свободу, на которую их выпустил русский царь? Нет, они снова хотят "Меджлис", чтобы, как раньше, делать чебуреки из мяса русских людей и продавать их задорого.
Безответственные, ветреные люди заявляют, что "Меджлис" восстановить тоже легко - достаточно повесить на какую-нибудь тюрьму табличку "Меджлис" и не забывать запирать дверь за всеми, кто будет туда заходить. Но как эта беспрецедентная уступка международным экстремистам скажется на авторитете верховной власти и, в частности, Владимира Владимировича Путина, над которым все сразу начнут смеяться, особенно Трамп, который и без того уже, кажется, еле сдерживается? И как, в конце концов, быть с тем, что работа Международного суда ООН успешно продолжается, в том числе в рамках конвенции о финансировании терроризма, и принятое на этой неделе решение по вопросу о временных мерах - это только начало большого пути Владимира Владимировича в один конец?..
Этот идущий наверняка в конце концов осилит дорогу, а если начнет спотыкаться, то его несомненно поднимут. Гитлер тоже был перспективный парень, а оно вон как вышло. Так что проще бы Владимиру Владимировичу все-таки повеситься самому. На трусах Маши Захаровой, например.
Василий Рыбников, "Цензор.НЕТ"
9322 34
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... "Песню про Лаврова" - в "Ой чий то к і нь сто ї т ь ".
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но интересный, по четвергам он там на Ехе?
Его интересно читать...
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я о чаплине сейчас.
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Чебуреки из русскоговорящих младенцев безусловно могут стать кулинарным хитом этого пляжного сезона. Осталось подождать когда снег растает.
)))
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Забитої Рашистської Фекалізації,
Повинна у Вкраїні відродитсь КВН--
Корсацьких Варягів Нація.
Тоді і зазорить Чумацкий+Шовковий Шлях
В ШЛЯХетних наших СЕЛАХ І МІСТАХ(С).
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Змішаного із парами креозоту...
Мій ШЛЯХ мене залізною Дорогою навчав.
Та,хоч знання свої я здобув у Львові,
За допомогою коханя, дружби і любові,
Одначе, розуміння тільки-но в Перемишлю дістав.
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Трусы у Захаровой так себе, верим, видать, покупала типа на Черкизовском рынке. А они ж , туды их в качель, разве товар дадут? да ни в жисть.
Винница, как известно, мировая столица трусов... Но клятым кацяпам - накося выкуси!
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"Зарегистрировавшись, вы сможете сохранить за собой право использования личного псевдонима (ника)"
Придумало какие то свои правила и крякает не понятно по какому поводу.
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https://www.youtube.com/watch?v=-UIJ-qFVr_U
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Повесить его, положим, нетрудно, - это трусливый Адольф в ожидании ареста передушил собаку с Евой и то ли выпил йаду, то ли застрелился и бежал в Бразилию на подводной лодке Аненербе, лишь бы только не в петлю.
Храбрый же Путин - это совсем другое: вдруг чего, Алина и сучка Юмэ, конечно, не жильцы, но сам Владимир Владимирович в последний момент обязательно передумает и, с надеждой разбросав по Кремлю мертвых двойников,
смело спрячется как минимум под кровать, откуда его потом вытащат, и давай."
:D
спасибо автору!
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СУКА ТИ ТАКА НЕСКРЕПНА! Хуйла на тібя нету!
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