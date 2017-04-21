 "ЗРАДА" ИЛИ "ПЕРЕМОГА"? ЧТО ДУМАЮТ О РЕШЕНИИ СУДА ООН ПОЛИТИКИ, ЮРИСТЫ И ДИПЛОМАТЫ

Поэтому промежуточное решение многие комментировали едва ли не как окончательное и бесповоротное.
Это, впрочем, не касается юристов, политиков и дипломатов, которых "Цензор.НЕТ" попросил высказаться о принятом в Гааге решении. При всей разнице в оценках, каждый из них понимает: главное в этом разбирательстве – впереди.
Владимир Арьев (народный депутат от фракции БПП, руководитель постоянной делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы):
- Перспектива есть – и это самое главное. Украина обошла грузинские грабли даже несмотря на критики со стороны горячих голов – мол, процесс затянулся. Ну, Саакашвили в 2008-м за 5 дней после агрессии РФ подал иск. И как – помогло? Тогда суд завершился без prima facie: Международный Суд ООН отказал Грузии в принятии иска.
Украина проделала максимально кропотливую работу, выполнила необходимые условия, поэтому важная стадия для нее пройдена успешно.
Теперь придется отдельно поработать над доказательством финансирования Российской Федерацией терроризма – и это самое сложное задание. Ведь Запад с 2014 года избегает определения руководителей ОРДЛО как террористов, опасаясь называть ситуацию на Донбассе своими словами, а Путина – террористом.
Но решение касательно Меджлиса – это прорыв. Я давно так не радовался за крымских татар.
Борислав Береза (внефракционный народный депутат, член постоянной делегации в ПАСЕ):
Мы подали требования по Конвенции против расовой дискриминации и по Конвенции о финансировании терроризма. Но самое главное для нас было то, чтобы суд признал за собой юрисдикцию по этим делам. И это произошло. Международный суд ООН вынес промежуточное решение по делу "Украина против России", признав за собой юрисдикцию prima facie для рассмотрения данного дела. Это главное достижение. Ведь уже сам факт судебного процесса против России - это первый шаг, за которым последует долгий путь, который должен завершиться юридической ответственностью Кремля.
Теперь по Конвенциям. По Конвенции в отношении финансирования терроризма мы не смогли предоставить доказательную базу, которая помогла бы получить желаемый результат. И это наш провал. Суд отказался утверждать временные меры в той части, которая касается событий на Донбассе. Но! В рамках требования по Конвенции о дискриминации суд согласился на введение мер по иску "Украина против РФ" для защиты национальных меньшинств в Крыму. Так что нужно отбросить эмоции и, осознав достижения, а они действительно есть, провести работу над ошибками и усилить работу над доказательной базой.
Я понимаю, что все бы были удовлетворены, если бы мы гоняли Россию сцаными тряпками по международной арене, но надо не забывать, что и с той стороны - не мальчики для бритья. А также вспомните о том, что Грузии отказали в рассмотрении иска против России в том же суде, а у нас получилось. Понимаю, что сейчас появятся ФБ -эксперты, которые знают больше, могут лучше и вообще умеют все. Но в суде ООН они почему-то не представляли Украину. В любом случае мы должны стремиться к большему и не должны преуменьшать своих достижений. И обязаны добиваться максимального результата по всем возможным направлениям. Но надо помнить, что в России отсутствует универсальная юстиция, а значит, они не будут признавать решения этого суда. И это проблема.
Сергей Власенко (юрист, народный депутат от фракции " Батьківщина", член постоянной делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы):
- Для начала давайте из режима "зрада-перемога" перейдем в режим профессионального анализа. Есть несколько неписаных правил того, как и зачем ходить в любые суды. Образно говоря, если ты знаешь, что проиграешь дело, ты же никогда не пойдешь в суд? Поэтому меня удивляют заявления некоего человека по фамилии Гройсман, который говорит, что если мы проиграем в Стокгольме, то предъявим претензии кому-то другому. Это абсурдная конструкция, которая, к сожалению, очень часто используется властью. Когда они идут в суды, у них нет доказательств. Они идут с политическими лозунгами, а потом, когда начинают проигрывать дело, начинают искать виновных "на стороне".
Теперь по сути. Что меня беспокоило изначально (и продолжает беспокоить сейчас) в нашем походе в суд ООН в Гааге? Украинская сторона пошла в суд с требованием к российской стороне, базируясь на двух конвенциях: о запрете финансирования терроризма и общей дискриминации. Давайте рассмотрим ситуацию по обеим конвенциям.
Итак, объясняя свою позицию по конвенции о финансировании терроризма, украинская сторона не говорила о том, что русская сторона является агрессором; что она, по сути, напала на Украину и отгрызла кусок территории, создав там марионеточные структуры. Нет, сказано было, что Россия финансирует терроризм. То есть, грубо говоря, они дают деньги украинским террористам, которые как бы сами по себе воюют с украинскими Вооруженными Силами. И знаете, на месте российской стороны я бы сейчас расценивал это решение как, по сути, признание гражданской войны в Украине. Потому что – ну, да, Россия финансирует терроризм в Украине, а украинские террористы воюют с украинским государством. Можно ведь выстроить такую логику? И, заметьте, по этой конвенции суд не принял никаких мер в отношении Российской Федерации, а принял абстрактные решения о том, что всем участникам надо выполнять Минские соглашения. При этом повторюсь: никаких санкций на российскую сторону не возложено. И даже было указано, что украинская сторона не предоставила соответствующих доказательств актуальности поднятых ею вопросов.
Это абсурд: вы пошли в суд с какими-то требованиями, в которых вам отказали. Причем вы просили, чтобы суд обязал Россию в будущем не финансировать терроризм на территории Луганской и Донецкой областей. Но вам в этом отказали, потому что вы этого не доказали. Плюс вы пошли в суд с аргументацией, которая в дальнейшем может нам помешать говорить о том, что это российская агрессия!
Теперь о решении по Конвенции по общей дискриминации. С чем пошла в суд украинская сторона? Во-первых, мы не сказали о том, что российская сторона незаконно аннексировала Крым; что там, по сути, находятся оккупационные войска; что референдум был незаконен. Мы об этом не говорили! А говорили мы о том, что отдельно взятых крымских татар дискриминируют. Ни слова о том, что имеет место дискриминация по языковому признаку; что там нет украинских школ – хотя вроде бы в этом есть потребность…
Вторая часть этого вопроса касается запрета Меджлиса. Но опять же, он не преподносился как результат оккупации и аннексии. Нет, его преподнесли как часть дискриминации группы населения на той территории! Как будто это обычный регион Российской Федерации! Это то же самое, если бы мы пошли в суд и сказали: "Вы знаете, на территории Российской Федерации, в Сибири, есть поселение украиноговорящих людей, но нет украинской школы. Российская Федерация не создала приемлемых условий для развития украинского языка – хотя там есть компактно проживающее украинское население".
Да, при этом мы добились принятия мер по Меджлису – но по этому поводу уже высказался мой российский коллега адвокат Полозов, который представляет интересы Меджлиса. Он сказал, что никто по этой линии ничего выполнять не будет. Разве что будут какие-то косметические действия.
И мы получили общее заявление о том, что, мол, не надо дискриминировать крымских татар. Но при этом мы опять косвенно отказались от аргументов о том, что это была незаконная аннексия, а начали говорить о точечной дискриминации.
И, наконец, третье. Для того, чтобы исполнить любое решение этого суда, нужно пройти процедуры, связанные с Советом Безопасности ООН. Но мы же с вами трезвомыслящие люди и понимаем, что в Совбезе ООН у России есть право вето. И поэтому никакие решения не смогут быть приняты, если они противоречат интересам РФ…
Богдан Яременко (дипломат, экс-генсконсул Украины в Стамбуле, председатель правления "Майдан иностранных дел"):
- Решение суда является процедурным. Кроме того, что суд признал свою юрисдикцию в вопросах, по которым подает иск Украина, это решение не несет иного позитива или негатива. И признание юрисдикции, и введение временных мер по одному вопросу, и отказ сделать это по другому вопросу – абсолютно ничего не отображают с точки зрения возможного окончательного вердикта. Поэтому просто нужно научиться отказывать себе в удовольствии говорить про "зраду" или "перемогу", когда нет окончательного результата.
Евгений Кузьменко, "Цензор.НЕТ"
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ДВУКРАТНЫЙ ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ЛИТВЫ АНДРЮС КУБИЛЮС: "Я В СТРАНАХ СКАНДИНАВИИ ГОВОРЮ: ПОМНИТЕ, КАК В 90-Е ГОДЫ ВЫ ПОМОГАЛИ НАМ? ЗА УШИ ТАЩИЛИ! И ГДЕ ВЫ СЕЙЧАС В УКРАИНЕ?"(13)
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Порадовал Береза. Аргументация выше всяких похвал: "...Но в суде ООН они почему-то не представляли Украину...."
Ну может быть потому, что вот такие шоколадные дол...бы захватили власть, и не дают нормальным людям нормально делать дело?
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1. Суд определил, что это дело будет рассматриваться и это его компетенция
2. Суд обязал Россию восстановить Меджлис
3. Суд обязал обеспечить право украинцев Крыма на обучение на украинском.
4. Суд обязал Украину и Россию выполнять минские договоренности !!!!
Почему все "онолитеги" скромно умалчивают про этот пункт? Наиболее упоротые порохоботы кричат о великой победе и ловушке для Путина, мол, как только Россия нарушит хоть одно из постановлений, то ей кирдык. Но позвольте, а почему она будет нарушать??? Зачем??? Восстановить Меджлис? Та пожалуйста! Трудно что ли устроить аварии и пожары особо ретивым борцам с режимом? Изучение украинского? Так там и так официально три гос. языка. А что до того, что нет школ, - так СПРОСА на обучение на украинском нет. Не верите? Вам покажут тонну документов, что спроса нет! В отличие от украинских чиновников, русские имеют все документы, включая справку о том, что они - самая мирная нация на планете, и вообще не нападали на Украину. И что же остается? Ага, то самое - минские соглашения. И вот тут встает вопрос об очередности шагов. Не даром же областные советы уже обратились в ЦИК с запросом о процедуре проведения выборов на неподконтрольной територии. Порох и грося тут же отморозились, типа не время для выборов, но пройдет еще немного времени, и суд в Гааге вынесет окончательное решение, и когда в нем Россия НЕ будет названа спонсором терроризма, а Украина будет обязана провести выборы, то есть когда там четко будет прописано "провести выборы в такой-то срок", то Украина СДЕЛАЕТ это, ведь альтернатива - санкции против нашей страны! Россия же НИЧЕМ не рискует! Ни ЛНР, ни ДНР НЕ являются террористами с точки зрения правосудия. Сама Украина, наша Рада и Президент до сих пор их таковыми не определили. Не находятся в розыске по базе Интерпола ни Плотницкий, ни Захарченко. Даже такие откровенные садисты и убийцы, как Мильчаков, или покойные ныне моторолла и гиви не были объявлены террористами. Как же можно наказать за спонсирование терроризма, если нет террористов?
Таким образом, по моему мнению, весь этот процесс в Гааге является фарсом для украинцев, и призван лишь легитимизовать минские соглашения. В самом деле, до сих пор под ними нет ни единой подписи официальных лиц Украины. Порохоботы уже три года вещают, как пэця всех москалей наебал, ведь подпись Кучмы - ничто, мол, кто такой тот кучма. Да, может и так, но после окончательного вердикта Гаагского трибунала все поменяется радикально. Совбез ООН, а то и Генассамблея быстро обложат нас санкциями, если мы нарушим этот вердикт. Останется только получить гвоздь в крышку гроба в виде проигранных дел в Высоком суде Лондона по "кредиту Януковича" и Стокгольмский арбитраж по делу с Газпромом, и Украина будет не только в дефолте, но и под внешним управлением. Естественно, что Европа с радостью согласится, чтобы содержание Украины взяла на себя страна, которой Украина должна такие деньги (около 43 миллиардов долларов, или три размера ЗВР Украины).
После этого к тремстам пятидесяти тысячам местных ментов добавятся еще сотня тысяч кацапских, введен режим ЧП с разрешением открывать огонь по демонстрациям, а сами демонстрации запретят.
Даже если этот сценарий слишком мрачен, то он позволит попугать нас именно таким развитием событий, чтобы большинство не рыпалось, когда объявят выборы. После выборов в Раду пройдут и Захарченко, и Плотницкий, и еще куча других пророссийских мразей. Так Украина будет передана под рос. управление "мягким" способом. Но зато большинство будет свято верить, что страна еще очень хорошо отделалась. И если бы не Пэця, то был бы Армагеддон.
Мда... дай бог, чтоб это было моей больной фантазией, а не реальным планом российского резидента Порошенко.
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Перш за все, сам Суд ООН в Гаазі щодо війни на Донбасі в принципі не може бути ефективним через одну важливу обставину, яку Україна не врахувала, а Суд ООН одразу ж її згадав і умив руки. Відома практика вирішення судових суперечок між сторонами, які є достатньо впливовими суб'єктами, - або вони погоджуються визнати рішення суду, або домовляються самі.
Ми не просто не маємо попередньої згоди Росії на виконання рішень Суду. Ми впевнені у тому, що якщо це рішення Суду буде змушувати Росію поступитися своєю стратегію, то вона його виконувати не буде.
Більше того, Суд в питанні війни на Сході України не може сказати нічого іншого, ніж необхідність виконання Мінських домовленостей. Якщо Суд скаже щось таке, що суперечить Мінським домовленостям, у Росії буде привід їх не виконувати. Тому все, що може Суд, це лише підтвердити Мінські домовленості." Рекомендую его статью "Стратегiчнi аспекти.." к прочтению
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