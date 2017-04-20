 ПЕРЕЗАГРУЗКА ЦИК: КТО ТОРМОЗИТ И НАСКОЛЬКО ЗАТЯНЕТСЯ ПРОЦЕСС?

У большинства членов Центральной избирательной комиссии, включая главу - Михаила Охендовского, срок полномочий закончился почти три года назад. Все прошедшее время политики клятвенно обещали поменять состав ЦИК. Но только летом 2016 года Президент наконец-то внес в парламент представление на 11 новых кандидатур. От "Блока Петра Порошенко" предложил Ольгу Желтову – заместителя заведующего секретариата парламентского комитета по вопросам правовой политики и правосудия, Ольгу Лотюк – нотариуса, которая была помощником нардепа IV созыва Николая Онищука, Светлану Кустову – помощницу Порошенко, когда тот был парламентарием в прошлом созыве Рады, Виталия Плукаря – работника Администрации Президента и Михаила Вербенского, который в 2007 году был заместителем министра внутренних дел Юрия Луценко.От "Народного фронта": Олега Конопольского – адвоката, который был доверенным лицом кандидата в президенты Украины Арсения Яценюка, Романа Гребу – заместителя министра образования, приближенного к тому же Яценюку, Надежду Синицу – бывшего заместителя министра Кабинета Министров Остапа Семерака и Леонтия Шипилова, который попал в НФ после Майдана.От "Самопомочи" Евгения Радченко - экс-замглавы правления Комитета избирателей Украины, а от "Видродження" - судью Дарницкого райсуда Киева Аллу Басалаеву.Однако парламент даже не выносил их на голосование – депутаты продолжали, так сказать, переговоры. Пока консультировались, вакансий стало 13 (всего в составе ЦИК - 15 человек). В кулуарах поговаривают, что НФ предложил БПП выбрать из двух вариантов: либо меняют Центризбирком за год до выборов (то есть, в 2018-м), либо голосуют "кадровый пакет" вместе со Счетной палатой. Иначе опять "прокатят" - в зале "случайно" не хватит голосов.Год назад среди кандидатов на должность члена Центризбиркому от "Народного фронта" называли нынешнего заместителя главы ЦИК. Правда, потом от этой идеи отказались.- Трудно сказать, почему так вышло, - рассказывает Андрий Йосипович. – Я только слышал тезис о полном обновлении Центральной избирательной комиссии. Насколько он правильный, покажет время. Я буду необъективным, если начну критиковать или ставить под сомнения такое решение.- Нет-нет, таких разговоров не было. Общались только тогда, когда фракция (НФ. – О.М.) прошлый раз вносила предложение и все.- Я выразил желание остаться. Но это зависит не от одного моего желания. Тут срабатывает ряд других факторов.- Мне тоже известно, что со стороны спикера официально прозвучала эта информация. Больше ничего не знаю.- Такого тоже нельзя исключать. Но, в то же время, если так случится, то это будет один из наихудших вариантов развития событий. Потому что могут поставить под сомнение результаты выборов. Будут говорить, что их проводит Центральная избирательная комиссия, большинство из которой давно исчерпали свой семилетний срок пребывания на должности. Не нужно идти таким путем. По большому счету, поменять состав ЦИК было необходимо если не три, то хотя бы два года назад.- Политическая воля отсутствует. Есть недостаток политической культуры, так как действуют по принципу: Все и побольше. Так не бывает. Должно быть искусство политического компромисса.Народный депутат из "Блока Петра Порошенко"заверяет, что пропрезидентская фракция готова к рассмотрению вопроса переформатирования Центризбиркома:- БПП точно никого менять не будет. Во всяком случае, мне неизвестно, чтобы у фракции были такие планы. Я знаю, что был конфликт по тем персонам, которые подал "Народный фронт". Очевидно, там будет замена, кого-то добавят. Я точно знаю, что не будут менять Шипилова. Но по другим могут быть вопросы. Греба, например, стал заместителем министра. В свое время называли возможным кадидатом Анну Онищенко, но она уже тоже замминистра юстиции. То есть, пока шел процесс переговоров, некоторые кандидаты уже нашли другое место работы. Вряд ли они уволятся с этих должностей и пойдут в ЦИК.Но в целом, вопрос к "Народному фронту". Они не торгуются. Там уже нет никаких торгов – у каждого свои квоты. Президент сказал: Кого подадите, того подпишу. Но нужны голоса. Как только НФ согласует кандидатуры, процесс и будет разблокирован.- "Народный фронт" дважды подавал свои кандидатуры. Мы с ними определились, - парирует заместитель руководителя фракции "Народный фронт"– Теперь мы ожидаем смелого решения Президента наконец-то определиться с представлением и внести его в парламент. Я более, чем уверен, что как только он сделает этот шаг, депутаты оперативно и качественно выполнят свою работу. Пока мы только ждем, когда поступит это представление.Может ли затянуться процесс переназначения членов ЦИК? Наша фракция, как я сказал, подала свои кандидатуры в определенный законом срок. Задержка исключительно за Президентом. Почему он так поступает – вопрос к нему.Ситуацию с обновлением Центральной избирательной комиссии нельзя подвешивать, считает нардеп из Радикальной партии- Наша фракция самая первая подала своего кандидата – это нынешний руководитель секретариата нашей фракции ( Алексей Кочармин. – О.М.). Против него ни у кого нет возражений. Однако Президент его не включил в список, который подал в парламент. С тех пор не было никаких движений в этом вопросе. Если его все-таки хотят решить, то делается это очень просто: Президенту нужно провести дополнительные консультации и уточнить, настаивают ли фракции на старых представлениях либо же что-то изменилось. Ясно, что второй вариант, как планы изменились. Потом он должен внести в парламент новое представление. А так тянут время и друг на друга кивают.Я, кстати, три месяца назад делал запрос на главу Администрации Райнина. Мне пришел ответ о том, что Президент внес свое представление, и другого делать не собирается. В результате, его могут вынести в сессионный зал и провалить. Но это будет выглядеть смешно, как со Счетной палатой – пригласят всех кандидатов и не проголосуют. Это не вариант.Поэтому тут должна быть дискуссия между Президентом и фракциями. Пусть соберет их у председателя Верховной Рады после того, как внесет изменения в представление, и спросит, нет ли категорического неприятия определенных кандидатур (в части знаний о возможном участии в фальсификации выборов, несоответствия декларации уровню жизни или наличия двойного гражданства). Если все в порядке и возражений не будет, нужно выносить представление в зал.В "Батькивщине" тоже выступают за проведение переговоров, говорит заместитель главы фракции- Нужно четко исполнять Конституцию и законы Украины. Поэтому Президент обязан провести консультации со всеми фракции. От себя мы подали свою кандидатуру (нынешнего зама главы ЦИК Жанну Усенко-Черную. – О.М.). К сожалению, она не была учтена. Потому мы считаем, что представление в парламент было подано с нарушением законодательства, потому что не были учтены предложения парламентских фракций. Но мы свою функцию выполнили. К сожалению, пока нет даже намека на то, что наше мнение будет принято во внимание.Судя по тому, как продвигается дело Михаила Охендовского, этот исполняющий обязанности главы комиссии, как и весь ее состав, полностью устраивает власть. Поэтому это история не одного месяца. Возможно, и года.Генеральный директор Комитета избирателей Украиныпредполагает, что пока власть не сможет решить вопрос переизбрания Центральной избирательной комиссии:- Существует несколько проблем. Во-первых, в представлении Президента не учтены интересы трех фракций – Радикальной партии, "Батькивщины" и Оппозиционного блока. То есть, у них нет никаких мотивов для того, чтобы нажать кнопку "за".Во-вторых, закон о регламенте четко говорит, о том, что голосовать за каждого члена ЦИК нужно отдельно. Лично я противник этой нормы, потому что таким образом депутаты могут проваливать голосования за отдельные уже согласованные кандидатуры. Но законодательство необходимо соблюдать, поэтому процедура должна быть соблюдена, чтобы не подрывать доверие к органу на начальной стадии формирования его нового состава.Кроме того, есть масса замечаний к самому представлению Президента. В частности, наша организация говорила о низком качестве кандидатур, которые им были поданы. Мы выступаем за то, чтобы список был переформирован. Еще мы обратились к парламентским фракциям, чтобы они как можно быстрее внесли своих кандидатов, делая акцент не на их приближенности к партии, а ориентировались на экспертов в вопросе избирательного законодательства. Сейчас в ускоренном режиме необходимо фактически полностью перезагрузить процесс назначения Центризбиркома. Без этого ротация невозможна.Если фракции в ближайшие недели предоставят свои кандидатуры, парламент может быстро получить новое представление от Президента. Тогда есть шанс, что еще на этой сессии произойдет перезагрузка ЦИК.