 ЗВОНОК.ЧАСТЬ 2

"Звонок"
"Максимальное применение ножа на фронте"
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Вышел на дорогу. Из машин, ждущих пока их проверят и пропустят уже очередь образовалась. Поднял голову выше и увидел Карачун. Засмотрелся, аж забыл, чего пришел. Вдруг увидел Макса, вылезавшего из БМД.
- Макс!
Он как раз уже спрыгнул с машины и направился было идти в другую сторону, но услышав, как я его позвал, остановился и обернулся.
- Чего?
Я подошел к нему и спросил где все остальные механы. Попросил собрать всех через пятнадцать минут возле 740 машины, потому что есть просто звиздец, какая важная информация. К счастью, он меня послушал. А я продолжил оценивать местность, ходить вокруг, и думать, что можно сделать. Я успокаивал себя мыслью, что мы ж тут вроде бы и так ко всему готовы. Но если честно, не был уверен.
Через пятнадцать, двадцать минут все собрались, и я начал рассказывать:
- Парни, короче, в течении двух дней на блокпост должна быть совершена атака. И главной мишенью будут БМДешки. Так что я настоятельно рекомендую всем найти себе и оборудовать какое-нибудь другое место для ночлега, потому что есть шанс быть поджаренным.
- С чего ты взял?
- Гавзиев звонил.
- Ого! Он еще живой. А говорили, что завалили.
- Анику тоже хоронили несколько раз. Но я спросил у Гавзиева, говорит, что живой, бегает наш старлей везде за Гиркиным, охраняет его.
- Да уж. Такие дохнут в последнюю очередь.
- Или вообще не дохнут. Ладно, парни, давайте переездом займемся.
В течение получаса все вещи из машин были вытянуты, а кто-то уже даже начал копать себе небольшую яму за посадкой, чтоб поставить там палатку, у кого она была. Ну, а я просто переехал к своему товарищу, который жил сам в двухместной палатке. Предупредил всех, кто был на блокпосте и все-таки попытался себя успокоить, что все будет пучком. На часах было всего двенадцать часов дня, а уже столько всего интересного произошло. Так я и не поспал. А день монотонно протянулся до самого вечера.
Следующий день начался так же, как обычно, очередь машин и жара, которая стала еще хуже. На блокпосте стояли беркута из Ивано-Франковска и неспешно проверяли автомобили. Я позавтракал, вернулся к дороге и снова сел у дерева в лесопосадке, напротив своей машины. Засунул в рот соломинку, которую сорвал пока шел, и закрыл глаза.
Промаялся так до середины дня, и уже после обеда, когда жара достигла своего пика я решил сходить переодеться. Достал с палатки рюкзак, одел камуфлированные шорты с футболкой и направился набрать воды у парней. Уже прошло больше суток с тех пор, как мне рассказали о возможном нападении, и уже успел успокоиться, веря, что ничего не произойдет.
По дороге за водой, я успел только зайти в посадку, как услышал где-то в дали взрыв, затем истерический свист буквально на доли секунды, а потом, взорвалось так, что меня аж оглушило. Оказавшись на земле, увидел сбоку от себя двух парней уже сидящих в окопе. Недолго думая, за секунду дополз до окопа и прыгнул к ним вниз головой, вместе с автоматом. В момент до взрыва, на блокпосте проверяли какой-то военный Урал. Когда лупануло, водитель этого Урала как будто на месте развернулся и умчал в обратную сторону за несколько секунд, а у гражданских машин, что ждали в очереди на проверку за ним, вылетели все окна. Я огляделся, все наши машины целы. Дорога была немного на возвышенности, и с противоположной стороны дороги обочина уходила вниз, вот они и попали на метр ниже, в землю.
Прошло буквально секунд двадцать и по нам начали стрелять из крупнокалиберных пулеметов. Плотность огня была большая. Но, к счастью, не долго, около минуты. Хотя казалось, что длилось это дольше. Всю эту минуту мы пытались как-нибудь рассмотреть откуда ведут огонь. Как только интенсивность боя снизилась, Димон пригнул в башню БМД-2 и разрядил в этих утырков, практически весь БК тридцатки. Тут появился командир и пригнул в копейку (БМД-1), возле которой и взорвался ПТУР, и запустил в них около шести гранат из семидесяти трех миллиметровой пушки. Плотность огня сепаров снизилась до коротких очередей и все уже подняли головы и начали отстреливаться. Я, если честно, не видел смысла тратить патроны стреляя из автомата в того, кто, во-первых, находится на расстоянии около километра от меня, во-вторых, кого я не вижу, в-третьих, по ним уже работали как минимум две пушки, которые видят намного дальше чем я, за счет высоты и оптики. В общем, я просто всматривался в зеленку и пытался хоть что-то рассмотреть. Прозвучал крайний выстрел из автомата и… тишина. Подождал секунд десять и вылез из окопа, сев на мешок с землей. Командир вылез из машины и крикнул, чтоб все сержанты через три минуты подошли к его палатке. А я пошел за водой.
Напившись, умыв запачканное лицо я пошел обратно, сел возле своего дерева и наблюдал, как мечутся гражданские вокруг своих машин. "Пусть радуются, что живи остались, а то из-за окон распереживались. Нервы нужно беречь, а то рак можно заработать" - подумал я, услышав несколько злых матов от одного из случайно пострадавших гостей нашего блокпоста и засунул в рот соломинку, которую сорвал по дороге к деревцу. Да пофиг, сами виноваты. Нужно было не нас блокировать в апреле, а сепарню.
После окончания цирка прошло буквально минут двадцать. В кармане завибрировал телефон. Достал, смотрю на экран, номер скрыт. Нажимаю на зеленую кнопочку.
-Улё.
- Привет, нигер.
- Привет.
- Ну что, братан? Жив, здоров?
- Да. Спасибо. Все целы. Даже машины.
- Ну, немного промахнулись.
- А ты откуда знаешь?
- Так я был в той группе.
- Ммм…
- Слушай, давай к нам. Пойдешь ко мне в группу. Будем, как раньше бегать вдвоем.
- Ты смеешься?
- Кстати, ты ж механ. Давай к нам с машиной?
- Какой машиной, ты в своем уме?
- А чего? Залезешь по-тихому, заведешь и рванешь к нам. Там пока все раздупляться, ты уже и в город заедешь, а тут мы. Всего 1200 м.
- Зачем ты заставляешь меня повторяться?
- Давай. Тут и платят нормально, и одевают… да и еще бонусов много крутых. Но то уже не официально.
- Ты же говорил, что вам не платят и вы все за идею?
В трубке послышался смех
- Ну, да. – прозвучало очень ехидно.
- Чувак, спасибо, что предупредил, но не нужно мне ничего предлагать и уж тем более пытаться меня вербовать.
- Ладно, ладно. Не горячись.
- Ты только что пытался меня убить. Какого хера я не должен горячиться?
- Но не убил ведь.
- Ну, да. С этим не поспоришь.
- Ладно. Мне нужно идти. Если что, я буду тебе звонить на этот номер. И смотри там, аккуратно. Это я сейчас смог предупредить, потому что это была моя группа. А там еще чуваки с минометами приехали, я скорее всего с ними уже не буду. Так что, будет продолжение.
- Хорошо.
- Давай. Пока.
- Будь здоров.
На этот раз трубку первым положил я. Посидев еще буквально минут десять, услышал, как кричат мою фамилию.
- Я! - громко крикнул в ответ.
- К командиру в палатку.
Что он еще хочет… Как говорила моя бабушка "пізно всрався". Я пришел к палатке, немного согнулся, чтобы войти, по дороге спросил формальное "Дозвольте", и начальник сразу начал говорить.
- Если будет еще информация, то сразу говори мне.
- Ясен хер. Вроде ж так и сделал прошлый раз, вот только посмотрели вы на меня, как на дурачка.
- Не преувеличивай.
- Та куда тут преувеличивать. Вы заметили, что все механы с машин переехали?
- Не умничай. Если будет информация, докладывай мне. Можешь идти.
- Слухаюсь.
Я развернулся и вышел из палатки. "Да. Командир может ошибаться. Командир не имеет права быть самодуром" - нужно будет записать эту мысль...
Валерий Ананьев
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