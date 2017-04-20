 АНАТОМИЯ ВБРОСА

В 2012 году в отношении Александра Шепелева в Украине было открыто уголовное производство. Он обвиняется в совершении тяжких преступлений, среди которых - хищение средств банка “Родовид” в размере 340 млн грн и организация ряда заказных убийств. По данным следствия, общая сумма, которую он присвоил – почти 1,5 млрд грн, и это - деньги обманутых вкладчиков. Хищения, убийство руководителя наблюдательного совета "АвтоКразБанка" Сергея Кириченко, полковника милиции Романа Ерохина, покушение на экс-вице-президента банка "Родовид" Сергея Дядечко - лишь часть того, что инкриминирует Шепелеву украинская правоохранительная система. Букет вменяемых Шепелеву преступлений элегантно дополняет статья о государственной измене, расследованием которой занимается Военная прокуратура Украины.
В России Шепелев оказывается за решеткой, после чего его вместо экстрадиции в Украину внезапно выпускают из тюрьмы, и он начинает вбрасывать в информационное пространство информацию в отношении украинских топ-политиков. Шепелев начал с Луценко, который якобы получал от него взятки, и закончил "кровавым" Турчиновым, "ограбившим МВФ и собиравшимся в 2012 взорвать Печерский суд вместе с Тимошенко", банды киллеров которого фигурант боится, даже скрываясь в России.
К слову, источники "Цензор.НЕТ" сообщают, что несмотря на то, что Шепелев еще в 2010 году перебежал от Тимошенко в Партию регионов, не так давно она отправляла к нему в Москву своего эмиссара для коррекции направления его "разоблачений". Впрочем, это уже немного другая история.
Невзирая на столь нарядный криминальный бэкграунд, Шепелев стал не просто ньюзмейкером, потому что ньюзмейкером в нашей стране при желании может стать даже утятница. Его слова стали заголовками публикаций некоторых украинских СМИ, которые в очередной раз решили, что одной козой меньше, одной больше - главное, чтобы топик ласкал глаз.
Также во вбросах поучаствовали несколько популярных сайтов и с десяток информационных свалок. Мы не делаем выводов, что именно ими двигало, однако факты остаются фактами.
В ответ на заявления Шепелева Генеральная прокуратура Украины напомнила об открытом против него уголовном деле, связанном с обвинением в государственной измене, сообщив о том, что беглец с 2014 года работает на ФСБ РФ. “В ходе досудебного расследования получены документы, подтверждающие то, что Шепелев с 2014 года является гласным сотрудником Федеральной службы безопасности Российской Федерации и выполняет возложенные на него сотрудниками указанной спецслужбы задачи”, - заявила Генпрокуратура и высказала предположение, что данный статус Шепелева стал причиной отказа России в экстрадиции Шепелева. Ходатайство об экстрадиции было подано еще более года назад, однако 18 июля 2016 года в ГПУ поступило письмо с официальным отказом Генеральной прокуратуры РФ в выдаче Шепелева.
Заявление - заявлением, у нас каждый день кого-то называют шпионом ФСБ, причем как раз шпионы ФСБ - мастера в расклейке подобного рода ярлыков. Поэтому нам пришлось прибегнуть к услугам источников из ГПУ для того, чтобы выяснить, есть ли реальные основания для подобного рода обвинений.
В нашем распоряжении оказался один из документов под названием “Объяснительная”, адресованный директору ФСБ Бортникову проживающим в “Донецкой народной республике” (Шепелев родом з г. Горловка Донецкой области) гражданином Украины Шепелевым А.А.
Объяснительная посвящена описанию всех тягот и невзгод жизни украинского ренегата в Российской Федерации, а также бардака и коррупции, которые царят непосредственно в ФСБ. Следует отметить, что согласно этой объяснительной, в РФ Шепелев уже успел отличиться, по приказу своих новых хозяев приняв участие в задержании российского спецслужбиста Юрия Ильина, который теперь коротает дни в Лефортово. Ильин, в свою очередь, тоже кого-то обвиняет, но разбираться в лубянковской “Санта-Барбаре” - занятие заведомо упадочное и бессмысленное. К тому же нас больше интересует Шепелев, который уже на второй странице своей объяснительной главе ФСБ все подробно о себе рассказал.
Шестая страница объяснительной - не менее прекрасна.
Поскольку сам документ достаточно объемен, нет смысла публиковать его в статье целиком. Однако, при желании вы сможете прочесть его здесь. Единственное, помимо изучения опубликованного выше, можно изучить подпись Шепелева на последней, семнадцатой, странице
и сравнить ее с подписью на декларации, которую он заполнял в 2012 году, перед регистрацией в качестве кандидата в народные депутаты.
“Шепелев сбежал из СИЗО и попал в Россию исключительно благодаря спецслужбам РФ. Хочу напомнить, что в свое время он был “тушкой” и сейчас активно продолжает сотрудничать с Юрой Енакиевским и прочими представителями банды Януковича. Он и сейчас часто бывает в оккупированном Донецке”, - говорит народный депутат Андрей Левус, глава подкомитета Верховной Рады по вопросам государственной безопасности, экс-заместитель Главы СБУ в ноябре-феврале 2014 года. “Безусловно, Шепелев постоянно находится под контролем ФСБ. Его заявления - это заказ российских спецслужб, направленный на дискредитацию "ястребов" в украинской политике”.
Реагировать на заявления Шепелева, по мнению Левуса, не имеет смысла. “С тем же успехом можно реагировать на заявления покойных Гиви и Моторолы”, - иронизирует депутат.
Сергей Иванов, для "Цензор.НЕТ"
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Единственная ее цель бросить тень на Тимошенко.
Этот кадр никому и нахрен был не нужен. У нас бандитов покрупнее сотни только в Раде/Кабмине/АП сидит. Органы им заинтересовались только потому, что он когда-то спонсировал "Батькивщину".
И таких примеров уже множество.
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Потім до нього випустити статтю: Тимошенко і мафія.
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йуля свята!!!
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Порошенко-Тимошенко-Яценюк-Янукович-Турчинов-Ющенко-Кучма -- репутацію цих людей не можна замарати. Вона у них 100% чорна. Всі злодії-корупціонери.
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Как раз турчиновы,пашинские и им подобные и занимались подбором кадров в Батькивщину.......за откаты.
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Да?..сырожа.
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