"ПОМАЛКИВАЙ, ГНИЛЬЕ, МЛЯ, МЫ ЭТОГО НЕ ПРИЕМЛЕМ"
Впервые русский дипломат начал говорить нормальным для себя языком, применяя партнерский подход и умение вести себя реально хорошо, нах.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ, УНИАН:
"Уже не очень даже хочется комментировать все те голословные обвинения, которые в наш адрес выдвигаются – сначала это была Украина, потом в этом контексте стала упоминаться Сирия, сейчас кто-то из американских деятелей то ли официальное лицо в Лондоне стали говорить, что с Россией можно сотрудничать, но пускай она ведет себя хорошо в Украине, в Сирии и теперь речь идет о Корейском полуострове. Уже и здесь Россия кому-то должна что-то делать... Это непартнерский подход, мы его не приемлем".
Владимир Жириновский, вице-спикер Госдумы РФ, о блатном выступлении в ООН зампостпреда Сафронкова, "Россия 1":
"Впервые русский дипломат начал говорить нормальным языком. Я этого ждал 50 лет. Заткнись, сиди, помалкивай, ты, кто ты такой вообще, гнилье, мля. Вот так нужно разговаривать. Тогда они будут бояться, они охамели. Сколько раз я присутствовал на переговорах... Как только на каких-то мероприятиях начинает выступать русский делегат, американец внаглую встает и уходит. Плевать я хотел на ваше выступление, русские. А вот так не выйдет уже. Поэтому заговорила русская дипломатия нормальным языком, Северная Корея дала по морде этой Америке хваленой, а в Сирии, так сказать, сирийская армия должна получить настоящую поддержку, чтобы больше никакие "томагавки" не падали на ее землю".
Все правильно Вольфович сказал, непонятно только, что это еще за "томагавки" такие упали на землю Сирии, если, по последним данным российских ученых, подавляющее число ракет, выпущенных женщиной-командиром Слау (авторитетная "Комсомольская правда", к слову, давно доказала, что баба эта - ведьма, бульдог и самогонщица-рецидивистка, что никого уже не удивляет), тут же попадали на борт эсминца "Портер", и только несколько из них выкатились за пределы палубы и утонули даже раньше, чем у них закончилось топливо. Управляющие ракетами летчики, к несчастью, успели катапультироваться: известно, что американские "томагавки" настолько устарели, что работают на угольной тяге, поэтому в большинстве случаев им необходим пилот-кочегар с небольшой лопатой, использующейся в том числе для того, чтобы бить по головам играющих внизу детей, но это уже тоже никого не удивляет.
В то же время военная машина Северной Кореи, которую российские эксперты с недавнего времени дружно начали оценивать как самую боеспособную в мире (после русской, разумеется), настолько славится своим умением бить врага всем что под руку подвернется, в частности, недоеденной травой и колючими корешками, что способна распугать своих многочисленных противников одними только названиями новейших образцов вооружений, таких как, например, баллистическая ракета для подводных лодок "Пуккыксон-2" или самый секретный в мире танк "Покпхунхо", прославившийся тем, что к нему удалось прикрутить пушку в очень непредсказуемом месте, которое никак не удается рассекретить даже собственным танкистам.
Как пишет звездный автор нашумевшей статьи "Ярость чучхе", северокорейский солдат неприхотлив, вынослив и способен вести боевые действия в любую погоду, прикрываясь от дождя недоеденным лопухом; в то же время южнокорейский солдат изнежен, балован и капризен, склонен к однополым контактам, будучи всегда не прочь перепихнуться с командиром, из-за чего в южнокорейской армии царит сплошной бардак и мелодрама. Северокорейский солдат любит товарища Ким Чен Ына совсем по-другому, он идеологически мотивирован едой, которую олицетворяет собой сдобный лик вождя; южнокорейский солдат за "самсунг" родину продаст.
Таким образом, победить северокорейскую армию теоретически, конечно, можно, но только если собрать в кучу Китай, Японию и США, чтобы задавить грозного противника числом. Известно, что Северная Корея по приказу вождя уже успешно высаживала чучхенавтов на обратной стороне Солнца (при том что новейшие технологии позволяли им спокойно высадиться на лицевой поверхности диска и потушить свет над Америкой, но товарищ Ын сказал, что пока рано) и даже выигрывала Чемпионат мира по футболу 2014 года, - при таких достижениях дать в морду хваленым Штатам, осмелившимся напасть на Корейский полуостров в одиночку, как правильно подметил Владимир Вольфович Жириновский, для Пхеньяна было совершенно плевым делом - хватило одного лишь якобы неудачного испытания баллистической ракеты в пасхальную ночь: ярость этой чучхеты была так велика, что она взорвалась сразу после старта, и хваленый Трамп трусливо бежал с поля боя, размазывая по избитой морде кровавые слезы; хваленая Иванка - поджигательница мировых конфликтов заслуженно получила по заднице ремнем и вот уже три дня не показывается дома - по некоторым сведениям, она ушла в проститутки, чтобы заработать на российское гражданство.
В условиях всеобъемлющего геополитического триумфа России и ее союзников изменился и стиль международной дипломатии: теперь тон в ней задают правильные русские делегаты - любимцы Жириновского. Раньше ведь как было - начинает русский делегат выступать, а американский тут же внаглую встает, выходит к трибуне и начинает в него плевать, бросать конфетные обертки, рассказывать, что он делал с его мамой, показывать чем, в общем, свели в могилу Чуркина, гнилье, мля. 50 долгих лет сносил Жириновский это чудовищное надругательство, но заговорила русская дипломатия правильным языком, а никто на Западе, кроме русских людей, толком и не понял, в чем тут прикол и что же, собственно, так обрадовало Вольфовича.
Ну в глаза смотри, ну не отворачивайся, ну не оскорбляй Россию - дурак какой-то, наверно, выпил много vodka, еще бы ботинком по лбу себе постучал, и ведь таки придется, потому что ни особого скандала, ни, тем более, какого бы то ни было "Карибского кризиса" не случилось: когда начинают летать "томагавки", требуется что-то посолиднее непереводимого блатного фольклора, от которого Россия уже готовилась торжественно откреститься, да никто ее об этом даже не попросил. Единственной и бесспорной геополитической победой нашумевшего монолога зампостпреда РФ в ООН стала поздняя радость Жириновского, но, к счастью, настоящая каша только заваривается, так что Владимир Вольфович, без сомнения, уже в ближайшее время сможет насладиться новыми подвигами Вовы Карповича Сафронкова. В конце концов, слухи о том, что теперь у зампостпреда России на входе в ООН негласно велено отбирать расческу, шнурки, заточки и чифирь, вряд ли возникли на пустом месте.
Таким образом, на фоне "злого дипломата" Вовы Сафронкова звезда доброй рабочей лошадки русской дипломатии Сергея Лаврова сияет нынче новым светом: Сергей, конечно, по-прежнему курит, матюкается и периодически забывает прятать от Захаровой водку, но в то же время демонстративно избегает плеваться под ноги и есть семечки на корточках, предпочитая изрекать мудрые, математически выверенные формулировки, к которым невозможно подточить даже профессионально чувствительный нос Жириновского. Как, например, можно вообще придраться к выражению: "Стали говорить, что с Россией можно сотрудничать, но пускай она ведет себя хорошо", в частности, в Украине? Как вообще можно требовать от России "вести себя хорошо", тем более в Украине, если она никогда за всю свою историю этого не делала даже в России? Разумеется, это не партнерский подход, ибо всем давно известно, что для России хорошо - это плохо, а плохо - это хорошо, а кто этого до сих пор не понял - тот гниль, мля, и будет иметь дело с "нормальным языком русской дипломатии". Правда, против Запада подкрепить его, кроме живописных парадов товарища Ына, по-прежнему особо нечем, но хоть Жирик порадуется. Иногда кажется, что именно ради этого Владимир Владимирович Путин все и затеял.
Василий Рыбников, "Цензор.НЕТ"
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чуть не поперхнулся
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