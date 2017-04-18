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"Сепары"

"Максимальное применение ножа на фронте"

Скучно тут. Уже два дня ни единого выстрела. Только очередь гражданских машин, проезжающих через наш блокпост, создает какую-то динамику. Еще и солнце это убийственное так жарит, что ноги еле передвигаешь. Не то что воевать, даже фильм интересный посмотреть влом. Может почитать что-нибудь? "Славянск" прочитал я уже в сотый раз вертикальную надпись на стеле сбоку дороги. Начитался… Я, наверное, единственный, кто еще не сфотографировался рядом с ней. Почему? А потому что это попса. Быть в тренде круто, Славянск, Краматорск во всех новостях, а тут ты такой с таким автоматом крутым и весь такой в очках да на фоне "Славянска"… можно потом барышне своей выслать. Но через месяц, будет следующий город, о котором начнут трендеть все телеканалы, через два еще один, и так каждая тема будет сменяться следующей и про Славянск с Краматорском все забудут. Да и барышни у меня нету. А идти на поводу у трендов, которые задают журналюги… лучше я по-детски буду тихо бунтовать. А еще лучше, посплю. Точно! Вот это крутая идея. Что еще делать в такую жару, когда даже жрать не хочется. Моя очередь дежурить не скоро, так что можно обед пропустить, поддаться бессилию и провалиться в сон. Мои глаза закрылись в предчувствии сладкой дремы.





"РРРрррр" - завелся двигатель БМД.

- Та вашу ж мать!! – аж вслух выругался. - Только я решил поспать, эту дуру решили оживить.

Кто-то завел машину. Облако дыма вырвалось из двух коллекторов и направилось в мою сторону. У меня была мысль встать и выйти из радиуса поражения ядовитого газа (который и так уже из своей одежды не выстираю никогда в жизни), но из-за жары у меня была такая слабость, что я не смог себя заставить это сделать. Потому решил просто задержать дыхание, в надежде, что облако быстро изменит свое направление, или еще лучше, что машину сейчас заглушат. Не угадал, и мне все-таки пришлось поднять свою ленивую жопу и отойти. По закону функционирования бытия, как только я встал, машина заглохла. Но сформулировать свое недовольство в какое-нибудь очередное ругательство не успел: мое внимание привлекла вибрация в правом кармане. Телефон. Засунул руку в карман, налапал его, достал, закрыл ладонью экран от солнца, чтобы рассмотреть, кто звонит. Странно, номер скрыт. Кто это может быть? Еще несколько секунд подумав отвечать или не отвечать на звонок, нажал на кнопку с зеленой трубочкой и направил динамик мобильника к уху.



- Улё. – обычно так я начинал телефонный разговор. Мне казалось, что это создает дружественную атмосферу с самого начала разговора… так мне казалось.

- Здаров, нигер. – прозвучал знакомый голос, что довольно сильно меня озадачило и даже отразилось на моем выражении лица.

- Здаров, – поздоровался в ответ ровным тоном.

- Че там, как оно?

- Жарко.

- Да, – человек засмеялся. – Тут не поспоришь. Как вообще твое здоровье?

- Та вроде без изменений. Ты позвонил спросить, как мое здоровье?

- И это тоже. Чувак, что-то ты напряженный какой-то.

- Тебе кажется. Просто немного не ожидал тебя услышать.

- Да уж, – человек снова засмеялся, а потом добавил. – А я знаю где вы стоите.

- Все знают, где мы стоим. Тут инфу сливают, наверное, даже собаки с кошками.

- Ну это да. Слушай, я вообще звоню, чтоб тебе рассказать кое-что очень важное.

- Что ты мне не будешь долг отдавать?

- Какой долг?

- Ты в начале марта у меня сотню одолжил.

- Да. В натуре. – снова смех. – Я и забыл. Так это ты из-за сотни такой напряженный?

- Ну да, конечно. Больше ведь нету из-за чего.

- Ладно. Завязывай. Я действительно по важному делу звоню.

- Весь внимание.

- Ты ж механ еще?

- А что такое?

- Ты задрал. Ты можешь нормально со мной говорить? Я тебе не враг. – Буквально две секунды и человек опять засмеялся. – Хотя да.

- Послушай, как я должен с тобой разговаривать? Я уже несколько минут пытаюсь понять, как мне нужно было отреагировать, когда услышал твой голос. Мы говорим, а это уже что-то. Пусть я еще и не совсем понимаю, что… мне кажется, тебе грех жаловаться на мой тон.

- Ладно. Убедил. Но ты попытайся быть немного доброжелательнее. Я ведь не со злым умыслом позвонил.

- Да. Еще механ.

- В общем, смотри. Там в течение двух суток планируют диверсию у вас на блокпосте. Должен прилететь ПТУР в машины. Так что постарайся сильно там не тусоваться возле них.

- Откуда ты знаешь?

- Та услышал, как наши командоры тут планировали.

- Они что, сидя на крыльце и покуривая сигареты все это обсуждали при всех?

- Не совсем так, но то и не важно. Главное, что я хотел тебе сказать, сказал.

- Спасибо.

- Та не за что.

- Сколько вам там платят?

- Та ничего тут не платят. Мы за идею.

- Какую?

- Ну а что эта страна мне дала?

- А что она должна была тебе дать?

Несколько секунд тишины и человек ответил:

- Ладно. Давай не будем это обсуждать.

- Как скажешь. Как там Аника, живой? А то тут по слухам его уже минимум раза два, три убивали.

- Та живой. Возле Гиркина тусуется постоянно, охраняет его. Квартиру получил в Донецке.

- А ты?

- Что я?

- Квартиру не получил?

- Тю, так у меня и так квартира в Донецке. Зато теперь БМВ есть, с охренительными дисками.

- Ты ж говорил, что ничего не платят.

- Ну… по-всякому. – прозвучало как-то ехидно. – Все. Мне нужно идти.

- Окей. Спасибо за информацию.

- Та все нормально. Давай. Береги себя.

- Давай.





Не успел я отвести телефон от уха, как звонок оборвался. Да уж… чего-чего, а такого я сегодня точно не ожидал. Даже жара уже не так беспокоила мою голову, как этот разговор. Ну и какого черта я стою? Кинул автомат за спину и пошел на противоположную сторону посадки, где стоял наш небольшой лагерь и палатка командира блокпоста



Дойдя до места назначения, я еще раз достал телефон, посмотреть на номер. "Ах да. Он же скрыт" - вспомнил и положил обратно в карман.

- Дозвольте, – сказал я, заходя в палатку.

Палатка была открыта настежь, а низ по всему периметру задран сантиметров на сорок. Если бы это не сделали, то в палатке, можно было бы почувствовать себя, как курица в духовке.

- Да. Что там? – отвлекся командир от блокнота, в котором что-то записывал, сидя на раскладушке.

- У меня для Вас есть интересная информация.

- Говори.

- Мне тут люди позвонили, рассказали, что с той стороны планируют диверсионную операцию на нашем блокпосте с применением ПТУРа, в течение двух суток.

- Кто позвонил?

- С той стороны люди.

- Фамилии есть у этих людей?

- Есть. Но вы их все равно не знаете.

- Ясно. Иди занимайся делами.

- И что, ничего делать не будем?

- Мне что, на каждый звонок внимание обращать?

- Можно, чтоб мы хотя бы машины развернули по направлению дороги, а то они там боком, как мишени стоят. А так хоть площадь машины, по которой можно попасть, будет меньше.

- Нет.

Я помолчал несколько секунд и ответил:

- Окей.

И направился к выходу. Вот как на такое реагировать? В голове одни маты и раздел Устава о субординации.



Значит, будем решать проблему без ведома начальника...







Продолжение рассказа будет опубликовано на странице Валерия Ананьева в Фейсбуке в четверг.





Валерий Ананьев

