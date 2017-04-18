 КРУПНЕЙШАЯ ОПЕРАЦИЯ ПРОТИВ "ЯНТАРНОЙ МАФИИ". ПОДРОБНОСТИ

Загрузка видео...

Загрузка видео...

Загрузка видео...

Загрузка видео...

Когда я спросила у одного из оперативников, зачем задержание организаторов и участников этой группировки обставили со спецэффектами, подключив вертолет, он объяснил, что по-другому было невозможно. Местные наверняка постарались бы отбить задержанных силой. Не потому что симпатизировали. Просто тут так принято: агрессивно встречать всех, кто хочет лишить куска хлеба, который им дает незаконная добыча солнечного камня. Так что фактор времени и силовая поддержка спецназа сыграли не последнюю роль. Уже по мере того, как проводились дальнейшие следственные действия, вертолет, прилетавший за остальными фигурантами, окрестили "черной вдовой". И сейчас, когда слышат шум вертушки, приземляющейся на стадионе в Дубровице, подтягиваются посмотреть, кого заберут на этот раз.По результатам спецоперации, которую проводили сотрудники Департамента защиты экономики Нацполиции совместно с Главной военной прокуратурой ГПУ и Службой безопасности Украины, было сообщено о подозрении в организации преступной организации экс-заместителю прокурора Ривненской области и старшему оперуполномоченному по особо важным делам отдела контрразведки управления Службы безопасности Украины в этой же области, а также еще 29 лицам, которые причастны к незаконной добыче янтаря. К настоящему моменту уже вынесено 25 обвинительных приговоров, которые вступили в законную силу. Еще шесть фигурантов и их адвокаты знакомятся с материалами уголовного производства, которые им были предоставлены прокуратурой 14 февраля текущего года. Среди них, кроме упомянутых прокурора и подполковника СБУ, бывший начальник Дубровицкого отделения Сарненской прокуратуры, следователь Ривненского городского управления Национальной полиции, экс-руководитель Сарненской прокуратуры и бывший работник Управления по борьбе с организованной преступностью МВД.Как рассказал "Цензор. НЕТ" заместитель начальника отдела Департамента защиты экономики Нацполиции Владимир Величко, правоохранители подозреваются в том, что "крышевали" незаконную добычу янтаря. Старатели должны были ежесуточно платить представителям власти "дань" за то, чтобы получить их разрешение на работу. По данным следствия, были и те, кто отказывался от сотрудничества. Их задерживали и изымали янтарь.- Под лозунгом борьбы с преступностью, правоохранители по сути "крышевали" незаконную добычу. Это было задокументировано в процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Для общения между собой они даже выработали свой шифр, - рассказывает Владимир Величко. – К примеру, копателей называли "рыбаками". Выход на работу - "заплыв". Помпы окрестили "телятами". Старались менять условные слова.Если кто-то заезжал работать без разрешения и не хотел им платить, заместитель прокурора области ставил задачу и это лицо документировали. Чтобы другие видели и понимали, что все всерьез. Открывалось уголовное производство.Если человек соглашался сотрудничать, за половину стоимости ему отдавали все, что изъято. Если, например, новые шланги стоили 100 долларов, то за 50 ему отдавали. Если насос стоил от двух до трех тысяч долларов, то соответственно за половину цены.По словам Владимира Величко, была ситуация, когда в рамках открытого местной полицией уголовного производства, изъяли оборудование, используемое для добычи.- Один из членов этой преступной организации пришел договариваться к следователю, с которой был знаком, чтобы она переписала протокол и отдала изъятое за определенную суму. На данный момент следователю предъявлено подозрение по ч. 1 ст. 369 УК Украины (Предложение или дача взятки).В ходе расследования уголовного производства был проведен обыск в Главном управлении Нацполиции в Ривненской области, а также ревизия всех вещественных доказательств.К слову, у самих фигурантов "янтарного дела" в результате обысков было обнаружено: 162 тысячи долларов США, 4700 евро, 95 тысяч гривен, 33 тысячи белорусских рублей, украшения из золота, коллекция дорогостоящих часов, оружие, янтарь разных фракций, оборудование для его добычи, черновая бухгалтерия и схемы распределения денег.Местные жители признаются, что арест заместителя областного прокурора порадовал, хоть и не верили, что его "закрыли" надолго. Их ожидания в принципе могли оправдаться. Суд поначалу принял решение об его аресте, но с правом внесения залога в размере 9,5 миллионов гривен.Вот только вскоре ему предъявили подозрение еще по одному эпизоду и добавили новые статьи Уголовного кодекса. А выслушав показания основного свидетеля, суд продлил срок содержания под стражей уже без залога.По словам начальника отдела Главной военной прокуратуры ГПУ Сергея Долгополого, эпизод заключался в следующем. Прокуратура Ривненской области на тот момент расследовала уголовное производство по фактам совершения разбойных нападений на лиц, занимающихся добычей янтаря.В рамках этого дела якобы была получена информация о том, что у одного из предпринимателей, жителя Олевска Житомирской области могут находиться орудия преступления, янтарь и т.д.- Берется решение суда на проведение обыска, по адресам, которые были за данным гражданином, по собранным сведениям, зарегистрированы. Туда выезжает группа для проведения обыска во главе непосредственно с заместителем прокурора Ривненской области. С собой он взял экс-руководителя Сарненской межрайонной прокуратуры, а также ряд лиц, принимавших участие в проведении обысковых мероприятий. Суть обыска свелась к тому, что гражданин, который на данный момент признан потерпевшим, был без оформления задержания фактически конвоирован в Ривненскую область под предлогом того, что у него была в автомобиле выявлена граната, - рассказывает Сергей Долгополов. – Его родственники и лица, которые случайно стали очевидцами того, как предпринимателя без каких-либо пояснений вывозят на его же машине в неизвестном направлении люди с оружием, забеспокоились и поехали следом, догонять. На одной из заправок возникает физическая потасовка, которую начинает сам заместитель прокурора области. В этой потасовке получает огнестрельное ранение из оружия экс-руководителя прокуратуры Сарненского района, который сам применяет его, один из родственников. После этого они с незаконно удерживаемым гражданином отрываются от родственников. И вызывают подкрепление.Нам удалось разыскать предпринимателя, который оказался в эпицентре этой истории. На встречу Виктор приехал вместе с другом Сергеем, который и стал случайным свидетелем происходившего в тот вечер. Именно Сергей тогда поднял по тревоге родственников Виктора.- Мы с Виктором 12 лет дружим, постоянно общаемся, в том числе и по работе, - рассказывает Сергей. – Занимаюсь строительством, заезжаю к нему на склад за материалами. В тот вечер приехал после шести, а у ворот, которые закрыты, человек в балаклаве и с автоматом. И сразу ко мне с угрозами. Мол, ты кто такой, иди отсюда.Сергей признается, что сначала испугался, потому что в их городе вооруженные нападения на бизнесменов уже случались. Но отойдя на какое-то расстояние все-таки остался наблюдать. А когда приоткрылись ворота, увидел своего друга, который стоял в окружении вооружённых мужчин в камуфляже. Вскоре с территории выехало несколько автомобилей, среди которых был и джип Виктора.- Когда Виктора увозили, совершенно неожиданно появилась его мама, - говорит Сергей. – Бросилась практически на капот машины, где кроме него были мужчины в камуфляже и гражданской одежде. Начала кричать, требуя ответить, куда везут сына. Безрезультатно!Сергей предупредил жену Виктора, та в свою очередь – их родственников. А сам он поехал вслед за похитителями. Причем, ехал, что называется вслепую, плохо понимая, в каком направлении двигаться. Поскольку какое-то время ушло на то, чтобы заехать домой и взять для погони автомобиль, который был поновее.По словам Виктора, родственники, которые также поехали его искать, догнали похитителей на заправке возле города Сарны. Но и в этот момент те отказались представляться. Завязалась потасовка.- Приехала полиция. Тем, кто был со мной, пришлось представиться. И тогда наших парней начали ломать, одевать наручники. Били. Одному из родственников прострелили руку. Женщин поставили на колени, они плачут, а из автоматов перед ними стреляют в землю, - вспоминает Виктор. – Жена схватилась за ручку машины, где я был, а водитель нажал на газ. Она разорвала палец, все в крови…"Сергей застал уже момент, когда пытались разобраться с родственниками Виктора. К тому времени на помощь правоохранителям прибыло подкрепление. Увидев издалека происходящее, Сергей начал снимать на мобильный. Эта съемка, которая позднее поможет следствию прояснить многие детали, чуть не стоила ему жизни.- Слышу крики: "Снимает! Стреляй! Работаем по "Мазде", - рассказывает он.А Виктор добавляет, что видел и машину Сергея и то, как по ней начали стрелять.Ссылаясь на то, что подписал документ о неразглашении тайны следствия, Сергей отказался прямо назвать имя человека, который руководил происходящим. А само видео в данный момент является доказательством в уголовном производстве.Признается, что, убегая от преследователей, проехал на сумасшедшей скорости километров 25, до поселка Клесов, а когда закончился бензин, вынужден был остановиться на заправке. Там он отдал оператору АЗС телефон с записанным видео и попросил спрятать.- Она испугалась, но спрятала в деньгах. Выхожу. Заправщик забирает пистолет с бака, я иду к машине, а тут вдруг боевик целый. Машины залетают, тормозят, свист, - рассказывает Сергей. – Человек примерно пятнадцать, с автоматами, в камуфляже и балаклавах. Меня сразу на асфальт, бьют, раздирают, как жабу, за ноги в разные стороны тянут двое, еще один головой толчет. И орут: "Где видео?" Отобрали ключи, перевернули все в машине. Я им говорю, что нет видео, избавился от него. Не поверили.Избитого Сергея затянули в микроавтобус, чем-то перетянув сзади руки, а на голову одели пакет. Уже в машине сами нападавшие выдвинули версию, что, возможно, телефон выброшен по дороге, в лесу и поехали искать. Тем более, что Сергей не отрицал такую возможность.- Не знаю, сколько мы ехали. Когда вывели на улицу, потребовали показать место, где выкинул. Они зажимают пакет, начинаю задыхаться, понимаю, что меня просто задушат и все. Это же проще, чем пистолет, может выстрелы, кто услышит, - продолжает он. - Все время они мне кричали: "Ты - тварь, ты снимал видео, ты попал. Мол, если не верну, то я труп". Я им: "Вы кто такие? Зачем вам видео?" Просился позвонить жене, попрощаться. Не дали. Снова посадили в микроавтобус, их было два. Старший, который отдавал приказы, говорит, мол, смотри по сторонам, может узнаешь место, куда выбросил. Еду, смотрю по сторонам и думаю, что мне бы еще хоть чуть пожить.Виктор уточняет, что, когда его друга привезли в Сарны, в отдел полиции и он его там увидел, сразу понял, нужно срочно скорую. В итоге его все-таки увезли в больницу.По словам Виктора, в тот вечер неожиданные гости прибыли около шести, когда уже все было закрыто. Вместе с ним на территории был еще один предприниматель, который обратил внимание, что кто-то стучит по воротам. Но открыть они не успели. Часть прибывших парней в камуфляже уже перебрались через забор.- Явилось около пятнадцати человек, говорят, что у меня обыск, мол, СБУ, прокуратура проводит. А я никогда с этим не сталкивался. Они мне дают постановление, а там и адрес, и владелец другие. Сказал, что возражаю против обыска и требую адвоката. А они мне в ответ, что адвоката не будет, а обыск все равно проведут. Там постановление было такое интересное, что где-то на территории Ривненской области были разбои, и есть информация, что у меня хранится оружие. Это было основание, чтобы зайти.По словам Виктора, в одном из помещений, которое он сдавал в аренду, нашли 15 килограмм камня, похожего на янтарь. А вот оружия, за которым якобы пришли, нет. Когда же он думал, что неприятная ситуация разрешилась, его ждал еще один сюрприз.- Открывают мою "Тойоту", а под сиденьем лежит граната, причем в боевой готовности. Я им говорю: "Ну, это уже кино. Зачем возить у себя под сидением гранату в боевой готовности?По словам Виктора, еще в офисе один из приехавших мужчин, которого он сначала принял за следователя, предложил откупиться за 30 тысяч долларов. Когда он отказался, его увезли.- В отделе полиции, куда привезли после потасовки на заправке моих знакомых и родственников, ставка выросла до 50 тысяч, - уточняет предприниматель. - Я психологически не выдержал, когда увидел ребят избитых, поломанных, в крови. Поехал по знакомым собирать деньги.Собрать Виктору удалось только 42 тысячи. Но и этой суммы хватило, чтобы выпустили его и еще четверых задержанных. Правда, не сразу.- Они там трое суток уже по закону просидели, и затем суд отпустил под личные обязательства. А потом через месяц я уже видел этих людей по новостям, которые всех арестовали.- Уже ночью я понял, что это за люди. Узнал, что заместитель прокурора области приехал. Все время, когда мы были в отделении полиции, я думал: вот я у меня нашли гранату, у меня был обыск, а я стою в полиции, хожу, и никому вообще ничего не надо. Ребят по очереди водят, допрашивают, их спрашивали, кто мой родственник. Из десяти человек, которых привезли, задержали и оставили только четверых моих родственников, за которых можно было бы шантажировать дальше.Виктор утверждает, что приехали к нему по ошибке, и что он не имеет никакого отношения ни к незаконной добыче, ни к сбыту янтаря. Обсуждая детали случившегося, затронули и саму проблему незаконной добычи. По мнению Виктора, люди ждут, чтобы узаконили янтарный промысел.- Мы надеемся, что уйдет хотя бы в каком-то процентном отношении элемент бандитизма в погонах. Потому что эти в погонах сначала играют не по закону, а если надо, его применят.Как рассказали "Цензор. НЕТ" в военной прокуратуре, показания Виктора подтверждаются негласными следственными действиями. В телефонном разговоре заместитель прокурора области, общаясь со своим подельником, который не принимал участия в этом эпизоде, рассказал об этом факте, а также о том, что применялось физическое насилие и что были получены денежные средства.Ввиду этого ему было вменено еще одно подозрение по превышению служебных полномочий и получению неправомерной выгоды. Поскольку преступление касалось причинения вреда здоровью человека, судом было удовлетворено ходатайство прокурора и мера пресечения уже была избрана безальтернативная.На данный момент Андрей Боровик обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 4 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 3 ст. 240 (нарушение правил охраны недр), ч. 2 ст. 28 (Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 1,2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий), ч.4 ст. 368 (получение неправомерной выгоды служебным лицом в особо крупном размере), ч. 2 ст.15 (покушение на завладении чужим имуществом) и ч. 4 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупном размере), ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.Сергею, который давал показания в суде, пришлось еще раз эмоционально пережить случившееся. Там он в деталях также рассказал и том, как его обещали упечь в психиатрическую лечебницу, забрали машину и не хотели возвращать. И указал на человека, который есть на снятом им видео. Именно он конвоировал Виктора. Этот же человек, бывший сотрудник правоохранительного органа, по данным следствия, и является тем самым посредником, организовавшим передачу денег. Нам удалось получить видео, которое было снято во время судебного заседания, присутствовавшими там людьми. Публикуя его, в интересах следствия, вынуждены закрыть лица участников этого процесса.При виде в зале судебных заседаний одного из обвиняемых Сергею стало плохо. Ему пришлось вызывать скорую помощь. А медикам в свою очередь давать пояснения о состоянии здоровья свидетеля.Как выяснилось, бывший руководитель прокуратуры Сарненского района, которого задержали в сентябре прошлого года, до сих пор под стражей. Будучи кустовым прокурором, курировавшим семь районов, в тот вечер он находился в отделении полиции, где регистрировалось уголовное производство по задержанным родственникам Виктора. На данный момент ему вменяют ряд статей Уголовного кодекса, среди которых и угон автомобиля.- В ходе обыска, который проводился на территории областной прокуратуры, нашли внедорожник Mitsubishi, - говорит Сергей Долгополов. – Было установлено, что экс-руководитель прокуратуры Сарненского района выехал совместно с заместителем прокурора области на обыск. Они забрали там автомобиль, не составив протокол.Главные фигуранты так и не признали свою вину. И не дали никаких показаний на другие преступные группировки, работающие в этом регионе. Адвокаты продолжают настаивать на том, что их подзащитные не виновны. Подают ходатайства о пересмотре меры пресечения и даже требуют восстановить бывших правоохранителей на прежних должностях. Как, к примеру, в случае с Боровиком.А вот среди бригадиров были и такие, кто самостоятельно пришел сдаваться. Ну, так чтобы чистосердечно все поведать. Хотя в нынешнем УПК больше нет соответствующей статьи.Кроме того, заключая сделки со следствием, люди добровольно отдавали деньги, полученные преступным путем. В итоге получилось около двух миллионов. Судебные решения о перечислении их в бюджет уже есть, теперь дело за исполнительной службой.Кстати, к этой сумме может приплюсоваться еще 5,2 миллиона гривен. Это сумма залога, которую внес подполковник СБУ. Сейчас проверяется происхождение этих денег. Следствие допускает, что они были получены в результате незаконной деятельности, связанной с добычей янтаря.Это уголовное производство насчитывает около 100 томов. Проделана колоссальная работа и оперативными подразделениями, и следствием. При том, что работать в этом регионе, крайне сложно и опасно. Первые отработки территории начались еще в конце 2015 года. Тогда работники Нацполиции, в том числе и подразделения защиты экономики, выехали в Клесов Ривненской области, который местные называют клондайком. Поехали туда с целью документирования противоправной деятельности незаконной добычи янтаря. Добыча осуществлялась в центре леса. Въезд был один. Вокруг болото.Когда же они добрались до места, там никакие работы уже не велись. Их ждала разъяренная толпа. Со стороны, где они въехали, местные повалили деревья и подожгли их. Правоохранителей окружили. Была потасовка. Несколько сотрудников Нацполиции получили телесные повреждения. Местные пришли с охотничьими ружьями, правоохранители применяли оружие с резиновыми пулями. Но стреляли только в воздух.Наиболее агрессивные стояли за толпой, впереди женщины и дети. Люди бросали камни. Едва тогда уехали. Подозревают, что информацию слил кто-то из полиции и прокуратуры.Позднее, после серии резонансных репортажей, руководством Нацполиции было принято решение о развертывании в населенном пункте Сарны оперативного штаба. Весной 2016 года туда выехали сотрудники Департамента защиты экономики, сотрудники уголовного розыска. Основной задачей было выяснить, кто занимается незаконной добычей, где, в каком количестве добывается, а также кто прикрывает эту деятельность. Было принято решение о проведении оперативно-розыскных мероприятий с целью документирования противоправной деятельности всех этих лиц.Документирование осложнялось тем, что добыча осуществляется либо на открытой местности - поле, когда видно, откуда кто подъезжает. Или в закрытой местности и там немного вариантов въезда. Кроме того, существует такое понятие, как фишкари. Это люди, которые обеспечивают добычу янтаря. Сидят на деревьях с биноклем, приезжают на мопедах. Просто у дороги, основных въездах обосновываются. У них есть мобильные телефоны, радиостанции, они докладывают, когда едут или работники правоохранительных органов, или просто незнакомые автомобили в направление добычи.За местными сотрудниками полиции, которые работали в подразделении защиты экономики, они просто устанавливали визуальное наблюдение. Выставлялись перед домами, где правоохранители проживали. Полицейские признаются, что приходилось через окна выходить в темноте, чтобы поехать на реализацию.Организовывать засаду ночью тоже проблематично. Люди, которые обеспечивают добычу янтаря, пользуются современной техникой. Теми же тепловизорами, к примеру.А если и удавалось застать кого-то за работой, то они тут же вспоминали 63-ю статью Конституции и не давали никаких показаний. При этом было негласное указание местным прокуратурам от областной – не открывать уголовных производств без согласования.Чтобы оценить уровень заработков местных старателей и бригадиров, достаточно посмотреть на их автомобили. Молодые парни 17-18 лет здесь ездят на новых Volkswagen Phaeton, Toyota Land CruiserMercedes M – Class.Удалось ли сейчас, ликвидировав мощную преступную организацию, решить проблему незаконной добычи? Нет. Это лишь часть огромного синдиката, состоящего из множества ячеек. Сколько их, сказать не может никто. Особенно, если учесть, что нелегальная добыча ведется в трех областях страны. Стоят ли за такими провинциальными мафиями серьезные покровители? Однозначно. Иначе бы так бодро не проваливались многочисленные попытки легализовать добычу и сбыт солнечного камня.Недавно премьер заявил, что Кабмин наработает новый законопроект и предложит его парламенту. Тем более, что легализация прописана, как одно из обязательных условий и в Меморандуме между Украиной и МВФ.Пока же борьба с янтарной мафией уже в масштабах страны продолжается. И кроме добычи и сбыта внутри страны, есть еще одно немаловажное направление. Это каналы, по которым солнечный камень нелегально перемещают через границу. В частности, хотелось бы все-таки узнать, как и кому сбывается янтарь, как его вывозят, куда и кто обеспечивает в таких случаях поддержку. Будем выяснять. Так что продолжение еще последует.