ОБАМЫЧ - ГЕРОЙ МАЙДАНА
Welcome to ATO: волонтера, невероятно похожего на Барака Обаму, сфотографировали под Авдеевкой. Правда или фотошоп? Потрясающая история одной фотографии.
Первое впечатление от фото: бывший президент США сдержал свое слово поддержать Украину и приехал на фронт - посмотреть на обстановку.
Второе впечатление - фотошоп. Ну не может же это быть реальностью: сходство потрясающее, украинский шеврон, форма?
А кто на самом деле этот Обама? "Каратель" и "правосек"? Тепло, тепло! История этой фотографии - часть одной большой захватывающей истории, часть современной истории Украины, за которой стоит своя драма и судьба.
Это настоящая фотография, и на ней - один из героев Майдана Александр Жамойдо, бывший машинист метро, волонтер и лидер "Правого сектора" Киево-Святошинского района Киева. Его позывной - Цыган, но все друзья просят его теперь поменять позывной на Обама. Вот интервью Цензор.НЕТ с Александром:
"Мне 50 лет, живу в Вишневом под Киевом, у меня взрослые дети, дочери 28 лет, сыну - 23. 13 лет я работал машинистом Киевского метрополитена, потом работал на газовой заправке, а последние два года перед Майданом таксовал на своих "Жигулях", "набил" знакомых клиентуру и возил. На жизнь хватало. 18 февраля я ехал домой примерно в 17 часов, когда по радио передали обращение Андрея Парубия к киевлянам: "Все на Майдан, сейчас будет штурм". Я поехал. Примерно в 6 часов я присоединился к группе "майдановцев", которые защищали баррикаду под мостом на Институтской. Подъехали два водомета, баррикаду быстро развалили. Мы отступили вниз, на Крещатик, к зданию "Укоопспилка". Решили как-то остановить "беркутов". Кидали камни. Потом появились и "коктейли Молотова". Я тоже кидал. В руках барсетка: не совсем удобно было. "Беркута" попытались по ступенькам к нам спуститься к зданию, но кто-то в здании размотал брандспойт и включил воду, а мы там за колоннами стояли, не разбежались. В общем, они обратно отошли. Мы за ними: хотели подпалить водомет. По самому "Беркуту" я не кидал. Было примерно 22:15. Майдан освещало пламя петард и горящего лагеря. Недалеко стоит катапульта, метает в "Беркут" "фейерверки". И вот стою я у белой палатки рядом с колоннами, а группа "беркутов" ну максимум метров тридцать-сорок - совсем рядом. И вот я стою к ним вполоборота, в руке бутылка с "коктейлем". И вот я вижу, как в замедленной съемке, как строй "беркутов" раздвигается, и снизу появляется стрелок с ружьем, и он целится прямо в меня. Я вижу, а никак не реагирую: ну все как в кино! И он стреляет! Потом экспертиза установила: из ружья "Форт-500" в меня выстрелили зарядом картечи. Это незаконно. Я получил восемь попаданий картечью в упор: 4 - в ногу, 1 - в руку навылет, 1 - в ягодицу, 2 - в живот. Меня занесли в Дом профсоюзов, и фельдшер Стас с Западной Украины (я его нашел позднее) оказал мне первую помощь. Смотрю, вроде хожу, а Дом профсоюзов гореть начал. В общем, я встал и ушел. Сел на "Жигули" и уехал, от больницы отказался, потому что боялся, что меня "менты" похитят, ведь понятно, откуда ранения.
И поехал домой. Но заезжаю на стоянку - чувствую, плохо мне. Звоню сыну: "Женя, забери машину, я у стоянки". И тут же теряю сознание. Очнулся, меня бьют по щеке: оказывается. я перегородил заезд на базу автобусов. Думали, я пьяный, ругаются, а потом смотрят, а я весь в бинтах. Скоро сын подошел, забрал меня. Отвезли меня в Боярскую больницу. Боялся, что врачи меня сдадут властям. но врач сразу все понял и сказал, чтобы я не беспокоился: вся его бригада тоже регулярно ездит на Майдан.
"Майдановцы" из Боярки как узнали, что раненый у них в больнице, так сразу приехали! Больницу окружили, везде патрули, охрана, чтобы ничего со мной не стало. Мне очень повезло: попал в руки замечательных врачей.
Они увидели мои раны в живот, и тут всем стало не до смеха.
Картечь задела печень, пробила толстый и тонкий кишечник. Из-за того что сразу я не поехал за помощью, начался перитонит. Оперировать надо было немедленно, все висело на волоске, операция началась только в 11:30 19 февраля. Меня оперировала хирург Ирина Кандаурова - врач с 45-летним стажем. Работает до сих пор, удивительный человек!
Открыл глаза, а у меня руки-ноги связаны полотенцами, две сестрички в реанимации рядом сидят. Ну, я начал отвязываться, а они на меня кинулись - укол, и я опять отключился. 27 февраля меня в составе группы из 12 тяжелораненых "майдановцев" вывезли на лечение в Чехию. Один из нас - Юрий Сидорчук - был в коме, он умер в Чехии, не приходя в сознание. А мы вернулись.
Врачи меня вернули с того света, мне повезло. Значит, зачем-то я нужен.
Для меня революция не закончена. Сейчас я глава Киево-Святошинской районной организации Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор". Инвалид 3-й группы.
Накануне Пасхи мы собрали нашу пятитонную машину подарков, пасок, яиц, нам освятил их патриарх Филарет, и мы с моим другом Эдуардом Копыловым выехали на фронт поздравить наших воинов. Эдик об этом написал. Мы благодарны всем, кто помогал нам собрать помощь и организовал поездку.
Цель была посетить, прежде всего, группы добровольцев "ПС", но получилось, что мы просто заезжали во все подразделения подряд - от Авдеевки до Волновахи.
Под Авдеевкой Эдик заставил меня надеть каску, когда мы заезжали к бойцам 72-й бригады. Я надел каску, и Копылов меня тут же сфотографировал и выложил в Интернет. А потом волонтер Юрий Мысягин опубликовал это фото, благодаря чему оно вдруг и стало популярным. Меня это тоже очень веселит. Теперь все друзья требуют, что я взял себе новый позывной, называют меня теперь Обамыч. Ну, это все весело, а мы будем продолжать наши поездки.
В следующий раз мы поедем помогать детям в детских домах в зоне АТО. Мы ехали помогать нашим бойцам, но дети требуют гораздо большей помощи. А мы ведь за их будущее воюем".
Указом Президента Украины от 18 февраля 2017 года Александр Людвигович Жамойдо за активное участие в Революции Достоинства награжден орденом "За мужество" 3-й степени.
Юрий Бутусов, Цензор.НЕТ
Вот такие люди должны быть во власти в Киеве
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