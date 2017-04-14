 НЕТУ У ВАС МЕТОДОВ ПРОТИВ СЕРИ САРОВСКОГО

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Долгое время российские эксперты обоснованно подозревали, что варварский обстрел американскими "томагавками" сирийского детдома "Шайрат" организовала Украина, но никак не могли понять, каким она тут боком. На днях шокирующая правда, как это часто бывает на канале "Звезда", выплыла наружу: разведка ДНР под управлением боевого уфолога Басурина засекла активность в Мариупольском морпорту, которая может свидетельствовать, например, о том, что именно через этот порт Украина, допустим, может отправлять свои неисчерпаемые запасы, может, зарина, может, в ИГИЛ. Косвенным подтверждением этого неоспоримого факта может служить возможное прибытие в Мариуполь "исламского батальона", известного как крымскотатарский добробат "Крым", а также фотография страшного укра в противогазе, позаимствованная "Звездой" из размещенной на сайте МО Украины новости "У Харкові випускники Факультету військової підготовки склали комплексний екзамен", что в переводе на русский означает "Смерть москалям, зарин ИГИЛу".
После этого кровавого злодеяния хунте осталось только потравить сирийских детей и подсунуть их пикантные фоточки Иванке Трамп.
Иванка Трамп - дура, это в России каждый знает. Поэтому вместо того, чтобы при виде голых мертвых мальчиков прийти в естественное возбуждение и поцеловать какого-нибудь ребенка в живот, как сделал бы на ее месте по-настоящему мудрый лидер истинной сверхдержавы, Иванка побежала к своему папаше Трампу и в истерической форме потребовала от него немедленно разбомбить асадовский аэропорт. Мудрый, но слабохарактерный Трамп, конечно, горячо возражал, объясняя, что эти мальчики-террористы понарошку потравили сами себя, и что с Асадом лучше не связываться, потому что Путин может рассердиться, а Путин - это величайший человек на Земле, которому надо регулярно поклоняться и во всем потворствовать, и дочки у него такие, что по сравнению с ними задрипанная Иванка нервно курит в туалете, но Иванка начала кричать, что расскажет всем и про московских блядей, и про то, как ЦРУ подменило мочу русских спортсменов, и про убийство Гагарина, короче, Трамп смалодушничал и позволил толкнуть себя на новое преступление...
России, разумеется, ничего не оставалось, как решительно ответить Америке ударом на удар. Санкт-петербургское казачье общество "Ирбис" немедленно подняло вопрос о лишении Трампа звания есаула и почетного казака, постановив также пороть охального пиндоса мочеными в сморчках нагайками, поднять руку и пристрелить, наконец, его брошенного коня, а также лишить самозванца почетного отчества "Рюрикович". В то же время, санкт-петербургский казачий атаман Поляков оговорился, что если оступившийся американский президент все же признает свою вину, все регалии будут ему возвращены обратно, возможно даже повышение до войскового старшины первой статьи с правом ношения карманной репы и балалайки-выкидухи.
Это, как ни крути, был мощный рычаг влияния. И чтобы друг Дональд снова не сорвался с крючка, Владимир Владимирович Путин обозвал его "скучной девочкой", а союзников Трампа по НАТО - "китайскими болванчиками", впервые за всю историю, как видим, незаметно наехав даже на Китай, в последнее время обозначающий жалкие попытки вырваться из зоны всестороннего влияния Русского мира и переметнуться на сторону загнивающей Америки.
Вот как разгневан и грозен стал русский царь. Заварившая всю эту кашу хунта тихо сидела в Киеве, удовлетворенно потирая шоколадки в ожидании ядерной войны. На Трампа было жалко смотреть. Еще жальче выглядел госсекретарь Тиллерсон, отправленный в Москву со знаменитым ультиматумом, в котором содержалось требование немедленно вернуть Трампу звание есаула, а взамен Трамп обязался выпороть Иванку и приказать ей три дня не снимать хохломской кокошник.
Столь наглое предложение окончательно вывело из себя гордого Путина, и он напустил на американского гостя весь цвет внешнеполитического ведомства во главе с Лавровым и Захаровой. Лавров набросился на Тиллерсона, словно на овес, а Захарова - будто на бутылку водки. Первый же вопрос американской журналистки был прерван строгим взбрыкиванием главы российского МИДа: "Кто учил вас манерам,
Восторженная Маша Захарова потом писала в фейсбуке: "Со всех сторон истошно закричали американские журналистки из пула Госсекретаря. Особняк вздрогнул. Такого "базара" его столетние своды не помнили", после чего окончательно ударилась в пьяные слезы про "канделябры, лепнину и вышитых на гардинах золотых пчёл - символ царской мудрости". И пока Лавров пять часов подряд изнурял мозги высокого гостя светской беседой о нынешних ценах на корма, и как иногда бывает неприятно отвечать на вопрос "кто там?", если ты пришел в пальто, и как он один раз налил в Машу водку через лейку, а она потом посбивала канделябрами всю лепнину и сожрала всех золотых пчел - символ царской мудрости, Тиллерсон терзался недобрыми предчувствиями.
Предчувствия не обманули: в это время на другой стороне океана бился в блатном надрыве заместитель постпреда РФ в ООН Владимир Сафронков: "Посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь?!. Ты сегодня говорил, господин Райкрофт, не по повестке дня заседания… Не смей оскорблять Россию больше!" "Нету у тебя методов против Вовы Сафронкова!" - закончил Вова Сафронков и, сняв штаны, попытался перерубить задом стол, но ему уже отключили микрофон.
Истерика зампостпреда выглядела впечатляюще, но не слишком убедительно: все свои искрометные реплики он зачитывал с написанной кем-то бумажки, в частности, нимало не интересуясь, действительно ли отводит от него глаза воспитанный британский господин Райкрофт. Вова явственно очковал, понимая, что его бросили на позорный столб вместо постпреда Ильичева не просто так, а потому что не жалко, но все равно очень старался выполнить боевое задание - быть похожим на осовремененного Хрущева, использующего вместо устаревшей туфли имитацию приступа белой горячки, вызванной неумеренным потреблением чифиря.
Сценка называлась "Карибский кризис-2017". Мир стоял на пороге дутой катастрофы. И кто знает, чем бы все кончилось, если бы в казахстанской степи не совершил успешное приземление космический корабль "Союз МС-02" с мощами Серафима Саровского. Правда, на поверку указанный в заголовке "Лайфа" "корабль" оказался огарком капсулы с костями и космонавтами, но эффективность православных мощей от этого не снизилась. В Москве тут же наступило новое мышление. И перестал Путин прятаться за пуфиком, и принял Тиллерсона, и поговорили они, и решили договариваться о будущих договоренностях, и стало все почти что как до "томагавков" было, а в Украине Россия все равно как стреляла, так и стреляет, только с есаульством Трампа вопрос открытым остался.
Опять провалилась у хунты провокация - спасли мощи православные. Помогут ли они столь эффективно в следующий раз, сказать трудно. Ясно лишь одно - не остановятся укрофашисты на достигнутом, зарина у них много, а у Путина планов еще больше. Да и фотографии мертвых мальчиков ему всегда нравились.
Василий Рыбников, "Цензор.НЕТ"
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Я подумал, хорошо, что в Египте вообще нет космических ракет.
Они бы задолбались мумии усопших фараонов на орбиту выводить.
)))
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Ну фсё, Рыбников - тебя начинают растаскивать на цитаты. Становишься классиком! Заслужил.
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- не дочитал, уписался сам!
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