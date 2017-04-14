 ГОД ПРАВИТЕЛЬСТВА ГРОЙСМАНА. ВОЗМОЖНА ЛИ ОТСТАВКА?

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- Я вам покажу, что такое управление государством, - пообещал в сердцах Владимир Гройсман, обращаясь к народным депутатам. Прошел год. По классике жанра в этот день правительство должно было представить в парламенте свой отчет и получить "одобрямс" либо же "неуд". Но события пошли по другому сценарию: в Страстную пятницу решили, так сказать, не грешить и обойтись без "громких слов, обид и неприятных последствий".
"Я НЕ ВИЖУ ПРИЧИН ДЛЯ УВОЛЬНЕНИЯ ГРОЙСМАНА"
Еще в начале недели была надежда на то, что правительство официально отчитается перед парламентом. Даже процедуру соблюдали – подали письменный вариант отчета, в среду всем составом пришли на профильный комитет Рады (по вопросам экономической политики). Однако вместо жесткой критики члены Кабмина два часа слушали комплименты. И не скупились на ответные реверансы. "Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку", - вот такое впечатление осталось после этой встречи. По ее завершении комитет принял решение рекомендовать парламенту принять к сведению отчет Кабинета Министров.
- Мы подготовим соответствующее постановление, зарегистрируем, а когда его внесут в повестку дня – вопрос не ко мне, - объясняет глава комитета, нардеп из "Народного фронта" Андрей Иванчук.
– Вообще ты можешь дать оценку (Кабмину. – О.М.), когда есть определенные критерии. На метр должно прыгнуть правительство или на два?! Пятерку мы должны поставить или двойку?! Я этого не понимаю. Это какой-то рудимент коммунистической системы: признать удовлетворительным (отчет КМ. – О.М.) или нет. У нас в законодательстве так прописано, что если парламент дает неудовлетворительную оценку, это влечет за собой правовые последствия – правительство должно идти в отставку.
Судя по раскладу, голосов для увольнения Кабмина в сессионной зале все-таки нет. Впрочем, как и "за" дальнейшую всецелую поддержку его курса.
- Поэтому этот вопрос будет "подвешен" и "законсервирован", - комментирует народный депутат из "Батькивщины" Игорь Луценко.
– Правительство будет и дальше работать. Ясно, что такая ситуация устраивает Гройсмана. А оппозицию – нет. Мы будем добиваться создания общественного запроса, объясняя, что в стране есть такая кадровая проблема – не те люди руководят процессом. Соответственно, будем готовить определенные акции.
- Точечные изменения в Кабмине возможны? Говорили об отставках министров Омеляна, Кутового и Жданова, - спрашиваю.
- Тяжело сказать. В свое время Президент высказывал мнение, что определенных министров могут заменить. Но это не зависит от этапности отчета правительства. Этот процесс будет развиваться сам по себе. Однако до осени там вряд ли будут какие-то кадровые изменения.
В "Блоке Петра Порошенко" готовы заслушать Кабмин, говорит Вадим Денисенко:
- Согласно процедуре, правительство должно было подать отчет за 45 дней до своей годовщины. Это было сделано вовремя. Отчет есть и на сайте Кабмина, поэтому все могут с ним ознакомиться. Дальше парламент уже должен определиться, когда приглашать правительство в сессионный зал. Очевидно, это произойдет уже после майских праздников. Тогда и будет голосование.
- "Батькивщина" поднимает вопрос об отставке правительства, - напоминаю.
- "Батькивщина" может поднимать этот вопрос только тогда, когда будет иметь 150 подписей для начала процесса. Пока их нет. Вообще, если кто-то насобирает эти 150 голосов, постановление выносят в сессионный зал и идет голосование.
- Я так понимаю, что правительству Гройсмана ничего не угрожает?
- Я вообще сейчас не вижу причин, чтобы его увольнять.
"БОЛЬШИНСТВО НЕ СМОЖЕТ СОЗДАТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВО, КОТОРОЕ БУДЕТ ЛУЧШЕ НЫНЕШНЕГО"
В Радикальной партии недовольны тем, что отчет правительства переносится, рассказывает Дмитрий Линько:
- Как и тем, что мы вообще месяц не будем работать в зале. Можно было бы одну неделю сделать пленарной и посвятить ее как раз обсуждению работы правительства.
Если говорить о нашей фракции, то мы не хотим видеть сухую статистику Кабинета Министров и теоретические показатели, которые, на самом деле, отличаются от реальности. Мы будем оценивать деятельность правительства по действиям, в частности, по тому, будут ли в этом месяце подняты пенсии и минимальная зарплата, как мы того требуем.
А вот "Самопомич" пока не определилась, какую займет позицию во время вынесения решения по докладу правительства, говорит Егор Соболев:
- Это одна из проблем нынешнего парламентаризма: законопроектов очень много, из-за чего у нас есть возможность обсуждать накануне только то, что будет рассматриваться в сессионном зале завтра. Мы обязательно определимся и по этому вопросу. Лично я считаю, что этот Кабмин не является хорошим. Но это большинство не сможет создать правительство, которое будет лучше, чем нынешнее. Это то, что спасает Владимира Гройсмана.
Мне кажутся правильными отдельные действия определенных членов Кабинета Министров, в частности и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, министра инфраструктуры Владимира Омеляна, министра финансов Александра Данилюка, министра юстиции Павла Петренко. Мы их поддерживаем, хоть и являемся оппозиционной политической силой. Но в целом это правительство не выполняет главную задачу и не освобождает предпринимателей от большого количества административных "крючков" и "сеток", в которых находится бизнес. Поэтому они вынуждены платить взятки. Ко мне, как к главе комитета по вопросам противодействия и предотвращения коррупции, обращаются даже из успешных компаний, которые давят, трусят и прессуют. Так вот правительство как раз и должно сделать так, чтобы чиновник вообще не имел возможности выдвигать бизнесменам коррупционные требования. Если они оплатили налоги – все, до свидания! Но у нас пока такого нет. Кабмин должен решить этот вопрос.
Оппозиционный блок тоже пока не определился, как будет оценивать в сессионном зале отчет Кабинета Министров, информирует Юрий Мирошниченко:
- Вряд ли мы будем поддерживать то, чтобы взять его к сведению. Мы не голосовали за назначение правительства. Иначе были бы частью коалиции. Лидеры Оппозиционного блока публично высказывались за поддержку вопроса отставки Кабмина, но подписи мы не собирали. И на фракции эту тему не обсуждали, потому что она пока неактуальна.
"ГОНТАРЕВА ДОЛЖНА ОТВЕЧАТЬ ЗА ТЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, КОТОРЫЕ СОВЕРШИЛА"
Правда, в парламенте обеспокоены не только возможной отставкой правительства, но и дальнейшей судьбой главы НБУ Валерии Гонтаревой, которая написала заявление об увольнении. Дедлайном обозначила 10 мая. Теперь Президент должен внести в Раду представление о снятии ее с должности и предложить новую кандидатуру. Депутаты-националисты считают, что так Валерия Алексеевна может легко отделаться, поэтому начали сбор подписей за создание Временной следственной комиссии или рабочей группы по расследованию ее деятельности на посту.
- Речь идет и о так называемом рефинансировании банков, которые принадлежат олигархам и россиянам, и закрытии около 90 финансовых структур и о том, что украинские банки, которые могли работать, были ликвидированы. Вот эти коррупционные факты необходимо расследовать, - поясняет "свободовец" Олег Осуховский.
– Недавно НАБУ проводило обыски в Нацбанке и заявило о злоупотреблениях в структуре. Мы бы хотели их видеть. Полгода назад у нас на антикоррупционном комитете была Госфининспекция, которая тоже говорила о коррупции в НБУ. Необходимо, чтобы следственная комиссия проанализировала эти данные и донесла правоохранительным органам и обществу, что Гонтарева должна отвечать за те преступления, которые она совершила.
- Радикальная партия давно настаивает на привлечении Гонтаревой к уголовной ответственности. Кто вас в этом вопросе поддерживает? - уточняю.
- Я думаю, что и депутаты из так называемой коалиции поставят свои подписи, чтобы была создана комиссия и проведен международный независимый аудит. Если претензий не будет, Гонтарева может идти в отставку. Если наоборот – должна понести уголовную ответственность.
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко такие действия назвал пиаром:
- Нет необходимости собирать эти подписи. Нужно перед тем, как голосовать за отставку Гонтаревой, заслушать ее отчет и провести аудит Нацбанка. А вообще я еще два года назад зарегистрировал постановление о привлечении ее к ответственности. Поэтому уважаемые коллеги из "Свободы" пусть к нему приобщаются. Если бы еще тогда его рассмотрели в сессионном зале, то последствия деятельности Гонтаревой для банковской сферы сейчас были бы менее негативными.
Ольга Москалюк, "Цензор.НЕТ"
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Вот мне всегда было интересно, стал богатым - обеспечил себя на 10 поколений вперед! Сделай что-то для людей - дороги, больницы - и тебя будут вспоминать и говорить о тебе с гордостью! Переизбирать в депутаты будут, будут узнавать в толпе и будешь жить с хорошей кармой и совестью!
Нет, выгребают все, миллионы - сотни миллионов в наличке, а люди бедствуют..
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