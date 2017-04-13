 ВИЗОВЫЙ РЕЖИМ С РОССИЕЙ: ЧТО ДУМАЮТ "ПОД КУПОЛОМ?"

С таким предложением несколько дней кряду в стенах парламента выступает глава второй по численности фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.И хотя военно-патриотическая тематика в агитационной практике "Народного фронта" является ключевой, а саму тему визового режима с РФ можно считать долгоиграющей , в этот раз напор "НФ" может быть гораздо серьезнее, чем в октябре прошлого года, когда поводом для рассмотрения этой темы стало задержание в Москве журналиста "Укринформа" Романа Сущенко. Тогда спикер Андрей Парубий напомнил, что еще в начале 2016-го внес в Верховную Раду проект постановления об обращении к Кабинету Министров Украины о прекращении действия соглашения между правительством Украины и правительством РФ о безвизовых поездках граждан Украины и Российской Федерации.

Новый повод - еще объемнее: визовый режим со страной-агрессором станет, по мнению руководства "Народного фронта", еще одним шагом "геть від Москви" - і до Європи.



Имеет ли инициатива "НФ" поддержку в сессионном зале? "Цензор.НЕТ" прозондировал почву на этот счет, опросив представителей фракций. Полученные ответы обозначили разделение в сессионном зале на несколько лагерей.



ЛАГЕРЬ ПЕРВЫЙ: "ВИЗЫ С РОССИЕЙ - ДУРЬ! ПОЖАЛЕЙТЕ ГАСТАРБАЙТЕРОВ И ИХ СЕМЬИ!"

Вадим Новинский, "Оппозиционный блок":



- Ну, это идиотизм, что я могу сказать? Введение визового режима с Россией – это дурь! Если Россия ответит тем же, это будет беда для украинцев! Потому что, насколько я помню, в год 2 или 2 с половиной миллиона украинцев приезжают в Россию и работают там. В итоге они должны будут получать визу с разрешением на работу там. Вы представляете? Они кормят свои семьи. И если 2,5 миллиона там бывает, то вместе с семьями, это – 7,5 миллионов украинцев! Они туда едут зарабатывать деньги, возвращаются сюда и кормят свои семьи.



- "Народный фронт" аргументирует необходимость этого шага интересами национальной безопасности…



- "Народный фронт" это аргументирует только собственным рейтингом, который у него ниже плинтуса. И вот чтобы этот рейтинг поднять, он идет на всякие радикальные действия! Чтобы еще больше разрушить нашу страну!



ЛАГЕРЬ ВТОРОЙ: ВВЕСТИ ВИЗЫ! ОТМЕНИТЬ ТОРГОВЛЮ! РАЗОРВАТЬ ДИПОТНОШЕНИЯ!



Андрей Ильенко ("Свобода"):



- Еще в середине нулевых мы в своей программе написали про то, что должен быть визовый режим с Россией. Это, безусловно, нужно было сделать давным-давно. Но сегодня уже и этого недостаточно. Нам нужно разорвать дипломатические отношения со страной-агрессором! Нужно прекратить любую торговлю со страной-агрессором! Нам надо национализировать собственность страны-агрессора на территории Украины.



- В "Оппозиционном блоке" считают, что в Россию на заработки ежегодно приезжают от двух до двух с половиной миллионов украинцев…



- А откуда у них такая информация? Это выдуманная статистика! Уверен, что, во-первых, намного меньше. А во-вторых, идет четвертый год войны, сколько можно прикрываться заработками? Это вопрос нашей национальной безопасности! Сегодня взрываются наши военные склады, российские диверсанты убивают людей на улицах, атаке подвергаются зарубежные посольства на территории Украины. Сколько еще можно?



Олег Березюк (глава фракции "Самопомич"):



- Конечно, визовый режим с Россией вводить надо! И этот шаг нужно было сделать давно!



- А когда ваша партия пришла к такой позиции, вы просчитывали последствия такого решения?



- А Черчилль, когда с Гитлером воевал, - просчитывал?



- Думаю, да.



- И там ведь не было визового режима, правда? Скажите, вы с врагом имеете дело или с другом? Ответьте на этот вопрос самому себе, а уж потом спрашивайте других!



Олег Ляшко ("Радикальная партия Олега Ляшко"):



- Мы поддерживаем эту инициативу. Понимаем, что, это, возможно, непопулярно, поскольку много людей работает в России. Но это нонсенс, что этот режим еще не введен! Россия на нас напала, оккупировала часть нашей территории – а мы продолжаем иметь с нею дипломатические отношения! В чем тогда суть этих отношений?! Какие могут быть дипломатические отношения с агрессором, который убивает наших граждан?! Я 3 года назад, в апреле 2014 года, зарегистрировал соответствующий законопроект – "Про первоочередные меры по отражению российской агрессии". Одной из этой мер, которые я предлагал с апреля 2014, был разрыв дипломатических отношений и введение визового режима с Россией.



- Но ведь этот вопрос находится не в плоскости полномочий Верховной Рады…



- Да, это решения Кабмина и МИДа. Но парламент может к ним обратиться с соответствующим предложением.



ЛАГЕРЬ ТРЕТИЙ: ВИЗЫ С РОССИЕЙ? СКОРЕЕ ДА, ЧЕМ НЕТ

Мустафа Джемилев (фракция БПП):



- Ясное дело, что такое решение осложнит ситуацию для наших людей, которые там работают. Но в то же время исходя из интересов безопасности страны, это решение, наверное, надо вводить. Вообще, нам нужно как можно дальше отделяться от этой страны. Потому что все связи с этим государством Украине наносят ущерб.



- А как отреагируют на такое решение западные страны?



- А как они могут отреагировать? У них всех с Россией – визовый режим. Это суверенное право каждого государства!



ЛАГЕРЬ ЧЕТВЕРТЫЙ: ЕСТЬ ВОПРОСЫ...



Григорий Немыря ("Батьківщина"):



- Это простой и, одновременно, сложный вопрос. Простой – потому что любой "визовый" вопрос не является компетенцией Верховной Рады Украины. Это компетенция Кабинета министров Украины. И я удивляюсь некомпетентности высказываний коллег, в данном случае – из "Народного фронта". Кстати, Кабинет министров уже вводил некоторые ограничения – не обращаясь к Верховной Раде Украины. И, поскольку большинство, которое в прошлом сформировало правительство, состоит ныне из БПП и "Народного фронта", пускай они обращаются к министру иностранных дел Климкину и премьер-министру Украины Гройсману.



- А в чем заключается сложность вопроса?



- Интересно было бы услышать: какими будут последствия такого политического решения? Кто-нибудь делал расчеты с аргументами "за" и "против"? Ведь если делается шаг "А", нужно делать и шаг "Б". В данном случае мы называем то, что происходит на Донбассе, антитеррористической операцией. Так назовите мне примеры стран, которые, проводя антитеррористическую операцию, вводили визовый режим с другой страной! Не назовете. Поэтому в озвученной "Народным фронтом" идее не хватает цельности. Либо вы называете войну – войною, либо играете в какую-то игру. И еще: когда, импровизируя, говорят о таких вещах, мне хочется спросить: а пытались ли инициаторы просчитать, какие последствия это будет иметь для нескольких миллионов украинцев, которые сейчас находятся в Российской Федерации? Ведь любой шаг в дипломатии по принципу reciprocity заставляет другую сторону делать такие же ответные шаги…



Ирина Луценко (представитель Президента в Верховной Раде, заместитель главы фракции БПП):



- По этому поводу идет очень много инсинуаций; предлагается много законов. Я бы сейчас исходила из положений основного договора, который сейчас спасает ситуацию - Минских соглашений. Не следует забывать о 2-3 миллионах украинцев, которые находятся на территории России. Если мы устанавливаем визовый режим, мы еще больше ухудшаем ситуацию с Российской Федерацией. Давайте не забывать о Минских соглашениях, которые Россия так не хочет выполнять. Но каждый такой прецедент, каждая такая зацепка будет трактоваться Россией как попытка Украины выйти из этого процесса.



Андрей Деркач (внефракционный):



- (С усмешкой) Ну, Бурбак – большой человек, руководитель одной из крупнейших фракций. Ему виднее. Может, он что-то знает. Может, у него прямая связь чи с Россией, чи с Евросоюзом?



ВМЕСТО ПОСТСКРИПТУМА:



Максим Бурбак (глава фракции "Народный фронт"):



- Вас интересует аналитическое обоснование введения визового режима с Россией? Если вы углубитесь в историю этого вопроса, то увидите, что пару месяцев назад такую инициативу выдвинул Андрей Парубий, представитель "Народного фронта" на должности спикера. И есть его законопроект, и это очень серьезно! Тем более после того, как мы получили безвиз с Европой. Вы представляете, какой это будет шлюз? У нас же нет 400 км границы, вместо них - террористические организации! Я вообще не понимаю, почему европейцы до сих пор от нас этого не требуют!



- Ваши оппоненты из "Батькивщины" недоумевают, почему вы этот вопрос поднимаете в Верховной Раде, ведь вопросы такого порядка находятся в ведении сформированного правящей коалицией Кабинета министров...



- А "Батькивщина", как обычно, находится в поисках электоральной поддержки - и потому не хотят брать на себя политическую ответственность. Мы - готовы. Потому что считаем это вопросом национальной безопасности.



- Вас, к слову, тоже упрекают, что за счет муссирования этой темы вы просто набиваете себе рейтинг.



- Это не политические игрища; мы не говорим о погоне за дешевыми политическим дивидендами. Для "Народного фронта" вопросы национальной безопасности и обороны - главные. Посмотрите на наши голосования за законопроекты по финансированию армии; на то, что делало правительство Яценюка. Это для нас приоритет номер один!



- Как пошагово вы видите введение визового режима с Россией?



- Сначала принимаем данный закон. Потом в заключительных положениях прописываем: дать поручение правительству претворить его в жизнь. Все!



- С лидером фракции БПП Артуром Герасимовым вы уже обсуждали координацию ваших действий по введению визового режима с Россией?



- Мы периодически обсуждаем такие вопросы. Думаю, что когда эта инициатива будет вынесена в зал, он рассмотрит это на фракции, и мы придем к согласию.



- И когда вы намерены начать осуществление вашего плана?



- В ближайшее время, то есть на следующей пленарной неделе...



Специально для читателей напомним, что следующая пленарная неделя стартует 16 мая. Еще через 2 недели начнется лето, с его огородно-отпускными хлопотами электората. А затем на каникулы уйдет и сама Верховная Рада. Вплоть до осени.



Евгений Кузьменко, "Цензор.НЕТ"

