 РОССИЙСКИЙ ПРОФЕССОР АНДРЕЙ ЗУБОВ: "Я ПОДДЕРЖИВАЮ ВАШУ БОРЬБУ ЗА ЦЕЛОСТНОСТЬ УКРАИНЫ. НО КАК ЖЕ ВЫ ЖЕЛАЕТЕ РАЗВАЛА РОССИИ?"

- Понимаете, мне немножко удивительно применять внутренние противоречия к украинцам. Потому что вся ваша борьба – это борьба за восстановление территориальной целостности и единства Украины, и я ее поддерживаю и считаю ее вполне законной. Но как же вы, желая единства себе, желаете развала соседа? Ведь то, что желается соседу, произойдет с вами самими!– Ну, слушайте, а завоевание Крыма Российской империей было справедливо? Несправедливо. Соответственно, Крым не может быть в составе Украины, а должен быть в составе Турции. Ну и так далее, пошло-поехало. Понимаете, здесь мы должны исходить из самых простых вещей. Если Россия сама разберется со своей территорией. Если она сумеет создать условия, приемлемые для жизни многих народов – те будут жить вместе. Не сумеет создать – значит, случится дезинтеграция.И когда украинец призывает "Верните нам Крым", (в котором, в общем-то, украинское население составляет меньшинство, а большинство исторически - русское и крымскотатарское), то это звучит так парадоксально, ведь как это можно? Видимо, поэтому я и улыбался, мне было смешно. Или вы говорите: да, мы за территориальное единство России и за территориальное единство Украины. Тогда все понятно.Или же так: мы за дезинтеграцию России - но и за дезинтеграцию Украины. Тоже понятно. Но понимаете, если мы хотим себе хорошо, а соседу плохо, то это, на самом деле, - очень по-советски.– Нет, это я сказал, отвечая англичанину. А для того человека я привел евангельскую цитату – "не желайте другому того, чего не желаете себе". В этом весь закон и пророки.– Вы понимаете, в эти 80% надо верить не больше, чем во всю иную путинскую пропаганду. Вся пропаганда лжива. И эта цифра - не менее лжива, чем все остальные цифры. Просто в Украине приятно этим оперировать, говоря, что почти все русские такие. Но это не так, далеко не так.– …Еще я остаюсь.– Пока да. Я не оправдываю Систему, она ужасна, и мы с ней боремся. Но эффективно с ней бороться можно, только оставаясь в России. Иначе из-за границы это все уже смешно. Знаете, со мной в переписке состоят многие русские, разъехавшиеся по всему миру. И вот когда они дают советы – это выглядит очень смешно. Если ты хочешь участвовать, приезжай и участвуй. А хорошо говорить из Германии или Австралии, что "вы должны все до одного умереть за свободу!" А сам ты в это время будешь приятно сидеть в Гамбурге и пить пиво. Мне это смешно, понимаете?– Ну, посмотрим. Знаете, я не хочу эту тему дальше обсуждать, потому что, как говорится, - посмотрим. Пока я не собираюсь уезжать, а там как жизнь дальше сложится…– Популизм мне хорошо знаком и в России, и по тому, что происходит сегодня по Соединенным Штатам. Это одна из форм политики. Ну, что такое популизм? Популизм происходит от слова populi – то есть, народ. И популист - это тот политик, который идет вслед за народом. Вот если народ обуреваем какими-то идеями - неважно, хорошими или плохими - то политик-популист ни о чем даже не спрашивает; он пытается эти идеи оседлать и на них скакать. То есть он не врачует душу народа (который не всегда вполне здоров), а использует болезни народа для своего политического успеха.И есть другие политики, которые не популисты, и которые идут на риск потери популярности. Но при этом говоря правду, часто, очень горькую правду, своему народу. И вот только такие политики – настоящие. Потому что они действительно заботятся о своем народе и стремятся ему помочь. Но при этом в демократической системе они свою правду, в конечном счете, выносят на выборы. Они пытаются убедить, они не заставляют.Я сам тоже занимаюсь политической деятельностью (Зубов выдвигался на выборах в Госдуму от партии "ПАРНАС". - Е.К.) – и принципиально исхожу из второй позиции. Я знаю, что мои взгляды относительно той же Украины разделяет меньшее количество людей, чем взгляды Навального и, уж тем более, - Жириновского. Но я считаю себя не вправе менять эти взгляды. И мне будет стыдно, если я пойду за большинством. Я говорю то, что в моем понимании соответствует истине и пользе моего народа. Потому что настоящая польза никогда не бывает противна Истине. Она всегда соответствует истине с большой буквы.А проявления популизма – они ведь все заметны. Человеку моих лет, много лет находящемуся в политике, все эти проявления популизма они до смешного обычны. Эта повышенная интонация речи, выступления в виде призывов – все это мне известно.И жаль, конечно, что люди на это реагируют, но увы, это так. Потому что и у нас, и у вас противоядия от такого популизма у большинства людей нет. И в Соединенных Штатах Америки, как мы недавно убедились, - тоже нет.– Вы правы. Это третий тип. Но это диктаторский тип политика.– Вы знаете, нет, мне не кажется. Я до 2014 года преподавал в университетах, это был МГИМО. И я знаю эту молодежь. Нет, наоборот, молодежь, в основном, ищет правду. Очень многое связано с их прошлым. Не с прошлым этой молодежи, а с прошлым их семей. Как правило, из семей партийного архива, КГБ, офицеров, генералов выходят люди, действительно ориентированные на всю эту советскую ментальность. Потому что об этом говорили в семьях…– Да, но этого лифта уже тоже нет, он уже только для своих, и эти парни это очень быстро поймут. Сейчас все эти сурковские игры с молодежных популизмом закончились…Какие там нижневартовские хунвейбины; вот недавно в Москве и еще в несколько городах России когда проплаченные властью молодые люди тоже пытались участвовать в событиях 26 марта - и создали свои пикеты. Так эти пикеты были просто затоплены антипутинской молодежью, их никто даже не заметил! Хотя этим антипутинским ребятам никто не платил.– Да!– Она выражалась очень многообразно. Выпускники (которым не так уже было опасно, они институт закончили) устроили митинг – там собралось человек 60-80, прямо у входа в МГИМО. Мои реальные студенты подали большое письмо-протест, его подписало больше 100 человек. Они очень активно выражали мне свою поддержку, с ними приходили встречаться и ректор, и декан факультета журналистики. Несколько преподавателей в знак протеста ушли из института, когда меня исключили.– Но это же литературный герой!– …Ну, послушайте, крупнейшим юристом Германии был Карл Шмидт. Его правовая теория мне не очень близка, но она считалась доминирующей в Европе, а многие ее разделяют до сих пор. Это был очень серьезный юрист – но при этом главный юридический идеолог Гитлера. Его не судили, потому что сам он, в общем-то, ничего не совершил, он писал книжки. Да, он говорил, что фюрер выше закона, но за это все же не сажали…– Я не думаю, что это был циничный расчет. Полагаю, это был случай самоочаровывания.Или возьмите двух величайших философов Германии – Ясперса и Хайдеггера. Хайдеггер поддержал Гитлера, Ясперс выступил против. Да, можно сказать, что у Ясперса жена была еврейкой; можно гадать сколько угодно. Но важно, что Ясперс был принципиальным антинацистом, а Хайдеггеру после войны не подавали руки (хотя его тоже никто не тронул). Но это были великие люди – и Шмидт, и Хайдеггер.…Поэтому я не знаю, что руководит этими людьми. У кого-то есть, наверное, прельщение империей. Особенно в русской эмиграции. Я знаю людей в старорусской эмиграции; они не возвращаются в Россию, продолжают жить в Соединенных штатах, во Франции. Но все поют панегирик Путину! Особенно после Крыма. А меня обвиняют во всех тяжких.Я им говорю: ладно, приезжайте и живите здесь. Если уж вы так любите Путина – тогда живите, помогайте ему, чего вы там из Америки-то хвалите, а ругаете саму Америку?Причем люди от этой похвальбы ровным счетом ничего не получают! Они пытаются жить в Америке, пользуются американской ObamaCare и так далее.- А вот не знаю. Но это не циники, не Прилепин, который, может, что-то за это получает. Эти не получают ничего! Но вот так у них мозги удивительно поломаны, что они страну, которая дала приют их дедам, когда тех в России могли убить коммунисты; которая их кормит и поит, принимает как граждан, дает им работу – так они эту страну поносят! А страну, которая свершает преступления, - восхваляют! Чуден человек, непонятен…– Да, я сам вышел вместе с ними.– Не знаю, я считаю, что, пока есть возможность использовать какие-то несиловые методы, их надо использовать. Понимаете, ваш опыт - с одной стороны, конечно, героический, это безусловно. Но с другой стороны, когда я смотрел вчера этот фильм, эту кровь – ну не дай Бог! Мне не хотелось бы, чтобы это повторялось – ни в Украине, ни в России. Я бы не хотел, чтобы текла кровь - моих детей, моя собственная, моих друзей. И я считаю, что мы должны сделать все, чтобы переход был бескровным. Как в той же Польше в 1989 году.– Слушайте, я верю только в Бога. Я не верю в политические прогнозы. Но я считаю, что задача политика - сделать все, чтобы это было возможным, вот все. Я понимаю, что бывает по-всякому. Но бывают и другие развороты. Если будет разворот другой – мы действительно должны быть готовы пожертвовать собой за Россию. Но не надо это делать по первому мановению пальца. И как политик я вижу варианты. И вполне даже вероятно, что это может произойти. А произойдет ли? Будущее покажет.