 РОССИЙСКИЙ ПРОФЕССОР АНДРЕЙ ЗУБОВ: "Я ПОДДЕРЖИВАЮ ВАШУ БОРЬБУ ЗА ЦЕЛОСТНОСТЬ УКРАИНЫ. НО КАК ЖЕ ВЫ ЖЕЛАЕТЕ РАЗВАЛА РОССИИ?"

Сказано сие было про Егора Гайдара в 1996-м, но к Зубову в 2017 относится даже в большей степени - как фиксация пропасти, пролегающей между пропутинским электоратом и еще не выехавшими за рубеж недобитками российской интеллектуальной элиты.
С другой стороны, разве это не завидная участь – служить своего рода эталоном в Палате мер интеллекта и образованности?
В Украину историк, религиевед и политолог Зубов приехал по приглашению организаторов Киевского форума безопасности. Иные зрители дискуссионной панели "Бесконечная война – вечная стратегия России" смотрели на него с изумлением: казалось, на сцене формулирует мысли пришелец из академической среды второй половины XIX века.
Но за этой "профессорской" бородкой и приятным грассированием, за этими обходительными манерами, за цитированием Святого Писания – нельзя было не увидеть волевого характера и привычки к отстаиванию своих идей. Иначе, наверное, и быть не могло: без этих качеств либерала-западника Зубова в нынешней, далеко не травоядной, России давно сожрали бы с потрохами…
При этом Зубов остается гражданином России – и к мечте многих украинцев о масштабном развале Российской Империи относится, мягко говоря, без энтузиазма. О чем и говорит безо всяких обиняков. Как и о том, что, восхищаясь мужеством украинцев на Майдане, до сих пор верит в бескровный, польский, вариант перехода власти.
Об этом и многом другом мы и говорили в интервью.
- В ходе сегодняшней дискуссии вы иронически улыбнулись, когда вам из зала задали вопрос с таким обоснованием: дескать, Украине нужно ждать и стремиться к развалу Российской империи. Если империя развалится на части, Украина наконец-то вздохнет спокойно. Как вам такое радикальное предложение? Так ведь думают многие украинцы…
- Понимаете, мне немножко удивительно применять внутренние противоречия к украинцам. Потому что вся ваша борьба – это борьба за восстановление территориальной целостности и единства Украины, и я ее поддерживаю и считаю ее вполне законной. Но как же вы, желая единства себе, желаете развала соседа? Ведь то, что желается соседу, произойдет с вами самими!
– Возможно, люди считают, что сама подоплека формирования этой империи была несправедливой.
– Ну, слушайте, а завоевание Крыма Российской империей было справедливо? Несправедливо. Соответственно, Крым не может быть в составе Украины, а должен быть в составе Турции. Ну и так далее, пошло-поехало. Понимаете, здесь мы должны исходить из самых простых вещей. Если Россия сама разберется со своей территорией. Если она сумеет создать условия, приемлемые для жизни многих народов – те будут жить вместе. Не сумеет создать – значит, случится дезинтеграция.
И когда украинец призывает "Верните нам Крым", (в котором, в общем-то, украинское население составляет меньшинство, а большинство исторически - русское и крымскотатарское), то это звучит так парадоксально, ведь как это можно? Видимо, поэтому я и улыбался, мне было смешно. Или вы говорите: да, мы за территориальное единство России и за территориальное единство Украины. Тогда все понятно.
Или же так: мы за дезинтеграцию России - но и за дезинтеграцию Украины. Тоже понятно. Но понимаете, если мы хотим себе хорошо, а соседу плохо, то это, на самом деле, - очень по-советски.
– Отвечая этому человеку на его вопрос, вы сказали, что нужно "struggle for Russia against Putin, but not against Russia" ("бороться за Россию против Путина, но не против России").
– Нет, это я сказал, отвечая англичанину. А для того человека я привел евангельскую цитату – "не желайте другому того, чего не желаете себе". В этом весь закон и пророки.
– И все же большинством россиян Украина все равно воспринимается как враг. Обычно озвучиваются 80%, целиком и полностью разделяющих курс Путина…
– Вы понимаете, в эти 80% надо верить не больше, чем во всю иную путинскую пропаганду. Вся пропаганда лжива. И эта цифра - не менее лжива, чем все остальные цифры. Просто в Украине приятно этим оперировать, говоря, что почти все русские такие. Но это не так, далеко не так.
– Тем не менее, не раз, когда я общался с известными людьми либерального спектра из России, то ловил себя на мысли о том, что они, как правило, - вынуждены жить за пределами в России. Гельман – уже в Черногории, Троицкий - в Эстонии, Бабченко – в Чехии, Каспаров – в США, Пономарев, Муждабаев – в Украине. Хорошо хоть остаются Шендерович, Драгунский…
– …Еще я остаюсь.
– Вы остаетесь, что радует. Но в целом Система вытесняет таких, как вы.
– Пока да. Я не оправдываю Систему, она ужасна, и мы с ней боремся. Но эффективно с ней бороться можно, только оставаясь в России. Иначе из-за границы это все уже смешно. Знаете, со мной в переписке состоят многие русские, разъехавшиеся по всему миру. И вот когда они дают советы – это выглядит очень смешно. Если ты хочешь участвовать, приезжай и участвуй. А хорошо говорить из Германии или Австралии, что "вы должны все до одного умереть за свободу!" А сам ты в это время будешь приятно сидеть в Гамбурге и пить пиво. Мне это смешно, понимаете?
– Но ведь все больше людей уезжают потому, что оставаться – просто опасно. Скажем, моему коллеге Аркадию Бабченко неоднократно писали друзья, френды в Фейсбуке, поклонники: Аркадий, уезжай! А он говорил: нет, я хочу, чтобы мой ребенок учился здесь, в школе. И потом, это мой город, Москва, я ее люблю.
Тем не менее, пришло время, когда уехать пришлось и ему. Просто потому, что была прямая угроза безопасности.
– Ну, посмотрим. Знаете, я не хочу эту тему дальше обсуждать, потому что, как говорится, - посмотрим. Пока я не собираюсь уезжать, а там как жизнь дальше сложится…
– На дискуссионной панели, где вы сегодня выступали, вы видели одного из самых ярких популистских политиков Украины, Олега Ляшко. И вы смотрели на него с интересом - как человек, который за свою жизнь перевидал много таких людей. Как считаете, то, что он говорил, - это такая поверхностная жвачка для недалеких людей? Или же за его словами был какой-то здравый смысл?
– Популизм мне хорошо знаком и в России, и по тому, что происходит сегодня по Соединенным Штатам. Это одна из форм политики. Ну, что такое популизм? Популизм происходит от слова populi – то есть, народ. И популист - это тот политик, который идет вслед за народом. Вот если народ обуреваем какими-то идеями - неважно, хорошими или плохими - то политик-популист ни о чем даже не спрашивает; он пытается эти идеи оседлать и на них скакать. То есть он не врачует душу народа (который не всегда вполне здоров), а использует болезни народа для своего политического успеха.
И есть другие политики, которые не популисты, и которые идут на риск потери популярности. Но при этом говоря правду, часто, очень горькую правду, своему народу. И вот только такие политики – настоящие. Потому что они действительно заботятся о своем народе и стремятся ему помочь. Но при этом в демократической системе они свою правду, в конечном счете, выносят на выборы. Они пытаются убедить, они не заставляют.
Я сам тоже занимаюсь политической деятельностью (Зубов выдвигался на выборах в Госдуму от партии "ПАРНАС". - Е.К.) – и принципиально исхожу из второй позиции. Я знаю, что мои взгляды относительно той же Украины разделяет меньшее количество людей, чем взгляды Навального и, уж тем более, - Жириновского. Но я считаю себя не вправе менять эти взгляды. И мне будет стыдно, если я пойду за большинством. Я говорю то, что в моем понимании соответствует истине и пользе моего народа. Потому что настоящая польза никогда не бывает противна Истине. Она всегда соответствует истине с большой буквы.
А проявления популизма – они ведь все заметны. Человеку моих лет, много лет находящемуся в политике, все эти проявления популизма они до смешного обычны. Эта повышенная интонация речи, выступления в виде призывов – все это мне известно.
И жаль, конечно, что люди на это реагируют, но увы, это так. Потому что и у нас, и у вас противоядия от такого популизма у большинства людей нет. И в Соединенных Штатах Америки, как мы недавно убедились, - тоже нет.
– Вы говорили о том уровне популизма, когда политик лишь эксплуатирует идеи, популярные в народных массах. Но тот же Владимир Путин, хотя и пришел к власти на основе лозунгов, которые нравились народу, – "жесткая рука", "подавим чеченцев", и пр. – вскоре начал сам формулировать повестку народа и формировать образ его мышления.
– Вы правы. Это третий тип. Но это диктаторский тип политика.
– В связи с этим, не кажется ли вам, что при Путине в России сформировались уже как минимум два поколения – что в среднесрочной перспективе делает позитивные изменения невозможными? Эти люди уже "заточены" под насилие, под территориальную экспансию; им легче воспринимать завоевание и позицию силы…
– Вы знаете, нет, мне не кажется. Я до 2014 года преподавал в университетах, это был МГИМО. И я знаю эту молодежь. Нет, наоборот, молодежь, в основном, ищет правду. Очень многое связано с их прошлым. Не с прошлым этой молодежи, а с прошлым их семей. Как правило, из семей партийного архива, КГБ, офицеров, генералов выходят люди, действительно ориентированные на всю эту советскую ментальность. Потому что об этом говорили в семьях…
– Есть и другой полюс этой путинской молодежи. Юные хунвейбины, которые смотрят сериалы про спецназ где-нибудь в Нижневартовске, имеют минимум шансов подняться наверх на социальных лифтах - и могут быть легко управляемы государством…
– Да, но этого лифта уже тоже нет, он уже только для своих, и эти парни это очень быстро поймут. Сейчас все эти сурковские игры с молодежных популизмом закончились…Какие там нижневартовские хунвейбины; вот недавно в Москве и еще в несколько городах России когда проплаченные властью молодые люди тоже пытались участвовать в событиях 26 марта - и создали свои пикеты. Так эти пикеты были просто затоплены антипутинской молодежью, их никто даже не заметил! Хотя этим антипутинским ребятам никто не платил.
– Скажите, а когда была история с вашим изгнанием из МГИМО – вы в самом институте почувствовали поддержку?
– Да!
– А в чем она выражалась?
– Она выражалась очень многообразно. Выпускники (которым не так уже было опасно, они институт закончили) устроили митинг – там собралось человек 60-80, прямо у входа в МГИМО. Мои реальные студенты подали большое письмо-протест, его подписало больше 100 человек. Они очень активно выражали мне свою поддержку, с ними приходили встречаться и ректор, и декан факультета журналистики. Несколько преподавателей в знак протеста ушли из института, когда меня исключили.
– Для многих вы являетесь эталоном российской интеллигенции гуманистических взглядов. На ум приходит Филипп Филиппович Преображенский...
– Но это же литературный герой!
– А по-моему, очень лестно быть человеком, которого сравнивают с литературным героем…. Но обратных примеров – куда больше. Из последнего – известный кинорежиссер Владимир Меньшов, передавший боевикам "ДНР" миллион рублей с ноутбуком.
Вот как так? Талантливый режиссер, творец художественного пространства и – такое вот…
– …Ну, послушайте, крупнейшим юристом Германии был Карл Шмидт. Его правовая теория мне не очень близка, но она считалась доминирующей в Европе, а многие ее разделяют до сих пор. Это был очень серьезный юрист – но при этом главный юридический идеолог Гитлера. Его не судили, потому что сам он, в общем-то, ничего не совершил, он писал книжки. Да, он говорил, что фюрер выше закона, но за это все же не сажали…
– Это был случай самоочаровывания или циничного расчета?
– Я не думаю, что это был циничный расчет. Полагаю, это был случай самоочаровывания.
Или возьмите двух величайших философов Германии – Ясперса и Хайдеггера. Хайдеггер поддержал Гитлера, Ясперс выступил против. Да, можно сказать, что у Ясперса жена была еврейкой; можно гадать сколько угодно. Но важно, что Ясперс был принципиальным антинацистом, а Хайдеггеру после войны не подавали руки (хотя его тоже никто не тронул). Но это были великие люди – и Шмидт, и Хайдеггер.
…Поэтому я не знаю, что руководит этими людьми. У кого-то есть, наверное, прельщение империей. Особенно в русской эмиграции. Я знаю людей в старорусской эмиграции; они не возвращаются в Россию, продолжают жить в Соединенных штатах, во Франции. Но все поют панегирик Путину! Особенно после Крыма. А меня обвиняют во всех тяжких.
Я им говорю: ладно, приезжайте и живите здесь. Если уж вы так любите Путина – тогда живите, помогайте ему, чего вы там из Америки-то хвалите, а ругаете саму Америку?
Причем люди от этой похвальбы ровным счетом ничего не получают! Они пытаются жить в Америке, пользуются американской ObamaCare и так далее.
- Но как, спрашивается, можно умудриться не сложить два плюс два?
- А вот не знаю. Но это не циники, не Прилепин, который, может, что-то за это получает. Эти не получают ничего! Но вот так у них мозги удивительно поломаны, что они страну, которая дала приют их дедам, когда тех в России могли убить коммунисты; которая их кормит и поит, принимает как граждан, дает им работу – так они эту страну поносят! А страну, которая свершает преступления, - восхваляют! Чуден человек, непонятен…
– Вернемся в Россию. Видно, что вы восхищаетесь теми детьми и молодыми людьми, которые вышли в ходе недавних протестов на улицу.
– Да, я сам вышел вместе с ними.
– А у нас подход к этому был немного другой, потому что на Майдане мы прошли через многомесячные акции протеста; через кровь, через большие акты мужества. У нас люди говорят о ваших акциях протеста – "Ха, тоже мне: вышли, походили и вернулись обратно. А почему не пытались отбить своих из автозаков? Почему не пытались предпринять какие-то более жесткие меры принять?"
Как вы относитесь к такой критике?
– Не знаю, я считаю, что, пока есть возможность использовать какие-то несиловые методы, их надо использовать. Понимаете, ваш опыт - с одной стороны, конечно, героический, это безусловно. Но с другой стороны, когда я смотрел вчера этот фильм, эту кровь – ну не дай Бог! Мне не хотелось бы, чтобы это повторялось – ни в Украине, ни в России. Я бы не хотел, чтобы текла кровь - моих детей, моя собственная, моих друзей. И я считаю, что мы должны сделать все, чтобы переход был бескровным. Как в той же Польше в 1989 году.
– А вы верите в это? В то, что этот зацементированный режим позволит сместить себя бескровным путем?
– Слушайте, я верю только в Бога. Я не верю в политические прогнозы. Но я считаю, что задача политика - сделать все, чтобы это было возможным, вот все. Я понимаю, что бывает по-всякому. Но бывают и другие развороты. Если будет разворот другой – мы действительно должны быть готовы пожертвовать собой за Россию. Но не надо это делать по первому мановению пальца. И как политик я вижу варианты. И вполне даже вероятно, что это может произойти. А произойдет ли? Будущее покажет.
Евгений Кузьменко, "Цензор.НЕТ"
Фото: Наталия Шаромова, "Цензор.НЕТ"
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Ми не бажаємо розвалу росії, ми бажаемо розвалу окупанта, країни-вбивці. Вбивці не тільки українців, але і грузинів, молдован, сирійців.. Скрізь де смердить щами - смерть, кров та біль. То чому б нам хотіти добра країні, яка все це нам принесла в дім?
Якесь дивне ствердження/питання для освіченої людини.. Було б дивно, якби у 1941-му громадянин СРСР не мріяв про розвал Германії.. Та цей факт чомусь імперця-професора не обурює і не дивує. Тобто, совьєтские люді мали і повинні були ненавидіти Німеччину та палко бажати розвалу та знищення країни-окупанта, а українці - не повинні, українці повинні висловити подяку оркам з мордору?? Оркам, які стріляли з житлових кварталів українських міст, які перетворили на руїну села, сім"і, душі, життя багатьох українців.. І я не тільки про полеглих наших хлопців, їхніх матусь та тат, іх діточок, які виростуть без батька, і пам"ятатимуть свої героїчних тат по фотокартках на надгробках, а ще і про два мільони переселенців, які змушені були кинути все, ЩО НАЖИВАЛИ десятиліттями, про зламані долі, про понівечені душі, про дітей, яким довелось засинали під вибухи російських Градів, Васильків, Піонів та Гіацинтів..
То все це ми повинні пробачити і побажати росії цілісності, щастя та добробуду?????
Ні, пля.... ОКО ЗА ОКО..ЗУБ ЗА ЗУБ, шановний пане професоре..
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Он один из немногих россиян, к которым я отношусь с большим уважением.
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хоча багато в чому я не розділяю його поглядів, в частності те, що ми, українці, прагнемо до нашої свободи і в той же час за розвал і біду в Росії! це не зовсім так, і наші погляди на це питання можна сказати свіжі і сформувалися здебільшого через останні події та ставлення самих росіян - тире - сусідів до нас і нашої країни) вони нас хочуть роздерти, а ми будемо бажати їм "слави і процвітання"?! хай живуть мирно, цивілізовано, "не пхають свого носа до чужого проса", то й ми будем ставитись до них по іншому) і до речі, на замітку, ми до них з армією і федералізацією не лізли! так що нас прирівнювати до росіян не варто!
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Особисто я - палко бажаю!))))))))))))
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Хоч це і негарно, але може хоч так росіяне дадуть нам спокій.
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