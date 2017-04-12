 ЗАВОТДЕЛЕНИЕМ БОЛЬНИЦЫ ИМ. МЕЧНИКОВА ИГОРЬ ЙОВЕНКО: "ВОЙНА ОТБЕЛИЛА БЕЛЫЕ ХАЛАТЫ. ВПЕРВЫЕ О МЕДИКАХ НАЧАЛИ ГОВОРИТЬ НЕ КАК О КОРРУМПИРОВАННОЙ ЗАКРЫТОЙ КАСТЕ"

САМЫМ СЛОЖНЫМ БЫЛО ВРЕМЯ, КОГДА СТАЛИ ПРИВОЗИТЬ РЕБЯТ С МИННО-ВЗРЫВНЫМИ РАНЕНИЯМИ - ИЗРЕШЕЧЕННЫМИ, РАЗОРВАННЫМИ В КЛОЧЬЯ ТЕЛАМИОтделением интенсивной терапии политравмы я заведую с 2010 года. До этого работал анестезиологом в других подразделениях. Был ассистентом кафедры анестезиологии в нашей Днепровской Медакадемии, защитил кандидатскую диссертацию.
У нас раньше не было военной травмы. Случались редкие огнестрельные больные, но пару раз в году. И это была другая структура ранения: резиновые пули или какой-то дробовик, охотничье оружие по неосторожности. То есть с тяжелейшими повреждениями, с которыми мы столкнулись, начиная с 14-го года, раньше работать не приходилось. И шок вначале был не профессиональный, а чисто человеческий. Началось это все 12 мая 14-го года, когда произошли первые столкновения в Мариуполе и к нам практически за один день поступили 6 человек с пулевыми ранениями. Причем, ранения были разной степени тяжести. Один из парней был с повреждением кишечника и провел в больнице Мечникова несколько месяцев, но благодаря огромным усилиям медиков его таки спасли. Тогда все шестеро парней выжили. Нам казалось, что это однократная стычка, и никто не мог подумать, чем это все обернется. С того момента поступления раненых продолжались практически каждый день. Самым сложным было время, когда стали привозить ребят с минно-взрывными ранениями - изрешеченными, разорванными в клочья телами.
На сегодняшний день больница имени Мечникова приняла уже более 2 тысяч тяжело раненых военных. Через наше отделение прошло около 600 человек - это где-то 30-40 % от общего количества наших пациентов с политравмой. Гражданские в основном попадали в городские больницы. Но руки у нас никогда не опускались. Было ощущение возрастающей нагрузки, но мы мобилизовали свои силы. Из персонала не было ни одного человека, который отказался бы что-то делать. Если нужно было задержаться после работы, задерживались или приезжали в нерабочее время, как и брали дополнительные дежурства. Нагрузка большая и сейчас, потому что отделение организовано на шесть коек, а в нем постоянно находится 8-9 пациентов.
Всего в Мечникова 6 реанимационных отделений разного профиля. Многие наши пациенты со временем переводились в отделение интенсивной терапии сепсиса, некоторые - в нейрохирургическую реанимацию. У нас большой коллектив анестезиологов-реаниматологов. Около 60 коек интенсивной терапии. Мы постоянно друг друга поддерживаем.
Я очень люблю свое отделение, потому что мы максимально приближены к тем принципам лечения политравмы, которые есть во всем мире, а именно, к тому, что такие случаи и должны лечиться в специализированных центрах. И сейчас можно сказать, что таким спеццентром являемся мы, потому что принимаем тяжелых больных со всей Днепропетровской области, а в последнее время и Донецкой и Луганской. Главный принцип в том, что в таких центрах должен быть доступ ко всем необходимым специалистам, и больной может рассчитывать на максимально квалифицированную помощь в первые часы с момента получения травмы. В больнице Мечникова круглосуточно работают анестезиологи-реаниматологи, нейрохирурги, хирурги, травматологи. И если нужно, то есть и лор-служба, и офтальмология и челюстно-лицевая хирургия, и гинекология. Некоторых спецов мы приглашаем из других клиник. Несколько раз, чтоб оказать помощь, к нам приезжал кардиохирург, очень много времени провел в нашей больнице областной торакальный хирург. Это потрясающий человек, он живет неподалеку, и когда было надо, то мог примчаться к нам за считанные минуты. Также неоднократно у нас бывал областной ожоговый хирург. Но кроме специалистов, важный момент - это необходимое оборудование. В больнице Мечникова есть круглосуточная возможность обследования и диагностики самых сложных пациентов с привлечением самых современных методов, не только рентгенография и УЗИ, но и спиральная компьютерная томография и магнитно-резонансный томограф. На сегодняшний день уровень наших дыхательных и мониторных устройств – очень высокий. Такого класса травмцентры, как у нас, есть в Киеве, Харькове, был и в Донецке. Общаемся с коллегами из других городов, и нам приятно слышать высокую оценку нашей работы, а иногда и профессиональную зависть.
А вообще, служба интенсивной терапии сейчас не имеет большого престижа в медицинской специализации, потому что это самые тяжелые пациенты – здесь всегда есть люди, которые умирают. Во всем мире существуют официальные цифры возможной летальности в отделениях интенсивной терапии при политравме, черепно-мозговой травме, тяжелых шоках, случаях тяжелого сепсиса и ожогов - это не менее 10-15%. Но тем не менее, когда из 100 твоих пациентов 10 погибают – это всегда весомый эмоциональный пресс. Всегда будут больные, которым ты не сможешь помочь. Но бывает, что пациент на входе в отделение имеет шанс выжить не более 1%, но потом, через месяц или больше, уходит от нас в другое отделение. Такое тоже часто бывает, но при тяжелой политравме исходно риск погибнуть составляет не меньше 20-25%, а часто и намного больше. Мы боремся с этими процентами - и в итоге много чего удается добиться. А основа этого успеха – это коллектив профессионалов и материально-техническое обеспечение их работы.
Интенсивная терапия – это такая отрасль, где одни знания, одна голова и одна пара рук ничего не решат. Тут требуется очень дорогое современное оборудование. В этом году, благодаря действиям областной днепропетровской администрации, областного совета, впервые за 15 лет мы получили очень мощное бюджетное вливание. Для больницы были приобретены современный ангиографический аппарат, 8 современных дыхательных аппаратов, которые позволяют проводить дыхательную поддержку пациенту любой тяжести и спасать человека с самыми тяжелыми повреждениями мозга, легких, грудной клетки, внутренних органов.
Кроме этого, очень важно иметь мониторную аппаратуру, с ее помощью в режиме реального времени можно наблюдать, что происходит с жизненно важными органами пациента. Еще есть система очистки крови. Во всем мире – это очень популярная и очень эффективная технология в интенсивной терапии. Когда, упрощенно говоря, кровь пациента пропускают через специальные фильтры и очищают от вредных примесей. Это тоже позволяет спасать людей, которые считались безнадежными до этого. Здесь в Мечникова тоже есть такая возможность, но хотелось бы, чтобы эти технологии поддерживались и расширялись и максимально соответствовали наиболее современным мировым достижениям медицинской науки и техники.
Кроме оборудования важен вопрос медикаментозного обеспечения. Лекарства постоянно дорожают. К сожалению, в интенсивной терапии большая часть современных высокоэффективных препаратов – преимущественно импортного производства, а стоимость лечения пациента в сутки может возрастать от одной-двух до 10 тысяч грн и более. Все, что больница получает за счет госбюджета, дается больным без ограничений, но то, чем госбюджет не обеспечивает, конечно же, покупают родственники. И я скажу, что в 14-15-м годах, когда массово поступали раненые из зоны АТО, мы бы "захлебнулись", если бы не волонтерская помощь. Эти люди круглосуточно находились рядом с нами и в любой момент были готовы ехать приобретать все, что нужно, включая очень дорогостоящие лекарства и приборы.
РАДОСТНО СЛЫШАТЬ, КАК РЕБЯТА, КОТОРЫЕ ПОСТУПАЛИ С СЕРЬЕЗНЫМИ ТРАВМАМИ, НАПРИМЕР, МОЗГА, СЕЙЧАС ПОЛНОСТЬЮ ИНТЕГРИРОВАЛИСЬ В ОБЩЕСТВО
Очень важный момент для медика – общение с пациентом и его родственниками. Мы не единожды убеждались, что неправильное слово может погубить самые лучшие результаты и точно так же грамотное общение способствует выздоровлению человека. Тут нельзя быть закрытым, я считаю, что это заслуга нашего главврача Сергея Анатольевича Рыженко, что больница стала настолько открытой. В какой-то момент у нас появился свободный доступ журналистов, готовность отвечать на любые вопросы, показывать все, что у нас есть – иногда это входило в диссонанс с работой, но одновременно очень здорово помогло, потому что, если бы мы так широко не показывали свою работу, не получили бы такой поддержки от общества. Нам удалось доказать, что медики – это все же уважаемая специальность и что мы много чего делаем. Один коллега очень точно сказал, что война отбелила белые халаты. Впервые о медиках начали говорить не как о коррумпированной закрытой касте, а в позитивном ключе.
Видеть покалеченных и погибших - самое тяжелое для меня. Часто результат тяжелой травмы – это сломанная судьба. Но мы максимально старались реабилитировать каждого - и в большинстве случаев это удавалось. Некоторые наши бывшие пациенты получили протезы. Например, в Николаеве живет парень - у него протезы обеих рук, но он уже участвует в паралимпийских соревнованиях. Это хороший пример, насколько у человека сильное стремление и желание идти вперед. Но здесь не обошлось и без финансовой поддержки - деньги на лечение и протез ему собирал практически весь Николаев.
Радостно слышать, как ребята, которые поступали с серьезными травмами, например, мозга, сейчас полностью интегрировались в общество. Люди живут, работают, некоторые в структурах госуправления и министерствах, каких-то местных администрациях.
У нас был пациент, зовут Дима, я сейчас наблюдаю в фейсбуке, как он восстановился после травмы. Парень пережил тяжелейшие ранения, и потом все возможные осложнения, которые только можно было пережить. Он пролежал в больнице, наверное, 3 или 4 месяца, периодически перемещаясь из отделения в отделение. У него было ранение мозга, ноги, живота. То есть он прошел самый сложный путь изо всех возможных. Мне очень запомнилось, как на каком-то этапе кто-то из волонтеров сказал, что если Дима выживет, то мы точно победим. Теперь он у нас как талисман что ли.
Есть пациенты, которые периодически звонят и консультируются по разным вопросам. У нас лечился один раненый, у которого осколок в печени. И где-то раз в два, три месяца он или его жена связываются со мной и спрашивают, что им делать дальше. А я им объясняю, что вы же знаете, что я не хирург, а они мне говорят, что я вызываю у них доверие, поэтому и обращаются. И чувствуешь себя в такие моменты, как близкий друг или член семьи, когда невозможно отказать.
ОСОБЕННОСТЬ РЕАНИМАЦИИ ТАКОВА, ЧТО ОЧЕНЬ ЧАСТО МЫ - БОЙЦЫ НЕВИДИМОГО ФРОНТА
Как-то к нам мальчик несовершеннолетний поступил из Мариуполя. Кто-то в него выстрелил то ли снайпер, то ли хулиган какой-то - неясно, но пуля у него прошла насквозь через мозг. Его привезли в коме в тяжелом состоянии. Он долго был на аппаратном дыхании, оперировали нейрохирурги. И что мне очень запомнилось, что поначалу у родителей было большое недоверие к нам. При каждой встрече они спрашивали, а может нам привести какого-то другого доктора, пригласить кого-то из Киева; может, вы не справитесь и так далее. И это так больно било по самолюбию, что хотелось грубо отвечать, но удавалось с этим бороться. Но когда у мамы начала искорка веры в глазах появляться, вот это было чувство победы и гордости за нашу работу. Было видно, что она на нас уже смотрит иначе. А когда мальчик начал дышать без помощи дыхательного аппарата, потом садиться и узнавать ее, разговаривать – родители совсем поменяли к нам отношение. Этот парень полностью восстановился и уехал куда-то за границу на реабилитацию. Со многими из бывших пациентов я общаюсь. Как-то я позвонил одному человеку, с которым поддерживаю дружеские отношения, а он мне говорит, что три дня назад защитил диссертацию и в этом есть и мой вклад - поставили его на ноги после травмы. В такие моменты испытываешь какое-то такое особое чувство удовлетворения собственной работой.
Но мы видели и другое - людей, у которых вероятность вернуться к нормальной жизни была очень низкой, и которые в лучшем случае дальше смогут передвигаться только на инвалидной коляске, а еще таких, которые вообще потеряли возможность вернуться к социальной жизни. Человеческое горе – это самое тяжелое, потому что мы ведь переживали это одновременно с родственниками. Это тоже особенность в интенсивной терапии – анестезиолог видит больного вначале операции, в конце, и может, еще пару дней после. И другое дело, когда ты получаешь больного в коме, в шоке, борешься за его жизнь две, три, четыре недели, иногда несколько месяцев – это иное эмоциональное восприятие.
Особенность реанимации такова, что очень часто мы - бойцы невидимого фронта. В обществе как принято думать? Что, например, больного спас хирург. Но мало кто задумывается, что на самом деле в спасении человека участвует очень много людей. Да, допустим, есть один супер-хирург, который сделал супер-операцию, но и до этого, и после еще два-три десятка людей участвовало в лечении этого пациента. Кто-то дал возможность больному дожить до операции, кто-то дал возможность провести операцию, а кто-то помог ему восстановиться после нее. Поэтому вклад каждого человека в этот процесс обеспечивает хороший результат. Я всегда всем говорю, что один человек никогда ничего не решает. То что делают наши сестрички и санитарочки – это, как минимум 50% залога успеха, а иногда и больше. Какой бы талантливый врач не был, и какие бы талантливые методы лечения он не предложил, если медсестра не выполнит это скрупулезно, то результата не будет. Поэтому медицина – это очень командная "игра", особенно когда ставки очень высокие и на кону жизнь человека.
Вообще, система реабилитации у нас в стране находится фактически в зачаточном состоянии. Мы видели за рубежом, когда с тяжелым больным работают 3-5-7 человек одновременно. В современных отделениях интенсивной терапии в Британии, Германии, Соединенных Штатах у каждого пациента - как минимум одна медицинская сестра, а если нужно, их может быть и две. У нас же одна сестричка работает сразу с 3-4 больными. Конечно, в таком случае нагрузка в 3-4 раза больше, а возможностей в столько же раз меньше, но несмотря на это, мы стремимся получать максимально адекватные результаты. Иногда приходишь опустошенным после работы и приносишь эту энергию домой. И здорово, когда дома получаешь поддержку. Я знаю, что в каком бы потухшем состоянии я ни пришел домой, моя жена и сын всегда наполнят меня энергией. Нормальные семейные отношения – это самая лучшая разрядка после такой работы. Когда ты с удовольствием возвращаешься к семье и переключаешься на домашнюю жизнь.
А перенапряжение у нас бывает очень часто, но мы привыкли с ним справляться. Я не считаю, что это какой-то подвиг. Мы выбрали эту работу, мы знали, на что шли. Мои родители – врачи. Отец – анестезиолог-реаниматолог, и я с детства наблюдал за особенностями этой профессии. Я знал, что в любое время дня и ночи папу могут позвать на работу. А мама всегда для него надежный тыл. Тогда ведь не было мобильных, и я помню случаи, когда мы ходили в кинотеатр всей семьей, там в какой-то момент открывалась дверь в зал и какая-то тетенька кричала, что Александр Иванович - на выход в больницу. Я осознанно пошел по такому же пути и не разочарован своим выбором. Конечно, хотелось бы большего финансового обеспечения, как любому человеку, – это нормальное желание и еще хотелось бы условий работы получше. А еще, чтоб профессия врача была такой же уважаемой, как во всех странах мира. У нас люди, когда идут к стоматологу несут ему деньги, получают за них определенную услугу и это считается нормой в обществе. Но почему-то считается, что приходя в госбольницу, человек заведомо ожидает помощь, которую должно ему оплатить государство. К сожалению, далеко не всегда это возможно. Мне бы очень хотелось, чтоб я, приходя на работу, делал свое дело, а не думал, где взять тот или иной препарат. Чтоб я просто открывал шкаф и доставал его оттуда. А когда будут приходить родственники больного и спрашивать, нет ли лекарства подешевле, я не думал, чем его заменить. Тоже самое касается нашего оборудования, большую часть расходов по его ремонту и техническому обслуживанию мы обеспечиваем за счет благотворительной помощи наших пациентов или тех, кто их поддерживает. То есть мы вынуждены просить о пожертвованиях, искать какие-то средства, чтоб поддерживать в функциональном состоянии все, что нам необходимо.
У нас в больнице очень дружная команда, а война сплотила нас еще больше. Мы стали еще лучше друг друга понимать и доверие выросло в разы. А вообще, то, что мы делаем – это обычная работа, и не надо из этого делать героизма. За период военных действий мы стали более профессиональными, прочитали много новой литературы, сделали какие-то обобщения. Во всем мире медицина стремится работать по определенным стандартам и протоколам, вот мы взяли все самые лучшие мировые стандарты, и давно сделали то, о чем нам только сейчас говорит Минздрав – внедрили их в нашу медицину. Мы верим и надеемся на лучшее, поэтому каждый день делаем все возможное, чтобы наши пациенты получали самую современную и качественную медицинскую помощь.
Текст и фото: Вика Ясинская, "Цензор.НЕТ"
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Действительно, у нас со времён Союза в медицине просто вывих мозга: престижные вузы, в которые "с улицы" хрен попадёшь, там учат 6 лет, затем ещё пару лет ординатуры, и - что?
А на подножном корму, вот что. А потом можно стенать про врачей-вредителей, евреев, которые воду из крана выпили, и т.п.
У Жванецкого ситуация ещё где-то в районе 80го года отлично описана была.
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Я помню в юности, друг поступил в медицинский и исчез из жизни на целых три года. Его просто не было, он жил над учебниками, бредил латынью и т.д. Другой мой друг, велело проводил время, молодость все таки. Теперь когда второй, начинает рассказывать какой гад первый и почему он живет хуже, почему первый не живет на зарплату, он же клятву Гиппократа дает и т.д., я молчу, не хочу ссорится, но помню я все и понимаю почему!
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При Союзе тоже ведь нечто из ничего не возникало, и базовый уровень оплачивало государство. С таким подходом можно такую же "бесплатную" хоть прям сейчас забацать - бери да отнимай у каждого налогами, но сами же на дыбы встанут.
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Хай у вас ніколи не болять руки.
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Лікарі - дякую Вам рідні, за те, що серцем своїм ви з нашими хлопцями, що не жалієте для них ані часу, ані сил своєї душі. З родинами буваєте менше ніж з хлопцями.. Я пишаюсь лікарнею свого Дніпра, яка стільки сил віддає для наших захисників. До речі, не тільки Мечнікова, але і 16 лікарня, і 6 лікарня, і військовий шпиталь. Всюди лікарі - молодці. Дай Бог Вам сил, наснаги, віри та просто людського щастя. Вклоняюсь Вам, до землі.
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Читайте: Ukraine's escalating government corruption harms U.S. interests abroad.Recent media coverage addressing Ukrainian government's efforts to derail President Donald Trump's candidacy and embarrass his former campaign manager and political insider Paul Manafort is another indication that President Poroshenko is struggling to contain Ukraine's growing corruption. A European country of some 44 million people that was once part of the Soviet Union, Ukraine is now engulfed in expanding regional civil unrest and economic and political turmoil. Stability in Ukraine is important for U.S. interests because of its strategic location, its conflict with its neighbor, Russia, and exorbitant stockpile of weapons it still possesses.
Ongoing jousting between former Ukrainian Parliament member Alexandre Onishchenko and Poroshenko are another example of the disarray in Ukraine's government. Onishchenko, who is now purportedly hiding out in Moscow, is occasionally spotted in England and elsewhere in Europe with a Russian diplomatic passport, was a supporter of Ukraine's former Prime Minister Yulia Timoshenko. Onishchenko has yet again released taped conversations that implicate Ukraine's President in bribery, extortion, and grandiose self-dealing.
Ukrainian Oligarchs have divvied up regions and industries, hired mercenaries to run private "battalions," and now resemble Somalian warlords rather than defenders of democratic principles embraced by the recent Maidan revolution. Recent coverage of Ukrainian government's shady tactics to win favor with Hillary Clinton and help her win the U.S. presidency was revealing. Ultimately, Ukraine has not changed. The new rhetoric embracing democracy is thinly veiled and hollow. It prostitutes slogans about human rights and Ukrainian self-determination to cover up corruption at levels Europe has not seen. The disintegration of Ukraine has been exacerbated by the Ukraine - Russia conflict, which has all the earmarks of a budding civil war, and serves to deflect from serious ethical and operational challenges plaguing Ukraine's government. The new Trump Administration, Congress and Senate are poised to investigate systemic Ukrainian government graft, and experts are lining up to provide insight into the political culture of the Poroshenko administration and to follow the money flowing out of Ukraine, which many insiders claim is in the billions of dollars.
Congressman Dana Rohrabacher, who chairs U.S. House Foreign Affairs Subcommittee on Europe, Eurasia and Emerging Threats, has been the main voice on the subject of corruption in Ukraine. The Committee scheduled a hearing to review the clandestine business activities of numerous Ukrainian politicians and business influencers. These business and political insiders have been accused of massive scale graft. They include Valeria Gontareva, Ihor Kononenko, Alexander Hranovsky, Vitaly Homutynnik and Alexander and Sergey Buryak, Anatoli Matios, Sergey Kurchenko, Igor Kononenko, Sergey Alexeev, Vasily Burba, Valery Kondratuk, Sergey Berezenko Maksym Burbak, Vitalii Nayda, Anatolii Mateos, and Boris Timonikin. There are many others.
Additional people are being investigated as they relate to U.S. national security, terrorism, and funds that have been directed by U.S. and its western allies to provide aid to the post-Maidan Ukraine. Members of Ukraine's parliament and its ministers and officials still maintain ties to organized criminal groups in Eastern Europe and to the former President Yanukovych loyalists who have been accused of funding Ukraine's separatist movement.
In particular, the activities of the head of the National Bank of Ukraine, Valeria Gontareva have caught attention of Western observers. A number of disparate charges of corruption have been leveled against her, and her cohorts. Gontareva's business was one of the main actors in a scandal with the Brokbusinessbank, a banking institution that was controlled by a Yunukovich frontman, businessman Sergey Kurchenko. Kurchenko was one of the youngest and most successful businessmen within the Yanukovych kitchen cabinet. He bought an 80% stake in the bank from brothers Sergey and Alexander Buryak. Alexander Buryak became a deputy head of the Supervisory Board. Gontareva's company had transferred the securities in amount equivalent to $240 million to that bank. Brokbusinessbank made a similar deal with the National bank of Ukraine. It sold bonds and received cash. In 17 days the National Bank of Ukraine, that was managed by Stepan Kubiv, declared Brokbusinessbank to be insolvent. Massive losses were booked to Ukraine's treasury as a result of this scheme.
There is no shortage of controversial business and political personalities in Ukraine. Igor Kononenko is close to President Poroshenko. Kononenko is a major business magnate and member of the Ukrainian Parliament, the first deputy head of Poroshenko's faction. Companies that were managed by Kononenko were accused of money laundering, tax evasion. In turn, Mr. Granovsky is a close partner of Kononenko. He also has been repeatedly accused of corruption and even of raider-style seizures of businesses. Granovsky used to participate in a number of pro-Russian political projects, one of which was associated with Viktor Medvedchuk, who is in a close relationship with Russian President Putin.
Another Ukrainian parliamentarian, Serhiy Alexeev is a close ally of Alexander Granovsky. Alexeev is associated with illegal laundering of 300 Million Hrivna, illicit links to Yanukovych appointed judge Viktor Tatkov and Artur Emilyanov, as well as pressure on Ukraine's judiciary to facilitate attacks and prosecutions in order to confiscate businesses and assets of other Ukrainian businessmen. Alexeev also collaborated in raider style schemes with Sergey Kurchenko and Boris Timonkin.
Bureaucrats turned business expediters close to President Poroshenko such as Sergey Berezenko, Alexander Gronovsky, Sergey Kovolenko, Vasily Burba, and Valery Kondrachuk have engaged in schemes for personal pecuniary gain that have threatened Ukraine's national security. Contraband sale of cigarettes via military conflict zones, human trafficking, and weapon smuggling into the rest of Europe seem to be their forte. Money for contraband cigarettes smuggled into Europe is controlled by an individual by the name of Seyar Korshutov. A criminal kingpin based in Russian occupied Crimea, he is purported to collects funds from these illegal ventures. In turn, Korshutov is protected by Yuriy Sheremeta, an agent of the Fiscal Services of Ukraine.
Ukraine's Military prosecutor, Anatoli Mateos is another enigmatic and corrupt business tycoon. He seems to be in charge of coal distribution and all funds from transport of vodka and general consumption products in Ukraine. Mateos is a relative of former speaker of Ukraine's parliament, Vladimir Litvin. Criminal schemes headed by him deplete Ukraine's budget and increase prices for consumer goods. Many of the Maidan personalities have turned out to be Ukraine's false prophets, making unholy alliance with corrupt business elite and are now promoting Mateos for higher posts. The list of corrupt transactions and politicians that are embroiled in them is a long one - as long as Ukraine's history of political discord, growing civic unrest, and descent into what may soon become a completely defunct nation in the middle of Europe. Corrupt business and political associates such as Kononenko, Granovsky, Kovalenko, Kontratuk, Kurshutov, Mateos, and scores of others are leading Ukraine and its president on an inexorable march to economic destruction. Corruption that has weighed down Poroshenko administration is bringing Ukraine towards another revolution. Kremlin is using this for its advantage and has used the corrupt Ukrainian system to create a blocade in Donbas. These well know personalities like Medvechuk, Levochkin, Sadovoy, Tymoshenko, Semenchenko are some of the engineers of Ukraine's continuing downfall. Supported by people like Kondrachuk, Nalivaychenko, Burba, and Mateos, criminal organizations are systemically depleting Ukraine's resources.
As it examines America's relationship with Europe and the delicate condition of the European Union, Trump's administration and U.S. Congress ought to consider consequences of Ukraine becoming a major destabilizing force in Europe, with business elite resembling warlords, and Ukraine's politicians forsaking their duties as public officials for short term profit. They and their ties with the Yanukovych's people, their offshore accounts and corrupt schemes will be an object of the downfall of Ukraine as a country.
Congress ought to consider creating a special committee to investigate financial crimes of Ukrainian government official both appointed and elected. The U.S. government has not ignored the requests of Mikheil Saakasvili, former governor of Odessa, and once President of the post-Soviet Georgia. Sakashvili urged the U.S. government to investigate offshore accounts and business practices of parliamentarian Homutynnik accusing him of tax kickback schemes.
The Trump Administration should establish a list of corrupt Ukrainian politicians, suggest corrective measures and possible list of sanctions. It should investigate illicit flow of funds into offshore accounts and start holding Ukrainian politicians and their financiers accountable. These measures should prevent the disintegration of Ukraine. If that happens, Ukraine
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