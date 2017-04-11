 ЗАСТУПНИК МІНІСТРА ЮСТИЦІЇ СЕРГІЙ ШКЛЯР: "У 2016 РОЦІ БУЛО МАЙЖЕ 5 МЛН ВИКОНАВЧИХ ДОКУМЕНТІВ, ЗА ЯКИМИ ПІДЛЯГАЛО СТЯГНЕННЮ 695 МЛРД ГРН"

-Так, дійсно, державної виконавчої служби як окремого органу влади вже давно нема. Виконавча служба увійшла до складу Міністерства юстиції у 2015 році як окремий департамент, який входить до зони моєї відповідальності в Міністерстві.Тепер щодо реформи. Суть нововведення – це запровадження змішаної системи виконання судових рішень в якій поруч із державною виконавчою службою почнуть діяти приватні виконавці – самостійні та незалежні особи, що наділені фактично ідентичними правами та функціями, що наразі мають лише державні виконавці.Таке нововведення було закладено як "маяк" Міжнародного Валютного Фонду до відповідного Меморандуму із урядом України, тому ці законопроекти Президент вносив до парламенту як невідкладні в рамках судової реформи.У світі існують три системи виконання судових рішень: повністю державна, яка поки що існує в Україні; змішана, де конкурують приватні і державні виконавці, що існує в багатьох країнах Європи, в томи числі в деяких країнах пострадянського простору; і повністю приватна.Загальний європейський тренд – перехід від державної до приватної системи. Хтось робить різкий перехід. Наприклад, у країнах Прибалтики виконавці в один день стали приватними, причому не було ніяких іспитів, конкурсів. За наступний рік виконання судових рішень виросло більше ніж на 50%. В інших країнах реформа відбувається поступово – через запровадження спочатку змішаних систем, аналіз роботи нових інститутів та їх сприйняття суспільством. Пізніше такі країни мають змогу оцінити роботи паралельних інститутів та обрати найефективнішу систему.- Так, змішана. Саме таким, найбільш зваженим шляхом, вирішено піти в Україні. Можливо, згодом законодавець внесе зміни і буде повністю приватна. А можливо так і залишиться змішаною, побачимо. Якщо порівнювати з нотаріатом, то там все сталося еволюційним шляхом і зараз більшість нотаріусів приватні. На це знадобилося 20 років. З виконавцями, з урахуванням прийнятих законів, думаю, знадобиться менше.- Навчання здійснює Інститут права та післядипломної освіти при Міністерстві юстиції. Бо так визначено в законі, що навчання забезпечує Мін’юст. По-друге, це єдиний інститут, який до того займався підвищенням кваліфікації державних виконавців.Інститут може одночасно навчати три групи по 70 осіб, тобто 210 осіб – один потік. Перший потік почав навчатися 27 лютого і тиждень тому його закінчив. Це - ще не приватні виконавці, а люди які пройшли курс навчання. Далі частину з них очікує ще місяць стажування. Багато хто не потребуватиме стажування (так визначено в законі), наприклад, колишні державні виконавці, нотаріуси, арбітражні керуючі, адвокати. Такі кандидати можуть вже здавати документи на складання кваліфікаційного іспиту. Ті кандидати, що складуть іспит успішно, мають придбати страховий поліс та облаштувати власний офіс відповідно до базових вимог Мін’юсту. Після цього вони будуть внесені до Єдиного реєстру приватних виконавців, підключені до реєстрів та зможуть почати працювати.Вся інформація про приватних виконавців буде публічна і доступна на сайті Мін’юсту в Єдиному реєстрі приватних виконавців. Кожен зможе подивитися, чи видавалося свідоцтво тій чи іншій особі, де знаходиться офіс, які години роботи.- Думаю так, до літа перші приватні виконавці вже повноцінно запрацюють. Це, звісно, залежатиме і від самих кандидатів (успішності складення іспиту, оформлення страховки та облаштування офісу), однак можна стверджувати, що Мінюстом зроблено аболютно все для того, щоб це стало реальністю вже протягом найближчого часу. Ми попередньо так планували, що перший іспит проведемо в кінці квітня. В один день іспит може складати не більше 25 осіб, адже іспит автоматизований - за комп’ютером. Іспит триває 4,5 години і складається з трьох частин. У першій – 100 тестових запитань з чотирма варіантами відповідей, з яких треба обрати одну коректну. Другий блок – треба розв’язати п’ять ситуативних завдань, до яких ставиться по п’ять запитань, на які також є чотири варіанти відповіді. Третя частина – практичне завдання, його всі конкурсанти отримують однакове. Треба вийти на написання процесуального рішення: винесення постанови, підготовка клопотання в суд тощо.- Конкуренції. Що приватні виконавці почнуть конкурувати з державними і поміж собою, і якість надання послуг значно збільшиться. По-друге, це зменшення навантаження на державну виконавчу службу. По-третє, це нові робочі місця. У багатьох країнах це працює і приватний виконавець – дуже престижна професія.Ринок, який приватні виконавці теоретично можуть забрати, - близько 360 млрд грн.І приватні, і державні виконавці будуть рівні. Але поки що є два обмеження. Тимчасово, до 1 січня 2018-го приватні виконавці будуть працювати з боргами, з вартістю одного стягнення до 6 млн грн. Це виняток. Далі буде загальне правило для всіх приватних виконавців: протягом першого року роботи сума одного стягнення не може бути 20 млн грн і більше. Наступні роки без обмежень.Певну частину виконавчих проваджень законодавець поки лишив за державною службою. Це соціально чутливі виконавчі провадження, як-то виселення, відібрання-передача дитини; справи, де однією зі сторін є обмежено дієздатна чи недієздатна особа; провадження, які стосуються конфіскації; стягнення з держави і на користь держави і органів місцевого самоврядування; виконавчі провадження по рішеннях Євросуду з прав людини, рішеннях адмінсудів; провадження щодо відібрання-передачі комунального або державного майна.- Усі ці категорії – доволі соціально чутливі та, скажімо так, із підвищеною відповідальністю для держави. Були певні побоювання в парламенті, що спочатку не буде достатньо кваліфікованих фахівців, бажаючих та навчених працювати з такими справами. У приватні виконавці можуть прийти працювати не тільки специфічно досвідчені професіонали. Вимоги на вступ до професії досить низькі. Це можуть бути просто юристи зі стажем роботи 2 роки, які успішно склали іспит. По-друге, ми ще не знаємо, люди з яким набором моральних цінностей прийдуть у професію і як будуть себе поводити.-Так, багато. Я точною статистикою не володію, але багато.- Скорочення, звичайно, будуть у міру того, як з’являтимуться приватні виконавці. За результатами цього року, коли ми побачимо, скільки їх з’явилося, коли вони подадуть статистику у Мінюст і ми побачимо, наскільки вони розвантажують виконавчу службу, то будемо виходити на певні рішення.Поки що ми скорочень не проводили. Навпаки. В нас було багато вакансій, до речі. Раніше мотивації фінансової не було та рівень винагороди не приваблював фахівців до професії.Тепер ми ввели дійсно працюючу суттєву винагороду для державних виконавців: 2% від фактично стягнутого. І цей відсоток працює без обмежень. Також 0,5% отримує кожен керівник виконавчої служби за дотримання певних критеріїв у роботі.Минулого року, як тільки ми ввели цю винагороду, то десь у жовтні ми вже відчули, що стягнення зросли більше ніж на 200 млн грн.Для приватного виконавця основна винагорода становитиме 10%. Це значно перевищує рівень винагороди державного виконавця, оскільки приватному ще треба покривати всі витрати на ведення діяльності - йому треба винаймати офіс, платити страховку, зарплату працівникам. І взагалі це людина, яка працює на свій страх і ризик, і може заробляти досить багато.Крім того, приватний виконавець може домовитися про додаткову винагороду за рахунок стягувача.-Дуже поганенька. У середньому по Україні 2 тисячі з копійками.-Навіть на 2015 і 2016. Тому до нас ніхто не хотів іти працювати. Державна виконавча служба заповнювалась кадрами за залишковим принципом. Люди, які не змогли стати прокурорами, адвокатами, суддями або нотаріусами, йшли у виконавчу службу. Не приділялось, на жаль, уваги розвитку цієї структури. Належно не навчали. Лише 9 вишів в країні, за нашою інформацією, мали окремий спеціальний курс виконавчого провадження. Тепер ставлення змінилося.- Наскільки я знаю, поки що ні. Створена робоча група, і вона вирішує, як співпрацювати саме технічно.-Створена робоча група, яка над цим питанням працює. Це потребує часу.- У штаті 5800.- У 2016 в середньому 107 проваджень в місяць на одного виконавця. Раніше цифра була більша.Є статистика, що у 2016 році було майже 5 млн виконавчих документів, за якими підлягало стягненню 695 млрд грн.-Завершено 2,8 млн виконавчих рішень на суму понад 275 млрд грн. Це 56% за кількістю всіх рішень і 40% по сумі. Фактично виконано понад 900 тис. рішень судів та інших органів. Стягнуто на користь стягувачів 14,5 млрд грн, з них до бюджету 1,5 млрд грн.- Накази господарських судів. Приватний сектор і банки. Скоріш за все, бізнес-бізнес, не громадяни.Відсоток виконання судових рішень в країні низький не тільки тому що не було реформи чи належної мотивації у виконавців. Часто рішення не виконуються, бо нема у боржника майна, на яке можна звернути стягнення. По аліментах, наприклад, багато рішень не виконується. Іноді діє державний мораторій на стягнення або боржник у стані банкрутства і т.ін.Я як людина, що раніше працювала у приватній сфері, адвокатом боржників, в тому числі, можу сказати, що багато банків видавали кредити без забезпечення. Або ж забезпечення не відповідало вартості кредиту.Виконання судових рішень залежить і від економічного стану в країні. Якщо нема активів для стягнення, то нема різниці приватний чи державний виконавець констатує цей факт.Є активи, які просто не реалізуються на СЕТАМі. В нас багато такого майна. Ми його роздаємо і в армію, і в поліцію, в дитячі будинки. Винен тут державний виконавець? Звичайно, що ні.Впроваджуючи реформу, ми ввели Реєстр боржників і отримуємо про нього дуже позитивні відгуки. Людина чи компанія, щодо якої є виконавчий документ, потрапляє в цей реєстр і перебуває там, поки не погасить борг. Це стимулює боржника швидше заплатити борг. По-друге, бізнес може перевіряти там контрагентів. І третє. Раніше недобросовісні боржники виводили свої активи, перепродували. Зараз, поки ви є в реєстрі боржників, ви не можете укладати такі угоди, принаймні, ті, які підлягають нотаріальному посвідченню. А якщо таке відбулося всупереч закону, то це є підставою для визнання їх у суді недійсними.