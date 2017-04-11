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Все про:Сирия (2359) Рыбников Василий (295) Трамп (991)

 КАК РУССКИЕ ЛЮДИ С ШАПКОЙ НА ТОПОР ХОДИЛИ

В России придумали, как симметрично ответить Трампу на ракетный обстрел сирийского друга, чтоб и украинцев побольше поубивать, и чтоб к процедуре сам Проханов нос не подточил.


Как русские люди с шапкой на топор ходили 01


Александр Проханов, кремлевский пропагандист, Первый канал, РФ:

"Ответить острием на острие, как говорят наши китайские друзья. Это действительно разместить дополнительное число С-400 в Сирии. Это, может быть, радикально, разместить какую-то часть зенитно-ракетных комплексов, может быть, С-300, в Северной Корее, потому что следующий удар будет нанесен по ракетно-ядерным силам в Северной Корее... Следующее, что нужно будет сделать, несмотря на те вопли, следующее, что мы можем сделать, - мы можем нанести удар крылатыми ракетами по установкам залпового огня и артиллерийским подразделениям на Донбассе, которые молотят каждый день наших людей. Это будет симметричный ответ, вполне согласованный с юридическими процедурами, которые нарушили Соединенные Штаты".


Для полной симметрии, согласованной с юридическими процедурами, на Донбассе не хватает, конечно, химического оружия, но, во-первых, за него вполне сойдут широко используемые карателями боевые микроволновки системы Басурина, из-за коих у женщин Лугандона резко возрастает риск беременности, вследствие чего потом рождается черт знает что, во-вторых, не следует забывать о массовом отравлении водоемов американскими пестицидами, от которых одна половина детей Донбасса превращается в семерых козлят каждый, а другая сама лезет распинаться на бигборды, иногда забывая даже одеться до трусов, в-третьих, вот уже четвертую неделю подряд, по сообщениям пресс-офицеров молодых республик, в регион массово прибывают женщины-снайперы из Латвии, Литвы и Польши (женщины из Эстонии, очевидно, все еще в пути, потому что едут очень-очень медленно, а румынки и венгерки, наоборот, давно на месте, но предпочитают уничтожать русскоязычных детей по большей части с помощью отравленных конфет, так как любят лично наблюдать за мучениями), и от них в Лугандоне нет уже никакого продыху.

В-четвертых, а еще лучше сказать, в-главных, идея закидать Украину крылатыми ракетами чудо как хороша просто сама по себе, и даже странно, что при всем обилии столпов русской морали на одном только Первом канале она была прямо озвучена лишь Прохановым, хотя, наверняка, пришла в голову одновременно всем и вообще напрашивалась еще тогда, когда американцы предложили русским отойти подальше от авиабазы Шайрат, чтобы Владимиру Владимировичу не было так мучительно больно.

Разумеется, Россия ответила Америке на беспрецедентный акт международной агрессии так мощно и опасно, что Трамп несколько раз пытался сбежать, переодевшись женщиной, но так и не придумал куда, а главное, откуда и, собственно, зачем, а злополучная женщина-капитан Слоу, запустившая ракеты по мирным аксакалам, кочевавшим вокруг военного аэродрома в Сирии, теперь пытается угнать свой корабль на Корейский полуостров, где Проханов, собственно, уже поджидает ее с комплексом С-300. По данным российского министерства так называемой обороны, из 59 "томагавков", которыми американцы атаковали девятерых беременных женщин Шайрата, в том числе четверых детей, в цель попали от силы три, максимум одна, и с каждым днем их количество продолжает стремительно уменьшаться. Куда подевались остальные, доподлинно не известно, но, по некоторым сведениям, большая часть упала на роддом, школу пантомимного искусства и фабрику по производству аккордеонов.

Известно, что русские народные комплексы С-300 и особенно С-400, накрывшие Сирию таким надежным телевизионным зонтиком, что населению РФ уже и ядерная война не страшна, конечно же, могли уничтожить вражеские ракеты вместе с выпустившими их эсминцами, Вашингтоном и землицей Алясочкой в любой момент, но, во-первых, было жалко землицу Алясочку, во-вторых, решили сэкономить собственные ракеты, чтоб не таскаться с ними туда-сюда, в-третьих, сказалась знаменитая кривизна земной поверхности, неизменно застающая русских солдат в некоторый расплох, особенно когда они пытаются пить, а потом ходить, не говоря уже о том, чтобы делать это одновременно. Русский человек точно знает, что Солнце вращается вокруг Земли, а доказательства обратного представляют собой масонский заговор, и что тогда стоило масонам искривить земную поверхность? И, если уж на то пошло, где гарантия, что это вообще были "томагавки", а не скакал на огненной колеснице святой пророк Илья?

Из всего этого легко заключить, что обстрел Америкой военного аэродрома Асада стал истинным триумфом не только русского оружия, но и высоких православных технологий. В частности, очень быстро выяснилось, что большинство капиталистических ракет улетели мимо не сами по себе, а вследствие того, что ими управляли русские бойцы, которые редко во что попадают в принципе. Так, под рубрикой "теперь об этом уже можно говорить" появился заслуживающий доверия товарища генерала Конашенкова слух, что "томагавки" были перепрограммированы в воздухе и, соответственно, сбиты с курса секретными росийскими средствами радиоэлектронной борьбы, в качестве которых выступили пять русских солдат с калькуляторами и один дух со шваброй на тот случай, если американские ракеты придется сбивать вручную.

Известно, что презренные "топоры" (а с момента злополучной бомбардировки в российской прессе "томагавки" принято называть исключительно "топорами") летают постыдно низко, особенно в военное время. Зафиксированы случаи, когда русские витязи уничтожали их в Югославии с помощью метко брошенных шапок, а один толковый сержант однажды сбил "томагавк" нераспечатанной бутылкой водки, за что впоследствии был награжден государственной наградой и до смерти забит сослуживцами. Как дает понять автор фундаментальной военно-исторической статьи "Калибр" против "Томагавка": почему летающий "топор" США никогда не будет ракетой №1", до сих пор нет ни одного документального подтверждения, что американские ракеты вообще в состоянии летать, зато в Советском Союзе была разработана такая страшная ракета "Рельеф", которая могла "вести боевую работу, не покидая расположения части": можно сказать, что именно из-за угрозы со стороны "Рельефа" Америка была вынуждена развалить Советский Союз.

Нашумевший "Калибр", разумеется, еще круче, чем "Рельеф". Знаменитые стрельбы Каспийской флотилии по сирийским штабам ИГИЛ наглядно подтвердили его фантастическую высокоточность: один запуск - одна иранская овца, а то и две иранские овцы. Американским "топорам" с их индексом 0,8-0,9 остается только пыль глотать, а израильские специалисты,  опровергнувшие заявления товарища Конашенкова о низкой эффективности обстрела авиабазы Шайрат, ничего не понимают вообще, дураки.

Таким образом, Путин опять переиграл Трампа, и экспертам оставалось бы только гадать, зачем Трамп вообще ввязался в этот неравный бой, если бы не помощь со стороны зала, в который так вовремя зашел Проханов. Не приходится сомневаться, что США пересекли "красную линию" только ради того, чтобы отвлечь внимание русских людей от безвизового режима для Украины, проголосованного Европарламентом, - постыдного события, которое навлекло несмываемый позор на братский народ, скакавший на своем Майдане, чтобы наконец-то стать легкой жертвой еврогеев, голода и экономической нестабильности, опутавших своими щупальцами загнивающий Западный мир. Неудивительно поэтому, что теперь любому милосердному русскому человеку хочется грохнуть ракетами по Украине еще сильнее. По крайней мере, не так обидно будет.



Василий Рыбников, "Цензор.НЕТ"
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"...а один толковый сержант однажды сбил "томагавк" нераспечатанной бутылкой водки, за что впоследствии был награжден государственной наградой и до смерти забит сослуживцами." )
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"...школу пантомимного искусства и фабрику по производству аккордеонов..."

"Горячие головы" - любимый фильм.
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Есть немного плагиата: "фабрика по производству аккордеонов"... " Горячие головы"... Это оттуда.
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Відрізняйте плагіат від стьоба))))))
Рибніков - це стьоб найвищої проби))))
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Це не плагіат, розрахунок саме на впізнаваність фрази
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Великолепно! Настроение поднялось. Но вот что интересно: ведь именно в таких словах и выражениях кацапсинские СМИ и зомбируют своё безмозглое стадо одноклеточной протоплазмы и те доверчиво слушают и потом от всей своей паскудной души ненавидят пиндосов, карателей, гейропу... и обожают своих кремлевских идиотов. То, что для нас сарказм и ирония, для этих олигофренов полная реальность.
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кацы уже пишут, что пару томагавков сбили сирийские летчики)))
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"В России придумали, как симметрично ответить Трампу на ракетный обстрел сирийского друга"
--------------------
Та да! Сказали: "Херачьте его и дальше!" )))

российская система ПВО не будет заниматься перехватом американских ракет
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Ну да. В РФ пока не придумали как выровнять кривизну Земли. Поэтому решили сразу от позора откреститься.
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пан Рыбников,ВЫ как всегда на высоте.Благодарю.
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Вооот! Рыбников - садись 4! уже намного лучше, во всяком случае намного меньше всего этого пафоса и никому не нужных бессмысленных словосочетаний.
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За жиріка образа: людина витратила 100 000 рублів на поляну з приводу обрання Трампа Президентом і така підстава... Гроші ж вже не повернеш...а скільки надії було. Дебіли#ля...
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По подаче шестерок, путлер срывает с себя маску.....

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Ой прошу паньство, щось мені підказує шо вчені прорахувались стверджуючи - що неандертальці та пітекантропи повимирали... Їхня теперішня наукова назва - руські, на словянській мові: москалі!
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Просто чудово! Браво! Дякую, Василю, ви - майстер сарказму та іронії!
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что Трамп несколько раз пытался сбежать, переодевшись женщиной, но так и не придумал куда,

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Скорее, Трамп не смог принять окончательного решения, что на себя одеть. Поэтому решил остаться.
)))
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Любой американский спутник-шпион безошибочно определяет расположение секретноглубокозаконспирированного моцкальского боевого подразделения.
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теперь любому милосердному русскому человеку хочется грохнуть ракетами по Украине еще сильнее Джерело: http://ua.censor.net.ua/r435798
Рибніков таки молодець!!!
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ох я вже зовсім заплутався, навіть не знаю кому вірити!!! одні кажуть земля-кругла, інші стверджують що плоска. скажу вам - парашники дуже помиляються у висновках. один шаман сказав мені по великому секрету і пошепки , що земля до себе притягує до себе все що летить в повітрі, але найбільше кацапські ракети бо вони важчі за повітря. але ви тс..ссс.сс
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Таким образом, Путин опять переиграл Трампа, и экспертам оставалось бы только гадать, зачем Трамп вообще ввязался в этот неравный бой, если бы не помощь со стороны зала, в который так вовремя зашел Проханов. Не приходится сомневаться, что США пересекли "красную линию" только ради того, чтобы отвлечь внимание русских людей от безвизового режима для Украины, проголосованного Европарламентом, - постыдного события, которое навлекло несмываемый позор на братский народ, скакавший на своем Майдане, чтобы наконец-то стать легкой жертвой еврогеев, голода и экономической нестабильности, опутавших своими щупальцами загнивающий Западный мир.
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Чудесно как всегда. Но особенно хорош первоисточник в лице г-на Проханова. Обвисший старичок с трясущимися членами рассуждает о зенитно-ракетных комплексах, крылатых ракетах, установках залпового огня. Очевидно, думает, что выглядит при этом грозно и молодо. Но на самом деле он жалок. Жалок и смешон как и его кремлевские хозяева-лиллипуты. В его возрасте и при его внешности лучше бы подумать о крылатой утке под кроватью, прости Господи...
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"...Нашумевший "Калибр", разумеется, еще круче...Знаменитые стрельбы Каспийской флотилии по сирийским штабам ИГИЛ наглядно подтвердили его фантастическую высокоточность: один запуск - одна иранская овца, а то и две иранские овцы..."
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Тут Рибніков перевершив самого себе!!!
Геніально!!!

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из сообщения(перевод)"...еще вижу сотню сруцких,ползающих на коленях вокруг серийцкого барака с мольбой к какому-то их богу по имени "бля пистец"!..."
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В подмосковном лесу верблюд укусил женщину, ожидающую ребенка. После данного инцидента пострадавшая пожаловалась в полицию.

В подмосковной деревне Беляниново мужчина содержит двух лошадей и верблюдов. Животные проживают в вольере, но имеют возможность покидать его и гулять, где захотят.

Вследствие, на прошлой неделе верблюды пошли погулять в близнаходящийся лесок. Они наткнулись на двух женщин, одна из которых захотели сделать фотографию с животным. Верблюду, судя по всему, это не понравилось, вследствие чего он сильно укусил в руку беременную женщину.

После этого инцидента жертва решила обратиться с жалобой в мытищинский отдел полиции. Стражи порядка, со своей стороны, отправили сообщение в отдел подмосковного Госадмтехнадзора. Вследствие, сотрудники ведомства решили посмотреть на условия содержания животных. По итогам экспертной проверки хозяину выдали штраф в размере 200 рублей и обязали расширить вольер. Кроме того, теперь он обязан контролировать все передвижения животных вне места жительства.
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Respect!Poo teen "Ватнику холодно,больно-Кинуть- его в том успех:Злобy и хамство- на вольных,Дикость и лживость-на всех!Не потому,что безсильный-Мозг его злом искажён-Демагогично-терпильный-В септике ползать рождён.Красный лацкан поцриота,Хайльево-дрочерный форс,-Даже до днища болота Вверх не расправит свой торс.Чмо и шалава по-сути,мем"где поел-там посри",Сверху понос словоблудий-Мыканье гнуса внутри.Бульканьем мерзко-нелепым,Хлюпаньем мразью на Мир,Шапкозакидочньім бредом-В чане дерьма его пир.Вечно с пылающим задом,-Выплядь гнилого совла Чавкает глистом и гадом С кличкой недоcсца х"ла.Ватник- "обкаканный подрост"-Poo teen в английском звучит.Видно,совковость там поросль-В массе своей тот же shit!"
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Всенепременно надо ставить вот такие клизмы
Каганату Гоев Бандитизма.
Пущай моськовитая жаба наКонец проСССРется
И Василисою Прекрасной обернется!
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Не дано мне громоздить бабосы и лавэ.
Произведен я из последствий войны.
Тяжелейшим танком давит на меня КВ,
То есть,расширено,--Комплекс Вины.
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Наблюдая с точки зрения Перемышля и Львова
Взаимодействия глухонемого и слепого,
Полагаю,что противничка НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ либо КАЗНИТЬ.
Его необходимо,для начала,оглушить и ослепить.
И лишь потом,таки--да,начинать лечить.
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