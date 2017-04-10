Протопали еще, наверное, километра полтора и встретили только одну бабулю. Ничего интересного не рассказала, только жаловалась на все на свете. Еле ушли... отпускать не хотела, тараторила, как автомат. Скучно бабушке, видать не с кем поговорить.- Сколько времени? - спросил я у Руслана.- Почти восемь.- Короче, пошел я стучать в дверь. Потому что так можно все село пройти, так никого больше и не встретив.- Окей.- Какой дом тебе больше нравится?- Честно, мне все равно.- Не интересный ты.- Ну... вон тот. - он ткнул пальцем в один из домов.- Может теперь ты?- Не, не. Ты это придумал, ты и занимайся. Я на подстраховке.Я подошел к воротам. Закрыты.- Хозяева!Жду секунд пять.- Хозяева! - крикнул я и после сильно постучал в металлические ворота.В окне зажегся свет, а затем и на улице. Дверь открылась. Из нее вышел мужик, лет сорока. Подошел к воротам. Открыл. Я увидел, как его взгляд сразу упал на автомат. Я поспешил спросить:- Добрый вечер. Я извиняюсь, что так поздно, но уже в два дома стучали, никто не отзывается. Можно у Вас попросить воды попить. – "блин, Станиславский не поверил бы ни фига" - подумал я.- А что это вы так поздно гуляете?- В смысле гуляем? – резко сказал Руслан. Даже как-то агрессивно.Как-то напряженно все началось.- Ну, ваших впервые вижу в селе, дальше блокпоста, так поздно.- Так то укропы стоят на блокпосте, а мы местные, с Луганска. Так как, дадите нам водички?- Да. Сейчас.Он развернулся и зашел в дом.- Чет стремный чувак какой-то. - напрягся Руслан. - Его попросили водички дать, а он вопросы задает, как будто подловить хочет.- У тебя патрон в стволе?- Да.- Хорошо. У меня тоже.- Ты задрал со своей водичкой. Сейчас яду крысиного сыпанет.- Может и сыпанет...- А может и вправду с ружьем выйдет.- Может и выйдет…- Круто!Если честно. Мужик действительно странно себя вел. Хотя... ситуация тоже не совсем заурядная. Не думаю, что к нему каждый день, поздно вечером, стучат в дверь вооруженные люди и просят водички. Да и я не рассчитывал представляться до того, как угостит водой. Дверь снова открылась. Дядька вышел с полуторалитровой бутылкой воды. Слава богу. Скажу, что с собой возьмем. Беру у него бутылку и спрашиваю:- Что у Вас тут, укропы не беспокоят?- Та ну как не беспокоят… как могут не беспокоить постоянные взрывы и стрелкотня? На блокпосте машину постоянно смотрят… еще люди пропадают.- В смысле?- Ну, был человек в селе, а потом не стало.- Так может уехал? Сейчас многие уезжают из зоны боевых действий.- Сомневаюсь. Когда вы уже выбьете их отсюда, чтоб мы спокойно жили?- Ну... не все так просто. А вы как, не думали в ополчение вступить, помогли бы нам? Нам ведь не больше всех нужно.- Та думал. Но не могу ведь жену оставить саму, когда тут товарищи эти бегают. Сколько вон историй рассказывают, как выродки эти женщин насилуют… причем не смотря на возраст.- Так увозите в Донецк.- И над этим думал. Но только в Славянск хотел отвезти. Потому что в Донецке хоть и наши, но туда все равно прилетает, а в Славянске тихо. Возник вопрос с перевозкой вещей, и так на этом вопросе все и застопорилось.- Ну, если надумаете все-таки в ополчение вступить, запишите номер человека, он вам поможет со всеми нюансами, что могут возникнуть и ответит на все вопросы. Кстати, возможно, появиться шанс получить квартиру в Донецке. Так что не затягивайте.Достаю из кармана телефон, включаю, захожу в "контакты".- Записываете? – мужик тоже достал телефон и включил.Я продиктовал ему номер.- Когда позвоните, скажете, что от Богдана.Дверь дома снова открылась и из нее вышла женщина. Наверное, жена. Стала рядом с мужчиной и говорит нам:- Сколько они будут нас мучить? Вот что мы такого им сделали? Истребляют русских, фашисты эти. Потому что мы на русском говорим.- Так они вроде ж тоже большинство русскоязычные.Пара секунд молчания, а затем женщина продолжила:- Ими тоже займутся, когда они помогут тем фашистам, в Киеве, нас истребить. Им нужна только земля наша, без нас.- Ну да… Вот только не будет этого. Не в первый раз русским фашистов бить. У нас это в крови, – засмеялся Руслан.- Так, а много там укропов на блокпосте? – решил я задать наконец-то вопрос.- Я, когда ездил, видел около десятка. Но говорят, что командование их с большим количеством солдат засело на шахте.- А эти, которые на блокпосте, откуда к ним лучше всего подобраться?Мужик задумался. Но тут в разговор вступила женщина:- Мне Людка, которая живет в той стороне села, где ставок, говорила, что они больше не могут ходить к колодцу, потому что эти теперь там постоянно ходят за водой. Может можно их там подкараулить и по одному ловить.- А вы думаете они по одному ходят?- Ну даже если и по два… не велика разница, это ж хохлы.Я засмеялся.- Да. Вы правы. А почему местные не ходят к колодцу?- Боятся.- Чего?- Ну, что убьют. По телевизору вон каждый день показывают, что они творят с местными: мародёрят, насилуют, убивают… ужас.- У вас тут ловит российское телевидение?- Конечно. Мы только его и смотрим. Потому что на украинских каналах вранье сплошное, они ведь заинтересованы в этом, а Россия нет. Ну, в смысле они нам помогают, но выгоды- то никакой не имеют.- Понятно. Так может отравить колодец?- Тю… так, а где люди потом воду брать будут? Это сейчас просто вынужденная мера. А так, то там очень хорошая вода.- А насчет обстрелов, что думаете?- Каких обстрелов? – спросила женщина.- Ну вот неделю назад по селу с градов стреляли, когда у вас водопровод и свет перебило.- А что тут думать, мрази эти выжить нас хотят.- А они тут уже стояли тогда?- Да. Как раз пару дней, как приехали, начали стрелять. Да так, что и своих побили и машины свои взорвали.- Так что это они, получается, сами по себе стреляют?- Нет. Они в село целились, но, наверное, промахнулись. Там одновременно несколько десятков снарядов прилетело, земля, ужас, как дрожала, и несколько снарядов по ним самим и попало.- Понятно. Дебилы. – произнес я с глубоким вздохом.- Ну, что, будем идти? – обратился ко мне Руслан.- Да. Спасибо большое за воду. Пойдем мы к своим.- Удачи, парни.- Спасибо. И вам.Отойдя немного от дома, Руслан обратился ко мне:- И завязывай с водой. Во-первых, я не хочу уже, а во-вторых, правда травануть могут.- А что мне у них спрашивать? Попросить позвонить маме в Тамбов, потому что мой телефон разрядился?- Спроси, можно ли конфисковать дом под потребности народного ополчения. - засмеялся Руслан.- Хорошая мысль. Вот только не думаю, что после этого они нам расскажут что-то полезное.- Расскажут. Испугаются и расскажут. А что за номер ты ему продиктовал?- Свой.- Зачем?- Ну, чтоб я знал, когда он решится стать ополченцем.- Мля... Зачем?- Ну, я его потом с контактирую с хорошими людьми.- А почему Богдан?- Потому что у меня нет знакомых с таким именем.- И что?- Я сразу вспомню, о чем речь, и кто звонит.- Понятно. Что, будем еще куда-нибудь идти?- Честно? Я задрался лазить по этому задрипанному селу. Так что идем обратно.Прошли в тишине несколько сот метров, как вдруг Руслан задает мне вопрос:- Давай посмотрим кино какое-то, как придем?- Какое?- Ну, то, которое ты говорил, про дождь.- "Форест Гамп"?- Наверное.- Так у меня его нет на телефоне, нужно скачивать.- Так скачай.- Оно до утра будет качаться.- У Игоря возьмем вай-фай.- Я не хочу к нему идти в темноте по болоту.- Я схожу.- Тогда, окей. – я улыбнулся. – Уговорил.В обратную сторону шлось как-то быстрее, и даже болотце уже не казалось таким трудным в преодолении, хоть и пришлось топать почти вслепую: сумерки начали сгущаться. Из ботинок можно было воду выливать, но мы знали, что уже через полчаса их снимем, поставим сушиться и сами сядем греться у печки с чашкой горячего чая. Как только прошли камыши я остановился и начал выглядывать дежурного.- Руслан, ты его видишь?- Слава Богу, нет.- Ну да. Наконец-то удалось вбить им в голову, что нехер тушей своей светить в полный рост.- Дать бы в голову тому красавцу, который отправляет сюда пацанов по девятнадцать лет, у которых за спиной ни срочки, ни даже учебки.- На этом посту у них есть тепловизор?- А фиг его знает. Он каждую ночь на разном посте.Я прошел вперед метров пять, где было повыше и начал махать руками. Тишина.- Ну, что… придется кричать. – сказал я.- Дежурный! – вдруг, неожиданно для меня, крикнул Руслан.- Ты что, самый инициативный? – начал было я, и похолодел. В трех метрах от нас, выросла фигура с автоматом, направленным на нас, и украинскими шевронами, которые еще просматривались на таком расстоянии…"Трындец нам…" - начал думать я…- Валєра бл#, де ти ходиш? Я оце повинен на посту стояти як салага і чекати вас? Ви шо командіру нєрви робите? Я вже думав якась бабця вас у підвалі закрила і сдала в СБУ! – в темноте сверкнули зубы ротного."… мы же пароля сегодняшнего не знаем. Он только час назад появился", - запоздало закончилась моя мысль.- Так это, командир, мы ж на задании… - начал мямлить Руслан.- Заданіє… Фріц!- Тут! – отозвался солдат с самым крутым позывным в роте.- Залишаєшся на посту з Ігорем. Ти старший.- Есть.- Валєра, через п’ять хвилин у мене, з доповіддю.Топаем к лагерю. Подойдя к гаражу, я предложил Руслану, чтоб он шел отдыхать, а я на доклад к ротному. Он, конечно же, радостно согласился.- Тук, тук. – "постучал" я в одеяло, которое закрывало вход в комнату командира. – К Вам можно?- Нужно. Так шо ви бабці пообіцяли, щоб вона вас з підвалу випустила? – ротному явно нравилась его шутка про бабку. Ну что ж подыграем командиру.- Бабуля была, и правда отпускать не хотела. – я засмеялся.- Ну, розповідай, як усе пройшло? – переключился на серьезный разговор.- В общем, место для лагеря у нас действительно хорошее. Единственный участок, где к нам можно подойти очень близко - это болото и тропинка от колодца. Местные воду травить скорее всего не будут, потому что самим нужна, но стоит перестраховаться, и ходить за водой только после того, как начнет темнеть. А то в деревне каждая собака знает, что мы там набираем воду… и, причем, только мы. Потому что местные ходят куда-то в другое место. Пусть, как можно меньше видят, что мы тусуемся там. Ходить стоит по трое и очень внимательно, а то одна тетка даже предложила поджидать наших у колодца и по одному ловить… или валить, уже не помню какой глагол она применила.- З багатьма людьми спілкувалися?- Ээээ… дед, бабка, и муж с женой.- А чого так мало?- Мне показалось, что не стоит сильно афишировать среди местных наше мероприятие.- Ну, добре. Хтось був вміняємий?- "Пид…сы сэр". Они такую чушь несли, что на голову не натянешь. Баба та придурошная вообще заявила, что это мы градами сами по себе стреляли, чтоб их заодно убить.- Овва! Цікаво, а шо ж нам так сильно їх вбити хочеться? В неї були версії?- Потому что они, видите ли, на русском говорят.Ротный задумался.- Це ж просто якийсь невимовний п…ц. Їм треба терміново відрізати російське телебачення. Це навіть важливіше, чим наша присутність тут. От би ще хтось на Київських пагорбах проявив волю до вирішення цієї проблеми…Я уважительно молчал: ротный философствует, хотелось прочувствовать всю значимость этого момента, запечатлеть его в своей памяти, чтобы потом…- Чого стоїш як бовдур? Далі розповідай!Я вздрогнул от неожиданности и с перепугу решил зайти с козыря:- Можно я озвучу предложение?- Спалити село напалмом? – ротный хищно вышкирился- Чуть позже. – я добро улыбнулся. – Предлагаю сделать таблички с надписью "заминировано" и поставить их возле колодца и на тропинке, возле выхода из камышей, с нашей стороны. А для того, чтоб поверили, сделать днем какую-то суету возле колодца и взорвать пару гранат в камышах. Ну и… может пару сигналок, чтоб вверх взлетели, чтоб уж наверняка увидели и услышали.- Ну, от ти і займешся.- Тю… так это я только что себе задач нарезал на завтра?- Виходить так.- Не выгодно в армии быть инициативным.- Вигідно. Ціліше будеш. Ше шось цікаве є?- Все. Больше ничего интересного.- Добре. Йди відпочивай з Русланом. Сьогодні на чергування не заступаєте, а завтра займетесь фейковим мінуванням.- Понял. Спокойной ночи.- Давай, сєпар. До завтра.