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Все про:Антитеррористическая операция (16453)

 "СЕПАРЫ"

Публикуем фрагмент рассказа из будущей книги блогера, военного волонтера Валерия Ананьева.

Протопали еще, наверное, километра полтора и встретили только одну бабулю. Ничего интересного не рассказала, только жаловалась на все на свете. Еле ушли... отпускать не хотела, тараторила, как автомат. Скучно бабушке, видать не с кем поговорить.
- Сколько времени? - спросил я у Руслана.
- Почти восемь.
- Короче, пошел я стучать в дверь. Потому что так можно все село пройти, так никого больше и не встретив.
- Окей.
- Какой дом тебе больше нравится?
- Честно, мне все равно.
- Не интересный ты.
- Ну... вон тот. - он ткнул пальцем в один из домов.
- Может теперь ты?
- Не, не. Ты это придумал, ты и занимайся. Я на подстраховке.
Я подошел к воротам. Закрыты.
- Хозяева!
Жду секунд пять.
- Хозяева! - крикнул я и после сильно постучал в металлические ворота.
В окне зажегся свет, а затем и на улице. Дверь открылась. Из нее вышел мужик, лет сорока. Подошел к воротам. Открыл. Я увидел, как его взгляд сразу упал на автомат. Я поспешил спросить:
- Добрый вечер. Я извиняюсь, что так поздно, но уже в два дома стучали, никто не отзывается. Можно у Вас попросить воды попить. – "блин, Станиславский не поверил бы ни фига" - подумал я.
- А что это вы так поздно гуляете?
- В смысле гуляем? – резко сказал Руслан. Даже как-то агрессивно.
Как-то напряженно все началось.
- Ну, ваших впервые вижу в селе, дальше блокпоста, так поздно.
- Так то укропы стоят на блокпосте, а мы местные, с Луганска. Так как, дадите нам водички?
- Да. Сейчас.
Он развернулся и зашел в дом.
- Чет стремный чувак какой-то. - напрягся Руслан. - Его попросили водички дать, а он вопросы задает, как будто подловить хочет.
- У тебя патрон в стволе?
- Да.
- Хорошо. У меня тоже.
- Ты задрал со своей водичкой. Сейчас яду крысиного сыпанет.
- Может и сыпанет...
- А может и вправду с ружьем выйдет.
- Может и выйдет…
- Круто!
Если честно. Мужик действительно странно себя вел. Хотя... ситуация тоже не совсем заурядная. Не думаю, что к нему каждый день, поздно вечером, стучат в дверь вооруженные люди и просят водички. Да и я не рассчитывал представляться до того, как угостит водой. Дверь снова открылась. Дядька вышел с полуторалитровой бутылкой воды. Слава богу. Скажу, что с собой возьмем. Беру у него бутылку и спрашиваю:
- Что у Вас тут, укропы не беспокоят?
- Та ну как не беспокоят… как могут не беспокоить постоянные взрывы и стрелкотня? На блокпосте машину постоянно смотрят… еще люди пропадают.
- В смысле?
- Ну, был человек в селе, а потом не стало.
- Так может уехал? Сейчас многие уезжают из зоны боевых действий.
- Сомневаюсь. Когда вы уже выбьете их отсюда, чтоб мы спокойно жили?
- Ну... не все так просто. А вы как, не думали в ополчение вступить, помогли бы нам? Нам ведь не больше всех нужно.
- Та думал. Но не могу ведь жену оставить саму, когда тут товарищи эти бегают. Сколько вон историй рассказывают, как выродки эти женщин насилуют… причем не смотря на возраст.
- Так увозите в Донецк.
- И над этим думал. Но только в Славянск хотел отвезти. Потому что в Донецке хоть и наши, но туда все равно прилетает, а в Славянске тихо. Возник вопрос с перевозкой вещей, и так на этом вопросе все и застопорилось.
- Ну, если надумаете все-таки в ополчение вступить, запишите номер человека, он вам поможет со всеми нюансами, что могут возникнуть и ответит на все вопросы. Кстати, возможно, появиться шанс получить квартиру в Донецке. Так что не затягивайте.
Достаю из кармана телефон, включаю, захожу в "контакты".
- Записываете? – мужик тоже достал телефон и включил.
Я продиктовал ему номер.
- Когда позвоните, скажете, что от Богдана.
Дверь дома снова открылась и из нее вышла женщина. Наверное, жена. Стала рядом с мужчиной и говорит нам:
- Сколько они будут нас мучить? Вот что мы такого им сделали? Истребляют русских, фашисты эти. Потому что мы на русском говорим.
- Так они вроде ж тоже большинство русскоязычные.
Пара секунд молчания, а затем женщина продолжила:
- Ими тоже займутся, когда они помогут тем фашистам, в Киеве, нас истребить. Им нужна только земля наша, без нас.
- Ну да… Вот только не будет этого. Не в первый раз русским фашистов бить. У нас это в крови, – засмеялся Руслан.
- Так, а много там укропов на блокпосте? – решил я задать наконец-то вопрос.
- Я, когда ездил, видел около десятка. Но говорят, что командование их с большим количеством солдат засело на шахте.
- А эти, которые на блокпосте, откуда к ним лучше всего подобраться?
Мужик задумался. Но тут в разговор вступила женщина:
- Мне Людка, которая живет в той стороне села, где ставок, говорила, что они больше не могут ходить к колодцу, потому что эти теперь там постоянно ходят за водой. Может можно их там подкараулить и по одному ловить.
- А вы думаете они по одному ходят?
- Ну даже если и по два… не велика разница, это ж хохлы.
Я засмеялся.
- Да. Вы правы. А почему местные не ходят к колодцу?
- Боятся.
- Чего?
- Ну, что убьют. По телевизору вон каждый день показывают, что они творят с местными: мародёрят, насилуют, убивают… ужас.
- У вас тут ловит российское телевидение?
- Конечно. Мы только его и смотрим. Потому что на украинских каналах вранье сплошное, они ведь заинтересованы в этом, а Россия нет. Ну, в смысле они нам помогают, но выгоды- то никакой не имеют.
- Понятно. Так может отравить колодец?
- Тю… так, а где люди потом воду брать будут? Это сейчас просто вынужденная мера. А так, то там очень хорошая вода.
- А насчет обстрелов, что думаете?
- Каких обстрелов? – спросила женщина.
- Ну вот неделю назад по селу с градов стреляли, когда у вас водопровод и свет перебило.
- А что тут думать, мрази эти выжить нас хотят.
- А они тут уже стояли тогда?
- Да. Как раз пару дней, как приехали, начали стрелять. Да так, что и своих побили и машины свои взорвали.
- Так что это они, получается, сами по себе стреляют?
- Нет. Они в село целились, но, наверное, промахнулись. Там одновременно несколько десятков снарядов прилетело, земля, ужас, как дрожала, и несколько снарядов по ним самим и попало.
- Понятно. Дебилы. – произнес я с глубоким вздохом.
- Ну, что, будем идти? – обратился ко мне Руслан.
- Да. Спасибо большое за воду. Пойдем мы к своим.
- Удачи, парни.
- Спасибо. И вам.

Отойдя немного от дома, Руслан обратился ко мне:
- И завязывай с водой. Во-первых, я не хочу уже, а во-вторых, правда травануть могут.
- А что мне у них спрашивать? Попросить позвонить маме в Тамбов, потому что мой телефон разрядился?
- Спроси, можно ли конфисковать дом под потребности народного ополчения. - засмеялся Руслан.
- Хорошая мысль. Вот только не думаю, что после этого они нам расскажут что-то полезное.
- Расскажут. Испугаются и расскажут. А что за номер ты ему продиктовал?
- Свой.
- Зачем?
- Ну, чтоб я знал, когда он решится стать ополченцем.
- Мля... Зачем?
- Ну, я его потом с контактирую с хорошими людьми.
- А почему Богдан?
- Потому что у меня нет знакомых с таким именем.
- И что?
- Я сразу вспомню, о чем речь, и кто звонит.
- Понятно. Что, будем еще куда-нибудь идти?
- Честно? Я задрался лазить по этому задрипанному селу. Так что идем обратно.

Сепары 01

Прошли в тишине несколько сот метров, как вдруг Руслан задает мне вопрос:
- Давай посмотрим кино какое-то, как придем?
- Какое?
- Ну, то, которое ты говорил, про дождь.
- "Форест Гамп"?
- Наверное.
- Так у меня его нет на телефоне, нужно скачивать.
- Так скачай.
- Оно до утра будет качаться.
- У Игоря возьмем вай-фай.
- Я не хочу к нему идти в темноте по болоту.
- Я схожу.
- Тогда, окей. – я улыбнулся. – Уговорил.

В обратную сторону шлось как-то быстрее, и даже болотце уже не казалось таким трудным в преодолении, хоть и пришлось топать почти вслепую: сумерки начали сгущаться. Из ботинок можно было воду выливать, но мы знали, что уже через полчаса их снимем, поставим сушиться и сами сядем греться у печки с чашкой горячего чая. Как только прошли камыши я остановился и начал выглядывать дежурного.
- Руслан, ты его видишь?
- Слава Богу, нет.
- Ну да. Наконец-то удалось вбить им в голову, что нехер тушей своей светить в полный рост.
- Дать бы в голову тому красавцу, который отправляет сюда пацанов по девятнадцать лет, у которых за спиной ни срочки, ни даже учебки.
- На этом посту у них есть тепловизор?
- А фиг его знает. Он каждую ночь на разном посте.
Я прошел вперед метров пять, где было повыше и начал махать руками. Тишина.
- Ну, что… придется кричать. – сказал я.
- Дежурный! – вдруг, неожиданно для меня, крикнул Руслан.
- Ты что, самый инициативный? – начал было я, и похолодел. В трех метрах от нас, выросла фигура с автоматом, направленным на нас, и украинскими шевронами, которые еще просматривались на таком расстоянии…
"Трындец нам…" - начал думать я…

- Валєра бл#, де ти ходиш? Я оце повинен на посту стояти як салага і чекати вас? Ви шо командіру нєрви робите? Я вже думав якась бабця вас у підвалі закрила і сдала в СБУ! – в темноте сверкнули зубы ротного.
"… мы же пароля сегодняшнего не знаем. Он только час назад появился", - запоздало закончилась моя мысль.
- Так это, командир, мы ж на задании… - начал мямлить Руслан.
- Заданіє… Фріц!
- Тут! – отозвался солдат с самым крутым позывным в роте.
- Залишаєшся на посту з Ігорем. Ти старший.
- Есть.
- Валєра, через п’ять хвилин у мене, з доповіддю.

Топаем к лагерю. Подойдя к гаражу, я предложил Руслану, чтоб он шел отдыхать, а я на доклад к ротному. Он, конечно же, радостно согласился.
- Тук, тук. – "постучал" я в одеяло, которое закрывало вход в комнату командира. – К Вам можно?
- Нужно. Так шо ви бабці пообіцяли, щоб вона вас з підвалу випустила? – ротному явно нравилась его шутка про бабку. Ну что ж подыграем командиру.
- Бабуля была, и правда отпускать не хотела. – я засмеялся.
- Ну, розповідай, як усе пройшло? – переключился на серьезный разговор.
- В общем, место для лагеря у нас действительно хорошее. Единственный участок, где к нам можно подойти очень близко - это болото и тропинка от колодца. Местные воду травить скорее всего не будут, потому что самим нужна, но стоит перестраховаться, и ходить за водой только после того, как начнет темнеть. А то в деревне каждая собака знает, что мы там набираем воду… и, причем, только мы. Потому что местные ходят куда-то в другое место. Пусть, как можно меньше видят, что мы тусуемся там. Ходить стоит по трое и очень внимательно, а то одна тетка даже предложила поджидать наших у колодца и по одному ловить… или валить, уже не помню какой глагол она применила.
- З багатьма людьми спілкувалися?
- Ээээ… дед, бабка, и муж с женой.
- А чого так мало?
- Мне показалось, что не стоит сильно афишировать среди местных наше мероприятие.
- Ну, добре. Хтось був вміняємий?
- "Пид…сы сэр". Они такую чушь несли, что на голову не натянешь. Баба та придурошная вообще заявила, что это мы градами сами по себе стреляли, чтоб их заодно убить.
- Овва! Цікаво, а шо ж нам так сильно їх вбити хочеться? В неї були версії?
- Потому что они, видите ли, на русском говорят.
Ротный задумался.
- Це ж просто якийсь невимовний п…ц. Їм треба терміново відрізати російське телебачення. Це навіть важливіше, чим наша присутність тут. От би ще хтось на Київських пагорбах проявив волю до вирішення цієї проблеми…
Я уважительно молчал: ротный философствует, хотелось прочувствовать всю значимость этого момента, запечатлеть его в своей памяти, чтобы потом…
- Чого стоїш як бовдур? Далі розповідай!
Я вздрогнул от неожиданности и с перепугу решил зайти с козыря:
- Можно я озвучу предложение?
- Спалити село напалмом? – ротный хищно вышкирился
- Чуть позже. – я добро улыбнулся. – Предлагаю сделать таблички с надписью "заминировано" и поставить их возле колодца и на тропинке, возле выхода из камышей, с нашей стороны. А для того, чтоб поверили, сделать днем какую-то суету возле колодца и взорвать пару гранат в камышах. Ну и… может пару сигналок, чтоб вверх взлетели, чтоб уж наверняка увидели и услышали.
- Ну, от ти і займешся.
- Тю… так это я только что себе задач нарезал на завтра?
- Виходить так.
- Не выгодно в армии быть инициативным.
- Вигідно. Ціліше будеш. Ше шось цікаве є?
- Все. Больше ничего интересного.
- Добре. Йди відпочивай з Русланом. Сьогодні на чергування не заступаєте, а завтра займетесь фейковим мінуванням.
- Понял. Спокойной ночи.
- Давай, сєпар. До завтра.

Валерий Ананьев
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Серипатистов там на самом деле не много,в основном коллаборанты
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Лично я бы нес точно такую же хуйню, когда ко мне пришли бы ночью двое с автоматами.
Вы просто не бывали никогда в такой ситуации.
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класс! где можно почитать рассказ полностью?
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а( обычная пропаганда
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Ротный -- классный!

ЗЫ
Надо будет книжку купить....
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Великолепный стиль написания.
Умилило "Спалити село напалмом"...
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"Горбатого могила виправить"- це про даунецьких ідіотів.
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У меня подозрение что упомянутый мужик увидев украинские нашивки всеми руками голосоовал ьы за Украину.Очень трудно говорить человеку с автоматом что то против его ожиданий.
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+10000000000, сам был в такой ситуации, скажешь что угодно. Лишь бы не пристрелили.
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Здорово написал, читается легко и интересно.
Ждём продолжения.
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Цікава оповідь, напевно через те, що це відбувається зараз.
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А про напалм - это он дельно предложил! Мы ж хунта, че!
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Я там выше в посте. Что сказать? А ничего, кроме - высновка, Это душа писала от человека.
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