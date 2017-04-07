 ДЕНЬ КРИЗИСА: 6 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА РОССИЙСКИЕ СПЕЦСЛУЖБЫ АТАКОВАЛИ ОРГАНЫ ВЛАСТИ НА ЮГО-ВОСТОКЕ УКРАИНЫ

Здание УСБУ Луганской области было захвачено группой в несколько сот демонстрантов, в том числе боевыми группами российских боевиков, их было менее тысячи человек, но они не встретили никакого сопротивления. Большое количество оружия со склада СБУ попало в руки бандитов. Группа боевиков в несколько сот человек захватила здание без единого выстрела со стороны сотрудников СБУ и МВД.Но наиболее деморализующее значение имел даже не захват оружия. А то, что впервые боевикам удалось силой освободить задержанных боевиков. Из камеры СБУ был освобожден задержанный накануне один из главарей боевиков Алексей Карякин и еще 14 участников пророссийской диверсионной группы, которую накануне 5 апреля задержали сотрудники СБУ в Луганске, Стаханове, Алчевске и Рубежном. Российские наемники почувствовали силу, и это повлекло тяжелые последствия.6 апреля украинская власть в Луганске исчезла, а пророссийские движения получили базу для создания боевых групп и захвата других районов области.6 апреля в Донецке также безнаказанно произошел захват Донецкой облгосадминистрации. Пророссийские акции в Донецке были наиболее массовыми - в них приняли участие около двух-двух с половиной тысяч человек. Стало понятно, что в этот раз боевики уже не позволят себя выбить из здания. Началась эскалация насилия, и деятельность украинских властей в городе была парализована так же, как и в Луганске.В Харькове свыше тысячи пророссийских демонстрантов, включая хорошо организованные боевые группы, захватили здание ОГА, проломив после недолгого сопротивления невооруженные кордоны милиции и Нацгвардии. Один курсант академии НГУ был тяжело ранен взрывпакетом, который ему засунули под бронежилет.Группу безоружных украинских активистов избили и выгнали из здания ОГА.Главарь боевиков Антон Гурьянов заявил о создании "Харьковской народной республики".Однако в Харькове действовало в тот день и проукраинское движение, состоялась акция в защиту целостности Украины у памятника Шевченко. В центре города произошло несколько столкновений.В других городах юго-востока местные власти и патриоты Украины сумели не только сорвать попытки российских спецслужб захватить органы власти, но и не допустить столкновений. Здесь действия россиян полностью провалились.6 апреля в Днепре захватов зданий не произошло. Основной митинг численностью около пятисот-шестисот человек состоялся под театром оперы и балета. Митинг был гораздо менее активным и малочисленным, чем митинг под облгосадминистрацией 1 марта. Под театром сожгли флаг Евросоюза, и большинство участников акции разошлись, но примерно 150-200 человек, включая пенсионеров, вышли к зданию облгосадминистрации. Им навстречу вышло около 100 украинских активистов "Правого сектора" и "Самообороны". Возникла взрывоопасная ситуация, и могли произойти столкновения: и тогда российская пропаганда могла получить выгодную им картинку столкновений и хаоса. Прибывший к зданию отряд "Беркута" не стал вмешиваться в происходящее, а несколько "беркутов" надели георгиевские ленточки. Благодаря участию руководства ОГА, никаких столкновений не произошло, обе группы демонстрантов разошлись, "Беркут" направили на базу.6 апреля в Николаеве никаких захватов не произошло. В центре города собрался митинг в несколько сот участников, который заявил об избрании "народного мэра" Дмитрия Никонова, озвучили антигосударственные и пророссийские лозунги, часть участников митинга направилась пикетировать СБУ, однако обошлось без насилия, ситуация была опасной как возможность провокации столкновений, но все прошло без инцидентов.6 апреля в Запорожье никаких захватов не произошло. Митинг пророссийских сил состоялся у памятника Ленину, а затем колонна направилась на Аллею Славы. Приняло участие в демонстрации до тысячи человек. На митинге проявился главарь некоего "Фронта Юго-Востока" Артем Тимченко, который огласил антиукраинские и пророссийские лозунги.6 апреля акция пророссийских сил в Одессе была слабой и символической, никаких захватов не произошло и не могло произойти. Для "раскачки" Одессы в этот день прибыл пророссийский кандидат в президенты и народный депутат Олег Царев, однако спровоцировать беспорядки противнику не удалось. Царев выступил в лагере пророссийских сил на Куликовом поле, этим вся активность и ограничилась.В общем, следует отметить, что 6 апреля 2014-го произошли скоординированные и согласованные из единого центра демонстрации в 7 областных центрах юго-востока Украины, в 3 городах российским спецслужбам удалось организовать захват административных зданий и заявить о создании собственных "органов власти".Однако в четырех городах дестабилизировать ситуацию не удалось, действия противника украинскому гражданскому обществу, властям и спецслужбам удалось взять под контроль.Ключевую роль в этом сыграли боевые группы и организаторы - сотрудники спецслужб РФ и граждане РФ, часть из которых была захвачена украинскими спецслужбами.Однако единичные задержания не смогли остановить массовую заброску агентуры, требовались куда более широкие по масштабам задержания. Сдача оружия и освобождение задержанных диверсантов имели крайне тяжелые последствия.И.о. президента Александр Турчинов отдал распоряжение о создании штабов по проведению антитеррористических операций и освобождению зданий в Харькове (министр МВД А.Аваков), Донецке (генпрокурор В.Ярема), Луганске (председатель СБУ В.Наливайченко). В эти города были направлены спецподразделения СБУ, МВД и НГУ.6 апреля - день начала оккупации Донбасса и попытки оккупации Харьковщины. С этого дня война началась, маховик стал раскручиваться, и скоро жертвы пошли сплошной чередой....