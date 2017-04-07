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 Политика Украины
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Все про:захват (767) сепаратизм (12708) Бутусов Юрий (1239)

 ДЕНЬ КРИЗИСА: 6 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА РОССИЙСКИЕ СПЕЦСЛУЖБЫ АТАКОВАЛИ ОРГАНЫ ВЛАСТИ НА ЮГО-ВОСТОКЕ УКРАИНЫ

Ровно три года назад, российские спецслужбы провели широкомасштабную операцию по захвату власти в Харьковской, Донецкой и Луганской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской, Одесской областях. В этот день группы боевиков захватили здания Харьковской и Донецкой областных госадминистраций и здание Луганского управления СБУ.

Здание УСБУ Луганской области было захвачено группой в несколько сот демонстрантов, в том числе боевыми  группами российских боевиков, их было менее тысячи человек, но они не встретили никакого сопротивления. Большое количество оружия со склада СБУ попало в руки бандитов. Группа боевиков в несколько сот человек захватила здание без единого выстрела со стороны сотрудников СБУ и МВД.

День кризиса: 6 апреля 2014 года российские спецслужбы атаковали органы власти на юго-востоке Украины 01

Но наиболее деморализующее значение имел даже не захват оружия. А то, что впервые боевикам удалось силой освободить задержанных боевиков. Из камеры СБУ был освобожден задержанный накануне один из главарей боевиков Алексей Карякин и еще 14 участников пророссийской диверсионной группы, которую накануне 5 апреля задержали сотрудники СБУ в Луганске, Стаханове, Алчевске и Рубежном. Российские наемники почувствовали силу, и это повлекло тяжелые последствия.

6 апреля украинская власть в Луганске исчезла, а пророссийские движения получили базу для создания боевых групп и захвата других районов области.

6 апреля в Донецке также безнаказанно произошел захват Донецкой облгосадминистрации. Пророссийские акции в Донецке были наиболее массовыми - в них приняли участие около двух-двух с половиной тысяч человек. Стало понятно, что в этот раз боевики уже не позволят себя выбить из здания. Началась эскалация насилия, и деятельность украинских властей в городе была парализована так же, как и в Луганске.

В Харькове свыше тысячи пророссийских демонстрантов, включая хорошо организованные боевые группы, захватили здание ОГА, проломив после недолгого сопротивления невооруженные кордоны милиции и Нацгвардии. Один курсант академии НГУ был тяжело ранен взрывпакетом, который ему засунули под бронежилет.

День кризиса: 6 апреля 2014 года российские спецслужбы атаковали органы власти на юго-востоке Украины 02

Группу безоружных украинских активистов избили и выгнали из здания ОГА.

Главарь боевиков Антон Гурьянов заявил о создании "Харьковской народной республики".

Однако в Харькове действовало в тот день и проукраинское движение, состоялась акция в защиту целостности Украины у памятника Шевченко. В центре города произошло несколько столкновений.

День кризиса: 6 апреля 2014 года российские спецслужбы атаковали органы власти на юго-востоке Украины 03

В других городах юго-востока местные власти и патриоты Украины сумели не только сорвать попытки российских спецслужб захватить органы власти, но и не допустить столкновений. Здесь действия россиян полностью провалились.

6 апреля в Днепре захватов зданий не произошло. Основной митинг численностью около пятисот-шестисот человек состоялся под театром оперы и балета. Митинг был гораздо менее активным и малочисленным, чем митинг под облгосадминистрацией 1 марта. Под театром сожгли флаг Евросоюза, и большинство участников акции разошлись, но примерно 150-200 человек, включая пенсионеров, вышли к зданию облгосадминистрации. Им навстречу вышло около 100 украинских активистов "Правого сектора" и "Самообороны". Возникла взрывоопасная ситуация, и могли произойти столкновения: и тогда российская пропаганда могла получить выгодную им картинку столкновений и хаоса. Прибывший к зданию отряд "Беркута" не стал вмешиваться в происходящее, а несколько "беркутов" надели георгиевские ленточки. Благодаря участию руководства ОГА, никаких столкновений не произошло, обе группы демонстрантов разошлись, "Беркут" направили на базу.

6 апреля в Николаеве никаких захватов не произошло. В центре города собрался митинг в несколько сот участников, который заявил об избрании "народного мэра" Дмитрия Никонова, озвучили антигосударственные и пророссийские лозунги, часть участников митинга направилась пикетировать СБУ, однако обошлось без насилия, ситуация была опасной как возможность провокации столкновений, но все прошло без инцидентов.

6 апреля в Запорожье никаких захватов не произошло. Митинг пророссийских сил состоялся у памятника Ленину, а затем колонна направилась на Аллею Славы. Приняло участие в демонстрации до тысячи человек. На митинге проявился главарь некоего "Фронта Юго-Востока" Артем Тимченко, который огласил антиукраинские и пророссийские лозунги.

6 апреля акция пророссийских сил в Одессе была слабой и символической, никаких захватов не произошло и не могло произойти. Для "раскачки" Одессы в этот день прибыл пророссийский кандидат в президенты и народный депутат Олег Царев, однако спровоцировать беспорядки противнику не удалось. Царев выступил в лагере пророссийских сил на Куликовом поле, этим вся активность и ограничилась.

В общем, следует отметить, что 6 апреля 2014-го произошли скоординированные и согласованные из единого центра демонстрации в 7 областных центрах юго-востока Украины, в 3 городах российским спецслужбам удалось организовать захват административных зданий и заявить о создании собственных "органов власти".

Однако в четырех городах дестабилизировать ситуацию не удалось, действия противника украинскому гражданскому обществу, властям и спецслужбам удалось взять под контроль.

Ключевую роль в этом сыграли боевые группы и организаторы - сотрудники спецслужб РФ и граждане РФ, часть из которых была захвачена украинскими спецслужбами.

Однако единичные задержания не смогли остановить массовую заброску агентуры, требовались куда более широкие по масштабам задержания. Сдача оружия и освобождение задержанных диверсантов имели крайне тяжелые последствия.

День кризиса: 6 апреля 2014 года российские спецслужбы атаковали органы власти на юго-востоке Украины 04

И.о. президента Александр Турчинов отдал распоряжение о создании штабов по проведению антитеррористических операций и освобождению зданий в Харькове (министр МВД А.Аваков), Донецке (генпрокурор В.Ярема), Луганске (председатель СБУ В.Наливайченко). В эти города были направлены спецподразделения СБУ, МВД и НГУ.

6 апреля - день начала оккупации Донбасса и попытки оккупации Харьковщины. С этого дня война началась, маховик стал раскручиваться, и скоро жертвы пошли сплошной чередой....

Юрий Бутусов, "Цензор.НЕТ"

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Что поразительно, так то что и по сей день например в Харькове сотни тысяч утырков и не все пожилые, жалеют что не удалось под Россию уйти. В местных сетях, да и на тв местном напрямую об этом говорят. Отакое СБУ---что кончается на у!
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нет, у нас, СБУ. это филиал ФСБ или СВР, кому как нравится. По другому назвать не могу. Вообще, мышей не ловили. Кацапоагентура, как дома, шаталась.
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Надо принимать законы о лишении гражданства, уголовных мерах наказания за бытовой сепаратизм и прочую лабуду...
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А вот это мысля хорошая. Ухи-носы обрезать, как в старину - негуманно, а тату щас и в моде к тому же, и можно красивенько так триколор набить, цветной, в полутонах... Хоть видно будет сразу, без разговора... Можно маленький, но в определённом месте, будет лучше паспорта (где, кстати, пометку тоже можно бы поставить, пусть бы и без поражения в правах).
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Кста, особо упоротые в рашке и так это делают, так что всё просто в тему, идея - класс.
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лучше клейма выжигать а не делать татуировки. Их труднее сводить..
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Так может им помочь надо ? Выписать путёвку в один конец; пусть едут туда где им любо.
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Кстати два соплежуя Ярема и Наливайченко когда ответят за провал антитеррористических действий?
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А вот посещая Славянск я уже не удивляюсь тому, что местные ватники (коих большинство, поверьте) ждут-не дождутся, когда вернется Штепа и снова вернутся рыги, и все пойдет, как и прежде при хряке.
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СБУ реагує(має реагувати) на дії,публічні висловлюванння,а як реагувати на думки?А те,що сепарів повно,і своїх і переселених,це точно,от незабаром 9 травня,знов колотнеча з дєдивоевалямі
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Именно 6 апреля по Краматорску впервые прошла толпа с флагами россии с криками и т .д. Потом был типа авто пробег с этими флагами и прочем. Реакции властей не было.... , а потом пошло...
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А ка там могла бути "рєакция властєй",еоли самі власті це підтрмували?
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"Пророссийские акции в Донецке были наиболее массовыми - в них приняли участие около двух-двух с половиной тысяч человек." - они были массовыми позже. Вначале были такие митинги:

День кризиса: 6 апреля 2014 года российские спецслужбы атаковали органы власти на юго-востоке Украины - Цензор.НЕТ 5355

Самый массовый проукраинский митинг в Донецке прошел 5 марта. На нем присутствовало около 10 тысяч человек, а также был развернут самый большой флаг Украины.
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Пророссисйкие активисты напали на сторонников государственности Украины. 13 марта погибло 2 человека и 50 ранено.

День кризиса: 6 апреля 2014 года российские спецслужбы атаковали органы власти на юго-востоке Украины - Цензор.НЕТ 4197

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Марш мира, 28 апреля. Лозунги проукраинского митинга в Донецке: "Одна єдина соборна Україна".

День кризиса: 6 апреля 2014 года российские спецслужбы атаковали органы власти на юго-востоке Украины - Цензор.НЕТ 1493

Ну, а дальше - понеслось.
ЗЫ. Может и не надо было выкладывать здесь эти фотки, но это постоянная боль. Кровоточащая рана...
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Тарута был назначен губернатором, а теперь он в Киеве сидит, сдал Донецк.
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По свидетельствам донетчан акции закончились из-за того, что к ним подходили в штатском , доставали пистолеты ( макарова ) и в упор расстреливали. Чёткий касапский след , сразу убивать политических оппонентов.
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Что гопота битами избивала участников (выбирая стариков и женщин преимущественно, что было странно очень) - было, это прямо от участников известно. Что в упор стреляли - слухов вроде не ходило, може просто не дошли слухи, не знаю.
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"выбирая стариков и женщин преимущественно, что было странно очень" - как раз наоборот, ничего странного. Комуняцкая погань всегда атакует только гражданское население; вояки из них никакие.
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мне это донецкие ребята рассказывали , верю. После того как в Мариинке из нагана не стесняясь камер 18.02.2014 людей в упор убивали , я ничему не удивлюсь.Целого депутата Рыбака убили и утопили , разрезав живот и с ним ещё одного молодого , то почему не верить ?
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верно... забитыхъ битами много было чуть ли не онлайн показывали....хотя пуйтин знает, по подворотням и на подходам к митингу тоже полюбому премследовали Украинских Граждан
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И многих так застрелили? Тебе бы книги писать, фантастические.
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Ну Вы наверное тоже в курсе, Марьяночка, что для массовости пророссийских митингов завозили в Донецк из Ростова эрефян автобусами? Так что реальная массовость даже в указанных количествах под большим вопросом, хоть конечно местная вата там тоже была...
Просто я там был всё это время, мы интересовались, ходили, смотрели, спрашивали...
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Привет. В курсе, конечно. Они это не особо и скрывали. Автобусы, которыми их завозили, стояли на площади. Никто из силовиков ими не интересовался, а может, так и было задумано, учитывая, что никто не понёс наказание за избиения и убийства проукраинских граждан. Вся эта быдлота в течение месяца бродила по центру города, как стая шакалов и никто их не остановил. По сути, весной 2014 г. Донецк сдали местные власти и силовики, а осенью 2014 г., когда запустили Гиркина с его криминальной сворой, - сдали киевские власти. имхо.
ЗЫ. Вину с аморфной массы дончан, я, разумеется, не снимаю.
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не сміши здали киівські власті- ......250 тищ шахтарів- уродів продажних чекали сруцького миру на даунбасі...ці гнидні кроти продали своі сім,і бурятам та кадирівцям.тільки в псіхушках лікувати увесь даунбассс........
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А ведь действительно, и Запорожскую, и Днепровскую, и Одесскую, и Херсонскую обл. спасли от кацапо-фашистской чумы не сбу, не мусора продажные, не внутренние войска, которые давали присягу на верность Украине и Украинскому Народу. На защиту своей Родины стали простые ЛЮДИ с большой буквы, Народ Украинский. Особенно запомнилось поведение, в то смутное время, НАШЕЙ МОЛОДЕЖИ, футбольных фанатов. Эти сыны Украины не предали ее в трудную минуту, как большинство мусоров и сбушников, а объединились и дружно выступили против кацапо-колорадской нечисти. К сожалению и в выше перечисленных областях, а так же в освобожденных районах Донбасса и Харькове, на сегодня, та шваль антиукраинская, вата колорадская так никуда и не делась, а просто ждет момента. чтобы снова завопеть: "путян -памаги!", "путян - ввяди вайска!" Огромную помощь для победы над "кацапской весной и миром", оказала в Днепре команда И. Коломойского, ставшего личным врагом )(уйла ботоксного.
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Днепр в то время был, как глоток чистого воздуха. Не Киев, а Днепр был НАДЕЖДОЙ. А еще, по-моему, Запорожье, где осыпали мукой и забрасывали яйцами сепаратистов и они стояли жалкие и убогие в кольце украинцев.
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Шо интересно, вата в Днепре хотя и ненавидела Беню (приписывали его команде заслугу) - но при том говорили примерно так: «хотя он нас и «загнал под шконку», зато у нас нету, как в Донецке и Луганске»... Отакое...
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Про освобождение спецназом МВД Харьковской ОГА не, не слышал?
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Кстати да! Авакян смог задушить ХНР, хотя ватанов в Харькове не меньше чем в Донецке! А соплежуй Наливайченко и подонок Ярема просрали возможность скальпелем вырезать заразу, и пришлось потом лечить молотком!
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Я бы Коломойского так не идеализировал бы... Ему просто было в попутном направлении тогда.
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Где было проукраинское большинство, готовое сражаться за свою страну, там триколоры не прошли.
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мне нравятся аналитические статьи Бутусова.
но может им, етим статьям, время на выход после войны?
сегодня война,
сегодня меня интересует сегодня и завтра, а не вчера...
не знаю донес ли мысль, но как то так......
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Анализируя прошлые действия преступника можно предсказать его будущие...
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Это было начало гибридной войны, в одной Луганской области было 13 000 агентов на тот момент, приготовлено 300 автоматов ,плюс в Донбасс из Крыма перебрасывались спецназовцы ГРУ и ФСБ, переодетые казаками и прочими кизяками. А митинги - это ширма для зомбоящика.
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Вау... На содержание 13 000 активных агентов никаких денег не хватит, ни российских, ни даже американских. Если только капитал "сионских мудрецов" подключить. С количеством агентов ты уж загнул. Может это были просто убеждённые сторонники.
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товарисч из гэбэ,СБУ рассекретило вот такое. На июнь 1945 г. в Западной Украине действовали 156 спецгрупп НКГБ под видом воинов УПА общей численностью 1783 человека , 359 резидентов , 1473 агента и 13085 тайных информаторов. Закрытая часть бюджета мацковии на 2017 год 3 триллиона рублей, это 50 миллиардов долларов. Этих денег хватит не только на таких как ты, но и ещё на миллион других сосунов за пайку.
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Сам же видишь, 1.5-2 тыс. активных агентов в Западной Украине - они может чего то и получали. А тайные информаторы за разовые подачки работали, а чаще за страх.
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РП которая была при власти сдали Донбасс РФ- и все дела.
Спросите у "невиновного" Ефремова и его сотоварищей....
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О КРЫМЕ и о Донбассе. Эти регионы Украина временно потеряла по нескольким причинам. 1. Контрактная армия и служба по месту жительства. Не будут крымчане (львовяне, киевляне) стрелять в своих бунтующих соседей по дыору. Именно поэтому Евромайдан разгоняли беркутовцы из Крыма, Донецка и Луганска. С ОРУЖИЕМ И ТЕХНИКОЙ ИЗ КРЫМА ВЫШЛИ ТОЛЬКО НЕМЕСТНЫЕ УКРАИНСКИЕ ДЕСАНТНИКИ, которые были там на учениях. 2. Командиры МВД, СБУ и ВСУ были ЗАРАНЕЕ КУПЛЕНЫ роССиянами. 3. Крымский "Беркут" и представить не мог, что НОВАЯ ВЛАСТЬ УКРАИНЫ НИКОГО НЕ НАКАЖЕТ ЗА НЕБЕСНУЮ СОТНЮ. Беркутовцы ждали расформирования, ареста, суда и тюрьмы. Путин предложил им спасение. 4. Крымские и донбасские украинцы после бегства Януковича ВМЕСТО ЕЖЕДНЕВНЫХ МИТИНГОВ ЗА УКРАИНУ, сидели по домам. Да и крымские татары не сильно активничали. Выжидали... И дождались.
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Чепуху вы пишете. Российская оккупация состоялась там куда пришла российская армия. В Крыму это была молниеносная операция; в Донбассе ВСУ несколько месяцев громили подштанцев, и практически додавили их, потому начался "северный ветер", против которого у ВСУ не было сил. А требовать какого-то "сопротивления" от гражданского населения против регулярной армии нельзя - "партизанить" может только небольшое число людей: мужчины молодого и среднего возраста, прошедшие военную службу. И для того чтобы партизанить, нужна инфраструктура: скрытая поддержка со стороны населения, запасы боеприпасов, продовольствия; подпольные госпиталя и т.д.
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Хорошо, что нашлись патриоты как например Голубан, которые не смогли смотреть на агрессию против земли родной и записавшись в полицию, дали отпор кремлевским наймитам, остановив их продвижение. Эх! Если б еще не заразы типо Парасюка и Семенченко не мешали, то он бы с другими патриотами и Донбасс освободил. Правда?
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Сарказм , дуже тонка підводка до розуміння теми ...
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І що?,я теж 6 квітня підходила до наших сєпарів і комуняк,з деякими навіть говорила,і могла бути сфотографована "на фоні" їхніх прапорів.
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"Здание СБУ захватили без единого выстрела со стороны оборонявшихся" - конечно, потому что тогда сидел начальник Хмельницкого СБУ Крайтор за то, что дал приказ "Альфе" стрелять в такой же ситуации. Понятно и бездействие милиции и НГУ (кроме тех, кто сознательно перешел на сторону сепаров) - два месяца талдычили "вы преступники, потому что выполнили преступный приказ" и ТУТ ЖЕ (!) дают такой же приказ!!!
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не такой же!!! то шабаш рускомитгного триколорного ворья..
хотя да, у командирова тогдашних мозги плохо в полиьтике шаприли
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Знаєте,як сказав мені один мент,якраз 6 квітня перед штурмом ХОДА?-"а мне похуй,какой там флаг будет висеть".Він і зараз служить. Тоді була мізерна кількість міліції,що охороняла ХОДА,та й та розступилася,бо їх би повбивали,бо толпа була не площі величезна(з місцевих)і єдине що її б зупинило,це автоматні черги
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А где в законе написано, против какой толпы можно применять оружие, а против какой - нет?
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Не согласен. Сдание СБУ в Луганске захватывали пара-тройка десятков человек. Ни о каких сотнях-тысячах там и речи быть не может. Остальные на видео - массовка из пенсов. Но даже их в дни массовых акций всего до 500 человек насчитывалось. СБУ тупо сдали. Причем как по заказу перед этим в средствах СМИ (в т.ч. на Цензоре вроде тоже было) была озвучена информация , что СБУ задержало преступную группировку с более, чем 2-мя тыс. единиц оружия! А потом уже пошли захваты: СБУ, воинские части в Луганске, погранзастава. Причем по имеющейся у меня информации, в аэропорту Луганска в то время уже присутствовала довольно крупная группировка наших войск.
СБУ в Луганске тупо сдали. Сдали СБУ-шники, военные и менты. Я уверен, что в Донецке было также. Поэтому я абсолютно не понимаю, почему люди из силовых структур Донецкой, Луганской областей и Крыма до сих пор занимают должности.
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В Донецке похоже было, мнение аналогичное - сдача.
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Господин Бутусов, а когда будет репортаж о том, как Ахметов и Левченко сорвали штурм захваченной Донецкой ОГА спецназом? Данный штурм должен был быть синхронно харьковскому. Так вот, почему Ярема струсил дать команду командиру спецназа: "Ахметова на асфальт, штурм начать!". Если бы это произошло, то никакой бы ДНР и не было бы...
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Ягуар был в Харькове - отлично сработал.
Поэтому в Донецке и Луганске были другие подразделения.
Но это не суть важно...
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думаю,не тільки Ярема,ніхто б такої команди в Україні не дав щодо Ахмєтова.І Бутусов про це може написати ,опираючись тільки на чутки,бо достовірної інформації катма,тому,мабуть і не пише
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200 спецназовцев в апреле ждали команды на зачистку Дон ОГА.Недели две ждали.И улетели в Киев.Потому что пойди они на штурм,с окружающих ОГА зданий кацапская нечисть открыла бы огонь по защищающим ОГА от мифических бандьоровцев ватомозглым дебилам,уложила бы пару сотен,как минимум,и повод для ввода мордорских войск обеспечен!Пришлось проиграть битву,чтобы выиграть войну.Да и всем мордорофилам прививку от любови до кацапского миру сделали!
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НЕ было уже никакого спецназа. Не было мотивированных силовиков. Майдан деморализовал все силовые органы.Еще во Львове , Хмельницком, Тернополе унижали Беркутовцев, арестовали нач. СБУ Хмельницкого, которые участвовали в акциях против митингующих, а вы хотите откуда то взять спецназ, готовый действовать против таких же митингующих на Донбассе. Никто не готов и не способен был на силовые акции. Да и власти центральной как таковой не было.
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Часто приходится слышать, что если бы не война с роSSией, Украина уже три года мирно і быстро (!!!) шла бы по европейскому пути развития. Это ложь. Как не печально это говорить, но во многом УНИЖЕНИЕ ОТ ОККУПАЦИИ КРЫМА И БОЛЬ ПОТЕРЬ НА ДОНБАССЕ заставляют болото под названием СОВРЕМЕННАЯ УКРАИНА, её людей и руководство ХОТЬ КАК-ТО шевелиться. Иначе Украина менялась бы ровно так, как после Оранжевого Майдана 2004-05гг. Слава Русі-Украіне!
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частично да.. увы местные чиновники корумпированы и совковизированы.. только пендали из вашингтонского обкома и Брюселля))))) только так
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Когда произошел захват харьковской ОДА завезенными из орды матаролами,харьковские мусора вместе с допами и гепами были на их стороне.Когда началась драка на площади.мусора сделали все что бы ордынцы харьковчан разогнали и вечером в районе метро пролетарской они собрались и стали формировать отряды самообороны по районам города.Видимо это и сыграло тогда ключевую роль,когда они поняли что харьковчане будут биться за свой город.Обидно то,что эти мусора так и остались на своих местах.
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есть кадры как Ягуар винницкий освобождал - апри захвате там и ростовский мотогола на фото засветился.. мышебгатья очень хотели развалить все тут и поживиться легкой добычей..
угроОрда не менятеся, гены не пропьешь!!!
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освобождал ОДА ягуар,но и харьковчане встали тогда на защиту города и взвесив все риски,организаторы ордынского мира решили таки переключиться на лугандон от греха подальше.
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Це був час, який показав справжню суть Турчинова. Це потім почалась гра на камери у "кривавого пастора", а на посту ВО Президента він нічого не зробив, щоб задушити "х.йловщину" в зародку і все просрав. Тому його майбутнє місце - на одному дереві з баригою та Авакяном
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Автор скромно говорит : какие-то боевики захватывали админ здания )))))))))))))) Надо говорить четенько и ясно : Банды Оплота и другие , созданные и прополочные Азметовым прочистили путь окупантам . Почему не было сопротивления ментов ? Да потому что тогда Ахметов был хозяином Даунбаса . Это через месяц после окупации он стал для Ху... ла Педафила не нужным . И его выкинули как отработанный гандон . Помните ? Он начал гудеть в виде протеста . Ему был звонок от Захарченко , который под давлением ФСБ и ГРУ сказал , что Ахметову уже не желательно ездить на Даунбас , . Дом в Данецке взят под охрану Оплотом . Чао )))))))))). На тот момент у Ахметова было 20 милиардов . Теперь после вкладывания бабла в банду Оплот у него 3,8 милиарда минус 4 милиарда долгов с банков Европы и других под 8 % годовых . Выгоднее было бы вложиться в реконструкцию заводов и зарплаты рабочим )))))))))€
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Какое сопротивление могли оказать МВД, СБУ и др, если после Майдана они были полностью деморализованы, если ментов и всю правоохранительную систему смешали с грязью? Власть захватывали те, кто были наглее, организованным, многочисленным. Не было централизованной власти. И если на востоке власть захватывали сторонники РФ (объективно там было сильней их влияние),то на западе маргиналы типа Саши Белого. В самом Киеве начались налеты на банки, офисы, и пр. захват зданий.
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мусора - убийцы людей на майдане, поэтому они получили то, что заслужили. А ГРУ Генштаба и ФСБ всё равно бы захватили столько, сколько планировали . Кто смог бы захватить и удерживать целый фронт по Северскому Донцу от границы с мацковией до Красного Лимана ( 250 км ) и далее на юг аж до Мариуполя ? Это армия вторжения касапов , это операция, спланированная в Генштабе мацковии. А разброд и шатание неизбежны при таких событиях в стране. Посмотрим, что будет на мацковии вскоре, когда она начнёт трещать и разваливаться.
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Вспомнил ! Хорошо раком ставили Ахметовских холуев бандитов Оплота фанаты . Они им хорошо давали пиздю ... й )))))ежели бы не предатели в Киеве Турчинов и Петя то футбольные фанаты при поддержке военных отвафлили бы Ахметова.)))) И он не потерял бы за три года 16,3 миллиарда своих активов .!!!!!
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У меня до сих пор притензии к СБУ , что они делали 25-ть лет На самом деле это ихняя вина ,что так все повернулось
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25 лет - брали взятки, крышевали контробанду, подкидывали наркотики детям, а с родителей требовали колоссальные суммы долларов, при это выбирая детей явно с обеспеченных семей.....нищие пропадали бесследно......
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это вина всех украинцев, нечего было молчать и смотреть как уничтожается Украина.
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даунбасс сдали гнидные кроты- 250 тыщ продажных шахтарей...фсе.....лишать всех гражданства и на срассию- там и только там им место, бо в УКРАИНЕ тюрем не хватит.............
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зачем бамбасню по тюрьмам садить? на короткую цепь и в копанку. Пущай отрабатывают свое предательство с пользой.
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Владимр Святюк

Деморализованы говориш , а когда они были морализованы Все годы независимости Украины ,они работали на кого угодно ,но токо не на Украину , в январе 14-го , они, для начала ,,должны были арестоватьЧивокуня за зраду интересов Украины Представь себе Масад который сотрудничает с арабской разведкой
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Бутусов так скромно говорит, что руководителям Днепропетровской ОГА удалось предотвратить захват. Сейчас эти фамилии боязно называть
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та 10 раз уже писал об этом детально, тут просто статья аналитическая, для систематизации
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Антиконституционные (прокремлевские) операции государства против непосредственной власти народа (разгод блокадников)продолжаются по сей день.
Вот, что ныне актуально.
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Я родился и живу в Донецке. 6 апреля 2014 годя я услышал о захвате антимайдановцами ОГА. Тут же в ярости приехал на ОГА, чтобы вместе с ментами дать им люлей. Но я увдел, что "штурм" ОГА - это всего лишь показуха. Менты, полностью подчиняющиеся ахметовским городскому голове, губернатору и прочей ш.обле, просто расступились. Ни Аваков, ни Наливайченко, ни Ярема и пальцем не пошевелили, чтобы навести порядок. Даже содействовали хаосу (главный мент Донобласти Романенко, потом Пожидаев - сливали регион оккупантам, а Авакову хоть кол на голове теши). Теперь уже понятно, что они тем самым загоняли в ловушку ахметовский электорат, чтобы на выборах лишить рыгов голосов.
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Как было,так было.Но прививка от русского миру работает.Никто и нигде и не пытается строить новосрании
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что б горели в Геенне уебацкие тгиколоры плять!!!! аминь
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Oleksiy Kondakov
Я угадаю ету мєлодію з двух нот. Переглядав відео як вата захоплювала в березні 2014 Харківську ОДА. І помітив там чувака одного)))) Він спостерігає, з типовим

інтересом, як вата веде майданівців, б'є їх, ставить на коліна і т.д. З 8:20 дивіться відео.
https://www.youtube.com/watch?v=sYwbfUM_QM8&t=501s
Увага питання: через скільки його призначать заступником міністра?
АПД. Тут з'ясувалося багато хто не знає передісторії. Ось розслідування Дениса Бігуса.
https://www.youtube.com/watch?v=iTC74_8fhwA
Наш герой там на 13-й хвилині, але раджу глянути усе - занєматєльная історія)))))

День кризиса: 6 апреля 2014 года российские спецслужбы атаковали органы власти на юго-востоке Украины - Цензор.НЕТ 3394
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Цензор.НЕТРезонансПолитика УкраиныДЕНЬ КРИЗИСА: 6 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА РОССИЙСКИЕ СПЕЦСЛУЖБЫ АТАКОВАЛИ ОРГАНЫ ВЛАСТИ НА ЮГО-ВОСТОКЕ УКРАИНЫ
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