 ДЕНЬ КРИЗИСА: 6 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА РОССИЙСКИЕ СПЕЦСЛУЖБЫ АТАКОВАЛИ ОРГАНЫ ВЛАСТИ НА ЮГО-ВОСТОКЕ УКРАИНЫ

Здание УСБУ Луганской области было захвачено группой в несколько сот демонстрантов, в том числе боевыми группами российских боевиков, их было менее тысячи человек, но они не встретили никакого сопротивления. Большое количество оружия со склада СБУ попало в руки бандитов. Группа боевиков в несколько сот человек захватила здание без единого выстрела со стороны сотрудников СБУ и МВД.
Но наиболее деморализующее значение имел даже не захват оружия. А то, что впервые боевикам удалось силой освободить задержанных боевиков. Из камеры СБУ был освобожден задержанный накануне один из главарей боевиков Алексей Карякин и еще 14 участников пророссийской диверсионной группы, которую накануне 5 апреля задержали сотрудники СБУ в Луганске, Стаханове, Алчевске и Рубежном. Российские наемники почувствовали силу, и это повлекло тяжелые последствия.
6 апреля украинская власть в Луганске исчезла, а пророссийские движения получили базу для создания боевых групп и захвата других районов области.
6 апреля в Донецке также безнаказанно произошел захват Донецкой облгосадминистрации. Пророссийские акции в Донецке были наиболее массовыми - в них приняли участие около двух-двух с половиной тысяч человек. Стало понятно, что в этот раз боевики уже не позволят себя выбить из здания. Началась эскалация насилия, и деятельность украинских властей в городе была парализована так же, как и в Луганске.
В Харькове свыше тысячи пророссийских демонстрантов, включая хорошо организованные боевые группы, захватили здание ОГА, проломив после недолгого сопротивления невооруженные кордоны милиции и Нацгвардии. Один курсант академии НГУ был тяжело ранен взрывпакетом, который ему засунули под бронежилет.
Группу безоружных украинских активистов избили и выгнали из здания ОГА.
Главарь боевиков Антон Гурьянов заявил о создании "Харьковской народной республики".
Однако в Харькове действовало в тот день и проукраинское движение, состоялась акция в защиту целостности Украины у памятника Шевченко. В центре города произошло несколько столкновений.
В других городах юго-востока местные власти и патриоты Украины сумели не только сорвать попытки российских спецслужб захватить органы власти, но и не допустить столкновений. Здесь действия россиян полностью провалились.
6 апреля в Днепре захватов зданий не произошло. Основной митинг численностью около пятисот-шестисот человек состоялся под театром оперы и балета. Митинг был гораздо менее активным и малочисленным, чем митинг под облгосадминистрацией 1 марта. Под театром сожгли флаг Евросоюза, и большинство участников акции разошлись, но примерно 150-200 человек, включая пенсионеров, вышли к зданию облгосадминистрации. Им навстречу вышло около 100 украинских активистов "Правого сектора" и "Самообороны". Возникла взрывоопасная ситуация, и могли произойти столкновения: и тогда российская пропаганда могла получить выгодную им картинку столкновений и хаоса. Прибывший к зданию отряд "Беркута" не стал вмешиваться в происходящее, а несколько "беркутов" надели георгиевские ленточки. Благодаря участию руководства ОГА, никаких столкновений не произошло, обе группы демонстрантов разошлись, "Беркут" направили на базу.
6 апреля в Николаеве никаких захватов не произошло. В центре города собрался митинг в несколько сот участников, который заявил об избрании "народного мэра" Дмитрия Никонова, озвучили антигосударственные и пророссийские лозунги, часть участников митинга направилась пикетировать СБУ, однако обошлось без насилия, ситуация была опасной как возможность провокации столкновений, но все прошло без инцидентов.
6 апреля в Запорожье никаких захватов не произошло. Митинг пророссийских сил состоялся у памятника Ленину, а затем колонна направилась на Аллею Славы. Приняло участие в демонстрации до тысячи человек. На митинге проявился главарь некоего "Фронта Юго-Востока" Артем Тимченко, который огласил антиукраинские и пророссийские лозунги.
6 апреля акция пророссийских сил в Одессе была слабой и символической, никаких захватов не произошло и не могло произойти. Для "раскачки" Одессы в этот день прибыл пророссийский кандидат в президенты и народный депутат Олег Царев, однако спровоцировать беспорядки противнику не удалось. Царев выступил в лагере пророссийских сил на Куликовом поле, этим вся активность и ограничилась.
В общем, следует отметить, что 6 апреля 2014-го произошли скоординированные и согласованные из единого центра демонстрации в 7 областных центрах юго-востока Украины, в 3 городах российским спецслужбам удалось организовать захват административных зданий и заявить о создании собственных "органов власти".
Однако в четырех городах дестабилизировать ситуацию не удалось, действия противника украинскому гражданскому обществу, властям и спецслужбам удалось взять под контроль.
Ключевую роль в этом сыграли боевые группы и организаторы - сотрудники спецслужб РФ и граждане РФ, часть из которых была захвачена украинскими спецслужбами.
Однако единичные задержания не смогли остановить массовую заброску агентуры, требовались куда более широкие по масштабам задержания. Сдача оружия и освобождение задержанных диверсантов имели крайне тяжелые последствия.
И.о. президента Александр Турчинов отдал распоряжение о создании штабов по проведению антитеррористических операций и освобождению зданий в Харькове (министр МВД А.Аваков), Донецке (генпрокурор В.Ярема), Луганске (председатель СБУ В.Наливайченко). В эти города были направлены спецподразделения СБУ, МВД и НГУ.
6 апреля - день начала оккупации Донбасса и попытки оккупации Харьковщины. С этого дня война началась, маховик стал раскручиваться, и скоро жертвы пошли сплошной чередой....
Юрий Бутусов, "Цензор.НЕТ"
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Самый массовый проукраинский митинг в Донецке прошел 5 марта. На нем присутствовало около 10 тысяч человек, а также был развернут самый большой флаг Украины.
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Ну, а дальше - понеслось.
ЗЫ. Может и не надо было выкладывать здесь эти фотки, но это постоянная боль. Кровоточащая рана...
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Просто я там был всё это время, мы интересовались, ходили, смотрели, спрашивали...
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ЗЫ. Вину с аморфной массы дончан, я, разумеется, не снимаю.
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но может им, етим статьям, время на выход после войны?
сегодня война,
сегодня меня интересует сегодня и завтра, а не вчера...
не знаю донес ли мысль, но как то так......
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bad timing.....
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Спросите у "невиновного" Ефремова и его сотоварищей....
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хотя да, у командирова тогдашних мозги плохо в полиьтике шаприли
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СБУ в Луганске тупо сдали. Сдали СБУ-шники, военные и менты. Я уверен, что в Донецке было также. Поэтому я абсолютно не понимаю, почему люди из силовых структур Донецкой, Луганской областей и Крыма до сих пор занимают должности.
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Поэтому в Донецке и Луганске были другие подразделения.
Но это не суть важно...
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угроОрда не менятеся, гены не пропьешь!!!
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Деморализованы говориш , а когда они были морализованы Все годы независимости Украины ,они работали на кого угодно ,но токо не на Украину , в январе 14-го , они, для начала ,,должны были арестоватьЧивокуня за зраду интересов Украины Представь себе Масад который сотрудничает с арабской разведкой
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Вот, что ныне актуально.
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Я угадаю ету мєлодію з двух нот. Переглядав відео як вата захоплювала в березні 2014 Харківську ОДА. І помітив там чувака одного)))) Він спостерігає, з типовим
інтересом, як вата веде майданівців, б'є їх, ставить на коліна і т.д. З 8:20 дивіться відео.
https://www.youtube.com/watch?v=sYwbfUM_QM8&t=501s
Увага питання: через скільки його призначать заступником міністра?
АПД. Тут з'ясувалося багато хто не знає передісторії. Ось розслідування Дениса Бігуса.
https://www.youtube.com/watch?v=iTC74_8fhwA
Наш герой там на 13-й хвилині, але раджу глянути усе - занєматєльная історія)))))
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