 США ВСТУПИЛИ В ВОЙНУ ПРОТИВ РЕЖИМА АСАДА – СОЮЗНИКА ПУТИНА. НАТО ПОДДЕРЖАЛО США

4 апреля самолеты сирийских ВВС нанесли удар по контролируемому повстанцами сирийскому городу Хан-Шейхун.
Погибло свыше ста человек, в том числе по крайней мере 27 детей, свыше 400 получили повреждения дыхательных путей.
Судя по характеру гибели, удар был нанесен нервно-паралитическим боевым газом типа зарина.
6 апреля несмотря на широкое осуждение в мире, бомбардировщики нанесли удар химическими бомбами по городу Латаминах. Там также есть жертвы.
Напомним, Сирия взяла на себя обязательства по полной ликвидации химического оружия, принята также соответствующая резолюция ООН, ведь атаки на мирное население зариновыми бомбами происходили и раньше. Но президент Обама не решился вступать в войну и наносить удары по Асаду.
И вот, как в голливудском кино, месть злодеям прилетела быстро.
При Обаме США оказывали поддержку оружием и инструкторами некоторым повстанческим отрядам, а также ограниченно применяли спецназ против террористов ИГИЛ, то теперь впервые американцы намеренно атаковали войска Асада. 17 сентября самолеты НАТО атаковали позиции асадовской армии под городом Дейр-эз-Зор, было убито 62 солдата, свыше 100 ранено, но тогда США и НАТО заявили о том, что это была ошибка, не преднамеренная атака. Асад предупреждения не понял, и продолжал вместе с Путиным наступление на сирийские города.
"Не может быть никаких споров о том, что Сирия использовала запрещенное химическое оружие, нарушила свои обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия и игнорировала призывы Совета Безопасности ООН", – заявил президент США Трамп.
Ранним утром 7 апреля США, впервые с начала гражданской войны в Сирии, вооруженные силы США намеренно нанесли удар по формально правительственным силам – стратегическому военному объекту. По сути США объявили войну режиму путинского союзника, президента Сирии Башара Асада.
Авиабаза Шайран уничтожена. По данным американской разведки, именно с авиабазы Шайрат стартовали самолеты, которые нанесли удар химическими бомбами. Шайрат считается одной из лучших сирийских авиабаз, в 2016-м там базировалась авиагруппа Воздушно-космических сил РФ. Все самолеты на базе рассредоточены и находятся в индивидуальных железобетонных капонирах. На базе размещены три эскадрильи истребителей-бомбардировщиков ВВС Сирии – одна на Миг-23 и две на Су-22. Надежные Су-22 являются рабочими лошадками авиации Асада, выполняя основную боевую нагрузку.
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59 крылатых ракет нанесли базе тяжелые повреждения. Уничтожено полностью по крайней мере 9 самолетов, все основные аэродромные объекты, склады топлива и боеприпасов, радары управления и ПВО. По крайней мере, 5 военных Асада убиты. База полностью выведена из строя.
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По сути Трамп разрушил все договоренности по совместному участию США и России в урегулировании сирийской войны, и потому Путин был вынужден объявить о разрыве этого соглашения, ставшего сразу фикцией.
Обама на такие открытые действия в Сирии не решался, Трамп принял решения очень быстро, Маккейн будет доволен. Турция продемонстрировала, что ни на какие уступки Путину Эрдоган идти не собирается, и менять национальные интересы на российский туризм не будет.
"Турция будет полностью поддерживать подобные шаги, направленные на наказание виновных, которые также являются доказательством того, что преступления не останутся без возмездия", - говорится в заявлении МИД Турции.
"Как страна, предоставившая убежище трем миллионам сирийцев, Турция продолжит сотрудничать с международным сообществом для продвижения процесса, который положит конец терроризму и массовым казням режима Асада в отношении собственного народа и позволит наметить шаги по политическому урегулированию конфликта в Сирии".
Также однозначно поддержали авиаудары по Асаду все страны НАТО.
Договоренности РФ с США и Турцией по Сирии сломаны, в случае прямого столкновения российскую группировку ждет мгновенный разгром.
И немного военной математики. Стоимость ракетного залпа 59 "Томагавков" по Шайрату переводе на украинскую гривню – около 1,5 миллиардов гривен. Современная бесконтактная война требует сильной экономики.
Справка: На вооружении ВС Украины также после распада СССР состояли ракеты класса "Томагавк" - советский аналог Х-55. Однако эти ракеты снаряжались только ядерной боеголовкой, и их можно было применять только с тяжелых бомбардировщиков типа Ту-22, Ту-95, Ту-160. Поскольку Украина приняла решение отказаться от ядерного оружия, боеголовки Х-55 были переданы в Россию, а сами ракеты и авиационные комплексы для их применения были за американские деньги разрезаны на металл. Украина добровольно отказалась от высокоточного оружия, которое могло быть отличным средством сдерживания агрессора.
Юрий Бутусов, "Цензор.НЕТ"
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Александр Кушнарь
Козырный ход Трампа. 1. После долгих лет самоизоляции Обамы США вернулись на Ближний Восток в качестве балансировщика сил, а также - на международную арену в качестве мирового полицейского.
2. Новая администрация демонстрирует решительную готовность с кулаками (а не одной лишь риторикой, как это делал Обама) защищать международное право.
3. Сильный сигнал союзникам Америки по всему миру, в том числе НАТО: США - снова гарант договоров о защите.
4. Украина может воспрять духом: ее шансы на летальное оружие для борьбы с пророссийскими боевиками на Донбассе повышаются теперь в разы.
5. Трамп навсегда и полностью нейтрализует все проблемы, связанные с обвинениями его в связях с Россией, а интерес к расследованию против его команды теперь угаснет - я имею ввиду, со стороны широкой оппозиционной российской аудитории.
6. Кремль поставлен в положение второстепенного игрока, вынужденного считаться с реальной американской силой, ведь Пентагон не советовался с Минобороны РФ, а просто поставил его в известность: так поступают не с союзниками, а с соперниками, угрозу которых не принимают в расчет и не считают серьезной.
7. Россия теряет репутацию гаранта Асада - вне зависимости от того, "сдала" ли она его на казнь Вашингтону или просто теперь бессильно наблюдает за летящими в его сторону крылатыми ракетами.
8. ПВО, которым так гордится Москва и которое она разместила в Сирии, не было задействовано, хотя во времена Обамы представитель МО грозился применить С-400 по американскими самолетам и ракетам. Тем самым были поставлены под сомнение воля и способность РФ к применению противоракетной системы, которая ранее позиционировалась Кремлем как главное обеспечение суверенитета собственного и союзников.Трамп - не агент Кремля. Теперь он его враг.
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Для Кремля это был важный перевалочный пункт для ведения боевых действий в восточных регионах страны
Подробнее:
http://www.dsnews.ua/world/tomagavk-v-spinu-chto-iz-sebya-predstavlyala-baza-ash-shayrat--07042017132600
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«Мы будем применять военную силу только в тех случаях, когда это жизненно необходимо для национальной безопасности США. Мы прекратим попытки заниматься построением демократии (за пределами США) и свергать режимы, а также вовлекаться в ситуации, в которые мы не имеем никакого права вмешиваться», - сказал он.
Напомним, что Трамп и ранее неоднократно заявлял, что США следует отказаться от традиционной роли мирового жандарма.
«Я хочу помогать всем нашим союзникам, - говорил он в ходе теледебатов со своим оппонентом Хиллари Клинтон, - но мы теряем миллиарды и миллиарды долларов. Мы не можем быть полицейским для всего мира. Мы не можем защищать страны по всему миру, которые не вносят нам средства за то, что мы их защищаем».
Трамп, а ты юморист, пля...
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тяжко це все. добре що янкі роздуплились. нарешті.
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С@ка, слёзы наворачиваются когда читаю это...
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1. На базі Х-55 , про яку ви писали з КВВ ( КВО ) до 100 м була розроблена Х-555 з КВВ не більше 7 м. БЧ Х-555 - звичайна масою, близько, півтони. Дальність - скажімо так, за 2000 км
2. Х-55 розроблялася в КБ "Радуга" (м. Дубна). Правда, розробкою це було важко назвати - препарували вкраденого " Томагавка", а потім скопіювали на власних комплектуючих.
ХАЗ (Харківський авіазавод) поставив її на серійне виробництво, після чого документацію передали в РФ, здається, в Смоленськ.
3. Нагадаю , принагідно, що найкращою ракетою в РВСН була і залишається Р-36 М2 (Воєвода, Сатана). Складність виготовлення останньої в порівнянні з КР (крилатою ракетою) - на декілька порядків вища.(наприклад, як - самоката і Мерседеса). Тому не дивно , що дуже швидко КБ"Південне" в ініціативному порядку розробило КР "Коршун". При цьому ця КР може бути запущена як із наземної ПУ, так і з ПУ морського та авіабазування. Можна пригадати грудневу істерію косорилих з приводу пусків українських ракет. Правда показали пуски лише ракет ПВО, але не все ж можна показувати....
4. Всі складові для ціє ракети :
- двигун (НПО Прогрес)
- система наведення м. Харків (декілька підпрємств).
виробляються "на Вкраїні милій".
Покриття - вся європейська частина КОСОРИЛІЇ. Недруги РФ кажуть , що вдосконалений двигун зможе нести цю ракету на відстань вдвічі більшу. А там дивись і "Дніпро " знову в САТАНУ переробимо, може й 10 спец БЧ для неї знайдемо... Час покаже . Тепер він у нас є.
P.S. Хоча американська високоточна зброя нам би теж знадобилася, хоча б, як підтвердження того , що "заграниця нам допоможе ,завжди:
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http://news2.info/video-obstrela-vms-ssha-voennoj-bazy-sirijskoj-armii-raketami-tomagavk/
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Вот теперь представте ситуацию, что вы оператор не имеющего аналогов в мире , супер современного комплекса С-400, способного уничтожить любые цели на большом расстоянии, и вот поступает сигнал от противника, что через 2 часа вас будут атаковать ракетами томагавк(выпуска 80х годов прошлого века), и тут вся эта доблесная пянь срывается с места и бежит далеко в пустыню, с обосраными от ужаса попами. В этом и есть вся суть хваленой кацапской храбрости, в этом и есть вся суть расейской понтовой мощи. Весь позор этой истории заключается в том что противник даже не посчитал нужным держать свои намерения в секрете, заранее зная с каким ничтожным гамном он имеет дело. Для кацапов все это конечно же шок. они действительно верили своей пропаганде, что все их боятся Вывод: в очередной раз констатируем, вся российская военная мощь - это раздутый мыльный пузырь, и не более. Кроме как бездарно гробить своих солдат и хоронить их под видом хирургических отходов, "россия-матушка" мало на что способна.
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Уточню. В конце 1999 г. 575 крылатых ракет воздушного базирования Х-55 и Х-55СМ в счет долгов за газ были доставлены из Украины в Россию.
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ПЗРК Стрела и Игла тоже якобы аналог Стингера, только на деле мусор способный сбивать лишь низколетящие цели на незначительной скорости (и то 30% зарядов летят не туда)
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достал он всех и везде....
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Ту-160, Ту-95 МС могли применять КР Х-55 (двигатель ТРД). На Х-22 ставилась как БЧ с ЯБ так и обычный фугас массой 960 кг.
Справка: На вооружении ВС Украины также после распада СССР состояли ракеты класса "Томагавк" - советский аналог Х-55. Однако эти ракеты снаряжались только ядерной боеголовкой, и их можно было применять только с тяжелых бомбардировщиков типа Ту-22, Ту-95, Ту-160. Поскольку Украина приняла решение отказаться от ядерного оружия,Источник:http://censor.net.ua/r435358
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по Кремлевской по стене -
Ах..
Вофка путин с перепугу,
с Томагавками в спине!
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ЭТО ЭЛЕМЕНТАРНО, ВАТСОН !)
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