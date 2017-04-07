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Все про:Сирия (2359) США (12357) Бутусов Юрий (1239)

 США ВСТУПИЛИ В ВОЙНУ ПРОТИВ РЕЖИМА АСАДА – СОЮЗНИКА ПУТИНА. НАТО ПОДДЕРЖАЛО США

Рейгановским духом повеяло с Ближнего Востока, впечатляющие события в мире: США вступили в войну в Сирии, против союзника России президента Башара Асада. Российские войска, которые воюют на стороне Асада, находятся за шаг перед прямым столкновением с ВС США. Это означает крах политики Путина на Ближнем Востоке.

Сегодня ночью ракетные эсминцы ВМС США "Росс" и "Портер" нанесли удар крылатыми ракетами "Томагавк" по Шайрату - одной из крупнейших авиабаз ВВС Асада в Сирии.

4 апреля самолеты сирийских ВВС нанесли удар по контролируемому повстанцами сирийскому городу Хан-Шейхун.
 Погибло свыше ста человек, в том числе по крайней мере 27 детей, свыше 400 получили повреждения дыхательных путей.

США вступили в войну против режима Асада – союзника Путина. НАТО поддержало США 01

Судя по характеру гибели, удар был нанесен нервно-паралитическим боевым газом типа зарина.

США вступили в войну против режима Асада – союзника Путина. НАТО поддержало США 02

США вступили в войну против режима Асада – союзника Путина. НАТО поддержало США 03


6 апреля несмотря на широкое осуждение в мире, бомбардировщики нанесли удар химическими бомбами по городу Латаминах. Там также есть жертвы.

Напомним, Сирия взяла на себя обязательства по полной ликвидации химического оружия, принята также соответствующая резолюция ООН, ведь атаки на мирное население зариновыми бомбами происходили и раньше. Но президент Обама не решился вступать в войну и наносить удары по Асаду.

И вот, как в голливудском кино, месть злодеям прилетела быстро.

При Обаме США оказывали поддержку оружием и инструкторами некоторым повстанческим отрядам, а также ограниченно применяли спецназ против террористов ИГИЛ, то теперь впервые американцы намеренно атаковали войска Асада. 17 сентября самолеты НАТО атаковали позиции асадовской армии под городом Дейр-эз-Зор, было убито 62 солдата, свыше 100 ранено, но тогда США и НАТО заявили о том, что это была ошибка, не преднамеренная атака. Асад предупреждения не понял, и продолжал вместе с Путиным наступление на сирийские города.

"Не может быть никаких споров о том, что Сирия использовала запрещенное химическое оружие, нарушила свои обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия и игнорировала призывы Совета Безопасности ООН", – заявил президент США Трамп.

Ранним утром 7 апреля США, впервые с начала гражданской войны в Сирии, вооруженные силы США намеренно нанесли удар по формально правительственным силам – стратегическому военному объекту. По сути США объявили войну режиму путинского союзника, президента Сирии Башара Асада.

Авиабаза Шайран уничтожена. По данным американской разведки, именно с авиабазы Шайрат стартовали самолеты, которые нанесли удар химическими бомбами. Шайрат считается одной из лучших сирийских авиабаз, в 2016-м там базировалась авиагруппа Воздушно-космических сил РФ. Все самолеты на базе рассредоточены и находятся в индивидуальных железобетонных капонирах. На базе размещены три эскадрильи истребителей-бомбардировщиков ВВС Сирии – одна на Миг-23 и две на Су-22. Надежные Су-22 являются рабочими лошадками авиации Асада, выполняя основную боевую нагрузку.

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59 крылатых ракет нанесли базе тяжелые повреждения. Уничтожено полностью по крайней мере 9 самолетов, все основные аэродромные объекты, склады топлива и боеприпасов, радары управления и ПВО. По крайней мере, 5 военных Асада убиты. База полностью выведена из строя.

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США вступили в войну против режима Асада – союзника Путина. НАТО поддержало США 04

США вступили в войну против режима Асада – союзника Путина. НАТО поддержало США 05

Устаревшая сирийская ПВО не смогла перехватить ни одной американской крылатой ракеты.

По сути Трамп разрушил все договоренности по совместному участию США и России в урегулировании сирийской войны, и потому Путин был вынужден объявить о разрыве этого соглашения, ставшего сразу фикцией.

Обама на такие открытые действия в Сирии не решался, Трамп принял решения очень быстро, Маккейн будет доволен. Турция продемонстрировала, что ни на какие уступки Путину Эрдоган идти не собирается, и менять национальные интересы на российский туризм не будет.

"Турция будет полностью поддерживать подобные шаги, направленные на наказание виновных, которые также являются доказательством того, что преступления не останутся без возмездия", - говорится в заявлении МИД Турции.
"Как страна, предоставившая убежище трем миллионам сирийцев, Турция продолжит сотрудничать с международным сообществом для продвижения процесса, который положит конец терроризму и массовым казням режима Асада в отношении собственного народа и позволит наметить шаги по политическому урегулированию конфликта в Сирии".
Также однозначно поддержали авиаудары по Асаду все страны НАТО.

Договоренности РФ с США и Турцией по Сирии сломаны, в случае прямого столкновения российскую группировку ждет мгновенный разгром.

И немного военной математики. Стоимость ракетного залпа 59 "Томагавков" по Шайрату переводе на украинскую гривню – около 1,5 миллиардов гривен. Современная бесконтактная война требует сильной экономики.

Справка: На вооружении ВС Украины также после распада СССР состояли ракеты класса "Томагавк" - советский аналог Х-55. Однако эти ракеты снаряжались только ядерной боеголовкой, и их можно было применять только с тяжелых бомбардировщиков типа Ту-22, Ту-95, Ту-160. Поскольку Украина приняла решение отказаться от ядерного оружия, боеголовки Х-55 были переданы в Россию, а сами ракеты и авиационные комплексы для их применения были за американские деньги разрезаны на металл. Украина добровольно отказалась от высокоточного оружия, которое могло быть отличным средством сдерживания агрессора.

Юрий Бутусов, "Цензор.НЕТ"

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Адекватна відповідь Трампа на дії ашадпутінського режиму. А на що розраховував ху#ло ?
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у асада теперь только два пути: либо ответочку амерам либо сдаваццо в плен..
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Сегодня Московию окончательно нагнули, вернув в стойло задворок цивилизации.
США вступили в войну против режима Асада – союзника Путина. НАТО поддержало США - Цензор.НЕТ 2276
Александр Кушнарь
Козырный ход Трампа. 1. После долгих лет самоизоляции Обамы США вернулись на Ближний Восток в качестве балансировщика сил, а также - на международную арену в качестве мирового полицейского.
2. Новая администрация демонстрирует решительную готовность с кулаками (а не одной лишь риторикой, как это делал Обама) защищать международное право.
3. Сильный сигнал союзникам Америки по всему миру, в том числе НАТО: США - снова гарант договоров о защите.
4. Украина может воспрять духом: ее шансы на летальное оружие для борьбы с пророссийскими боевиками на Донбассе повышаются теперь в разы.
5. Трамп навсегда и полностью нейтрализует все проблемы, связанные с обвинениями его в связях с Россией, а интерес к расследованию против его команды теперь угаснет - я имею ввиду, со стороны широкой оппозиционной российской аудитории.

6. Кремль поставлен в положение второстепенного игрока, вынужденного считаться с реальной американской силой, ведь Пентагон не советовался с Минобороны РФ, а просто поставил его в известность: так поступают не с союзниками, а с соперниками, угрозу которых не принимают в расчет и не считают серьезной.
7. Россия теряет репутацию гаранта Асада - вне зависимости от того, "сдала" ли она его на казнь Вашингтону или просто теперь бессильно наблюдает за летящими в его сторону крылатыми ракетами.
8. ПВО, которым так гордится Москва и которое она разместила в Сирии, не было задействовано, хотя во времена Обамы представитель МО грозился применить С-400 по американскими самолетам и ракетам. Тем самым были поставлены под сомнение воля и способность РФ к применению противоракетной системы, которая ранее позиционировалась Кремлем как главное обеспечение суверенитета собственного и союзников.Трамп - не агент Кремля. Теперь он его враг.
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ТОМАГАВК В СПИНУ. ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЛА УНИЧТОЖЕННАЯ БАЗА АСАДА
Для Кремля это был важный перевалочный пункт для ведения боевых действий в восточных регионах страны
Подробнее:
http://www.dsnews.ua/world/tomagavk-v-spinu-chto-iz-sebya-predstavlyala-baza-ash-shayrat--07042017132600
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Америка шутить уже не будит !!по факту трамп глубоко ложил на путлера и не принимает его ща серьёзного соперника..
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Жаль что американцев не предупредили... а то они бы точно передумали
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США перестанут вмешиваться в дела других стран и свергать режимы в случае победы на президентских выборах кандидата-республиканца Дональда Трампа. Об этом он заявил, выступая на митинге его сторонников в Сельме (Северная Каролина).
«Мы будем применять военную силу только в тех случаях, когда это жизненно необходимо для национальной безопасности США. Мы прекратим попытки заниматься построением демократии (за пределами США) и свергать режимы, а также вовлекаться в ситуации, в которые мы не имеем никакого права вмешиваться», - сказал он.
Напомним, что Трамп и ранее неоднократно заявлял, что США следует отказаться от традиционной роли мирового жандарма.
«Я хочу помогать всем нашим союзникам, - говорил он в ходе теледебатов со своим оппонентом Хиллари Клинтон, - но мы теряем миллиарды и миллиарды долларов. Мы не можем быть полицейским для всего мира. Мы не можем защищать страны по всему миру, которые не вносят нам средства за то, что мы их защищаем».
Трамп, а ты юморист, пля...
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так може заплатили або він авансом допоміг, потім розрахуються, бізнес.
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Если рухнет мировая система, они потеряют больше! Так что быть "полицейскими для всего мира" явно дешевле, видимо это ему и объяснили в первые месяцы президентства.
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лет 5 назад даже расейские хенералы с учёными степенями , серьёзно доказывали что без единой полицейской силы в мире наступит хаос..А росия не потянет ношу жандарма планеты..
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"Если драка неизбежна - бить надо первым. Этому учит Вашингтонгская подворотня" - Дональд Трамп.
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Дональд, вы будете мочить Путина в сортире? Нет, )(уйло там будет жить!
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подивіться на третю фото! на лице чоловіка що несе дитину! ..скільки там емоцій...
тяжко це все. добре що янкі роздуплились. нарешті.
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..."Уничтожено .... радары управления и ПВО". я ДУМАЮ - ВОТ С "РАДАРОВ" И НАЧАЛИ. А теперь, когда товарищи ослепли... "МИР ТРЕБУЕТ ПРОДОЛЖЕНИЯ БАНКЕТА". и ПРОДОЛЖЕНИЕ - БУДЕТ! А Асад - уже ПОКОЙНИК! однозначно...
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Каддафи просто растерзала толпа. За погибших детей и Асаду пора ответить
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сначала угрожают покрыть США радиоактивным пеплом в прайм тайм на федеральном канале, а потом говорят о каких-то там отношениях.
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администрация рейгана своей политикой развалила совок - администрация трампа развалит парашку)
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"Справка: На вооружении ВС Украины также после распада СССР состояли ракеты класса "Томагавк" - советский аналог Х-55. Однако эти ракеты снаряжались только ядерной боеголовкой, и их можно было применять только с тяжелых бомбардировщиков типа Ту-22, Ту-95, Ту-160. Поскольку Украина приняла решение отказаться от ядерного оружия, боеголовки Х-55 были переданы в Россию, а сами ракеты и авиационные комплексы для их применения были за американские деньги разрезаны на металл. Украина добровольно отказалась от высокоточного оружия, которое могло быть отличным средством сдерживания агрессора. Источник: http://censor.net.ua/r435358"

С@ка, слёзы наворачиваются когда читаю это...
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Все вірно і зло велике за це бере. А особливо за те , що "..за американські гроші" і під час правління Ющенка. Та не все так безнадійно . :
1. На базі Х-55 , про яку ви писали з КВВ ( КВО ) до 100 м була розроблена Х-555 з КВВ не більше 7 м. БЧ Х-555 - звичайна масою, близько, півтони. Дальність - скажімо так, за 2000 км
2. Х-55 розроблялася в КБ "Радуга" (м. Дубна). Правда, розробкою це було важко назвати - препарували вкраденого " Томагавка", а потім скопіювали на власних комплектуючих.
ХАЗ (Харківський авіазавод) поставив її на серійне виробництво, після чого документацію передали в РФ, здається, в Смоленськ.
3. Нагадаю , принагідно, що найкращою ракетою в РВСН була і залишається Р-36 М2 (Воєвода, Сатана). Складність виготовлення останньої в порівнянні з КР (крилатою ракетою) - на декілька порядків вища.(наприклад, як - самоката і Мерседеса). Тому не дивно , що дуже швидко КБ"Південне" в ініціативному порядку розробило КР "Коршун". При цьому ця КР може бути запущена як із наземної ПУ, так і з ПУ морського та авіабазування. Можна пригадати грудневу істерію косорилих з приводу пусків українських ракет. Правда показали пуски лише ракет ПВО, але не все ж можна показувати....
4. Всі складові для ціє ракети :
- двигун (НПО Прогрес)
- система наведення м. Харків (декілька підпрємств).
виробляються "на Вкраїні милій".
Покриття - вся європейська частина КОСОРИЛІЇ. Недруги РФ кажуть , що вдосконалений двигун зможе нести цю ракету на відстань вдвічі більшу. А там дивись і "Дніпро " знову в САТАНУ переробимо, може й 10 спец БЧ для неї знайдемо... Час покаже . Тепер він у нас є.
P.S. Хоча американська високоточна зброя нам би теж знадобилася, хоча б, як підтвердження того , що "заграниця нам допоможе ,завжди:
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"Украина добровольно отказалась от высокоточного оружия, которое могло быть отличным средством сдерживания агрессора." Этим все сказано. У Украины никогда не было и нет власти, думающей украинскими интересами.
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А надо было в 1991 году Черновола выбирать, а в мае 2014 Яроша! Забздели---всех касается! Ещё членин как то сказал---шаг вперёд, два назад. Это про нас. К сожалению.
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Голосували ЗА Чорновола, не треба за всіх казати))
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А когда мой отец узнал что я голосовал за Чорновола, обозвал бандеровцем, вот так. Совок одним словом.
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в 1999м Черновола и убили кацапские собаки , руське твари ,потому что был шанс для Украины.....
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НАТО это и есть США. Все остальные просто нахлебники или обслуживающий персонал.
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Всеобщая поддержка Трампа лидерами Европы да продолжит "начало славных дел"! Мало Жирик шампанского выпил, жиденько Госдура аплодировала... Ожидаем от Захаровой заявления о фейковом обстреле космической базы РФ в Сирии...
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Да!В общем ипут кремлёвского карлика жёстко и без вазелина.И на гибридного урода шашёлся с левой резбой...
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Ну вот еще один позор для хваленных С 400. Томогавки семидесятых прошли через высокоскрепный Триумв как горячий нож через масло.
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Я була у 7-му класі (1966рік), коли мій батько, простий селянин з 4-ма класами польської школи, запевняв, що СеРеСеР розвалиться, бо "кожен має знати, хто він є і ким закований". Росію також невдовзі розвалять. Слава Україні!
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Ватоголовые видно плохо знали, что к власти пришли республиканцы... Все военные конфликты США начинались при них или переходили в горячую фазу, т.к. они сторонники силы. Демократы же сторонники экономических методов... Они друг друга компенсируют, сменяясь во власти, но цель у них одна. А ватники рвали пердаки, Трамп - наш президент... Дальше будет...
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За вот такие сатанинские деяния против ДЕТЕЙ! и человечества Мир обязан объявить параше войну и персональную охоту за головой срутина.
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Давно пора было долбонуть по Асаду. Слишком долго ждали-много людей погибло от бомбежек. Асаду с вещами на выход, Пуйлу приготовиться.
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если москали и задницу свою также надежно прикрывают как прикрыли небо Сирии, то тогда понятно почему монах Филофей их в мужеложцы определил в те времена, когда им их лозунг про москву третий рейх, четвертому не бывать сформулировал...
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Какой-то геббельсовский душок у публикации. Взвешеннее надо быть, взвешеннее. Уходом Асада даже не повеяло.
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Задача ставилась лишь одна - чтобы хуйло обосралось... Задача выполнена успешно.
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США вступили в войну против режима Асада – союзника Путина. НАТО поддержало США - Цензор.НЕТ 8158
Вот теперь представте ситуацию, что вы оператор не имеющего аналогов в мире , супер современного комплекса С-400, способного уничтожить любые цели на большом расстоянии, и вот поступает сигнал от противника, что через 2 часа вас будут атаковать ракетами томагавк(выпуска 80х годов прошлого века), и тут вся эта доблесная пянь срывается с места и бежит далеко в пустыню, с обосраными от ужаса попами. В этом и есть вся суть хваленой кацапской храбрости, в этом и есть вся суть расейской понтовой мощи. Весь позор этой истории заключается в том что противник даже не посчитал нужным держать свои намерения в секрете, заранее зная с каким ничтожным гамном он имеет дело. Для кацапов все это конечно же шок. они действительно верили своей пропаганде, что все их боятся Вывод: в очередной раз констатируем, вся российская военная мощь - это раздутый мыльный пузырь, и не более. Кроме как бездарно гробить своих солдат и хоронить их под видом хирургических отходов, "россия-матушка" мало на что способна.
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Кацапы в пустыни наверно материал на целого петуха накакали. 😀
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Надристали на целую птицефабрику)))))))))))))))
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Ну не треба вже так про цих убогих. КР можна збити ЛИШЕ під час пуску впродовж декількох секунд приумові що ви знаєте коли і звідкіля цей пуск буде здійснено . Бо тільки там вона може бути досяжна для С400, 500,...900 і т.д.. Далі вдосконалена КР летить на висоті декількох метрів з огинанням рельєфу. І зафіксована вона може бути,та й то цілком випадково, з космосу доплерівським радаром або... випадковим спостерігачем. Так що все це був расцейський боян.
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Дуже коректне бомбування. За дві години Америка попередила Путіна. Тож жоден літак і жодна людина не постраждали. Думаю самі ракети коштували більше, ніж шкода, яку ці ракети завдали Асаду.
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Навряд чи. Були знищені склади боєприпасів, радари, сховища... і 6-ро бійців , напевне із охорони і оборони аеродрому.
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Чим закінчуються понтові виїбоси. Хуйлу на замєтку.

США вступили в войну против режима Асада – союзника Путина. НАТО поддержало США - Цензор.НЕТ 5788
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"в 2016-м там базировалась авиагруппа Воздушно-космических сил РФ" ....бля ,типа звёздные войны прям )))) ещё бы назвали род войск - подводно-конная авиация имени чапаева ))) дыбилы , а что с них взять)))
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Справка: На вооружении ВС Украины также после распада СССР состояли ракеты класса "Томагавк" - советский аналог Х-55. Однако эти ракеты снаряжались только ядерной боеголовкой, и их можно было применять только с тяжелых бомбардировщиков типа Ту-22, Ту-95, Ту-160. Поскольку Украина приняла решение отказаться от ядерного оружия, боеголовки Х-55 были переданы в Россию, а сами ракеты и авиационные комплексы для их применения были за американские деньги разрезаны на металл. Украина добровольно отказалась от высокоточного оружия, которое могло быть отличным средством сдерживания агрессора.
Уточню. В конце 1999 г. 575 крылатых ракет воздушного базирования Х-55 и Х-55СМ в счет долгов за газ были доставлены из Украины в Россию.
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Тупой бульбаш, все "советские аналоги" - это хлам, который на практике даже близко не подходил под характеристики вооружения США
ПЗРК Стрела и Игла тоже якобы аналог Стингера, только на деле мусор способный сбивать лишь низколетящие цели на незначительной скорости (и то 30% зарядов летят не туда)
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Любой "хлам" гораздо лучше, чем ничего. Это Вам подтвердят добровольцы, которые в апреле-мае 2014г. шли против вооружённых роSSиян с парой охотничьих ружей. Далее. "Бульбаш" - это колониальная кличка, которую используют против моего народа роSSияне. Такая же, как и "хохол" против Вашего народа.
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Ярослав - не треба так категорично і образливо , тим більше вочевидь, ви-не в темі.
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Раньше надо было. Столько людей и деток можно было спасти.
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Я бы на месте украинцев не радовался. Понятно ведь, что если Путену дать пенделя в Сирии - он возьмет реванш в Украине.
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Или таки порадоваться? Две мирные половинки страны лучше, чем воюющая страна, нет?
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Ему и тут пенделя дадут )
достал он всех и везде....
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кацапня шокирована хирургической точностью удара: http://argumentua.com/reportazh/razbor-raketnogo-udara-tomagavkami-chto-imenno-unichtozhili-ssha-na-aviabaze-asada
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"Цезор", пожалуйста не пишите БРЕД. С Ту-22, Ту-22м2, Ту-22М3 применялись ракеты Х -22 (на компонентах ракетного топлива "самин", "меланж", двигатель ЖРД).
Ту-160, Ту-95 МС могли применять КР Х-55 (двигатель ТРД). На Х-22 ставилась как БЧ с ЯБ так и обычный фугас массой 960 кг.
Справка: На вооружении ВС Украины также после распада СССР состояли ракеты класса "Томагавк" - советский аналог Х-55. Однако эти ракеты снаряжались только ядерной боеголовкой, и их можно было применять только с тяжелых бомбардировщиков типа Ту-22, Ту-95, Ту-160. Поскольку Украина приняла решение отказаться от ядерного оружия,Источник:http://censor.net.ua/r435358


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Даже в стратегических ракетах среднего радиуса действия кроме ядерных зарядов были в наличии и боеголовки с обычным ВВ. Утверждение о применимости только ядерных боеголовок для Х-55 смахивает на некомпетентность, вроде того как наш первый президент путает плутоний со стронцием, защищая свою задницу по вопросу передачи ядерного оружия кацапам. И такие "спецы" нами управляют и принимают важные решения.
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Як би вам по-простіше пояснити. Справа в тому , що КВВ Х-55 було близько 100 м . Для Спец БЧ потужністю 122 Кт це несуттєво тому що радіус руйнування (вщент) приблизно ті ж 100м. Але якщо ви з таким промахом підірвите звичайну 0.5 т БЧ (тротил-гексокенову суміш) , то, скоріш за все, цілі і в прямому і в переносному сенсі не досягните. Тому й була розроблена Х-555 пвдвищеної точності наведення.
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мадам командир корабля посадившая на жопу срассийское пво в Сирии.США вступили в войну против режима Асада – союзника Путина. НАТО поддержало США - Цензор.НЕТ 3510
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Кто-то бегает по-кругу
по Кремлевской по стене -
Ах..
Вофка путин с перепугу,
с Томагавками в спине!
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ХОЛМС, А МОЖНО ЛИ ТАК ПРИКОНЧИТЬ РОССИИЮ !?
ЭТО ЭЛЕМЕНТАРНО, ВАТСОН !)
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Трамп пиритьор с китайским главой и палучил паддержку гнабить путьку дакрайу - а вмести с путлерам и фсьу иво арбиту.
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Не ну настаёт таки для ВВХ эра Рыжего ирландского одностатевого секса??? Не???
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Х-55/65 такий самий аналох BGM-109, як димоход Кузя авіаносцю типа Німіц
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Це так , але стріляля і ,навіть , попадала....
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Хоча ,"чисто по-пацанськи" пуйло мало б відповісти, скоріш за все у своєму стилі- асимметрично...Наприклад , ..перд..нути в калюжу.
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Цензор.НЕТРезонансЗа рубежомСША ВСТУПИЛИ В ВОЙНУ ПРОТИВ РЕЖИМА АСАДА – СОЮЗНИКА ПУТИНА. НАТО ПОДДЕРЖАЛО США
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