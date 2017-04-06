 ДЕПУТАТЫ ОБ ОСТАВКЕ ГОНТАРЕВОЙ: ЧЕМОДАНЫ, КАНАРЫ И СУД. КТО СЛЕДУЮЩИЙ?

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Сегодняшнее утро для руководителя Нацбанка Валерии Гонтаревой началось с не совсем приятного сюрприза – к ней "в гости" приехали активистки "Национального корпуса". Оставили "автограф" - на заборе нарисовали свинью с российским флагом, значок доллара и дописали: "Воровка", "Убийца". Дождавшись хозяйку особняка, "зажали" ее возле машины и потребовали уйти в отставку. Гонтарева подтвердила, что написала заявление на увольнение и постаралась как можно быстрее "покинуть поле боя".
"НАДЕЮСЬ, ГОНТАРЕВА НЕ ПЕРЕДУМАЕТ"
"Национальный корпус" не впервые требовал отставки Гонтаревой – активисты достаточно часто блокировали банки, проводили акции протеста, на одной из которых предложили ей просто уйти на пенсию.
- В подобных ситуациях не срабатывает только один фактор. Обычно к результату приводит комплекс мер, - объясняет мне представитель "Национального корпуса", нардеп из "Блока Петра Порошенко" Олег Петренко. – Да, возможно, то, что наши девушки-активистки потребовали от нее уйти в отставку, стало последней каплей. Надеюсь, она не передумает (улыбается. – О.М.). Но, думаю, у нее нет других вариантов – надо как можно быстрее уволиться и уехать из Украины. Потому что привлечение ее к ответственности – вопрос времени.
Правда, в пропрезидентской фракции не сильно переживали по поводу возможной смены руководства центрального банка. Ее члены комментировали тему без особого энтузиазма.
- Я в понедельник спрашивал Президента по этому поводу, он сказал, что заявления об отставке нет. Но, повторюсь, это было в понедельник, - говорит заместитель главы фракции БПП Алексей Гончаренко. - Сегодня наши депутаты вообще не обсуждали эту тему. Знаете, вот эта вся эпопея: "Ухожу – не ухожу" уже несколько затягивается. Хотелось бы ясности. Если хочет уйти – пусть скажет. Если она напишет заявление, лично я готов проголосовать за ее отставку.
Действительно, последнее время в БПП обсуждения происходят исключительно на фракциях. Партийный час больше "не работает".
- В этом чате уже не обсуждают практически ничего, потому что идут постоянные "сливы" в прессу. Как только кто-то что-то напишет – через 20 минут в интернете появляется скрин, - делится новостями один из "БППшников". – Теперь чат ни о чем: поздравления с днем рождения и формальные объявления секретариата. Поэтому, что там с Нацбанком, не ясно.
"Народный фронт" тоже не особо проникся судьбой главы НБУ.
- Если появится такое представление (об отставке. – О.М.), на фракции рассмотрим и примем решение, - коротко прокомментировал руководитель фракции НФ Максим Бурбак.
Складывается впечатление, что "фронтовики" заняты другими вопросами – им не до ротаций в Нацбанке.
- Понятно, что если внесут в зал, отставку поддержим, - рассказывает один из представителей фракции. – Но что дальше – у нас пока никто не знает. Пусть у Президента разбираются – их головная боль.
Похоже, и в "Самопомочи" придерживаются такой политики.
- Неважно, какая фамилия у главы Национального банка, - заверяет лидер фракции Олег Березюк. – Мы считаем, что НАБУ должно немедленно открыть производство относительно всех руководителей НБУ за последние 10 лет. Почему? Потому что схемы рефинансирования банков, доведения их до банкротства, перекладывания ответственности на государственный бюджет появились не вчера, а много лет назад. Каждый глава Нацбанка был обычным вассалом олигархов, который был обязан выполнять, что скажут. То же касается и последнего руководителя. То, что Гонтарева собралась уйти, думаю, это она так проявляет волю быть свободной. Ее ли это выбор – уже другой вопрос. Если она хочет уволиться, мы проголосуем. Зачем держать человека?!
- Кого видите на ее месте? – интересуюсь.
- Это должна быть сильная и независимая личность. Вот в чем проблема наших так называемых независимых агентств, как то НАБУ и НКРЭКУ? По старой привычке они все принадлежат высшим должностным лицам страны, которые ими руководят, как "дышлом". Так быть не должно.
"НА БАНКОВОЙ ШПЕКА И ЛАВРЕНЧУКА СЧИТАЮТ НЕПРОХОДНЫМИ"
Как известно, свято место пусто не бывает, поэтому в кулуарах уже звучат фамилии возможных кандидатов на кресло главы Нацбанка.
- Сама Гонтарева вместо себя предлагает Романа Шпека (глава совета Национальной ассоциации банков Украины. – О.М.) или Владимира Лавренчука (глава правления "Райффайзен банка Аваль". – О.М.), но на Банковой из считают непроходными, - пересказывает один из внефракционных депутатов. – Ключевая причина – недостаток личной преданности Президенту и его окружению. В АП готовят свой список – более реальных. Рассматривают комфортных Богдана Данилишина (глава совета НБУ. – О.М.) и Александра Гриценко (глава правления "Укрэксимбанка". - О.М.). Первый "на крючке" из-за уголовного дела. У второго есть опыт работы в бизнес-схемах Порошенко. Больше, конечно, склоняются к этому варианту.
Депутат из "Батькивщины" Игорь Луценко тоже предполагает, что Президент может внести в сессионный зал кандидатуру Гриценко:
- Гонтарева требует, чтобы был такой преемник, который прикроет ее "хвосты". Например, продолжит поддержку вроде как правильность линии по закрытию 14 банков, которые в судебном порядке признаны незаконно-закрытыми. Посчитали, что государству из-за этого 19 миллиардов убытков. Кто-то должен это прикрывать. Как только мы досудимся до конца, тогда у Юрия Витальевича Луценко будут все основания надеть на Гонтареву наручники. А Порошенко на должности руководителя Национального банка нужен управляемых человек, который, как Гонтарева, будет выполнять его указания. Фамилия Гриценко прозвучала еще полгода назад. Вот он – один из наиболее вероятных кандидатов. Потому что он - 100 процентов "порошенковский" кадр и лоялен к Гонтаревой. А если предложат Шпека – я выйду первым и спрошу: Как можно во время войны брать на такую должность российского банкира?! Я сомневаюсь, что они сделают такой шаг.
- А Владимир Стельмах не хочет вернуться? – интересуюсь. (Луценко – его пасынок. – О.М.).
- Нужно его спрашивать. Я не знаю. Кстати, "Батькивщина" в свое время предлагала его вместо Гонтаревой. Если бы прислушались, тогда сегодня такого бардака не было бы.
"ГОНТАРЕВА СЛОМАЛАСЬ, КОГДА ЕЙ ПРИНЕСЛИ ГРОБ"
Есть среди парламентариев и те, кого связывают с Гонтаревой особо "теплые" отношения. К примеру, лидер Радикальной партии Олег Ляшко более двух лет жестко "троллил" руководителя НБУ – забрасывал ее "долларами", когда та выступала с парламентской трибуны, публично обзывал и утраивал скандалы. Спрашиваю, будут ли продолжать требовать привлечения ее к уголовной ответственности.
- Да, мы настаиваем на том, что эта дама должна ответить. За то, что они сделали – пожизненное.
- Некоторые ваши коллеги говорят, она хочет уехать, - говорю.
- Знаю, - кивает. - Мы их из-под земли достанем. Нужно учиться у Израиля – они до 1970-х годов ловили нацистских преступников. Вот я буду действовать точно так же. Гонтарева выедет куда-то на Канары, я подошлю к ней молодого кавалера - напоим, обкрутим, в самолет в багажное отделение загрузим, вернем назад в Украину и доставим в суд.
Правда, Гонтарева в суде уже была. В прошлом году, к примеру, судилась со "свободовцем" Михаилом Головко.
- Она подала на меня в суд, заявив, что мое выступление о ее причастности к ликвидации банка "Крещатик" - это клевета и ложь. Дело рассматривали в Тернопольском районном суде, который отклонил претензии. После было апелляционное заявление. Апелляцию я тоже выиграл. Судьи установили, что я, как депутат, имею право на донесение своего мнения. Подавали ли они кассацию – не знаю.
- Лично с ней общались?
- Раньше да, когда она только возглавила Нацбанк – как в сессионном зале, так и на комитете. Последние полтора года – нет. Но я и тогда видел, что человек совсем неадекватно воспринимает действительность, не реагирует на предложения депутатов. Меня просто поражали ее действия, когда она начала системно уничтожать украинские банки, чем экономике страны нанесли огромный вред. Гонтарева должна за это ответить.
Двое внефракционных депутатов спускаются в буфет. По дороге тоже обсуждают главу Нацбанка.
- Она сломалась, когда ей принесли гроб, - делится своими предположениями один из них. – Но лично я подобные методы не очень понимаю. С такими вещами аккуратнее надо быть.
Ольга Москалюк, "Цензор.НЕТ"
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вот благодаря этой афёре и имеем сегодня нынешний курс нищету и сдохшую экономику.
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"Эрхард - первый в мире либеральный реформатор нового типа. Ему пришлось работать в условиях, когда государственное вмешательство в экономику стало реальностью.
Он понимал, что в условиях значительного влияния социалистических идей не обойтись без использования широких мер по социальной защите населения и без применения этатистской риторики. Но важным для Эрхарда было сохранение хозяйственной свободы и финансовой стабильности. Централизм и инфляция являлись его главными врагами. Эрхард стремился минимизировать проявления этатизма, но не бороться с той силой, которую разумнее было поставить на свою сторону. В этом состояла суть стратегии, получившей название «социальное рыночное хозяйство». Упор в нём делался на «рыночное», а отнюдь не на социальное обеспечение. Эрхард всегда стремился разъяснять народу специфику проводимого им курса вместо того, чтобы заниматься столь популярной в XX веке демагогией. «Я готов, - отмечал он, - уговаривать каждого отдельного германского гражданина до тех пор, пока он не устыдится, что не поддерживает усилия, направляемые на поддержание устойчивости валюты».
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І ще , що це за риторика така : " Треба негайно їхати з країни ! " А чому "Національний корпус не вимагає її арешту , або підписки про невиїзд ?
Не подумайте довіряти , цим Порошенковим холуям - "НАЦИОНАЛЬНОМУ КОРПУСУ " , з нас уже досить проплаченого майдану ! Це старі вовки в нових овечих шкурах !
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В любом случае сместить человека с должности очень просто. А вот найти грамотного, квалифицированного и независимого специалиста, притом умеющего подобрать себе работоспособную команду, - дело архисложное. Специалистов, способных возглавить Центробанк большой страны, находящейся в тяжелых экономических и политических условиях, по всей Европе считанное число. И притом чрезвычайно важно, чтобы глава Нацбанка жестко проводил именно свою собственную профессиональную политику, не оглядываясь ни на Правительство, ни на Президента!
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