РЕЖИССЕРЫ-ПОСТАНОВЩИКИ
На этой неделе в России непростительно мало уличали Украину в нашумевшем подрыве питерской подземки - возможно, потому, что все лежало слишком уж на поверхности, а бдительная Мария Захарова, которой, казалось бы, сам бог велел, неожиданно засмотрелась на огромную грудь однополой соратницы.
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С тех пор как спикер МИД РФ Мария Захарова беззаботно размахивала сытыми ляжками на свадебной фотосессии в Нью-Йорке, немало боярышника утекло. Мария повзрослела, профессионально занялась литроболом, сексуально подсохла, научилась танцевать за пределами стола и следить за модными трендами, одним из которых на этой неделе неожиданно оказались женские сиськи главного редактора "Раша Тудэй" Маргариты Симоньян, метко охарактеризованные Машей как "две бесстыжие огромные харизмы".
Что такого огромного Захарова увидела в "харизмах" своей смуглой соратницы по гибридному вещанию, не суть важно (у самой Захаровой, например, харизматичный нос, ну и что), - другой вопрос, гоже ли такому целомудренному и высокоморальному созданию, как директор информационного департамента внешнеполитического ведомства православной России, откровенно заглядываться на однополые прелести подруги даже с учетом количества выпитого? Одно дело, когда Маша видит на грязном вонючем фургоне надпись по-английски "Я люблю тебя сука" и тут же, заливаясь пьяными слезами, размещает соответствующее фото в фейсбуке, уверяя читателей, что у нее завелся тайный поклонник, - и совсем другое, когда уже сама Маша начинает бесстыдно, но уверенно совращать женщину - официальное лицо, несущее миру великую русскую идею.
Рано бить тревогу. На самом деле, Маша тут практически не при делах, тренд пошел с самой Чечни, когда пронесся слух, будто бы в передовой республике начался массовый движняк небритых лиц нетрадиционной ориентации, и столько их там оказалось, что Рамзан чуть со стыда не сгорел, а некоторых даже поубивал. После этого модный флешмоб переместился в Москву, где его подхватил непосредственный начальник Марии - министр иностранных дел Сергей Лавров, который прямо заявил, что его хочет сам глава Госдепа США Рекс Тиллерсон.
Новость шокирующая, но в принципе объяснимая: Тиллерсон - старый техасский ковбой, а какой ковбой не испытывает слабость к печальным лошадям. Тем не менее, Лавров ему отказал. Тиллерсон заявил: "С Россией можно танцевать и даже что-то с этого получить, но с Сергеем Лавровым точно не потанцуешь, потому что ему запрещено танцевать", сорвав аплодисменты и гнусное улюлюканье агрессивного блока НАТО. Лавров жестко ответил: "Мне мама тоже запрещала с мальчиками танцевать".
Блестящий каминг-аут позволил министру иностранных дел России послать американским партнерам несколько важнейших внешнеполитических месседжей. Во-первых, Лавров дал понять, что, несмотря на полное отсутствие воображения, за ведро овса его не купишь. Во-вторых, намекнул, что за два можно пробовать: в конце концов, ведь не просто так мама запрещала Сереже танцевать с мальчиками-хулиганами, тем более в российских СМИ намекнули, что Лавров по молодости практиковал танго, и этот вкус шампанским было, очевидно, не перебить.
Известно, что подростковый поиск сексуальной идентичности в агрессивной среде в последнее время приносит режиссерам "Оскаров", и почему бы России в таком случае не получить снятие санкций, а то даже и встречу Путина с Трампом? В конце концов, у Владимира Владимировича в детстве тоже была травма, и явно не традиционная, а если вдруг друг Дональд никогда не слышал смутные истории про зрелого трудовика, пассатижи и деревянный чопик, то вот ему другая история про Путина - на этот раз накрашенного под женщину в самом что ни на есть зрелом возрасте. При этом Владимир Владимирович оказался напомажен так сильно, что министерство юстиции РФ усмотрело в этом признаки сексуального экстремизма; сам же Путин, в свою очередь, красноречиво отмолчался.
Пытаясь подцепить друга Дональда на второй эротический крючок, Владимир Владимирович, конечно же, не рассчитывал, что он окажется намного эффективнее первого, поэтому в Санкт-Петербурге для пущей верности взорвалось метро, да еще и два раза. Потом, правда, выяснилось, что вторая бомба не сработала, и ее героически обезвредил одной левой совершенно случайно сновавший мимо туда-сюда боевой подрывник Росгвардии, который, по счастливому совпадению, в конце концов подошел проверить, какого хрена не взрывается этот гребаный огнетушитель. Впоследствии подрывника представили к государственной награде, хотя, по-хорошему, гнать его надо было со службы в три шеи без выходного отверстия, но, во-первых, пригодится еще, а во-вторых, в итоге все к лучшему получилось, потому что совершенно случайно приехавшему в Питер Владимиру Владимировичу не пришлось цветочки в два места возить - он и на одно явился с таким видом, будто его перед этим неделю уговаривали.
К счастью, Трампу и без того с лихвой хватило для того, чтобы наконец-то предаться запретной роскоши человеческого общения с Путиным - собственно, в данном случае, очевидно, было бы достаточно даже хорошей петарды, но кто бы тогда пришел на митинги против терроризма, которые через несколько дней спонтанно охватят всю бюджетную Россию и выбьют, наконец, из русских людей весь компот про Медведева, уточек и врагу не сдающийся гордый "Платон"? Зато после стольких жертв и сам Дмитрий Анатольевич вполне предсказуемо осмелел, и Дума окончательно отказалась расследовать уточку, ну и Трамп, опять же, погряз в сочувствии до такой степени, что для начала долгожданной "совместной борьбы с терроризмом" Владимиру Владимировичу оставалось максимум разбомбить Воронеж...
Увы, вдохновленный успехами старшего брата Асад тоже решил шарахнуть - ну, чтоб уже для верности, но немножко переборщил, и нежный росток проклюнувшейся дружбы на крови между Путиным и Трампом сгинул под слоем боевых пестицидов вместе с сирийскими детьми. Ради такого дела Мария Захарова, конечно, временно отвлеклась от огромных харизм женщины Симоньян и объявила видео о химической бомбардировке провинции Идлиб постановочным, а погибших детей - присыпанными солью, но удобный момент был уже упущен, и, похоже, надолго.
Осталось только пожалеть, что Следственный комитет не сообразил вовремя отработать совершенно очевидный для Жириновского "украинский след" в питерском метро - толку и то было бы больше, тем более что уже на следующий день после взрыва в тамошней бане поскользнулся на кафельной плитке и разбил себе башку о тазик героический сенатор Тюльпанов, голосовавший за использование российский армии на территории Украины. Совпадение? Надо было раньше думать. С другой стороны, Владимир Владимирович уже успел намекнуть, что он, собственно, только разминается. Дальнейшие взрывы Россия будет расследовать, используя куда более творческий подход.
Василий Рыбников, "Цензор.НЕТ"
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ТОКА Я ДУМАЛ...ПО ВЫХОДНЫМ...ОНА СПУСКАЕТСЯ В ПОДВАЛЫ ЛУБЯНКИ И ВЕДЁТ ТАМ "ДОПРОС С ПРИСТРАСТИЕМ"......МУЖИКОВ......И ...даже БАБ!....
А ВООБЩЕ, ЖИЗНЬ ВСЁ ЧАЩЕ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ТЕОРИЯ ЛОМБРОЗО ...., с...ка, ВЕЩЬ НЕОСПОРИМАЯ....
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Шедеврально! Аплодисменты стоя!
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Репост:
Iren T
день назад
Я думаю великие русские дипломаты на том свете плачут, когда Маша открывает рот. Все таки мир впал в ничтожность и деградация Министерств иностранных дел произошла не только в США и Европе , но и у нас. Еще 30 лет назад Захарова с ее лексиконом даже полы в МИДе бы не мыла.
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Тигран Хзмалян: Вместо гипотез предлагаю тексты А.Д.Сахарова и С.И.Григорьянца о теракте в Москве в 1977 г.
http://kasp.3s3s.ru/material.php?id=58E37D2935B68
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зима ведь кончилась, пока мане и сполоснуть
некоторые места....
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От харизмы в небе радуга проснется!
Поделись харизмою своей -
И она к тебе не раз еще вернется!
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Каждый день чего-то перданёт...
У неё учитель это -Лошадь!
С нею он боярышник и пьёт!!!
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Так кто же доведет-таки человечество до прогресса,--
Публичный Мос-сад иль непубличная OdeSSA?..
При том не икслючаю,что в финальной сцене
Нам вынесут совместно приговор,
С одной стороны-- Отто Скорценни,
С другой стороны--Осип Шор.
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https://www.youtube.com/watch?v=bsJkISEfIR8
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40% всех ресурсов Земли; 2% населения Земли, 1,5% от мировой экономики.
Из них: не имеют отопления - 22 млн.чел.
Не имеют водоснабжения - 29 млн.чел.
Не имеют канализации - 35 млн.чел.
Не имеют горячего водоснабжения - 47 млн.чел.
Не имеют природного газа - 65 млн.чел.
Не имеют доступа в интернет - 78 млн.чел.
Не имеют личного автотранспорта - 90 млн.чел.
И живут за чертой бедности - 30 млн. чел.
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абсолютно верно. рашка-говняшка сейчас - это ближе к 1/9 земной суши.
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она смеялась так что кони
в конюшне перестали ржать
стояли молча только старший
сказал сквозь зубы ахуеть
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Никто и никогда в истории человечества, не давал ограбить себя на такую космическую сумму. Ни один народ, ни одно население, ни одно стадо, никогда не лобзало ботинки грабителя с таким самозабвенным остервенением. Никому не приходило в голову идти на смерть лишь для того, чтобы грабителю было еще удобнее грабить их же.
Когда все это свершится, все учебники истории, всех стран и времен, введут главу о России Путина. Тут они опишут механизмы разрушения экономики, государства, общественного сознания и даже психики населения целой крупной страны.
Россия станет образцом победившей клептократии, которая удерживая власть, пускается во все известные преступления, включая военные.
При этом, оно делает подельником все свое население, которое становится изгоем, на десятки лет заклеймленным позором животного, безмозглого стада, взрастившего такую отвратительную и кровавую дрянь. http://censoru.net/17882-zapah-konca-chast-2.html
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Браво, просто истерика....!!!!!
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