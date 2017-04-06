EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Взрыв в питерском метро Приговор генералу Назарову Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа
 Политика Украины
  13101  7
Все про:декларация (944) депутат (2862) Ирина Салий (9)

 НАДЕКЛАРУВАЛИ: ЯК ПОКРАЩУВАЛОСЯ ЖИТТЯ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ У 2016 РОЦІ

2016 рік для народних обранців не минув дарма. Деякі з них не тільки писали закони, а й отримували мільйонні дивіденди, поліпшували свої житлові умови чи виплачували борги.

Перший шок від е-декларацій українці пережили у жовтні-листопаді 2016 року. Вагони готівки, колекції антикваріату, ікони, мощі і навіть власний храм – народним депутатам вдалося здивувати виборців.

Станом на 1 квітня 2017 народні депутати подали нові декларації. Тепер у реєстрі НАЗК є декларації як 2015 року, так і 2016. А тому можна порівняти, як за рік змінилося життя конкретного народного обранця.

Для справедливості треба зауважити: життя покращилося не у всіх. Із середньою зарплатою депутата у 165 тис. грн на рік і приблизно такою ж сумою на виконання депутатських повноважень (відрядження, зустрічі з виборцями, тощо), - не розженешся.

Тому покращенням життя вже сьогодні нардепи, як правило, зобов’язані власному бізнесу, заощадженням або "допомозі залу"… Непоодинокі випадки, коли депутатам дарували значні грошові суми родичі або друзі чи випадала можливість пожити в чужій квартирі, покористуватись дорогим автомобілем.

БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА: МАТВІЄНКО БЕЗ ЦЕРКВИ, КВАРТИРИ ЗАГОРІЯ І ЛЕЩЕНКА


У 2016 Анатолій Матвієнко таки позбувся персональної церкви і пожертвував її громаді. Минулого року звістка, що нардеп має власний храм, нехай і в селі Бирлівка Вінницької області, нехай площею тільки 41 кв.м, наробила багато шуму. Ображений Матвієнко пояснював, що оформив церкву на себе, щоб вона не опинилась у власності Московського патріархату.

А загалом у 2016 році свої житлові умови поліпшила ціла низка членів БПП.

Депутат і бізнесмен Артур Палатний придбав будинок на 364 кв.м і дві земельні ділянки в Лісниках Київської області, скромно оцінивши нерухомість у 2 млн грн.

Власну квартиру в Києві площею 165 кв.м тепер має виходець із Закарпаття Валерій Пацкан. Роком раніше він декларував її як незавершене будівництво і вважався таким, що не має у Києві власного житла, у зв’язку з чим отримував компенсацію на оренду готельного номера (168 тис. грн на рік). Також у 2016 Пацкан придбав автомобіль Toyota Land Cruiser 200 за 2,3 млн грн – ця сума дорівнює сукупному доходу депутата. За минулий рік він отримав близько мільйона від продажу майна і ще взяв 1,3 млн грн кредиту в банку. Таким чином, Пацкан зміг купити авто, не чіпаючи своїх 300 тис. доларів заощаджень, сума яких другий рік поспіль залишається незмінною.


Також у 2016 році оформив у власність 6 квартир і 2 нежилих приміщення Гліб Загорій. Як власник фармацевтичної фірми "Дарниця" Загорій людина небідна, і таке придбання не викликало б інтересу, якби не передісторія цієї нерухомості. Річ у тому, що за місяць до того, як квартири перейшли у власність Загорія, вони належали скромній сільській жительці Світлані Риженко. Жінка працювала бухгалтером сімейного бізнесу нинішнього Генпрокурора Юрія Луценка, нерухомістю не користувалась, і її здавала в оренду фірма сина Луценка. Після публікації інтерв’ю з колишньою бухгалтеркою і світлин її простої хати апартаменти на Печерську швидко переписав на себе Загорій. Публіці нардеп розповів свою версію: квартири були куплені у 2009 році бухгалтером Луценка на позичені в нього гроші, жінка борг не повернула, а тому він забрав собі ці квартири.
У коментарі "Цензор.НЕТ" Гліб Загорій підтвердив інформацію про квартири і назвав Світлану Риженко давньою знайомою".
"З Риженко давно познайомили спільні знайомі. Нерухомість буду використати як пасивний дохід своїм дітям. Про співпрацю Риженко з іншими людьми мені нічого не відомо", - сказав Загорій.


Однак найбільший резонанс викликала квартира за 7,6 млн грн колишнього журналіста-розслідувача Сергія Лещенка, який формально залишається членом БПП. "Прихильники" екс-журналіста і депутата постаралися, щоб про квартиру стало відомо буквально наступного дня після договору купівлі-продажу. НАЗК заявило, що Лещенко отримав незаконну знижку від забудовника, а Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження. Колишньому борцю з корупцією довелося пояснювати громадськості і правоохоронним органам, за які гроші було придбано квартиру. Так, Лещенко стверджує, що гроші в сумі 3,8 млн грн йому позичила його колишній шеф і власниця "Української правди" Олена Притула. Тільки в березні 2017-го суд поставив крапку в цій історії, зобов’язавши ГПУ закрити "квартирну справу" Лещенка.

"НАРОДНИЙ ФРОНТ": БОРГИ КОТВІЦЬКОГО, ЧУЖІ КВАРТИРИ І АВТО

Ігор Котвіцький не єдиний мільйонер "Народного фронту", але найцікавіший. І йдеться не тільки про його газовий бізнес і зв'язок з Арсеном Аваковим. Чого варта тільки історія про те, як Котвіцький переказав 40 млн доларів офшору з Панами. Цей інцидент знайшов своє відображення у декларації депутата за 2015 рік. Як стверджував Котвіцький, з 2007 року за ним значився майже 1 млрд грн боргу перед жителем Сімферополя Нурманом Хаялієвим. І начебто саме на покриття цього боргу він перекачував гроші на Панаму. З декларації 2016 видно, що Котвіцькому вдалося зменшити свій борг до 11 млн доларів (297 млн грн).

Минулого року в мережі інтернет з’явились фото нардепа Антона Геращенка в районі елітної новобудови на Печерську. Автори публікації стверджували, що депутат переїхав у нову квартиру, але документальних підтверджень цьому не було. Після подачі декларації інтрига розвіялась: Геращенко повідомив, що справді користується квартирою на 189 кв.м, яку орендує його тесть. Вартість оренди не зазначається.

У коментарі "Цензор.НЕТ" Антон Геращенко не зізнався, скільки коштує оренда квартири.
"Все, що передбачено законом, указано в моїй електронній декларації", - відповів Геращенко.

Судячи з декларації, за минулий рік тесть і дружина Геращенка заробили від підприємницької діяльності 641 тис. грн, а сам нардеп – 143 тис. грн зарплати. В заощадженнях Антон Геращенко з дружиною мають 440 тис. грн і 40 тис. доларів, а тесть – 560 тис. грн і 58 тис. доларів.

З грудня 2016 орендувати квартиру площею 174 кв.м з видом на Софію Київську став також Андрій Іванчук з "Народного фронту". Іванчук багато років працював у бізнесі, донедавна мав заміський будинок в селі Іванковичі, під Києвом, записаний на дружину. Але через недавнє розлучення місце проживання прийшлось змінити.

Також звернув на себе увагу Ярослав Єдаков, який, живучи на депутатську зарплату і погашаючи два кредити, почав їздити на Toyota Camry 2016 року випуску. Ціна такого авто стартує від 25 тис. доларів. Офіційно його власницею є 61-річна мати нардепа.

"ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК": ПАЛАЦ НА ОСТРОВІ І ЗАМІСТЬ ХАТИ В "ДНР" КВАРТИРА В ІСПАНІЇ

Однак орендовані квартири і мамині машини членів "Народного фронту" блякнуть перед деклараціями "Опозиційного блоку". Ось де справжня розкіш!

Так, за підсумками 2016 року можна привітати з новосіллям Юлію Льовочкіну, яка добудувала і 30 грудня, під ялинку, ввела в експлуатацію будинок на острові в Козині. Загальна площа будинку з господарськимим будівлями та спорудами – 5897 кв.м, а вартість оцінено у 36 млн грн.

Як відомо, Юлія Льовочкіна має під Києвом приватний острів площею 3 га, який вона купила у 2014-му, після Євромайдану. Прокуратура подавала позов про повернення острова у власність держави. Але суд призначив експертизу, чи є острів островом, і справа з місця не зрушила.

Всього за 2016 рік Юлія Льовочкіна, крім зарплати і депутатських коштів, задекларувала 14 млн грн доходу, з яких 8 мільйонів позичені мамою.

Брат Юлії Льовочкіної, також народний депутат, Сергій Льовочкін придбав Mercedes - Benz 2016 року за 2,6 млн грн, що дорівнює сумі процентів, які він за рік отримав у банку "Кліринговий дім". Єдиною істотною статтею доходів Льовочкіна стали позичені матір’ю 5 млн грн, яких саме вистачило, щоб заплатити податки у 2016 році.

Решту своїх витрат Льовочкін, очевидно, покривав за рахунок заощаджень. Так, він задекларував благодійну допомогу у вигляді добрив (селітри аміачної) на суму 625 тис. грн для Києво-Печерської Лаври. А ще це один із небагатьох політиків, хто зізнався, скільки платить за особисту охорону - 1,6 млн грн.

Відомо, що українські політики всіх мастей небайдужі до закордонної нерухомості, особливо в країнах Євросоюзу. Депутати від "Опоблоку" - не виняток.

Так, дружина "опозиціонера" Володимира Гусака Юлія Ряховська купила квартиру в Іспанії площею 109 кв.м, а до квартири ще комору і паркомісце. У декларації стверджується, що на наші гроші це коштувало 5,8 млн грн.

Декларація Гусака дозволяє його родині робити такі покупки: нардеп має в заначці 1 млн доларів, 277 тисяч євро, а його дружина, котра працює в "Метінвест Холдингу" Ахметова, – 80 тис. доларів і 60 тис. євро.

Але увагу привертає інше. У тому ж таки 2016-му нардеп продав будинок в селі Доля у Волноваському районі Донецької області. Село з 2014 року перебуває під контролем самопроголошеної "Донецької народної республіки". Але це, очевидно, Гусаку не завадило. Будинок за майже 2,5 млн грн купила така собі Ольга Заленська.

Проте у 2016 році народні депутати думали не тільки про гроші чи політику, а й знаходили час на особисте життя.

Так, Нестор Шуфрич, який багато років холостякував, повідомив, що в нього з’явилась цивільна дружина – Катерина Майкова. Виконуючи норму закону, Шуфрич вніс у декларацію 4 квартири, 4 шуби і ювелірні прикраси своєї співмешканки. Ще у 2016-му Шуфрич заробив 4,8 млн грн від продажу нерухомості і отримав 3,9 млн грн в подарунок від батька.

"ВІДРОДЖЕННЯ": ХОМУТИННІК, ПОДАРУНОК ДЛЯ РОЗВАДОВСЬКОГО І ПІДРОБІТКИ ПИСАРЕНКА

Рекордсменом фракції "Відродження" став Віталій Хомутиннік, задекларувавши 84,5 млн грн річного доходу. Ще 82,7 млн грн задекларувала його дружина, з яких 61,7 млн грн – подаровані чоловіком.

2016 рік був продуктивним і для колишнього начальника податкової міліції і генерал-полковника Віктора Розвадовського. З декларацій, поданих у НАЗК, видно, що народний депутат активно шукав собі автомобіль, купував, а потім за місяць продавав, а також отримав подарунок.

Розвадовський задекларував 12,7 млн грн, подарованих йому Едуардом Лопатком, який був його помічником у парламенті 4 і 7 скликань. Цікаво, що цей же Лопатко виручив Розвадовського, коли той вирішив продати, куплений місяць тому Mercedes-Benz S63.

Інший член фракції "Відродження" Валерій Писаренко заробляв на оренді нерухомості і стягував через суд гроші зі своїх боржників. Так, Писаренко отримав понад 6 млн грн орендної плати від нардепа з "Народного фронту" Дениса Дзензерського, а також через суд стягнув 2,5 млн грн боргу з нардепа групи "Воля народу" Олександра Фельдмана.

"САМОПОМІЧ": НЕ БЕЗ МІЛЬЙОНЕРІВ

Фінансові показники депутатів "Самопомочі" помітно скромніші, аніж в їхніх колег з інших фракцій. Палаців і коштовних автомобілів знайти не вдалося. Тому просто назвемо тих, хто у фракції задекларував найбільше.

Йдеться передусім про депутата від "Самопомочі" Андрія Журжія, який у 2016-му заробив 26,5 млн грн від відчуження цінних паперів та корпоративних прав. Ці гроші він отримав від групи компаній "Інвестиційні партнери", яка надає консультаційні послуги і власником якої залишається нардеп Журжій. Він підтвердив "Цензор.НЕТ", що у 2016 році отримав 26,5 млн грн. "Це продаж частини компанії, що мені належить. Частку викупила сама компанія", - сказав Журжій в коментарі "Цензор.НЕТ".

Також високими доходами вирізняється декларація Вікторії Войціцької, в якої чоловік працює в українському офісі міжнародної юридичної компанії "Бейкер і Макензі Сі Ай Ес". У 2016 році від цієї фірми Геннадій Войціцький задекларував 10,8 млн грн доходу і 16 млн грн дивідендів. Також він придбав Mercedes-Benz GLS 350D 2016 року випуску за 2,5 млн грн.

Якщо порівнювати декларації Войціцької, то можна помітити, що зароблені її чоловіком у 2015 році 13,7 млн грн не перекочували у розділ про готівку чи банківські вклади. Очевидно, їх було інвестовано в компанію Duarte Investments Co з Маршалових островів, статутний фонд якої за останній рік збільшився. Єдиним власником компанії є Геннадій Войціцький.

Сама Вікторія Войціцька до обрання нардепом у 2014 році також працювала у приватних структурах, але ані заощаджень, ані інвестицій у бізнес в неї, судячи з декларації, немає.

"ВОЛЯ НАРОДУ": БОРГИ ФЕЛЬДМАНА, КАРТИНИ ДОВГОГО І КОВБАСА ПОПЛАВСЬКОГО

Шестизначною сумою у групі "Воля народу" здивувати важко. Тут мільйони в декларації має чи не кожен у фракції. Тому зосередимось лише на найцікавіших подіях депутатських гаманців.

Так, привертає увагу ділова активність Олександра Фельдмана. Він весь рік купував, продавав і віддавав борги, словом, крутився. Так, у 2016 нардеп задекларував придбання цінних паперів на 65 млн грн, дохід у 40 млн грн від продажу цінних паперів і 24,7 млн грн дивідендів. Разом з тим, не менше вражає список його боргів перед фізособами і банками. У 2016 Фельдман за рішенням суду виплатив 2,5 млн грн боргу нардепу з партії "Відродження" Валерію Писаренку. Та одним із найбільших кредиторів Фельдмана на суму 23,8 млн грн виявився екс-прокурор Харківської області Василь Синчук.

Криза чи інші обставини змусили любителя мистецтва Олеся Довгого у 2016 продати частину своєї картинної колекції. Покупцем з ціною 5,2 млн грн виступила "Галерея Тетяни Міронової". Робити повну інвентаризацію колекції нардепа не будемо. Але при швидкому порівнянні впадає в очі, що з декларації 2016, приміром, зникла картина Давида Датуна, одного із найдорожчих сучасних художників.

Ще у 2016 Довгий почав винаймати квартиру площею 413 кв.м в архітектора Сергія Бабушкіна, загалом витративши на оренду протягом року 1,7 млн грн. Можливо, це було пов’язано із сімейними обставинами: в кінці 2015-го Олесь Довгий повідомив про розлучення з дружиною.

Нардеп Михайло Поплавський, судячи з декларації, у 2016-му активно займався творчістю. Він видав три книги, зареєстрував торгові марки "Михайло Поплавський", ковбаса "Ректорська" і ковбаса "Професорська", оформив авторські права на низку аудіовізуальних творів і програм, серед яких " Euro Show Михайла Поплавського у Варшаві", "Вікно в Європу Михайла Поплавського", "Піар-проект "Співаючий ректор" як технологія" та ін.

Водночас Поплавський займався і більш рутинними справами: позичив 16 млн грн, але в кого - не уточнив. Також він продав квартиру в Києві площею 242 кв.м за ціною 9,8 млн грн і придбав нежиле приміщення в Угорщині площею 109 кв.м і вартістю 11 млн грн.

"БАТЬКІВЩИНА": СПАДОК КОЖЕМ’ЯКІНА І ЗЕМЛЯ ВЛАСЕНКА

Фракція "Батьківщина", переживаючи в політиці не найкращі часи, деклараціями здивувати також не змогла.

На фоні фракції великий дохід задекларував Андрій Кожемякін, чия дружина отримала спадщину вартістю 11,7 млн грн.

Також Сергій Власенко у 2016-му заробив 7,5 мільйони гривень від продажу землі зятю Юлії Тимошенко – Артуру Чечоткіну. Не корупція, а так – цікавий міжсобойчик. Йдеться про 0,25 га землі в селі Великі Дмитровичі в Київській області, на якому зять "леді Ю" зможе збудувати житловий будинок.

РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ: "МОСІЙЧУК ЗАДЕКЛАРУВАВ ЖІНКУ, А ЛОЗОВИЙ ВІДДАВ МОЩІ"

Декларація Ігоря Мосійчука змінилася після появи в ній дружини Владлени Карпенко, яка раніше була його помічницею в парламенті. З дружиною до декларації Мосійчука додалася орендована квартира, Hyundai Coupe 2006 року, а також заощадження в сумі 22 тис. доларів, 7600 євро, 420 тис. грн. Після одруження з Мосійчуком працювати в Раді перестала, задекларувавши в цьому році тільки 8 тис. грн зарплати. Жодного іншого місця роботи дружини в декларації Мосійчука не зазначено.

Однак справжньою зіркою і одним із найбагатших членів Радикальної партії є її лідер Олег Ляшко.

Ніколи не мавши бізнесу, Ляшко накопичив 730 тис. доларів, 70 тис. євро і 2,7 млн грн. Ще 30 тис. доларів, 20 тис. євро і 0,5 млн грн показала в декларації цивільна дружина нардепа Росіта Сайранен, яка, до речі, другий рік поспіль не повідомляє ані про своє місце роботи, ані про доходи.

Попри все, у 2016 Росіта придбала ділянку в Києві і вже через півроку на ній виріс дачний будинок на 296 кв.м.

Але справжній камінг-аут в Ляшка стався поза звітним періодом, у січні 2017 року, коли голова Радикальної партії за 15 мільйонів викупив будинок у Козині, котрий раніше орендував, як сам стверджував, за копійки.

Також зазначимо зміну в статках Андрія Лозового, який минулого року декларував мощі. Нардеп повідомив, що хрест-енколпіон із Святими мощами ХІІІ ст. йому більше не належить. Після першого е-декларування Лозовий пообіцяв, що подарує "сімейну реліквію" Свято-Федосіївському монастирю.

ПОЗАФРАКЦІЙНІ: ЧОЛОВІКИ-МІЛЬЙОНЕРИ І КВАРТИРА БЕРЕЗИ

Мільйонні доходи у 2016 році мали брати Олександр і Віктор Шевченки з Івано-Франківщини (пов’язані з гірськолижним курортом "Буковель", основними власниками якого є Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов), Костянтин Жеваго, Вячеслав Константіновський, власник мережі супермаркетів "Епіцентр" Олександр Герега, бізнесмен Сергій Тарута, Олександр Супруненко, брати Віктор, Павло та Іван Балоги.

У списку мільйонерів опинились також Ірина Геращенко і Вікторія Пташник через доходи своїх чоловіків-бізнесменів.

Минулого року покращення житлових умов трапилося в сім’ї Борислава Берези. Його дружина придбала квартиру в Києві площею 289 кв.м за 5 млн грн. За підсумками двох років можна стверджувати, що саме дружина забезпечує основний дохід у сім’ї нардепа. У 2015 Наталія Береза отримала 3 млн грн в подарунок, у 2016 – оформила в банку кредит майже на 4 мл грн. Відомо, що дружина Берези як підприємець за минулий рік заробила 1,4 млн грн.

Також нерухомість в столиці тепер має родина Павла Балоги. В жовтні 2016-го дочка нардепа оформила у власність будинок в Києві площею 425 кв.м.

***

Огляд депутатських декларацій показав, що далеко не кожну фракцію можна назвати клубом товстосумів, і в деяких депутати із шестизначними сумами становлять меншість. Депутати беруть кредити і живуть в орендованих квартирах. Декотрі справді багаті парламентарії конкретно цього року великих доходів не отримували і, очевидно, жили, так би мовити, з жирових запасів. Ймовірно, українських політиків теж іноді зачіпає криза.

Ірина Салій, "Цензор.НЕТ"
 перейти на форум
 
 
VEhrdlVXMU9SMEV3VEdwUmRtUkRkMGxPUTJnd1RFUlJkVGxETkRCTWEzWk1PVU13TUV4WVVYVjBRemN3VEVSU1owNURkekJaWWxGMVRrZFFaazVETURCTVdGRjJPVWRFTUZsTVVYTk9SME09
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
- Папа, а что такое "процесс е-декларирования"?
- А это сынок, когда последние, конченные бл#яди в стране, отчаянно корчат из себя целок!)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я так понял что расстрельный список готов. Это как раз те и есть , что разграбили страну полностью. Ну что? Где там патриоты? Где депутат Парасюк, со своей знаменитой ногой с "мозгами"? Где Семенченко- Гришин? Ну и где наконец то самые главные борцы, Ярош с Березой? Или я ошибся со списком Борцов? Это как раз те что и состоят в услужении "патриотов" из расстрельного списка?
Ну вот. Итог таков. Убрали одного вора януковоща, и заимели целую банду воров.
Весь депутатский состав и плюс ихние кукловоды. Замечательная революция!!! Окуеть не встать , результаты.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
автор сделал такой вывод что аж плакать захотелось, кажется автор уже почти готов написать "давайте все дружно скинемся и поможем нашим депутатам, а то они такие бедные живут в однокомнатных квартирах и в кредит"...

автор наверное работает помощником одного из депутатов?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
если им так плохо так какого хрена этих уродов оттуда не выгонишь упираются рогами
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
юное дарование , автор методик по честному отъёму денег у населения Украины, глава НКРЭКУ, Димон Вовк в 2015 надекларировал почти 500 тыс американских, вечнозелёных, а в 2016-м квартирку третью прикупил на 117 квадратов без указания стоимости . С такими да талантами засиделся в должности , пора в политику.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кияни щорічно сплачують Ахмєтову по 4-5 мільйярдів гривень за тепло та електрику свого власного "Київенерго".
Підпишіть вимогу до КМДА повернути все підприємство Місту.https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=5470
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТРезонансПолитика УкраиныНАДЕКЛАРУВАЛИ: ЯК ПОКРАЩУВАЛОСЯ ЖИТТЯ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ У 2016 РОЦІ
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти