 НАДЕКЛАРУВАЛИ: ЯК ПОКРАЩУВАЛОСЯ ЖИТТЯ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ У 2016 РОЦІ

Перший шок від е-декларацій українці пережили у жовтні-листопаді 2016 року. Вагони готівки, колекції антикваріату, ікони, мощі і навіть власний храм – народним депутатам вдалося здивувати виборців.Станом на 1 квітня 2017 народні депутати подали нові декларації. Тепер у реєстрі НАЗК є декларації як 2015 року, так і 2016. А тому можна порівняти, як за рік змінилося життя конкретного народного обранця.Для справедливості треба зауважити: життя покращилося не у всіх. Із середньою зарплатою депутата у 165 тис. грн на рік і приблизно такою ж сумою на виконання депутатських повноважень (відрядження, зустрічі з виборцями, тощо), - не розженешся.Тому покращенням життя вже сьогодні нардепи, як правило, зобов’язані власному бізнесу, заощадженням або "допомозі залу"… Непоодинокі випадки, коли депутатам дарували значні грошові суми родичі або друзі чи випадала можливість пожити в чужій квартирі, покористуватись дорогим автомобілем.

БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА: МАТВІЄНКО БЕЗ ЦЕРКВИ, КВАРТИРИ ЗАГОРІЯ І ЛЕЩЕНКА



У 2016таки позбувся персональної церкви і пожертвував її громаді . Минулого року звістка, що нардеп має власний храм, нехай і в селі Бирлівка Вінницької області, нехай площею тільки 41 кв.м, наробила багато шуму. Ображений Матвієнко пояснював, що оформив церкву на себе, щоб вона не опинилась у власності Московського патріархату.А загалом у 2016 році свої житлові умови поліпшила ціла низка членів БПП.Депутат і бізнесмен придбав будинок на 364 кв.м і дві земельні ділянки в Лісниках Київської області, скромно оцінивши нерухомість у 2 млн грн.Власну квартиру в Києві площею 165 кв.м тепер має виходець із Закарпаття. Роком раніше він декларував її як незавершене будівництво і вважався таким, що не має у Києві власного житла, у зв’язку з чим отримував компенсацію на оренду готельного номера (168 тис. грн на рік). Також у 2016 Пацкан придбав автомобіль Toyota Land Cruiser 200 за 2,3 млн грн – ця сума дорівнює сукупному доходу депутата. За минулий рік він отримав близько мільйона від продажу майна і ще взяв 1,3 млн грн кредиту в банку. Таким чином, Пацкан зміг купити авто, не чіпаючи своїх 300 тис. доларів заощаджень, сума яких другий рік поспіль залишається незмінною.Також у 2016 році оформив у власність 6 квартир і 2 нежилих приміщення. Як власник фармацевтичної фірми "Дарниця" Загорій людина небідна, і таке придбання не викликало б інтересу, якби не передісторія цієї нерухомості. Річ у тому, що за місяць до того, як квартири перейшли у власність Загорія , вони належали скромній сільській жительці Світлані Риженко . Жінка працювала бухгалтером сімейного бізнесу нинішнього Генпрокурора Юрія Луценка, нерухомістю не користувалась, і її здавала в оренду фірма сина Луценка. Після публікації інтерв’ю з колишньою бухгалтеркою і світлин її простої хати апартаменти на Печерську швидко переписав на себе Загорій. Публіці нардеп розповів свою версію: квартири були куплені у 2009 році бухгалтером Луценка на позичені в нього гроші, жінка борг не повернула, а тому він забрав собі ці квартири.У коментарі "Цензор.НЕТ" Гліб Загорій підтвердив інформацію про квартири і назвав Світлану Риженко давньою знайомою"."З Риженко давно познайомили спільні знайомі. Нерухомість буду використати як пасивний дохід своїм дітям. Про співпрацю Риженко з іншими людьми мені нічого не відомо", - сказав Загорій.Однак найбільший резонанс викликала квартира за 7,6 млн грн колишнього журналіста-розслідувача, який формально залишається членом БПП. "Прихильники" екс-журналіста і депутата постаралися, щоб про квартиру стало відомо буквально наступного дня після договору купівлі-продажу. НАЗК заявило, що Лещенко отримав незаконну знижку від забудовника, а Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження. Колишньому борцю з корупцією довелося пояснювати громадськості і правоохоронним органам, за які гроші було придбано квартиру. Так, Лещенко стверджує, що гроші в сумі 3,8 млн грн йому позичила його колишній шеф і власниця "Української правди" Олена Притула. Тільки в березні 2017-го суд поставив крапку в цій історії, зобов’язавши ГПУ закрити "квартирну справу" Лещенка.

"НАРОДНИЙ ФРОНТ": БОРГИ КОТВІЦЬКОГО, ЧУЖІ КВАРТИРИ І АВТО



"ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК": ПАЛАЦ НА ОСТРОВІ І ЗАМІСТЬ ХАТИ В "ДНР" КВАРТИРА В ІСПАНІЇ



Однак орендовані квартири і мамині машини членів "Народного фронту" блякнуть перед деклараціями "Опозиційного блоку". Ось де справжня розкіш!Так, за підсумками 2016 року можна привітати з новосіллям, яка добудувала і 30 грудня, під ялинку, ввела в експлуатацію будинок на острові в Козині. Загальна площа будинку з господарськимим будівлями та спорудами – 5897 кв.м, а вартість оцінено у 36 млн грн.Як відомо, Юлія Льовочкіна має під Києвом приватний острів площею 3 га , який вона купила у 2014-му, після Євромайдану. Прокуратура подавала позов про повернення острова у власність держави. Але суд призначив експертизу, чи є острів островом, і справа з місця не зрушила.Всього за 2016 рік Юлія Льовочкіна, крім зарплати і депутатських коштів, задекларувала 14 млн грн доходу, з яких 8 мільйонів позичені мамою.Брат Юлії Льовочкіної, також народний депутат,придбав Mercedes - Benz 2016 року за 2,6 млн грн, що дорівнює сумі процентів, які він за рік отримав у банку "Кліринговий дім". Єдиною істотною статтею доходів Льовочкіна стали позичені матір’ю 5 млн грн, яких саме вистачило, щоб заплатити податки у 2016 році.Решту своїх витрат Льовочкін, очевидно, покривав за рахунок заощаджень. Так, він задекларував благодійну допомогу у вигляді добрив (селітри аміачної) на суму 625 тис. грн для Києво-Печерської Лаври. А ще це один із небагатьох політиків, хто зізнався, скільки платить за особисту охорону - 1,6 млн грн.Відомо, що українські політики всіх мастей небайдужі до закордонної нерухомості, особливо в країнах Євросоюзу. Депутати від "Опоблоку" - не виняток.Так, дружина "опозиціонера"Юлія Ряховська купила квартиру в Іспанії площею 109 кв.м, а до квартири ще комору і паркомісце. У декларації стверджується, що на наші гроші це коштувало 5,8 млн грн.Декларація Гусака дозволяє його родині робити такі покупки: нардеп має в заначці 1 млн доларів, 277 тисяч євро, а його дружина, котра працює в "Метінвест Холдингу" Ахметова, – 80 тис. доларів і 60 тис. євро.Але увагу привертає інше. У тому ж таки 2016-му нардеп продав будинок в селі Доля у Волноваському районі Донецької області. Село з 2014 року перебуває під контролем самопроголошеної "Донецької народної республіки". Але це, очевидно, Гусаку не завадило. Будинок за майже 2,5 млн грн купила така собі Ольга Заленська.Проте у 2016 році народні депутати думали не тільки про гроші чи політику, а й знаходили час на особисте життя.Так,, який багато років холостякував, повідомив, що в нього з’явилась цивільна дружина – Катерина Майкова. Виконуючи норму закону, Шуфрич вніс у декларацію 4 квартири, 4 шуби і ювелірні прикраси своєї співмешканки. Ще у 2016-му Шуфрич заробив 4,8 млн грн від продажу нерухомості і отримав 3,9 млн грн в подарунок від батька.

"ВІДРОДЖЕННЯ": ХОМУТИННІК, ПОДАРУНОК ДЛЯ РОЗВАДОВСЬКОГО І ПІДРОБІТКИ ПИСАРЕНКА



Рекордсменом фракції "Відродження" став задекларувавши 84,5 млн грн річного доходу. Ще 82,7 млн грн задекларувала його дружина, з яких 61,7 млн грн – подаровані чоловіком.2016 рік був продуктивним і для колишнього начальника податкової міліції і генерал-полковника. З декларацій, поданих у НАЗК, видно, що народний депутат активно шукав собі автомобіль, купував, а потім за місяць продавав, а також отримав подарунок.Розвадовський задекларував 12,7 млн грн, подарованих йому Едуардом Лопатком, який був його помічником у парламенті 4 і 7 скликань. Цікаво, що цей же Лопатко виручив Розвадовського, коли той вирішив продати, куплений місяць тому Mercedes-Benz S63.Інший член фракції "Відродження"заробляв на оренді нерухомості і стягував через суд гроші зі своїх боржників. Так, Писаренко отримав понад 6 млн грн орендної плати від нардепа з "Народного фронту" Дениса Дзензерського, а також через суд стягнув 2,5 млн грн боргу з нардепа групи "Воля народу" Олександра Фельдмана.

"САМОПОМІЧ": НЕ БЕЗ МІЛЬЙОНЕРІВ



Фінансові показники депутатів "Самопомочі" помітно скромніші, аніж в їхніх колег з інших фракцій. Палаців і коштовних автомобілів знайти не вдалося. Тому просто назвемо тих, хто у фракції задекларував найбільше.Йдеться передусім про депутата від "Самопомочі"який у 2016-му заробив 26,5 млн грн від відчуження цінних паперів та корпоративних прав. Ці гроші він отримав від групи компаній "Інвестиційні партнери", яка надає консультаційні послуги і власником якої залишається нардеп Журжій. Він підтвердив "Цензор.НЕТ", що у 2016 році отримав 26,5 млн грн. "Це продаж частини компанії, що мені належить. Частку викупила сама компанія", - сказав Журжій в коментарі "Цензор.НЕТ".Також високими доходами вирізняється декларація , в якої чоловік працює в українському офісі міжнародної юридичної компанії "Бейкер і Макензі Сі Ай Ес". У 2016 році від цієї фірми Геннадій Войціцький задекларував 10,8 млн грн доходу і 16 млн грн дивідендів. Також він придбав Mercedes-Benz GLS 350D 2016 року випуску за 2,5 млн грн.Якщо порівнювати декларації Войціцької, то можна помітити, що зароблені її чоловіком у 2015 році 13,7 млн грн не перекочували у розділ про готівку чи банківські вклади. Очевидно, їх було інвестовано в компанію Duarte Investments Co з Маршалових островів, статутний фонд якої за останній рік збільшився. Єдиним власником компанії є Геннадій Войціцький.Сама Вікторія Войціцька до обрання нардепом у 2014 році також працювала у приватних структурах, але ані заощаджень, ані інвестицій у бізнес в неї, судячи з декларації, немає.

"ВОЛЯ НАРОДУ": БОРГИ ФЕЛЬДМАНА, КАРТИНИ ДОВГОГО І КОВБАСА ПОПЛАВСЬКОГО



Шестизначною сумою у групі "Воля народу" здивувати важко. Тут мільйони в декларації має чи не кожен у фракції. Тому зосередимось лише на найцікавіших подіях депутатських гаманців.Так, привертає увагу ділова активність. Він весь рік купував, продавав і віддавав борги, словом, крутився. Так, у 2016 нардеп задекларував придбання цінних паперів на 65 млн грн, дохід у 40 млн грн від продажу цінних паперів і 24,7 млн грн дивідендів. Разом з тим, не менше вражає список його боргів перед фізособами і банками. У 2016 Фельдман за рішенням суду виплатив 2,5 млн грн боргу нардепу з партії "Відродження" Валерію Писаренку. Та одним із найбільших кредиторів Фельдмана на суму 23,8 млн грн виявився екс-прокурор Харківської області Василь Синчук.Криза чи інші обставини змусили любителя мистецтвау 2016 продати частину своєї картинної колекції. Покупцем з ціною 5,2 млн грн виступила "Галерея Тетяни Міронової". Робити повну інвентаризацію колекції нардепа не будемо. Але при швидкому порівнянні впадає в очі, що з декларації 2016, приміром, зникла картина Давида Датуна, одного із найдорожчих сучасних художників.Ще у 2016 Довгий почав винаймати квартиру площею 413 кв.м в архітектора Сергія Бабушкіна, загалом витративши на оренду протягом року 1,7 млн грн. Можливо, це було пов’язано із сімейними обставинами: в кінці 2015-го Олесь Довгий повідомив про розлучення з дружиною.Нардеп, судячи з декларації , у 2016-му активно займався творчістю. Він видав три книги, зареєстрував торгові марки "Михайло Поплавський", ковбаса "Ректорська" і ковбаса "Професорська", оформив авторські права на низку аудіовізуальних творів і програм, серед яких " Euro Show Михайла Поплавського у Варшаві", "Вікно в Європу Михайла Поплавського", "Піар-проект "Співаючий ректор" як технологія" та ін.Водночас Поплавський займався і більш рутинними справами: позичив 16 млн грн, але в кого - не уточнив. Також він продав квартиру в Києві площею 242 кв.м за ціною 9,8 млн грн і придбав нежиле приміщення в Угорщині площею 109 кв.м і вартістю 11 млн грн.

"БАТЬКІВЩИНА": СПАДОК КОЖЕМ’ЯКІНА І ЗЕМЛЯ ВЛАСЕНКА



Фракція "Батьківщина", переживаючи в політиці не найкращі часи, деклараціями здивувати також не змогла.На фоні фракції великий дохід задекларував, чия дружина отримала спадщину вартістю 11,7 млн грн.Такожу 2016-му заробив 7,5 мільйони гривень від продажу землі зятю Юлії Тимошенко – Артуру Чечоткіну. Не корупція, а так – цікавий міжсобойчик. Йдеться про 0,25 га землі в селі Великі Дмитровичі в Київській області, на якому зять "леді Ю" зможе збудувати житловий будинок.

РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ: "МОСІЙЧУК ЗАДЕКЛАРУВАВ ЖІНКУ, А ЛОЗОВИЙ ВІДДАВ МОЩІ"

Деклараціязмінилася після появи в ній дружини Владлени Карпенко, яка раніше була його помічницею в парламенті. З дружиною до декларації Мосійчука додалася орендована квартира, Hyundai Coupe 2006 року, а також заощадження в сумі 22 тис. доларів, 7600 євро, 420 тис. грн. Після одруження з Мосійчуком працювати в Раді перестала, задекларувавши в цьому році тільки 8 тис. грн зарплати. Жодного іншого місця роботи дружини в декларації Мосійчука не зазначено.Однак справжньою зіркою і одним із найбагатших членів Радикальної партії є її лідерНіколи не мавши бізнесу, Ляшко накопичив 730 тис. доларів, 70 тис. євро і 2,7 млн грн. Ще 30 тис. доларів, 20 тис. євро і 0,5 млн грн показала в декларації цивільна дружина нардепа Росіта Сайранен, яка, до речі, другий рік поспіль не повідомляє ані про своє місце роботи, ані про доходи.Попри все, у 2016 Росіта придбала ділянку в Києві і вже через півроку на ній виріс дачний будинок на 296 кв.м.Але справжній камінг-аут в Ляшка стався поза звітним періодом, у січні 2017 року, коли голова Радикальної партії за 15 мільйонів викупив будинок у Козині, котрий раніше орендував, як сам стверджував, за копійки.Також зазначимо зміну в статках, який минулого року декларував мощі. Нардеп повідомив, що хрест-енколпіон із Святими мощами ХІІІ ст. йому більше не належить. Після першого е-декларування Лозовий пообіцяв, що подарує "сімейну реліквію" Свято-Федосіївському монастирю.

ПОЗАФРАКЦІЙНІ: ЧОЛОВІКИ-МІЛЬЙОНЕРИ І КВАРТИРА БЕРЕЗИ

