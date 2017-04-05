 ЕСТЬ ЕЩЕ КАДРЫ В ПОРОХОВНИЦАХ?

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- Нет, ну, ты видишь, какой Грынив счастливый? – поделился с корреспондентом "Цензор.НЕТ" депутат из фракции БПП. - Такую обузу скинул с плеч! Ходит, смеется, шутит…
Известный политтехнолог и в самом деле был вне себя от радости. Глядя на него, стало понятно, почему должность руководителя огромной президентской фракции была для Грынива обузой.
- Игорь – человек творческий, гонять всех наших прогульщиков-мажоритарщиков для него было тяжело – поясняет мой собеседник. – Плюс к этому он стал чувствовать, что на него сыпется слишком много негатива. А он по роду своей деятельности к этому особо чувствителен. Видимо, захотелось, чего-то поспокойнее. Кстати, у нас поговаривают, что он не прочь стать послом Украины в Китае. А Герасимов во главе фракции – хорошо справится.
Новый председатель фракции Артур Герасимов до этого работал представителем Президента в Верховной Раде. Говорят, проявил себя хорошо, Петр Алексеевич им доволен. И Герасимов пошел на повышение. Против его кандидатуры на собрании фракции не проголосовал никто. Во-первых, потому что как орговик Герасимов устраивает всех. А во-вторых, из конкурентов у Артура Владимировича была лишь Ирина Луценко, да и то недолго.
- Грынив все очень грамотно провел, - рассказывает источник во фракции. – Сначала обсудили кандидатуры в каждой из групп; для этого у нас есть специальные чаты. Практически все были за Герасимова. А потом на фракции Грынив сказал просто: у нас есть одна кандидатура…
Позиция главы фракции БПП – одна из основных в парламенте: все-таки крупнейшее образование в нынешней Верховной Раде. Но и хлопотное дело: 140 с лишним депутатов нуждаются в постоянном присмотре и мотивировании к работе – то кнутом, кто пряником. И одной из главных задач Герасимова будет – обеспечить явку. Грыниву, например, это в полной мере не удалось.
Больше всего в Раде Артуру Герасимову придется общаться со спикером и коллегами-главами фракций. Времени с ними он будет проводить не меньше, чем с семьей. Поэтому "Цензор.НЕТ" решил спросить их мнения о новом "члене клуба".
- Нравится ли мне это назначение? – переспросил глава фракции "Самопомич" Олег Березюк. - И да, и нет. Он – руководитель фракции другой политической силы, это его крест. Стиль его работы на должности представителя Президента был, по крайней мере, этичным, выдержанным поведенчески. Он всегда был доступен, с ним всегда можно было поговорить…
Услышав про "выдержанный поведенчески", корреспондент "Цензор.НЕТ" вспомнил, что г-н Березюк в свое время 6 лет проработал психиатром, а впоследствии вел на одной из львовских FM -станций дискуссионно-психологическую программу "Давайте поговорим". Вспомнил - и содрогнулся.
- …Если он сбережет этот стиль управления фракцией (что значительно сложнее сделать) – будем работать! – продолжал тем временем Олег Романович. - У нас нет выхода, мы должны работать, невзирая на то, что то – коалиция, а мы – оппозиция.
С трудом отогнав видение Березюка в белом халате, корреспондент поинтересовался:
- А работать с Герасимовым вам будет легче, чем с Грынивым?
- Грынив, как по мне, вообще не был руководителем фракции. И это же фракция приняла решение сменить руководителя…
Следующим мы подошли к лидеру фракции "Народный фронт" Максиму Бурбаку.
- Герасимов? А мы с ним постоянно работали, когда не было г-на Грынива. Он и Президента представлял, и коммуникация с фракцией проводилась. Что касается Ирины Степановны, то я просто принес ей свои соболезнования. Сказал, что раньше дети не видели папу – а теперь не будут видеть ни папу, ни маму.
- Что, все так мрачно?
- Я просто не раз видел, как после совещаний с Президентом Артур Герасимов оставался далеко за полночь. Согласовывать все документы.
…Эти слова Бурбака относились к другому кадровому решению Петра Порошенко – назначению Ирины Луценко представителем Президента в Верховной Раде. И если касательно Артура Герасимова особых вопросов ни у кого не возникало, то назначение Ирины Степановны многих удивило.
Многих, за исключением Олега Барны.
- А что тут должно удивлять? Это компетенция и ответственность Президента. Это его человек, понимаете! – строго глядя собеседнику в глаза, заявил покоритель чеченского карателя Арсения Яценюка. Можно не сомневаться: если бы речь шла о Чикатило, он сказал бы ровно то же самое.
Другие мнения "Цензор.НЕТ" вынужденно собирал в режиме off the record. То ли депутаты не хотели ссориться с волевой Ириной Луценко и ее мужем-Генпрокурором, то ли публично критиковать женщину было не сomme il faut, - но имен своих они просили не называть.
- Ира – человек амбициозный, очень хотела стать главой фракции, - сказал коллега Луценко по фракции. - Но многие бы этого не поняли. И Президент дал ей утешительный приз: должность своего представителя в Раде. Если честно, не знаю, как она справится. Нет, пробивной силы много, энергии – тоже. Но ребята, здесь не сила нужна, а гибкость…
Следующим высказался депутат от "НФ":
- Я понимаю, зачем это нужно Президенту: задобрить семейство Луценко, поставить лояльного человека. Понимаю, зачем это нужно Ирине: ей хочется новых горизонтов, признания. Но зачем это Юре?! Опять скажут: кумовство, назначение в обход базового образования. Ну, почему именно Ира? И для чего Генеральному прокурору такой геморрой?!
Горестно почесав шевелюру, депутат резюмировал:
- Хотя Юриным мнением, я думаю, поинтересовались в последнюю очередь…
А вот в "Батькивщине" назначение Ирины Степановны кое-кто рассматривал под совсем иным углом.
- Лично я опасался, что ее выберут главой фракции, - сказал депутат этой фракции. - Ирина Степановна против Юлии Владимировны – представляешь себе такой коленкор? – Боронь Боже! Мне про такое и думать страшно!
Наслушавшись таких отзывов, корреспондент "Цензор.НЕТ" подошел к самой Ирине Луценко с некоторым сочувствием и даже желанием того, чтобы хотя бы на первых порах у нее получилось.
- Узнав о предлагаемой вам работе, вы уже знали, что вас ждет? Знающие люди говорят, что работа представителя Президента в Верховной Раде – тяжелая: с раннего утра и за полночь разгребаешь документы и телефонные звонки…
- Суть и объем работы я приблизительно понимала, поскольку видела, как работает Артур Герасимов. И я изучила Указ Президента о том, чем занимается его представитель в парламенте; перечитала интервью Романа Безсмертного, Юрия Мирошниченко, Игоря Попова, Руслана Князевича. Изучила основные направления этой работы.
- И как бы вы сформулировали главное в этой работе?
- Как по мне, главное – наладить правильную прямую коммуникацию с Президентом. Начнем с того, что я представляю его позицию в парламенте, поэтому она не может трактоваться двояко..
- Что сказал вам супруг? Посетовал на то, что больше не будет видеть вас дома?
Ирина Степановна засмеялась.
- А он сказал, что и ужинов теперь не увидит!..
Да уж. А у самой Ирины Луценко вместо мужа на ужин будут сплошные "скотыняки".
Евгений Кузьменко,"Цензор.НЕТ"
Фото: Наталия Шаромова, "Цензор.НЕТ"
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"...Это его человек, понимаете! - строго глядя собеседнику в глаза, заявил покоритель чеченского карателя Арсения Яценюка. Можно не сомневаться: если бы речь шла о Чикатило (!), он сказал бы ровно то же самое." :D
Хорошая статья, с огоньком.) Семейный подряд в действии. Страну реформируют... хм-м... в клуб по личным (президентским?!) интересам...
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Юга говогив: "я сидів в тюрьмі, мій син був на майдані і на війні - наступна посада - полторак шукай запасний аеродром".
Яке дикунство у владі.
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