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 Политика Украины
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Все про:ВР (22387) депутат (2862) Кузьменко Евгений (239)

 ЕСТЬ ЕЩЕ КАДРЫ В ПОРОХОВНИЦАХ?

Президент Порошенко поставил руководить своей фракцией в Верховной Раде Артура Герасимова, а своим представителем в парламенте назначил Ирину Луценко. А что думают об этом народные депутаты?

***
- Нет, ну, ты видишь, какой Грынив счастливый? – поделился с корреспондентом "Цензор.НЕТ" депутат из фракции БПП. - Такую обузу скинул с плеч! Ходит, смеется, шутит…

Известный политтехнолог и в самом деле был вне себя от радости. Глядя на него, стало понятно, почему должность руководителя огромной президентской фракции была для Грынива обузой.

Есть еще кадры в пороховницах? 01

 - Игорь – человек творческий, гонять всех наших прогульщиков-мажоритарщиков для него было тяжело – поясняет мой собеседник. – Плюс к этому он стал чувствовать, что на него сыпется слишком много негатива. А он по роду своей деятельности к этому особо чувствителен. Видимо, захотелось, чего-то поспокойнее. Кстати, у нас поговаривают, что он не прочь стать послом Украины в Китае. А Герасимов во главе фракции – хорошо справится.

Новый председатель фракции Артур Герасимов до этого работал представителем Президента в Верховной Раде. Говорят, проявил себя хорошо, Петр Алексеевич им доволен. И Герасимов пошел на повышение. Против его кандидатуры на собрании фракции не проголосовал никто. Во-первых, потому что как орговик Герасимов устраивает всех. А во-вторых, из конкурентов у Артура Владимировича была лишь Ирина Луценко, да и то недолго.

- Грынив все очень грамотно провел, - рассказывает источник во фракции. – Сначала обсудили кандидатуры в каждой из групп; для этого у нас есть специальные чаты. Практически все были за Герасимова. А потом на фракции Грынив сказал просто: у нас есть одна кандидатура…

Позиция главы фракции БПП – одна из основных в парламенте: все-таки крупнейшее образование в нынешней Верховной Раде. Но и хлопотное дело: 140 с лишним депутатов нуждаются в постоянном присмотре и мотивировании к работе – то кнутом, кто пряником. И одной из главных задач Герасимова будет – обеспечить явку. Грыниву, например, это в полной мере не удалось.

Есть еще кадры в пороховницах? 02

Больше всего в Раде Артуру Герасимову придется общаться со спикером и коллегами-главами фракций. Времени с ними он будет проводить не меньше, чем с семьей. Поэтому "Цензор.НЕТ" решил спросить их мнения о новом "члене клуба".

Есть еще кадры в пороховницах? 03

- Нравится ли мне это назначение? – переспросил глава фракции "Самопомич" Олег Березюк. - И да, и нет. Он – руководитель фракции другой политической силы, это его крест. Стиль его работы на должности представителя Президента был, по крайней мере, этичным, выдержанным поведенчески. Он всегда был доступен, с ним всегда можно было поговорить…

Услышав про "выдержанный поведенчески", корреспондент "Цензор.НЕТ" вспомнил, что г-н Березюк в свое время 6 лет проработал психиатром, а впоследствии вел на одной из львовских FM -станций дискуссионно-психологическую программу "Давайте поговорим". Вспомнил - и содрогнулся.

- …Если он сбережет этот стиль управления фракцией (что значительно сложнее сделать) – будем работать! – продолжал тем временем Олег Романович. - У нас нет выхода, мы должны работать, невзирая на то, что то – коалиция, а мы – оппозиция.

С трудом отогнав видение Березюка в белом халате, корреспондент поинтересовался:

- А работать с Герасимовым вам будет легче, чем с Грынивым?

- Грынив, как по мне, вообще не был руководителем фракции. И это же фракция приняла решение сменить руководителя…

Следующим мы подошли к лидеру фракции "Народный фронт" Максиму Бурбаку.

Есть еще кадры в пороховницах? 04

- Герасимов? А мы с ним постоянно работали, когда не было г-на Грынива. Он и Президента представлял, и коммуникация с фракцией проводилась. Что касается Ирины Степановны, то я просто принес ей свои соболезнования. Сказал, что раньше дети не видели папу – а теперь не будут видеть ни папу, ни маму.

Есть еще кадры в пороховницах? 05

 - Что, все так мрачно?

- Я просто не раз видел, как после совещаний с Президентом Артур Герасимов оставался далеко за полночь. Согласовывать все документы.

…Эти слова Бурбака относились к другому кадровому решению Петра Порошенко – назначению Ирины Луценко представителем Президента в Верховной Раде. И если касательно Артура Герасимова особых вопросов ни у кого не возникало, то назначение Ирины Степановны многих удивило.

Многих, за исключением Олега Барны.

Есть еще кадры в пороховницах? 06

- А что тут должно удивлять? Это компетенция и ответственность Президента. Это его человек, понимаете! – строго глядя собеседнику в глаза, заявил покоритель чеченского карателя Арсения Яценюка. Можно не сомневаться: если бы речь шла о Чикатило, он сказал бы ровно то же самое.

Другие мнения "Цензор.НЕТ" вынужденно собирал в режиме off the record. То ли депутаты не хотели ссориться с волевой Ириной Луценко и ее мужем-Генпрокурором, то ли публично критиковать женщину было не сomme il faut, - но имен своих они просили не называть.

- Ира – человек амбициозный, очень хотела стать главой фракции, - сказал коллега Луценко по фракции. - Но многие бы этого не поняли. И Президент дал ей утешительный приз: должность своего представителя в Раде. Если честно, не знаю, как она справится. Нет, пробивной силы много, энергии – тоже. Но ребята, здесь не сила нужна, а гибкость…

Следующим высказался депутат от "НФ":

- Я понимаю, зачем это нужно Президенту: задобрить семейство Луценко, поставить лояльного человека. Понимаю, зачем это нужно Ирине: ей хочется новых горизонтов, признания. Но зачем это Юре?! Опять скажут: кумовство, назначение в обход базового образования. Ну, почему именно Ира? И для чего Генеральному прокурору такой геморрой?!

Горестно почесав шевелюру, депутат резюмировал:

- Хотя Юриным мнением, я думаю, поинтересовались в последнюю очередь…

А вот в "Батькивщине" назначение Ирины Степановны кое-кто рассматривал под совсем иным углом.

Есть еще кадры в пороховницах? 07

- Лично я опасался, что ее выберут главой фракции, - сказал депутат этой фракции. - Ирина Степановна против Юлии Владимировны – представляешь себе такой коленкор? – Боронь Боже! Мне про такое и думать страшно!

Наслушавшись таких отзывов, корреспондент "Цензор.НЕТ" подошел к самой Ирине Луценко с некоторым сочувствием и даже желанием того, чтобы хотя бы на первых порах у нее получилось.

- Узнав о предлагаемой вам работе, вы уже знали, что вас ждет? Знающие люди говорят, что работа представителя Президента в Верховной Раде – тяжелая: с раннего утра и за полночь разгребаешь документы и телефонные звонки…

- Суть и объем работы я приблизительно понимала, поскольку видела, как работает Артур Герасимов. И я изучила Указ Президента о том, чем занимается его представитель в парламенте; перечитала интервью Романа Безсмертного, Юрия Мирошниченко, Игоря Попова, Руслана Князевича. Изучила основные направления этой работы.

- И как бы вы сформулировали главное в этой работе?

- Как по мне, главное – наладить правильную прямую коммуникацию с Президентом. Начнем с того, что я представляю его позицию в парламенте, поэтому она не может трактоваться двояко..

- Что сказал вам супруг? Посетовал на то, что больше не будет видеть вас дома?

Ирина Степановна засмеялась.

- А он сказал, что и ужинов теперь не увидит!..

Да уж. А у самой Ирины Луценко вместо мужа на ужин будут сплошные "скотыняки".

Есть еще кадры в пороховницах? 08

Евгений Кузьменко,"Цензор.НЕТ"
Фото: Наталия Шаромова, "Цензор.НЕТ"
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Марьяна, не реви, король - вдовец, я и тебя пристрою(с) Золушка
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Есть еще и кадры в пороховнице, и ягоды в ягодице, и влага во влагалище... Вот только коалиции нет давно... А совести и меры у наших избранников сроду не бывало. Мне как-то совершенно похер, будет ли в раде бесполезное животное представлять барыгу и кто возглавит фракцию банды петра порошенко (БПП). Не за горами прекрасные моменты, когда мы узреем всю нашу власть, прошлую и нынешнюю, болтающуюся красивыми гроздьями на фонарях. Ведь есть за что...
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И кто же это сделает? Рабы безмолвствуют. У нас на пару процентов может население активнее чем в парашке, а так - терпилы терпилами! Увы!
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Согласен, в своем большинстве наши граждане к сожалению представляют паскудное проявление совка, особенно пенсионеры со своим инертным менталитетом, которых не один миллион. Однако революции всегда в истории делались меньшинством, за которым потом тянулось основное стадо. Если стадо было недовольно, использовали кнут или пряник. Стадо примитивно, его желания и стремления такие же. Генетических рабов еще много, особенно на востоке, именно они привели к власти всяких ахметовых, януковищей, вилкулов и т.п. ворьё, подобострастно называя их Хозяин. Начинать очищаться от воров и коррупции надо с верхов, у нас 1000 высших чиновников в АП, ВР, КМ..., еще несколько десятков тысяч в ГПУ, МВД, СБУ, судах, областных и районных руководителей. Вот с них со всех и надо начинать люстрацию "7,62", а стадо потянется за активом, уверен
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"Цензор.НЕТ" вспомнил, что г-н Березюк в свое время 6 лет проработал психиатром... Вспомнил - и содрогнулся.(!!)" Есть еще кадры в пороховницах? - Цензор.НЕТ 7005
"...Это его человек, понимаете! - строго глядя собеседнику в глаза, заявил покоритель чеченского карателя Арсения Яценюка. Можно не сомневаться: если бы речь шла о Чикатило (!), он сказал бы ровно то же самое." :D
Хорошая статья, с огоньком.) Семейный подряд в действии. Страну реформируют... хм-м... в клуб по личным (президентским?!) интересам...
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Да, тупая но амбициозная самка. Правда при этом корявая и страшная, но это уже проблемы алкоголика югика
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В пєдро закінчуються "перевірені" кадри, далі треба буде ставити на льовочкіна, ківалова, кілю азірова та яника з ющенко.
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Партия Блок Петра Порошенка конченная . Грабеж воюющей страны украинцы не простят . Что сделает нац гвардия когда все встанут ? Обосрется . Беркут будут вешать . А как Трамп отреагирует что воровская шобла ( Пети сени чмо и Кананенки ) будет растреливать фронтовиков ? Куда бежать гандонам ?)))))
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Ирка луценчиха супротив ЮВТ-сопля. Не могли их сравнивать во фракции. Это выдумки кузьменки.
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ей пора в дурку Ирине Луценко и мужа собой забрать.
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Ви дорогі тут говорити за депутатів ВСЯКЕ .А чому мовчите коли їх вибираете за гроші гречку і т.д звозять як стадо, то немає тоді дураков.САМІ ВИНОВАТІ БО ЇХ ВИБИРАЄТЕ І НЕ СТОГНІТЬ. продаєтеся як набазарі і плачите плачте на виборах.
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Вы правы, но лишь отчасти. На самом деле огромное количество этих тварей народ не выбирал, потому что закрытые партийные списки, там просто кот в мешке. А мажоритарщиков выбирали чисто на глазок, по приятной внешности, красивым бигбордам и прочей агитации, на которую так падок еще наш примитивный народ. Добавьте сюда еще большой процент неголосовавших, а их не меньше 30%. Добавьте админресурс, который никто не отменял и "правильный "подсчет всякими охрендовскими. Вот и получаем всю эту аморфную и воровскую мразь в итоге. Рано нам еще в Европу...
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Они,наверное,после часа:Ч: где нибудь в Бразилии,если успеют смотаться,тоже одной колонией жить будут...Кум,кума,сватья баба с бабарихой...Одно слово-БРИГАДА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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А какая разница что они думают ? Гетман решил, значит так и будет.
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Этот тот Герасимов,с Горловки,у которого бес водителем работал?
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Ці розумники завтра призначать міністром оборони: -
Юга говогив: "я сидів в тюрьмі, мій син був на майдані і на війні - наступна посада - полторак шукай запасний аеродром".
Яке дикунство у владі.
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