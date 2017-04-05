 ДЕЛО ВКЛАДЧИКОВ СГОРЕВШИХ БАНКОВ: ХИЩЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ

Следствие рассматривает версии о том, что наводки мошенникам давали в самих финучреждениях. В рамках расследования также проверяется и возможная причастность к деятельности преступной схемы сотрудников Фонда гарантирования вкладов физических лиц.Когда в СМИ появились первые сообщения о том, что полицией раскрыта масштабная схема о хищении денежных средств вкладчиков банков, началась паника. Понять людей можно. Учитывая, сколько банков в стране упало и падает, никто не понимал, какое количество в этом деле может оказаться пострадавших. А их число постоянно увеличивалось. Мы попытались разобраться в том, как продвигается расследование этого резонансного дела, задержаны ли организаторы и исполнители, и какова общая сумма ущерба.Как рассказали "Цензор. НЕТ" в Департаменте защиты экономики Нацполиции, основной костяк этой преступной группы, включая организаторов, соорганизаторов и активных участников, задержан. Действовали они следующим образом. Получая списки вкладчиков лопнувших банков с персональными данными, аферисты подделывали их паспорта, вклеивали туда фотографии специально подысканных под эти цели людей, а также изготавливали поддельные справки о получении плательщиками налогов идентификационных кодов. С этими липовыми документами они шли к частным нотариусам, у которых, без ведома вкладчиков, выдавали от их имени доверенности на распоряжение их банковскими счетами, в том числе и на получение денег в суммах, не превышающих 200 тысяч гривен, гарантированных государством в случаях признания банка неплатежеспособным.По словам старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления Нацполиции Русланы Сотниковой, таким образом, мошенники завладели денежными средствами в общей сумме, превышающей 10 миллионов гривен. Но цифра, по мере расследования, может измениться, поскольку количество потерпевших постоянно растет. Как выяснилось, банда действовала с мая 2014 по июль 2016. На сегодняшний день в материалах уголовного производства уже есть информация по 500 эпизодам, которые на счету у этой преступной группы. Впереди, конечно, еще объемный пласт работы: нужно установить и допросить людей, компенсациями которых завладели мошенники, изъять оригиналы всех поддельных документов, провести многочисленные криминалистические и экономические экспертизы. Но систему, благодаря которой они разворовывались, поломать удалось.Кстати, как оказалось, отличить поддельные паспорта от настоящих на глаз очень сложно. Ну, у меня точно не получилось, как ни присматривалась."Качественно делали. Отличить от настоящего паспорта непросто, - объясняет Руслана Сотникова. - Но нюансы все-таки есть. Посмотрите на фотографию и дату, когда выдан документ. Разве в 1996 были уже такого качества фотографии? Да, и помада у женщин на фотографиях, выполненных вроде бы в разный период времени, одна и та же. То есть была вот эта изначально, ее отфотошопили чуть-чуть, изменили прическу и одежду. Или вот, обратите внимание. В некоторых паспортах, если смотреть на солнце, можно увидеть, что слово "Украина" идёт слева направо, а на следующей страничке будет справа налево. Они, когда подделывали паспорт просто не в том порядке прошили странички. Но, тут уже надо быть специалистом, чтобы заметить. Экспертиза установила, что большая часть подделок – хорошего качества".Когда в руки оперативников попал первый липовый паспорт на имя одного из чиновников, занимающего высокий пост, они месяц тщательно отрабатывали информацию, проверяли базы данных и разыскивали человека, чья фотография была в нем вклеена. Но все-таки в итоге на него вышли. Помог случай и бдительность одного из участковых."В тот день несколько участников этой группы приехали снимать деньги, причем спонтанно, без согласования с остальными. Якобы им не хватало на бензин, - рассказывает начальник Управления противодействия преступности в финансовой сфере и отраслях экономики Департамента защиты экономики Нацполиции Владимир Криволапов. – А кассир отреагировала на паспорт, засомневавшись в его подлинности, и нажала на кнопку экстренного вызова полиции. Приехала следственно-оперативная группа и местный участковый. Он и написал в рапорте о гражданине, который находился в этот момент возле отделения банка. Отработал добросовестно, чтобы не упустить деталей. А на рапорт уже в свою очередь отреагировали и мы. Дальше, путем негласных следственно-розыскных мероприятий, вышли и на организаторов".Задержанные организаторы и соорганизаторы отнюдь не настроены каяться и рассказывать какие-либо подробности. Они вспомнили, что чтут Конституцию и особенно 63 статью, которая позволяет не свидетельствовать против себя. Возможно, надеются, что доказать их причастность не удастся.Оформляя паспорта на известных людей, мошенники, судя по всему, рассчитывали, что те не захотят привлекать к себе внимание из-за 200 тысяч гривен. Расчет себя, в какой-то мере, оправдал. Потому что многие просто отказались признавать себя потерпевшими. Ссылаясь на то, что не хотят участвовать в следственных действиях, да и лишняя огласка им ни к чему.Представляли их интересы, выступая в качестве поверенных, довольно любопытные персонажи. К примеру, один из них – любитель спиртного, трудился на стройке разнорабочим. Еще одна дама была ранее замешана в громком скандале, связанном с выводом валюты. Есть судимые за кражи, незаконные операции с наркотиками и фиктивное предпринимательство.Еще один из фигурантов, фотография которого была в большинстве паспортов, - киевлянин, работал охранником на рынке. Ему предложили принять участие в этой схеме в числе первых, а потом он уже вовлекал и своих знакомых.За свои услуги поверенные в, среднем, получали до 5 тысяч гривен, в зависимости от социального положения человека. По словам Русланы Сотниковой, эти люди должны нести ответственность, как соучастники, в тех случаях, когда они достоверно знали о том, что используемая ими доверенность - поддельная, выполняли умышленные действия, направленные на завладение чужим имуществом и желали наступления преступных последствий. Большинство же из поверенных, верили, что помогают людям получить компенсационные средства, и зачастую, не задумывались над тем, что вкладчику банка необходимо было затратить намного меньше сил и средств, чтобы обратиться в Фонд гарантирования вкладов или же в определенный банк-агент, производивший выплаты, вместо того, чтобы тратить время и средства для посещения офиса нотариуса, оплаты нотариальных услуг, подыскание через посредников поверенного и т.д.Что касается нотариусов, которые оформляли доверенности, то законных оснований для того, чтобы привлечь их к уголовной ответственности, нет. Но большую часть преступлений можно было бы предотвратить, отнесись они к выполнению своих профессиональных обязанностей с должным уровнем ответственности, считает следователь.Учитывая общественный резонанс и количество пострадавших от действий мошенников, Министерству юстиции не лишним было бы обратить внимание на проблему, которая выкристаллизовалась. И с одной стороны обеспечить нотариусам возможность проверять подлинность документов через все возможные существующие реестры, (реестр паспортов, реестр умерших и др.), с другой – сделать такие проверки обязательными перед проведением нотариальных действий. Чтобы при оформлении доверенностей, нотариусы пристальнее относились к самим доверителям, тщательно проверяли, тот ли человек к ним пришел. Ведь нотариус через реестры видит, какие нотариальные действия в своей жизни проводил явившийся к нему гражданин, к кому из коллег-нотариусов он ранее обращался, в каком городе, по какому вопросу. Это же все легко проверяется.В числе пострадавших от действий мошенников – вкладчики "Дельта Банка", "Златобанка", "Брокбизнесбанка", "Хрещатик", "Финансы и кредит" и ряда других.

Часть выплат производилась через одно из отделений "Ощадбанка", где, как установлено, в курсе происходившего были бывший руководитель этого отделения и кассир. Бывшему руководителю отделения банка предъявлено уведомление о подозрении. Она, по данным следствия, является активным участником группы.По словам Русланы Сотниковой, в материалах дела фигурирует более 10 эпизодов о том, что в возглавляемом подозреваемой отделении по поддельным документам были сняты деньги."Деньги получали не только в отделениях "Ощадбанка", - рассказывает Руслана Сотникова. – А и в банках-агентах, которые определял Фонд гарантирования вкладов физических лиц".В некоторых ситуациях мошенники с поддельным паспортом приходили сами в банк, не задействуя поверенных. Чтобы не привлекать внимание и не получать наличку в такой крупной сумме, просили по безналичному расчету перевести деньги на счет кого-либо из своих знакомых и уже через банкомат спокойно их обналичивали.Каким образом мошенники получали персональные данные вкладчиков – это большой вопрос, на который пока нет окончательного и полного ответа. Но в материалах дела есть доказательства, указывающие на то, что их могли "сливать" сотрудники обанкротившихся финучреждений.

Это не обычное хищение. Это хищение денежных средств вкладчиков банков с использованием самой банковской системы. То есть, без учета тех нюансов, которые знают только банковские сотрудники, вряд ли схема будет так долго работать. Подробнее в Нацполиции пока не комментируют, ссылаясь на интересы следствия.Не меньше вопросов и к Фонду гарантирования вкладов, куда вместе с доверенностью отправлялись за чужими деньгами проинструктированные граждане. Человек, который выступал в качестве поверенного, со своими документами обращался вначале в Фонд, где писал соответствующее заявление, прилагал к нему поддельную доверенность, либо её нотариально заверенную копию. Соответственно Фонд брал в обработку все эти сведения, после чего сообщали уже обратившемуся, вроде как поверенному лицу, о том, в каком банке и в какой период времени можно получить деньги.По словам Владимира Криволапова, от самого ФГВФЛ заявлений не поступало. Интересно, они что, не понимали, кому выплачивают средства?Задержанные, правда, поначалу рассказывали что-то о хакерской программе, похищающей персональные данные. Но вышло как-то неубедительно.Среди прочего у одного из организаторов во время обыска нашли 50 поддельных паспортов граждан Украины, списки вкладчиков банков, черновые записи о поверенных, оригиналы поддельных доверенностей и договоров о банковских вкладах граждан и незарегистрированное оружие. У него же, также печати и штампы предприятий и государственных учреждений."Мы установили нескольких сотрудников банков, которые пересылали информацию по электронной почте соорганизатору этой схемы. Кстати, ее муж тоже работал в одном из банков, который ликвидируется, - рассказывает Владимир Криволапов. – При обыске у нее дома нашли 700 патронов, охотничий карабин, банковские карточки".Среди потерпевших - на сегодня их уже более 100 человек - есть и те, у кого сгоревший вклад был единственным сбережением. Немало в их числе и пожилых людей. Есть и умершие, по поддельным документам которых тоже получали деньги.НБУ, вводя временную администрацию в тот или иной банк, не устает повторять, что вкладам простых украинцев ничего не угрожает. Они, мол, смогут в любой момент получить свои деньги, так как государство в лице Фонда гарантирования, обещает вовремя и в полном объеме возвращать людям их накопления (если те не превышают 200 тысяч гривен). Вместе с тем, вышеописанная схема показывает, что никаким обещаниям верить нельзя, а гарантии государства, при содействии нечистых на руку сотрудников финучреждений, превращаются в пустые обещания.