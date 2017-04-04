 ДЕНИС ВОРОНЕНКОВ ШЕЛ НА ВСТРЕЧУ С ПРИЕХАВШИМ ИЗ МОСКВЫ ЗНАКОМЫМ, КОТОРЫЙ ВЫЛЕТЕЛ В РФ СРАЗУ ПОСЛЕ ПОКУШЕНИЯ

В расследовании убийства Вороненкова есть два важных вопроса: а каким образом его вычислили убийцы? Каким образом обеспечивалась его безопасность?

Как сообщают источники "Цензор.НЕТ", Вороненков планировал ехать в гостиницу "Премьер-палас", чтобы встретиться там с Ильей Пономаревым. Но утром в 11.30, перед встречей с Пономаревым, Вороненков договорился о встрече еще с одним человеком. Это был его московский водитель, гражданин РФ Владислав Тихонькин. Вороненков хотел обговорить с ним детали перегона машины из Москвы в Киев, который Тихонькин осуществил с 22 на 23 число.



По оперативным данным украинских спецслужб, водителя при пересечении российской границы задерживали сотрудники ФСБ и подвергли его жесткому давлению с целью получения информации о Вороненкове. Не исключено, что могла быть осуществлена вербовка Тихонькина либо его передвижение и переговоры были поставлены под контроль средствами технической разведки. Сам Вороненков купил своему водителю билеты в Москву на 23.03.17, но перед его отлетом решил встретиться лично. Об этой встрече знал только сам Вороненков. Сразу после убийства Вороненкова Владислав Тихонькин никак себя не обнаружил, не проявил, и не дал никаких показаний правоохранительным органам Украины. Водитель вылетел из Украины согласно своим билетам в районе 14.00. О том, что Вороненков шел на встречу с Тихонькиным, следствие узнало уже после того, как водитель покинул Украину.



Вороненков не вел в Киеве затворнический образ жизни.



Денис Вороненков посещал различные публичные мероприятия, регулярно давал интервью журналистам. Но погиб он во время приезда человека из Москвы. И это не может не вызывать подозрения у следствия. Есть вероятность, что водитель мог действовать осознанно или неосознанно под контролем российских спецслужб.



Вместе с тем, следует провести служебное расследование - кто и как обеспечивал и должен был обеспечивать безопасность экс-депутата Госдумы, чтобы сделать правильные выводы по результатам этой трагедии - ведь война продолжается, и РФ продолжает теракты на нашей земле. Вороненков несмотря на статус свидетеля пользовался полной свободой и самостоятельностью при передвижениях по Киеву. Его безопасность обеспечивали четверо сотрудников ГУР МО, причем в момент покушения с ним находился только один офицер, и по его поведению очевидно, что он был далек от функций охранника, хотя и имел высокий уровень огневой подготовки. Итак, есть Закон "Об обеспечении безопасности лиц, которые принимают участие в уголовном судопроизводстве". Есть процедура, однозначно прописанная в нормативных актах и ведомственных инструкциях. Есть ответственность за невыполнение этих правовых норм. Если следовать закону, то в случае участия Вороненкова как важного свидетеля в резонансном уголовном производстве в отношении Януковича, в ГПУ должны были выписать соответствующие постановления, обязательные для выполнения субъектам, которые обеспечивают охрану лиц. ГУР не относится к таким субъектам, хотя имеет право в соответствии с Законом "О разведывательных органах" обеспечивать безопасность своих сил. До публичного оглашения об участии Вороненкова в судебном процессе, когда он находился в тени, этого наверное было достаточно. Но после публичных заявлений должностных лиц прокуратуры им следовало обеспечивать охрану совершенно иного уровня, с задействованием таких органов как СБУ или МВД, которые имеют четко определенную законом обязанность по охране лиц, принимающих участие в уголовном производстве.



Аналогично и ГУР МО следовало проанализировать и пересмотреть свой порядок обеспечения безопасности, который в данном случае не позволил защитить подопечного от внезапного нападения и должен был отвечать реальной обстановке.



Убийство Вороненкова - первый очевидный террористический акт в Киеве, напрямую связанный, очевидно, с действиями спецслужб РФ. Атаки могут быть продолжены, надо разбираться и делать выводы, чтобы не допустить новых потерь в этой тайной войне.



По тому, что сейчас установлено, главной проблемой стало нарушение принципа единства командования операцией. Мне кажется, участие в работе с Вороненковым сразу нескольких подразделений разных структур не позволило какому-то одному руководителю взять на себя всю полноту ответственности за безопасность, хотя степень угрозы понимали все, и проявляли большое личное внимание.



Российские спецслужбы не смогли вычислить место жительства Вороненкова - ведь как правило заказные убийства и теракты организовывают по месту жительства, там, где жертва появляется гарантированно. Но противнику удалось найти ниточку, через которую удалось навести на экс-депутата наемного убийцу. Вороненков сообщил Тихонькину место и время встречи за пару часов до покушения. Другой точной информации у российской агентуры не было. Встреча с Пономаревым происходила позже, чем с Тихонькиным, но убийца ждал на улице, он был в готовности действовать. Значит, утечка информации была не от Пономарева или его средств связи, а именно от Тихонькина. Убийство планировалось в спешке, поэтому не закладывали мины, не готовились снайперы - надо был опознать Вороненкова на улице в толпе. Для этого был только один крайне рискованный вид покушения - убийство с ближней дистанции. Потому убийца для надежности окликнул жертву - хотел еще раз удостовериться.



Сотрудники ГУР работали с источником информации и обеспечивали безопасность. Одного из гуровцев Вороненков в то роковое утро оставил на квартире для охраны своей супруги, один поехал с ним. К сожалению, сопровождали Вороненкова хорошие бойцы, но они не были профессиональными охранниками и не имели задачи остерегаться нападения. Машина не заехала на паркинг гостиницы, а остановилась на улице, и Вороненков пошел по тротуару с офицером ГУР. Нападение не ожидалось, это видно на видео... Как так получилось - надо разбираться. Руководство страны должно сделать серьезные выводы. Если мы заинтересованы, чтобы Украина могла рассчитывать на новых высокопоставленных свидетелей и на источники в РФ, мы должны обеспечивать безопасность этих людей от будущих террористических атак.





Юрий Бутусов, "Цензор.НЕТ"

