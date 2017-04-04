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Все про:убийство (4836) Бутусов Юрий (1239) Вороненков Денис (148)

 ДЕНИС ВОРОНЕНКОВ ШЕЛ НА ВСТРЕЧУ С ПРИЕХАВШИМ ИЗ МОСКВЫ ЗНАКОМЫМ, КОТОРЫЙ ВЫЛЕТЕЛ В РФ СРАЗУ ПОСЛЕ ПОКУШЕНИЯ

В расследовании убийства Вороненкова есть два важных вопроса: а каким образом его вычислили убийцы? Каким образом обеспечивалась его безопасность?

Как сообщают источники "Цензор.НЕТ", Вороненков планировал ехать в гостиницу "Премьер-палас", чтобы встретиться там с Ильей Пономаревым. Но утром в 11.30, перед встречей с Пономаревым, Вороненков договорился о встрече еще с одним человеком. Это был его московский водитель, гражданин РФ Владислав Тихонькин. Вороненков хотел обговорить с ним детали перегона машины из Москвы в Киев, который Тихонькин осуществил с 22 на 23 число.

По оперативным данным украинских спецслужб, водителя при пересечении российской границы задерживали сотрудники ФСБ и подвергли его жесткому давлению с целью получения информации о Вороненкове. Не исключено, что могла быть осуществлена вербовка Тихонькина либо его передвижение и переговоры были поставлены под контроль средствами технической разведки. Сам Вороненков купил своему водителю билеты в Москву на 23.03.17, но перед его отлетом решил встретиться лично. Об этой встрече знал только сам Вороненков. Сразу после убийства Вороненкова Владислав Тихонькин никак себя не обнаружил, не проявил, и не дал никаких показаний правоохранительным органам Украины. Водитель вылетел из Украины согласно своим билетам в районе 14.00. О том, что Вороненков шел на встречу с Тихонькиным, следствие узнало уже после того, как водитель покинул Украину.

Вороненков не вел в Киеве затворнический образ жизни.

Денис Вороненков посещал различные публичные мероприятия, регулярно давал интервью журналистам. Но погиб он во время приезда человека из Москвы. И это не может не вызывать подозрения у следствия. Есть вероятность, что водитель мог действовать осознанно или неосознанно под контролем российских спецслужб.

Вместе с тем, следует провести служебное расследование - кто и как обеспечивал и должен был обеспечивать безопасность экс-депутата Госдумы, чтобы сделать правильные выводы по результатам этой трагедии - ведь война продолжается, и РФ продолжает теракты на нашей земле. Вороненков несмотря на статус свидетеля пользовался полной свободой и самостоятельностью при передвижениях по Киеву. Его безопасность обеспечивали четверо сотрудников ГУР МО, причем в момент покушения с ним находился только один офицер, и по его поведению очевидно, что он был далек от функций охранника, хотя и имел высокий уровень огневой подготовки. Итак, есть Закон "Об обеспечении безопасности лиц, которые принимают участие в уголовном судопроизводстве". Есть процедура, однозначно прописанная в нормативных актах и ведомственных инструкциях. Есть ответственность за невыполнение этих правовых норм. Если следовать закону, то в случае участия Вороненкова как важного свидетеля в резонансном уголовном производстве в отношении Януковича, в ГПУ должны были выписать соответствующие постановления, обязательные для выполнения субъектам, которые обеспечивают охрану лиц. ГУР не относится к таким субъектам, хотя имеет право в соответствии с Законом "О разведывательных органах" обеспечивать безопасность своих сил. До публичного оглашения об участии Вороненкова в судебном процессе, когда он находился в тени, этого наверное было достаточно. Но после публичных заявлений должностных лиц прокуратуры им следовало обеспечивать охрану совершенно иного уровня, с задействованием таких органов как СБУ или МВД, которые имеют четко определенную законом обязанность по охране лиц, принимающих участие в уголовном производстве.

Аналогично и ГУР МО следовало проанализировать и пересмотреть свой порядок обеспечения безопасности, который в данном случае не позволил защитить подопечного от внезапного нападения и должен был отвечать реальной обстановке.

Убийство Вороненкова - первый очевидный террористический акт в Киеве, напрямую связанный, очевидно, с действиями спецслужб РФ. Атаки могут быть продолжены, надо разбираться и делать выводы, чтобы не допустить новых потерь в этой тайной войне.

По тому, что сейчас установлено, главной проблемой стало нарушение принципа единства командования операцией. Мне кажется, участие в работе с Вороненковым сразу нескольких подразделений разных структур не позволило какому-то одному руководителю взять на себя всю полноту ответственности за безопасность, хотя степень угрозы понимали все, и проявляли большое личное внимание.

Российские спецслужбы не смогли вычислить место жительства Вороненкова - ведь как правило заказные убийства и теракты организовывают по месту жительства, там, где жертва появляется гарантированно. Но противнику удалось найти ниточку, через которую удалось навести на экс-депутата наемного убийцу. Вороненков сообщил Тихонькину место и время встречи за пару часов до покушения. Другой точной информации у российской агентуры не было. Встреча с Пономаревым происходила позже, чем с Тихонькиным, но убийца ждал на улице, он был в готовности действовать. Значит, утечка информации была не от Пономарева или его средств связи, а именно от Тихонькина. Убийство планировалось в спешке, поэтому не закладывали мины, не готовились снайперы - надо был опознать Вороненкова на улице в толпе. Для этого был только один крайне рискованный вид покушения - убийство с ближней дистанции. Потому убийца для надежности окликнул жертву - хотел еще раз удостовериться.

Сотрудники ГУР работали с источником информации и обеспечивали безопасность. Одного из гуровцев Вороненков в то роковое утро оставил на квартире для охраны своей супруги, один поехал с ним. К сожалению, сопровождали Вороненкова хорошие бойцы, но они не были профессиональными охранниками и не имели задачи остерегаться нападения. Машина не заехала на паркинг гостиницы, а остановилась на улице, и Вороненков пошел по тротуару с офицером ГУР. Нападение не ожидалось, это видно на видео... Как так получилось - надо разбираться. Руководство страны должно сделать серьезные выводы. Если мы заинтересованы, чтобы Украина могла рассчитывать на новых высокопоставленных свидетелей и на источники в РФ, мы должны обеспечивать безопасность этих людей от будущих террористических атак.


Юрий Бутусов, "Цензор.НЕТ"
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Постараюсь об"яснить некоторые основные принципы розыска об"екта.
В данном примере использовался стандарт (не имеет смысла постоянно вести наблюдение, т.к. есть возможность создать ситуацию и "вытянуть об"екта на себя"), а именно самостоятельное выдвижение цели в заранее подготовленное место.
Как пример приведу действия одного знакомого опера, которому было "лень "искать ногами, он искал мозгами. Зная что фигурант розыска переоформил на одного из родственников получение пенсии по доверенности в банке, оперативник получив у следака копии постановления на розыск оставил одну в отделении МВД, вторую по согласованию в отделении банка. В случае прихода родственника, ему поясняли, что в связи с изменениями необходимо личное присутствие пенсионера и заполнение новых бланков (с кучей извинений конечно). Все прошло очень быстро, родственники созвонились с фигурантом, тот в банк, управляющий звонок в МВД и кипу документов об"екту на заполнение. Все....
Классика оперативного мастерства .
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Потрібно було більше охоронців як мінімум 4 постійно поруч і 4 біля дружини, тоді б один кілер не зміг гарантовано вбити Воронєнкова і вбивство було б відкладене. Навіть 2 охоронця вже б ускладнили завдання для кіллера в 10 разів. Але чому Воронєнков сам не найняв додаткову охорону, він же ж людина не бідна і розумів що один охоронець його не врятує, він же ж сам працівник правоохоронних органів і не раз бачив як вбивають на замовлення? Скорше за все Воронєнков не вірив що його будуть вбивати, тобто Воронєнков був абсолютно впевнений що ФСБ та ГРУ РФ його вбивати не буде, бо він був з ними в контакті і скорше за все був їхнім агентом засланим в Київ з певним завданням - викривати наркомафію в Україні і заробляти собі певну популярність, інформуючи кураторів в РФ про стан кримінальних справ проти путіна та януковича!!!!!! Звідси можна зробити висновок, що високопоставленого співробітника російського наркоконтролю вбили не росіяни а наркомафія, тобто українська частина наркомафії, яка зрозуміла що Воронєнков в обмін на захист та громадянство передасть правоохоронним органам частину секретної інформації про українських силовиків, задіяних в схемах переброски наркотиків через Україну в ЄС.
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Для цього потрібен час щоб підготувати місце для снайпера, потрібно знати звідки і куди буде йти жертва, де її можна буде "побачити" неприкриту охоронцями. СВД теж не дуже точна зброя, може поцілити в корпус, але в голову може не влучити.
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Хто тобі дасть бігати по Києву з СВД? Зараз не ті менти що були, ховатись не будуть, пристрілять і не спросять як звати.
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А хто сказав бігати, постріл з криши або з мікроавтобусу! Варіантів уйма! РПГ!
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На всіх кришах Києва будуть чекати вбивці? Скільки потрібно вбивць і як координувати їх дії якщо немає інформації де з'явиться жертва?
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Зорлу они знали за два часа где будет жертва, может это и мало, но занять позицию можно, имея нехилый криминальный ресурс в Украине! Можно было отследить передвижения, вычислить место проживания, и тут классика для снайпера! Презиков убивают ...
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Саме те що для виконання вбивства використали людину зі звичайним пістолетом, який загинув при замаху, показує що вбивало не ФСБ, а якась місцева кримінальна злочинна група. Знала про місце де буде зустріч, але не знала звідки буде йти людина, можливо чекали його в паркінгу, а він припаркувався на вулиці. Все це показує що рівень вбивць це злочинна група під якимось генералом наркобароном, або під групою генералів з різних структур. На спецслужбу якоїсь країни, РФ чи Білорусі не тягнуть.
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Почнемо з того що ТТ це не звичайний пістолет, а пістолет що пробиває звичайні кевларові броніки!
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Та полк охорони вже треба було приставити до =високопоставленого співробітника москальського наркоконтролю=.
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в 90% убивают не за слова, за
не проф.деятельность…. а чисто за БИЗНЕС… Вороненкова в Киеве, Хараберюш в Мариуполе…
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Цей бізнес - наркотрафік з РФ через Україну в ЄС.
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И,откуда такие сведения,может,ты, курьер?Так иди в СБУ, а не здесь всякую хрень несешь.Денис был свидетелем по делу овоща,или,ты, еще не понял?Или понимать не твоя работа , твоя работа, нести чушь на укрсайтах,подбрасывать дебильные идеи,для тупого пипл,но на Цензоре тупых мало,хотя тоже есть такие-же,как ты.
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Вот где должна быть Гос тайна. А у нас главная гос тайна Финансовые потоки связанные с гос расходами и связанные фирмы помойки Чиновников. Путинский режим ВРАГ Украины № 1, строящийся-формирующийся Парашенковский № 2. (долбанные РЕЖИМЫ нужно Давить в зародыше, пока не поздно)
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а для чего это нужно, когда Котелок не варит ? Не эдак - тогда зачем.
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...а Литвиненко?
...а Немцов?
...а Конни? ...ах, эта бедная Конни...

...каждый видит то, что хотел бы видеть
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...а Литвиненко? === он был "предатель", а этого лиговская шпана этого не прощает (см.
как чмырили на россии Макаревича. За что? За то что был своим: пел песни на
Красной Площади, получал побрякушки от Окурка лично - и тут вдруг голову поднял)
+ Березовский на подхвате.

...а Немцов? === Борис назвал Окурка "ебан…тым", но сама Моль была в ярости когда это
случилось в 100 от Кремля, но ничего сделать не мог - это самодеятельность
братье с гор.

...а Конни? === Вы сами ноняли что написали?

...каждый видит то, что хотел бы видеть === см. Бритва
Оккама, по простому: не нужно
включать Агату Кристи… если а досуге зайдете в свое местно РОВД, то узнаете,
что 90% всех преступлений - ЭТО ЧИТЫЙ
БЫТОВНЯК… так же и я писал … про 90% … ваши примеры в остальных 10%... ЧИСТО БАБЛО...
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...дык я и говорю, что не только чисто бизнес!
...а Конни
...собачку Конни хуйло в ванной затрахал досмерти, это народный стёб, но меня не удивит если это правда
...таких животных Земля не знала
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"Моль была в ярости когда это случилось в 100 от Кремля, но ничего сделать не мог - это самодеятельность братье с гор."

А чем Немцов не угодил "братьям с гор?"
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Заур Дадаев
- бывший лейтенант Внутренних войск, служил в полку «Север», базирующемся в
Грозном. Имеет государственные награды: Орден Мужества, медали «За отвагу» и
«За заслуги перед Чеченской республикой».

Анзор Губашев
был за рулем автомобиля ZAZ Chance, в который сел на Большом Москворецком мосту.

Тамерлан Эскерханов участвовал в слежке за Борисом Немцовым

Хамзат Бахаев
участвовал в сборе информации, необходимой для убийства Б.Немцова.

Беслан Шаванов
вел наружное наблюдение за Немцовым….

ЭТО ВСЕ ПЕХОТИНЦЫ ПУТИНА -
ЦИТАТА ХАЗЯИНА росссии КАДЫРЫЧА.
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Что же это за пехотинцы путина, если они осмелились пойти на такое, что привело его в ярость? Нескладуха получается.
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Нескладуха НЕполучается...Д-У-М-А-Й-Т-Е!!!!...
Эти пехотинцы Путина на словах. Только на словах. ДЛЯ МУСУЛЬМАНИНА КЛЯТВА ГЯУРУ
НИЧЕГО НЕ ЗНАЧИТ. ПРОСТО СЛОВА И ВСЕ… либо учите Историю… средневековье то что сегодня на С.Кавказе: ВАССАЛ
МОЕГО ВАССАЛА НЕ МОЙ ВАССАЛ. ...Д-У-М-А-Й-Т-Е!!!!...


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Не надо много букв не относящихся к предмету разговора.
Чем Немцов был неугоден "братьям гор"?
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Старая Руцкая традиция "ПОСИДЕТЬ НА ДОРОЖКУ". Никого из рашкиных не выпускать без 24 задержания. Пусть приезжают, но просто так, без "ПОСИДЕТЬ на дорожку" не отпускать., де мол Традиция такая сказать. (вы ж к истокам хотели) Это не вылетел, а избежал наказания.
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"Но погиб он во время приезда человека из Москвы."

Да-да, щось подібне говорять і русскіє: після приїзду чеченців, українців і тп) Люди, запам'ятайте, для того, щоб щось відбувалось, не потрібно, щоб хтось приїжджав: таких і тут вистачає! Ось вам цитата від мене: "Щоб бути людиною "москви", не потрібно кожного дня їздити туди "на чай", достатньо лише виконувати їх накази!"
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да реально могли по водиле выйдти (хотя вряд ли не знали, где он). пока допрашивали, могли нашпиговать маячками да микрофонами всего, вплоть до прав и паспорта, не говоря об одежде. т.к. его с нашей стороны только погранцы видели, мог, как новогодняя елка светиться на вcей аппаратуре, вплоть до GPS
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адвокат Вороненкова на следующий день после убийства сообщил СМИ, что он дан координаты Вороненкова ФСБ или МВД или прокуратуре РФ.
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тож треба зробити відбувайла) нашим вигідно, щоб це була людина з-за кордону: раз виїхали, значить шукати (в тому ж числі серед своїх) не треба! я не кажу, що це робота наших спецслужб, тому що це вбивство потрібніше путіну і ко) але справа в тому, що наші органи так як треба не працюють! он, де вбивці Шеремета, де.. та й усіх інших нерозкритих злочинів? а тут - зразу знайшли, і хто виконавець, і хто його напарник, і звідки вони, і хто був посильним (це я про теорію з водієм).) про що це говорить?!
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вся беда в том что мы пытаемся ставить отдельно ФСБ а отдельно бизнес.Но эти две структуры уже давно срослись и стали одним целым.ФСБ -подразделение криминального бизнеса выполняющяя грязную работу.Там где крутятся большие деньги,добытые преступным путем,там постоянно ходит баба с косой.
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"Если мы заинтересованы, чтобы Украина могла рассчитывать на новых высокопоставленных свидетелей и на источники в РФ" - какой пассаж автора! В том то и дело, что "если" второй раз не будет, испытывать на себе - сделала ли Украина правильные выводы, вряд ли кто-то из потенциальных перебежчиков решится проверять.
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да бежать будут всегда.и чем дальше тем больше.они ведь понимают если захотят убить-убьют.но спасать награбленное "превыше" всего.только дурак или слепой будет идти "до конца" с Тупиным.
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я думаю в таких случаях, следакам надо сразу же на месте, открывать телефон и изучать инфу в нем. Если к нему приежжал этот его водила, он там подписан в любом случае, договаривались о встрече, так как Вороненков шел на встречу к нему, а значит доверял. Сразу же смотреть тф, есть жена, есть Пономарев которые знали этого Тимонькина, и сразу закрывать выезды с Украины. А так, судя по видео, тф лежал на Вороненкове пока они вокруг него бегали, а время уходило.
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так телефона при нем не было. Об этом сразу было заявлено.
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Если где то в мире произошло убийство, тер. акт, бомбежки или мародерство, а потом хорошенько поскрести, то оттуда вылезет морда и лапы Хуйлостана
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какие дятлы журналисты "Российские спецслужбы не смогли вычислить место жительства Вороненкова " да они это знали точно - им сообщил адвокат убитого, по его просьбе, кроме того жил он в гостинице российского олигарха подконтрольного фсб, и его в ней не убили , чтобы не усугублять...
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"Шафьора маглі завербавать"))))
Та там всі завербовані по жізні!
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да хоть бы и водитель! или высокопоставленный силовик- как тут уже гадали! да плевать на эту продажную шкуру. хватит обсасывать его кости и позориться бредовыми версиями и предположениями.
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Це банальне розпіздяйство Луценка, як Генерального Прокурора України. Ось у цьому і полягає функція Генерального Прокурора України. Він повинен здійснювати координацію дій. А Луценко невіглас і балабол. За втрату такого важливого для України свідка Луценко, якщо у нього була б честь, совість, почуття гідності і відповідальності, повинен подати у відставку, або навіть й застрелитись... Думаю, що справа Януковича, після втрати такого важливого свідка, розипеться мов карточний домик. А може у нього таке завдання...
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А что мог знать опальный недополитик, или у него был особый доступ к российскому презику? И почему именно в 2016 году он к нам приехал, а не 2014? Слишком много делается чести в украинских СМИ для человека, который проголосовал за присоединение Крыма к РФ. Он такой же важный свидетель как тот немой, что рассказал глухому что слепой видел.
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"По оперативным данным украинских спецслужб, водителя при пересечении российской границы задерживали сотрудники ФСБ и подвергли его жесткому давлению с целью получения информации о Вороненкове." - СБУ наверное рядом стояла. Или водитель пожаловался на ФСБ. Пашков пешком перешел границу с Белоруссией и обучался в России - СБУ неподалеку из засады наблюдала. СБУ нашла очередной арсенал, а может сама прятала, СБУ... ну и так далее.
Люди оглянитесь, за вами в очереди за колбасой или хлебом, случайно, не стоит представитель СБУ. А то они как-то очень оперативно раскрывают дела. Источник:http://censor.net.ua/r434710
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....Вороненков договорился о встрече еще с одним человеком. Это был его московский води
тель, гражданин РФ Владислав Тихонькин. Вороненков хотел обговорить с ним детали перегона машины из Москвы в Киев, который Тихонькин осуществил с 22 на 23 число.(С).-\-\-\-\ ?!

я,канєшна,уважаю Остап Ібрагімичя,(С).

Але ,шановне товариство, а як «вічіслілі», Олександра Хараберюша ?

Не знаєте ?...а ніяк,не вичичсляли,його посто здали,свої ж.

Коли,припустимо,... « розслідування проводить *нізавісімій сатрутнєг *СМІ»,там,«кучя абсто
ятільств»,впливає на опублікований звіт....проведеного слідства,починаючи з того,що він
не професіонал якихось спецслужб і,безумовно,як і всі ми, не може знати всіх «тонкостів
нільогкай,но пачьотнай служби....

єсі ктота койдє внас парой... тарм татаррам.»

Одначе,шановне товариство,з воронєнковими,що,якби,вирішили, «соскочіть з хати»,і сховатися в Україні,зовсім інша історія.

Вони самі з тих «нєдров».Вони ж чудово знають всю внутрішню механіку закладу.І вже тим паче знають,як воно діє і на нинішній москелі,і тих пост совкових кодлах,що залиши лися республіках колишнього союзу.

Навіть більше,добру половину «рукаводітілів»-вони знають особисто,а з багатьма не раз
«сотруднічялі» в «прошлой жізьні».

Скількох таких воронєнкових,Воронєнков сам «сліл»за свою кар*єру на «службє родіни»?
Де обретається і куди ходить той Воронєнков,знали з першого ж дня.Чого так довго не прибирали?.

Та дуже просто,відслідковували його нові зв*язки.

Акт мав бути повчально-показовим.

Висновки;

Потужнсть спецслужб визначається розгалуженістю їх структури,само собою-ресурсною базою.

Всі вчорашні «спєці»,що,якби,пішли поти системи- без стуктури і ресурсів- звичайне ніщо,

(Життя- не кацапські серіали «Фєдьов Бандачюкофф,про сурових мужикофф наспєцотставкі»).

Виконавці подібних «замовлень»-не залишаються живими-в будь якому разі.
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фуфлятина редкосная
вороненков повелся на тазик????
там шо? кузов из платины и тормоза чистые брилянты???
я уверен на 100500% что его не вызывали на себя, как в первом посте
не было нервака по горячему
только постанова на барана украинского с полированным тт( редкий долбоёб будет надрачивать рабочую машинку под кольт)))
барыга беглый не редко в премьере тасовал видимо
а шлепар с тт ваще дурень редкий
куда он уходить собирался????
на пушкинскую???
копытами на льва толстого???
или в парк?
так там проходняка уже как лет 10 нет до парка
этому викингу надули паруса и оно рвануло
разбирал клиента словно он маклауд, там с первого он был готов
кто в теме, вспомнит видео с каравана
там хлопчик разбирал охуевших лягавых без грама физики, там выссший класс
выстрел - и нет сомнений в оказании сопротивления клиента
( там бабки, и все понятно с постановой,ну нехотели продавать караван, а нада...)
так шо придумывать клиента с машиной можно и выгодно
но только для власти нашей
ну ебнули кацы своего предаталя и чо???
правильно сделали или не правильно, хз
а факт на лицо
вороненкова нима, работник жмур
а подельников тоже нет???
этот с рунами в башке что? одиночка??? негде не ел не пил не срал ни на одной заправке???
оперативникам - кол)))
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Хватит о нем-чел думал,что он стал ШТИРЛИЦЕМ для родины-но его миссия была предатель,но он таки выполнил функцию " скрепа"....надеемся сурков не обидит вдову...,
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що тут сказати... може: жадность фраєра сгубіла? ну і як можна забезпечити охорону об'єкта, якщо він сам свідомо користувався старими контактами, якщо він сам свідомо бігав по києву у пошуках слави, роздаючи інтерв'ю?
і ще одне. ця людина (покійник) зрадила двічі! один раз своїх предків, коли міняло хвамілію в угоду своїм хазяям, ну і вдруге власне своїм хазяям!!!
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ничё Вороненков про Януковича рассказать не мог, кроме того, что в газетах писали, а в его интервью тому же Бутусову в каждой строчке звучит - "я никаких секретов не выдал, Сурков не виноват и хороший".
Поэтому его не охраняли от российских спецслужб, а охраняли, что бы украинцы ему морду за "крым наш" не набили.
А убил его Хуйло просто для назидания другим.
а этот Пономарев крот кремлевский - 100% и встреча с водителем отмазка для Пономарева
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Цензор.НЕТРезонансОбществоДЕНИС ВОРОНЕНКОВ ШЕЛ НА ВСТРЕЧУ С ПРИЕХАВШИМ ИЗ МОСКВЫ ЗНАКОМЫМ, КОТОРЫЙ ВЫЛЕТЕЛ В РФ СРАЗУ ПОСЛЕ ПОКУШЕНИЯ
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