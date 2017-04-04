 ДЕНИС ВОРОНЕНКОВ ШЕЛ НА ВСТРЕЧУ С ПРИЕХАВШИМ ИЗ МОСКВЫ ЗНАКОМЫМ, КОТОРЫЙ ВЫЛЕТЕЛ В РФ СРАЗУ ПОСЛЕ ПОКУШЕНИЯ

Как сообщают источники "Цензор.НЕТ", Вороненков планировал ехать в гостиницу "Премьер-палас", чтобы встретиться там с Ильей Пономаревым. Но утром в 11.30, перед встречей с Пономаревым, Вороненков договорился о встрече еще с одним человеком. Это был его московский водитель, гражданин РФ Владислав Тихонькин. Вороненков хотел обговорить с ним детали перегона машины из Москвы в Киев, который Тихонькин осуществил с 22 на 23 число.
По оперативным данным украинских спецслужб, водителя при пересечении российской границы задерживали сотрудники ФСБ и подвергли его жесткому давлению с целью получения информации о Вороненкове. Не исключено, что могла быть осуществлена вербовка Тихонькина либо его передвижение и переговоры были поставлены под контроль средствами технической разведки. Сам Вороненков купил своему водителю билеты в Москву на 23.03.17, но перед его отлетом решил встретиться лично. Об этой встрече знал только сам Вороненков. Сразу после убийства Вороненкова Владислав Тихонькин никак себя не обнаружил, не проявил, и не дал никаких показаний правоохранительным органам Украины. Водитель вылетел из Украины согласно своим билетам в районе 14.00. О том, что Вороненков шел на встречу с Тихонькиным, следствие узнало уже после того, как водитель покинул Украину.
Вороненков не вел в Киеве затворнический образ жизни.
Денис Вороненков посещал различные публичные мероприятия, регулярно давал интервью журналистам. Но погиб он во время приезда человека из Москвы. И это не может не вызывать подозрения у следствия. Есть вероятность, что водитель мог действовать осознанно или неосознанно под контролем российских спецслужб.
Вместе с тем, следует провести служебное расследование - кто и как обеспечивал и должен был обеспечивать безопасность экс-депутата Госдумы, чтобы сделать правильные выводы по результатам этой трагедии - ведь война продолжается, и РФ продолжает теракты на нашей земле. Вороненков несмотря на статус свидетеля пользовался полной свободой и самостоятельностью при передвижениях по Киеву. Его безопасность обеспечивали четверо сотрудников ГУР МО, причем в момент покушения с ним находился только один офицер, и по его поведению очевидно, что он был далек от функций охранника, хотя и имел высокий уровень огневой подготовки. Итак, есть Закон "Об обеспечении безопасности лиц, которые принимают участие в уголовном судопроизводстве". Есть процедура, однозначно прописанная в нормативных актах и ведомственных инструкциях. Есть ответственность за невыполнение этих правовых норм. Если следовать закону, то в случае участия Вороненкова как важного свидетеля в резонансном уголовном производстве в отношении Януковича, в ГПУ должны были выписать соответствующие постановления, обязательные для выполнения субъектам, которые обеспечивают охрану лиц. ГУР не относится к таким субъектам, хотя имеет право в соответствии с Законом "О разведывательных органах" обеспечивать безопасность своих сил. До публичного оглашения об участии Вороненкова в судебном процессе, когда он находился в тени, этого наверное было достаточно. Но после публичных заявлений должностных лиц прокуратуры им следовало обеспечивать охрану совершенно иного уровня, с задействованием таких органов как СБУ или МВД, которые имеют четко определенную законом обязанность по охране лиц, принимающих участие в уголовном производстве.
Аналогично и ГУР МО следовало проанализировать и пересмотреть свой порядок обеспечения безопасности, который в данном случае не позволил защитить подопечного от внезапного нападения и должен был отвечать реальной обстановке.
Убийство Вороненкова - первый очевидный террористический акт в Киеве, напрямую связанный, очевидно, с действиями спецслужб РФ. Атаки могут быть продолжены, надо разбираться и делать выводы, чтобы не допустить новых потерь в этой тайной войне.
По тому, что сейчас установлено, главной проблемой стало нарушение принципа единства командования операцией. Мне кажется, участие в работе с Вороненковым сразу нескольких подразделений разных структур не позволило какому-то одному руководителю взять на себя всю полноту ответственности за безопасность, хотя степень угрозы понимали все, и проявляли большое личное внимание.
Российские спецслужбы не смогли вычислить место жительства Вороненкова - ведь как правило заказные убийства и теракты организовывают по месту жительства, там, где жертва появляется гарантированно. Но противнику удалось найти ниточку, через которую удалось навести на экс-депутата наемного убийцу. Вороненков сообщил Тихонькину место и время встречи за пару часов до покушения. Другой точной информации у российской агентуры не было. Встреча с Пономаревым происходила позже, чем с Тихонькиным, но убийца ждал на улице, он был в готовности действовать. Значит, утечка информации была не от Пономарева или его средств связи, а именно от Тихонькина. Убийство планировалось в спешке, поэтому не закладывали мины, не готовились снайперы - надо был опознать Вороненкова на улице в толпе. Для этого был только один крайне рискованный вид покушения - убийство с ближней дистанции. Потому убийца для надежности окликнул жертву - хотел еще раз удостовериться.
Сотрудники ГУР работали с источником информации и обеспечивали безопасность. Одного из гуровцев Вороненков в то роковое утро оставил на квартире для охраны своей супруги, один поехал с ним. К сожалению, сопровождали Вороненкова хорошие бойцы, но они не были профессиональными охранниками и не имели задачи остерегаться нападения. Машина не заехала на паркинг гостиницы, а остановилась на улице, и Вороненков пошел по тротуару с офицером ГУР. Нападение не ожидалось, это видно на видео... Как так получилось - надо разбираться. Руководство страны должно сделать серьезные выводы. Если мы заинтересованы, чтобы Украина могла рассчитывать на новых высокопоставленных свидетелей и на источники в РФ, мы должны обеспечивать безопасность этих людей от будущих террористических атак.
Юрий Бутусов, "Цензор.НЕТ"
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В данном примере использовался стандарт (не имеет смысла постоянно вести наблюдение, т.к. есть возможность создать ситуацию и "вытянуть об"екта на себя"), а именно самостоятельное выдвижение цели в заранее подготовленное место.
Как пример приведу действия одного знакомого опера, которому было "лень "искать ногами, он искал мозгами. Зная что фигурант розыска переоформил на одного из родственников получение пенсии по доверенности в банке, оперативник получив у следака копии постановления на розыск оставил одну в отделении МВД, вторую по согласованию в отделении банка. В случае прихода родственника, ему поясняли, что в связи с изменениями необходимо личное присутствие пенсионера и заполнение новых бланков (с кучей извинений конечно). Все прошло очень быстро, родственники созвонились с фигурантом, тот в банк, управляющий звонок в МВД и кипу документов об"екту на заполнение. Все....
Классика оперативного мастерства .
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не проф.деятельность…. а чисто за БИЗНЕС… Вороненкова в Киеве, Хараберюш в Мариуполе…
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...а Немцов?
...а Конни? ...ах, эта бедная Конни...
...каждый видит то, что хотел бы видеть
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как чмырили на россии Макаревича. За что? За то что был своим: пел песни на
Красной Площади, получал побрякушки от Окурка лично - и тут вдруг голову поднял)
+ Березовский на подхвате.
...а Немцов? === Борис назвал Окурка "ебан…тым", но сама Моль была в ярости когда это
случилось в 100 от Кремля, но ничего сделать не мог - это самодеятельность
братье с гор.
...а Конни? === Вы сами ноняли что написали?
...каждый видит то, что хотел бы видеть === см. Бритва
Оккама, по простому: не нужно
включать Агату Кристи… если а досуге зайдете в свое местно РОВД, то узнаете,
что 90% всех преступлений - ЭТО ЧИТЫЙ
БЫТОВНЯК… так же и я писал … про 90% … ваши примеры в остальных 10%... ЧИСТО БАБЛО...
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...а Конни
...собачку Конни хуйло в ванной затрахал досмерти, это народный стёб, но меня не удивит если это правда
...таких животных Земля не знала
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А чем Немцов не угодил "братьям с гор?"
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- бывший лейтенант Внутренних войск, служил в полку «Север», базирующемся в
Грозном. Имеет государственные награды: Орден Мужества, медали «За отвагу» и
«За заслуги перед Чеченской республикой».
Анзор Губашев
был за рулем автомобиля ZAZ Chance, в который сел на Большом Москворецком мосту.
Тамерлан Эскерханов участвовал в слежке за Борисом Немцовым
Хамзат Бахаев
участвовал в сборе информации, необходимой для убийства Б.Немцова.
Беслан Шаванов
вел наружное наблюдение за Немцовым….
ЭТО ВСЕ ПЕХОТИНЦЫ ПУТИНА -
ЦИТАТА ХАЗЯИНА росссии КАДЫРЫЧА.
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Эти пехотинцы Путина на словах. Только на словах. ДЛЯ МУСУЛЬМАНИНА КЛЯТВА ГЯУРУ
НИЧЕГО НЕ ЗНАЧИТ. ПРОСТО СЛОВА И ВСЕ… либо учите Историю… средневековье то что сегодня на С.Кавказе: ВАССАЛ
МОЕГО ВАССАЛА НЕ МОЙ ВАССАЛ. ...Д-У-М-А-Й-Т-Е!!!!...
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Чем Немцов был неугоден "братьям гор"?
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Да-да, щось подібне говорять і русскіє: після приїзду чеченців, українців і тп) Люди, запам'ятайте, для того, щоб щось відбувалось, не потрібно, щоб хтось приїжджав: таких і тут вистачає! Ось вам цитата від мене: "Щоб бути людиною "москви", не потрібно кожного дня їздити туди "на чай", достатньо лише виконувати їх накази!"
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Та там всі завербовані по жізні!
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Люди оглянитесь, за вами в очереди за колбасой или хлебом, случайно, не стоит представитель СБУ. А то они как-то очень оперативно раскрывают дела. Источник:http://censor.net.ua/r434710
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тель, гражданин РФ Владислав Тихонькин. Вороненков хотел обговорить с ним детали перегона машины из Москвы в Киев, который Тихонькин осуществил с 22 на 23 число.(С).-\-\-\-\ ?!
я,канєшна,уважаю Остап Ібрагімичя,(С).
Але ,шановне товариство, а як «вічіслілі», Олександра Хараберюша ?
Не знаєте ?...а ніяк,не вичичсляли,його посто здали,свої ж.
Коли,припустимо,... « розслідування проводить *нізавісімій сатрутнєг *СМІ»,там,«кучя абсто
ятільств»,впливає на опублікований звіт....проведеного слідства,починаючи з того,що він
не професіонал якихось спецслужб і,безумовно,як і всі ми, не може знати всіх «тонкостів
нільогкай,но пачьотнай служби....
єсі ктота койдє внас парой... тарм татаррам.»
Одначе,шановне товариство,з воронєнковими,що,якби,вирішили, «соскочіть з хати»,і сховатися в Україні,зовсім інша історія.
Вони самі з тих «нєдров».Вони ж чудово знають всю внутрішню механіку закладу.І вже тим паче знають,як воно діє і на нинішній москелі,і тих пост совкових кодлах,що залиши лися республіках колишнього союзу.
Навіть більше,добру половину «рукаводітілів»-вони знають особисто,а з багатьма не раз
«сотруднічялі» в «прошлой жізьні».
Скількох таких воронєнкових,Воронєнков сам «сліл»за свою кар*єру на «службє родіни»?
Де обретається і куди ходить той Воронєнков,знали з першого ж дня.Чого так довго не прибирали?.
Та дуже просто,відслідковували його нові зв*язки.
Акт мав бути повчально-показовим.
Висновки;
Потужнсть спецслужб визначається розгалуженістю їх структури,само собою-ресурсною базою.
Всі вчорашні «спєці»,що,якби,пішли поти системи- без стуктури і ресурсів- звичайне ніщо,
(Життя- не кацапські серіали «Фєдьов Бандачюкофф,про сурових мужикофф наспєцотставкі»).
Виконавці подібних «замовлень»-не залишаються живими-в будь якому разі.
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вороненков повелся на тазик????
там шо? кузов из платины и тормоза чистые брилянты???
я уверен на 100500% что его не вызывали на себя, как в первом посте
не было нервака по горячему
только постанова на барана украинского с полированным тт( редкий долбоёб будет надрачивать рабочую машинку под кольт)))
барыга беглый не редко в премьере тасовал видимо
а шлепар с тт ваще дурень редкий
куда он уходить собирался????
на пушкинскую???
копытами на льва толстого???
или в парк?
так там проходняка уже как лет 10 нет до парка
этому викингу надули паруса и оно рвануло
разбирал клиента словно он маклауд, там с первого он был готов
кто в теме, вспомнит видео с каравана
там хлопчик разбирал охуевших лягавых без грама физики, там выссший класс
выстрел - и нет сомнений в оказании сопротивления клиента
( там бабки, и все понятно с постановой,ну нехотели продавать караван, а нада...)
так шо придумывать клиента с машиной можно и выгодно
но только для власти нашей
ну ебнули кацы своего предаталя и чо???
правильно сделали или не правильно, хз
а факт на лицо
вороненкова нима, работник жмур
а подельников тоже нет???
этот с рунами в башке что? одиночка??? негде не ел не пил не срал ни на одной заправке???
оперативникам - кол)))
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і ще одне. ця людина (покійник) зрадила двічі! один раз своїх предків, коли міняло хвамілію в угоду своїм хазяям, ну і вдруге власне своїм хазяям!!!
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Поэтому его не охраняли от российских спецслужб, а охраняли, что бы украинцы ему морду за "крым наш" не набили.
А убил его Хуйло просто для назидания другим.
а этот Пономарев крот кремлевский - 100% и встреча с водителем отмазка для Пономарева
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