 ЛЕТЧИК ИГОРЬ БЕДЗАЙ: "В МАРТЕ 2014 ГОДА НАЧАЛЬНИКУ АВИАЦИИ ПРЯМО СКАЗАЛ: "ЕСЛИ У МЕНЯ БУДЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕГНАТЬ ТЕХНИКУ ИЗ КРЫМА, ТАК И СДЕЛАЮ"

"МОЖЕТ, НИКОЛАЕВ НЕ САМЫЙ ЛУЧШИЙ ГОРОД НА ЗЕМЛЕ, НО Я ЗДЕСЬ ВЫРОС, ЗДЕСЬ РОДИТЕЛИ МОИ. ДЛЯ МЕНЯ ЭТО ВАЖНО"– Честно говоря, я уже немного в датах путаюсь, когда и что происходило, – рассказывает Игорь Бедзай. – Четыре месяца событий на Майдане для нас были сплошным напряжением. Потом захват крымского парламента. Его мы восприняли с ужасом. У нас все началось, если не ошибаюсь, 27 февраля. Именно в этот день в Новофедоровку приехали первые грузовики с бойцами – пять машин с "зелеными человечками". Они сразу начали занимать позиции вокруг аэродрома. Мы хорошо понимали, кто это такие. На тот момент я исполнял обязанности командира – Владимир Хоменко болел и 3 марта 2014 года умер...
Посторонние люди с оружием начали что-то изображать возле аэродрома. Я вышел к ним: "Кто старший?" Выходит человек: "Ну я". "Кого представляете?" "Самооборону Крыма". "Цель вашего прибытия?" "Хотим взять под контроль аэродром". "Зачем?" "У вас оружие. Мы переживаем, что татары захватят вашу часть и с оружием в руках будут терроризировать русскоязычное население. Будем вашу часть охранять". Я им: "Мы не против. Охраняйте, но с той стороны забора". Параллельно мы отслеживали ситуацию с Бельбеком. Созванивались с ними. Узнали, что такие же "зеленые человечки" зашли через аэродром и захватили взлетную полосу. Нам сказали: техника заблокирована, взлететь не можем.
Тогда же, 27 числа, мне позвонили с неожиданным предложением: "Не хотите ли перейти под флаг Российской Федерации?" "Сколько у меня есть времени?" – вместо ответа сказал я. "Час", – услышал ответ. Отключил телефон. Как раз было время ужина. Пошел домой - я живу рядом с аэродромом. (Игорь даже спустя три года говорит о своем доме в настоящем времени, а не в прошлом. - Авт.) Поужинал. Часа через полтора мне перезванивают: "Какое ваше решение?" А я понимаю, что нужно тянуть время. "Понимаете, - говорю, – настолько неоднозначна ситуация, что я не могу дать вам ответ". "Я все понял", – ответил мне собеседник и отключился.
У меня уже тогда возникла мысль, что технику, которая на ходу, нужно переправить на материк. Собрали экипажи, поставили задачу: "Будем перелетать. Дата и время уточнятся позже".
В следующие дни нас особо не трогали. Большинство "охранявших" нас бойцов уехали. Оставили всего одну машину и 18 человек. Они пришли к нам с вопросом: "Где нам жить? Есть?" Я показал через дорогу: "Вон гостиница, принадлежащая Российской Федерации, конструкторскому бюро Сухого. Может, с ними договоритесь". Там они и поселились. Гостиница очень хорошо расположена, за ней удобно было наблюдать. Мы ждали, как будут развиваться события. Ну как ждали: усилили посты, на всех дорогах поставили патрули, дежурили наши летчики на гражданских машинах с радиостанциями и телефонами. Если в нашу сторону выдвигалась какая-то колонна, все тут же собирались по тревоге, занимали посты. У каждого был свой сектор. Мы не десантники, не морпехи, не спецназовцы. Мы летчики, технари, но взяли в руки автоматы, пистолеты. Готовы были защищать свою часть.
- Сколько у вас в тот момент было техники?
- Исправных шесть вертолетов и три самолета. Когда я понял, что ситуация затягивается и лучше не будет, решил: пора. Честно говоря, ждал политического решения, но его все не было и не было.
- В части ходили разговоры о том, что можно перейти под Россию?
- Нам постоянно делали эти предложения извне. К нам приезжал начальник авиации Черноморского флота. Мы встретились с ним на нейтральной территории. Он сразу начал: "Не хотите ли вы, чтоб вся часть перешла под флаг Российской Федерации?" Услышав отрицательный ответ, удивился: "Почему вы не хотите перейти на нашу сторону?" "А почему я должен переходить?" – переспросил я. "У вас нелегитимное правительство. Где ваш президент?" "В отсутствие президента его полномочия берет на себя спикер Верховной Рады. Он назначает главкома. Я выполняю его приказы. Кроме того, у меня есть командующий флотом – им тогда был еще Березовский - он прикажет, я выполню", – попытался объяснить ему я.
- А вы сами не сомневались?
- Ни минуты. Объясню. Я заканчивал военное сызранское училище в 1993 году. Поступил в него в 89-м, когда еще Советский Союз был. Крайние два года учебы нам предлагали подписывать контракт с Российской Федерацией. Те, кто соглашались, получали денег раз в пять больше, чем мы. В принципе, еще тогда я мог поменять решение. Но уехал в Украину. Я родился в Николаеве. Может, это не самый лучший город на земле, но я здесь вырос, здесь родители мои. Для меня это важно. Кстати, морская авиация начиналась именно в Николаеве. Здесь готовили полярных морских летчиков. Николаевский аэродром всегда был морским. После училища я 11 лет прослужил в Очакове, в полку морской авиации. Здесь я все знаю.
Кроме того, я считаю, что всегда нужно отстаивать правду. Только она и победит. Правда была и остается на нашей стороне.
"ЭТО У ТЕБЯ ПОЛЕТЫ? ТВОИ ЖЕ САМОЛЕТЫ-ВЕРТОЛЕТЫ ВЕРНУТСЯ"? Я ОТВЕТИЛ: "ВЕРНУТСЯ, НО НЕ СЕГОДНЯ"
- Тогда начальником авиации был Черненко. Я звонил ему и говорил: "Если у меня будет возможность перегнать технику, я так и сделаю". Он со мной соглашался. Был звонок из Генерального штаба: "Нам сказали, что вы можете спасти вертолеты и самолеты". "Да, мы можем, – подтвердил я. - Но меня смущает наше ПВО, чтоб не сбили". Меня заверили: "ПВО вас не тронет". "Тогда при первой же возможности мы улетим", – сказал я. После этого разговора я понял, что не один, за спиной у меня кто-то есть.
3 марта утром посмотрели, что погода у нас и в Николаеве нормальная. Гости отдыхают. Собрали людей: "Скоро вылетаете".
- Правда, что летчики сели в кабины в шортах, в гражданской одежде?
- Нет, это уже байки. Все были в форме, ведь они на службу шли. Все были готовы вылететь в любой момент. На самом деле они могли это сделать еще 27 числа.
В десять часов летчики сели в кабины и ждали, когда я в эфире скажу кодовое слово. После этого они одновременно запустили моторы.
- Что это было за слово?
- Первое, которое пришло в голову: "Поехали". Они взлетали друг за другом. От момента запуска моторов до взлета последнего самолета прошло 15 минут. Все они поднялись в воздух в 11 часов. Аэродром наш устроен таким образом, что взлетная полоса уходит в море. И вся техника сразу же оказалась над Черным морем.
- Как на это отреагировали ваши отдыхающие охранники?
- В тот день их старшего не было на месте. Стрелять без команды оставшиеся не могли. Может, мы и рисковали, но я понимал, что все должно пройти нормально. Но вскоре мне позвонил товарищ, который был старшим у этих людей. Спросил: "Это у тебя полеты? Они же вернутся"? Я ответил: "Вернутся, но не сегодня". Через какое-то время он перезвонил: "У меня есть распоряжение в следующий раз при взлете летательных аппаратов открывать огонь на поражение"...
- Через сколько времени ваши летчики были в Николаеве?
- Им понадобился час лету. Приземлившись, позвонили и сказали: "Наши дома". Правда, погода в Николаеве немного подвела. Туман был.
- Что вы делали этот час, пока ваши летчики были в воздухе?
- Мы с замом стояли возле карты и считали. За три минуты вертолет пролетает десять километров. Вот и отслеживали маршруты. Признаюсь, боялся, чтоб не поднялась авиация на перехват. Но в нейтральных водах перехватывать ни у кого нет права. Хотя, с другой стороны, мы уже видели, как крейсер "Москва" не давал выйти украинским кораблям в открытое море. Переживал, конечно. Лететь проще, чем ждать.
"ЗА МЕСЯЦ РЕБЯТА РАЗОБРАЛИ В ЧАСТИ ВСЕ, ЧТО НЕ РАБОТАЕТ, ПОГРУЗИЛИ НА МАШИНЫ И ВЫВЕЗЛИ. ТЕПЕРЬ СОБИРАЕМ ИЗ ЭТОГО МАШИНЫ. ОДНА УЖЕ ЛЕТАЕТ"- Я сидел за штурвалом одного из наших самолетов, - говорит летчик сакской бригады Антон. - Мы взлетали фактически на холодных двигателях, что увеличивало риск их отказа в два-три раза. Но нужно было технику перегнать. Россияне с радостью ею бы пользовались. Они и планировали ее захватить. Взлетев, я искал глазами вспышки - мы же не знали, захвачена ли уже часть ПВО в Евпатории. Боялись, по нам могут ударить. Любоваться морем было некогда. Да и не верилось, что больше не увижу его...
- Ваша семья знала о том, что вы улетели?
- Нет. Мы о решении командира части никому не сообщали. Боялись утечки информации. Поэтому моя семья узнала, что я улетел только после того, как я позвонил из Николаева.
- На аэродроме у меня оставался еще один вертолет, - продолжает Игорь Бедзай. - Не хватило летчика, чтоб его перегнать вместе со всеми. Выполнив задачу, ребята в Николаеве сели на поезд и вернулись в Крым. Один из них - Саша Сурайкин - командир эскадрильи. Мы с ним очень дружны. Я пришел к нему домой после его возвращения и говорю: "Саня, есть дело". Его жена, услышав это, говорит: "Я хоть ногти успею сделать?" Я ее успокоил, что все она успеет. А сам Сане говорю: "Есть еще машина. Ты отдохни, поспи. А днем давай ее перегоним". "Я уже не усну, – ответил он. – Поехали, посмотрим на нее". Приехали на аэродром, запустили двигатели, все работает. Можно лететь... В какой день перегнали этот вертолет, уже не помню. Все в голове смешалось.
- Вы ж понимали, что теперь по вертолету могли и стрелять...
- А что делать? Мы "братьев" подергали немного перед вылетом Сани: несколько раз в другом месте запускали самолет. Они бодро выезжали на перехват. Посмотрели время, за которое они успевают доехать до определенных точек. Поигрались так с ними чуть-чуть. А наш вертолет взлетел с другого места.
Больше ничего в рабочем состоянии у меня не было. Когда мы уже переехали в Николаев, россияне дали забрать нашу технику. За месяц ребята разобрали все, что не работает, погрузили на машины и вывезли. Теперь собираем из этого машины. Одна уже летает. У нас же специфическая техника. Если бы мы там ее оставили, морская авиация в Украине закончилась бы. Главный, нас охранявший, даже говорил: "Жаль, что ты забрал МИ-14. Он мне нравился". Мне тоже нравится.
-Когда вы уехали из Крыма?
- 9 апреля. Давление на нас с каждым днем усиливалось. Нам постоянно говорили: вы нормальные ребята, мы не хотим кровь проливать, но у нас есть задание захватить вашу часть, и поэтому вынуждены будем предпринимать штурмы, БТРами ломать заборы. На это мы отвечали: "У вас своя работа, у нас - своя". Когда в очередной раз предложили перейти под Россию, снова ответил: "Я не могу людям даже предлагать это. Потому что это статья "Измена Родине". Я не буду их под статью подводить". А вскоре произошел штурм нашего штаба. "Зеленые человечки" поставили мирных местных людей живым щитом перед собой. Мы понимали, что сопротивление бесполезно. Почти все крымские части к тому времени были захвачены. Каждый сделал свой выбор.
- Многие ваши подчиненные остались в Крыму?
- Две трети. Мы выходили колонной. Была договоренность, что нас пропустят. После событий 6 апреля мы поняли, что ждать больше нечего. В тот день убили моего офицера – майора Станислава Карачевского... Под угрозой уже были жизни всех, кто был не согласен с оккупантами. И 9 апреля колонной мы вышли.
Моя семья выезжала вместе со мной. Приехали к моей маме в Николаев. Часть личного состава расселили в санатории, часть обосновалась в военном городке, где у нас и сейчас находится штаб. Много семей до сих пор разделены. У кого родители, у кого жены, дети, остались в Крыму. Ездят теперь в гости друг к другу. После всех этих событий многие мои ребята участвовали в АТО. Выезжали в составе 36 бригады вместе с морпехами. Мои техники и минометчиками были, и снайперами...
За решительность и умение принимать решения Игорь Бедзай был удостоен негосударственной награды "Народный герой Украины". Также он получил орден "Богдана Хмельницкого" ІІІ степени.
Виолетта Киртока, "Цензор.НЕТ"
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Честь і хвала вам,лицарям неба!
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командующим Военно -Морским Флотом УЦкраины и
на следующий день-02 марта 2014 года присягнул сепарату Аксенову .
Сдав весь флот врагу !
Главный предатель, по сути сдавший Крым - контр-адмирал Денис Березовский.
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Перелік осіб керівного складу
Військово-морських сил Збройних сил України, що прийняли російське громадянство та поповнили лави ВМФ Россійської Федерації:
Контр-адмірал Березовський Д.В., командуючий ВМС України (прим ред. - сейчас замкомандующего Черноморским флотом, уголовное производство открыто ранее, адмирал объявлен в розыск);
Да кто его в ПИТЕРЕ сейчас поймает ?
Полковник Стешенко С.М., начальник центру оперативного (бойового) забезпечення ВМС України;
Полковник Стороженко С.І., командир 36 окремої бригади берегової оборони Військ берегової і територіальної оборони ВМС України;
Полковник Козаченко Д.Г., командир 406 Сімферопольської окремої берегової артилерійської групи Військ берегової і територіальної оборони ВМС України;
Капітан 1 рангу Кацай Д.О., командир 37 окремого полку зв'язку;
Підполковник Саєнко О.О., командир 501 Окремого батальйону морської піхоти ВМС України (Керч);
Капітан 2 рангу Васін Є.Є., начальник центру радіоелектронної розвідки ВМС України;
Капітан 1 рангу Касторов І. І., начальник центру навігації, гідрографії та гідрометеорології ВМС України;
Підполковник Лисенко А.В., начальник центру забезпечення пальним ВМС України;
Капітан 2 рангу Карпов Е.В., начальник 174 бази озброєння ВМС України (1 розряду);
Капітан 2 рангу Єлікєєв О.В., начальник центру криптографічного та технічного захисту інформації;
Капітан 2 рангу Римарь Р.О., командир Севастопольської військово-морської бази;
Капітан 2 рангу Звягінцев В.П., командир 5 бригади надводних кораблів ВМС України;
Капітан 2 рангу Кривко М.Ф., командир 18 дивізіону суден забезпечення ВМС України;
Капітан-лейтенант Голубєв В.О., командир 8 дивізіону суден забезпечення;
Капітан 2 рангу Афанасенко Є.М., командир 28 дивізіону пошуково-рятувальних суден;
Капітан 3 рангу Палій Б.Л., командир морського тральщика «Чернігів»;
Капітан 3 рангу Журкін О.В., командир ракетного корвета «Придніпров'я»;
Капітан 1 рангу Шагєєв Р.М., командир підводного човна «Запоріжжя» (прим. редакции - сейчас переучивается в Питере, будет командиром субмарины «Великий Новгород»);
Капітан 2 рангу Клочан Д.В., командир другого екіпажу підводного човна «Запоріжжя»;
Капітан 3 рангу Барєєв А.М., командир корабля управління «Донбас»;
Капітан 3 рангу Заугольников С.В., командир навчального корвета «Вінниця»;
Капітан 3 рангу Сухар Д.О., командир ракетного катеру «Прилуки»;
Капітан 3 рангу Макєєв С.В., командир протичовнового кор-вета «Луцьк»;
Капітан 3 рангу Ємельяненков М.О., командир протичовнового корвета «Тернопіль» («русский, который не сдается);
Капітан 3 рангу Хромченков В.О., командир середнього десантного корабля «Кіровоград»;
Старший лейтенант Зіновьєв С.Є., командир артилерійського катера «Херсон»;
Капітан 3 рангу Білий О.Г., командир протидиверсійного катера «Феодосія»;
Майор Тарасенко М.О., командир судна контролю фізичних полів «Сєвєродонецьк»;
Капітан 2 рангу Кочерга О.М., командир ракетно-технічної бази ВМС України;
Капітан 1 рангу Миколайчук О.П., начальник контактного пункту з країнами НАТО командування ВМС. України;
Капітан 2 рангу Жук В.С., начальник 186 навчально-тренувального центру морських операцій;
Підполковник Симонов К.В., командир 85 окремого берегового ракетного дивізіону;
Капітан 3 рангу Швець О.В., командир 801 окремого загону боротьби з підводно-диверсійними силами та засобами;
Капітан 1 рангу Лєкарєв Д.В., начальник Об'єднаного інформаційно-телекомунікаційного вузла ВМС України;
Капітан 1 рангу Шевченко Т.І., начальник Військово-морського коледжу старшинського складу ВМС України;
Капітан 1 рангу Гончар Г.М., начальник 191 Навчального центру ВМС України;
Полковник медичної служби Гриненко О.В., начальник 10 поліклініки ВМКЦ Кримського регіону;
Капітан 2 рангу Щербань Д.Б., начальник 104 окремого передаючого радіоцентру;
Капітан 2 рангу Невмержицький Ю.В., начальник 21 району спостереження;
Підполковник Садовник В.В., командир 222 окремого автомобільного батальйону;
Підполковник Колесніков В.В., начальник 277 Об'єднаного складу (МІС, 4 розряду);
Капітан 2 рангу Захватихата М.К., начальник 29 морського розвідувального пункту ВМС;
Капітан 2 рангу Коваль О.В., начальник 30 Командно-розвідувального центру ВМС України;
Підполковник Кулаков А.І., начальник 38 управління експлуатації спеціальних об'єктів;
Підполковник Буряк І.О., начальник 51 об'єднаного складу озброєння і майна (1 розряду);
Майор Яковенко О.Г., начальник 531 бази зберігання і ремонту засобів зв'язку (2 розряду);
Підполковник Миронов О.В., начальник 537 вузла фельд'єгерсько - поштового зв'язку;
Підполковник Репік В.М., начальник 56 комендатури охорони і обслуговування ВМС;
Підполковник Прилуцький С.В., начальник 71 вузла фельд'єгерсько-поштового зв'язку;
Підполковник Чучин Є.В., начальник 79 інформаційно-телекомунікаційного вузла.
Кстати, до недавних пор все они могли спокойно посещать материковую часть Украины.
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Крым был просран в марте 2014 года на ближайшие 25- 30 лет - кем - ВЫ сами знаете .
Имея такие силы и сдаться без боя? Ни одна армия Мира не терпела таких поражений !
С П И С О К
воинских частей и кораблей,
которых лишилась Украина по итогам Крымской Весны.
Командование ВМС ВСУ (в/ч А-0225, г. Севастополь: -
Командный центр ВМС ВСУ (в/ч А-1797,
г. Севастополь). - Запасной командный центр ВМС ВСУ (в/ч
А-2248, г.
Севастополь + с. Фруктовое). - 48-я комендатура охраны и обеспечения (в/ч А-0840, г. Севастополь). •
56-й отдельный батальон охраны и обслуживания (в/ч А-0235, г. Севастополь). •
30-й командно-разведывательный центр (в/ч А-3318, г. Севастополь). •
80-я группа консолидирующей пропаганды отдела наблюдений и специальных действий
(в/ч А-4398, г.
Севастополь). • 79-й информационно-телекоммуникационный узел (в/ч А-4362, г. Севастополь + с.
Фруктовое). • 30-е управление эксплуатации специального объекта (ЗКЦ ОК «ВМС»
ВСУ) (в/ч А-2929, г.
Севастополь (Верхнесадовое)). • 71-й узел фельдъегерско-почтовой связи (в/ч А-1921, г. Севастополь). •
537-й узел фельдъегерско-почтовой связи (в/ч А-1956, Автономная республика
Крым, г. Симферополь). • 104-й отдельный передающий радиоцентр (в/ч А-4374,
Автономная республика Крым, Белогорский р-н, с. Зеленогорское). • Академия
военно-морских сил имени П.С. Нахимова (в/ч -, г. Севастополь). -
учебно-тренировочный центр морских операций ВМС (в/ч -, г Севастополь). • 1-й
дивизион учебных кораблей АВМС имени П.С. Нахимова (в/ч -, г. Севастополь). - №
U540 «Чигирин» - учебный катер пр. УК-3 (1984). - № U541 «Смела» - учебный
катер пр. УК-3 (1985). - № U542 «Новая Каховка» - учебный катер пр. УК-3
(1986). • Научно-иследовательский центр ВСУ «Государственный океанариум» (в/ч
А-1845, г.
Севастополь). - № U701 «Почаев» - морской водолазный бот пр. 535 (1975). - №
U860 «Каменка» - морская самоходная сухогрузная баржа пр. 431ПУ (водолазное
судно (1957)). • 37-й отдельный полк связи и управления (в/ч А-4416, г. Севастополь). •
Центр навигации, гидрографии и гидрометеорологического обеспечения (в/ч А-3319, г. Севастополь). - №
U635 «Сквира» - гидрографический промерный бот пр. 1896 (1976). - № U659
«МГК-1877» - малый гидрографический катер пр. 16830 (1989). - № U662 «МГК-1889»
- малый гидрографический катер пр. 16830 (1989). • 10-я морская авиационная
бригада (в/ч А-1100, Автономная республика Крым, Сакский р-н, пгт.
Новофедоровка) (1 Бе-12ПС, 1 Ан-24Т, 1 Ан-2; 2 Ми-14, 5 Ка-27ПЛ, 4 Ка-27ПС/Е, 3
Ка-29ТБ, 3 Ми-8МТ). • 26-й морской радиотехнический отряд особого назначения
(в/ч А-4368, г.
Севастополь). • 191-й учебный центр ВМС ВСУ (в/ч А-4591, г. Севастополь). •
36-я отдельная механизированная бригада береговой обороны (в/ч А-2320,
Автономная республика Крым, Симферопольский р-н, с. Перевальное). - 1-й
отдельный батальон морской пехоты (в/ч А-2272, Автономная республика Крым, г.
Феодосия). - 501-й отдельный батальон морской пехоты (в/ч А-0669, Автономная
республика Крым, г. Керчь). • 406-я отдельная бригадная артиллерийская группа
(в/ч А-1743, Автономная республика Крым, г. Симферополь). • 85-й отдельный
стационарный береговой ракетный дивизион (в/ч А-2290, г. Севастополь
(Гончарное)). • 25-й отдельный мобильный береговой ракетный дивизион (в/ч А-2291, г. Севастополь
(Фиолент)). • Центр оперативного (боевого) обеспечения (в/ч А-3835, Автономная
республика Крым, г. Бахчисарай). • 222-й отдельный автомобильный батальон (в/ч
А-2904, Автономная республика Крым, г. Бахчисарай). • 174-я база вооружения
(в/ч А-4068, г.
Севастополь). • 51-й объединенный склад вооружения и имущества (в/ч А-2327,
Автономная республика Крым, г. Феодосия (Щебетовка)). • 46-й объединенный склад
вооружения и имущества (в/ч А-1727, Автономная республика Крым, г. Белогорск).
• 257-й объединенный склад вооружения и имущества (в/ч А-4290, Автономная
республика Крым, пгт Новоозерное (Донузлав)). • 258-й объединенный склад
артиллерийского, минно-торпедного и инженерного вооружения (в/ч А-2157,
Автономная республика Крым, Сакский р-н, с. Наумовка). • 114-й артиллерийский
склад боеприпасов (в/ч А-2234, Автономная республика Крым, Белогорский р-н, с.
Межгорье). • Отдельная ракетная техническая часть (в/ч А-2091, Автономная
республика Крым, пгт Черноморское). • 531-я база хранения и ремонта средств
связи (в/ч А-4480, г.
Севастополь). • 6553-я база измерительной техники (в/ч А-3360, Автономная
республика Крым, г. Евпатория). • 47-й объединенный центр обеспечения (в/ч
А-2760, Автономная республика Крым, г. Симферополь + г. Севастополь +
Автономная республика Крым, г. Джанкой). • 128-й объединенный центр обеспечения
(в/ч А-4486, г.
Севастополь). • Н-ский морской разведывательный пункт (в/ч А-3343, Автономная республика
Крым, пгт Новоозерное). • Н-ский центр криптографической и технической защиты
информации (в/ч А-3346, г.
Севастополь). • Н-ский автоматизированный центр передачи и обработки информации
(в/ч А-2398, Автономная республика Крым, г. Симферополь). • Н-ский объединенный
склад вооружения и имущества (в/ч А-4474, Автономная республика Крым,
Бахчисарайский р-н, с. Машино). • 13-й фотограмметрический информационный
Краснознаменный центр (в/ч А-3674, Автономная республика Крым, г. Симферополь).
Центр морских операций (в/ч А-0825,
г. Севастополь: • Севастопольская военно-морская база
(в/ч А-4408, г.
Севастополь (б. Стрелецкая)). - № U01 «Запорожье» - дизель-электрическая
подводная лодка пр. 641 (в/ч А-4430 (1970). • 1-я бригада надводных кораблей
(в/ч А-2295, г.
Севастополь (б. Куриная)). - № U153 «Прилуки» - большой ракетный катер пр.
206МР (корвет) (в/ч А-2295/Б (1980)). - № U155 «Приднепровье» - большой
ракетный катер пр. 1241Т (Никополь) (корвет) (в/ч А-1750 (1983)). - № U500
«Донбасс» - плавучая мастерская пр. 304 (резервный корабль управления) (в/ч
А-4543 (1970)). - № U510 «Славутич» - большой разведывательный корабль пр.
1288.4 (в/ч А-0247 (1992)). • 18-й отдельный дивизион судов обеспечения (в/ч А-4424, г. Севастополь (б.
Стрелецкая)): - № U756 «Судак» - морской водоналивной транспорт пр. 561 (Сура)
(1957). - № U760 «Фастов» - малый морской танкер пр. 1844 (1981). - № U802
«Каланчак» - плавучий кран пр. 771 (1962). - № U811 «Балта» - судно
размагничивания пр. 130 (1987). - № U812 «Северодонецк» - судно контроля
физических полей пр. 18061 (1987). - № U830 «Корец» - морской буксир пр. 745
(1973). - № U947 «Красноперекопск» - рейдовый буксир пр. 498 (1974). - № U954
«МУС-482» - судно-мусоросборщик пр. 14630 (1983). - № U001 «Адмиральский» -
рейдовый катер для парадов пр. 371У (1984). - № U783 «Ильичевск» - морской
катер пр. 1430 (пассажирский катер (1976)). - № U853 «Коростень» - пограничный
катер специальной службы пр. 1387 (Шулявка) (1965). - № U926 - рейдовый катер
пр. Р376 (подчинение СБУ (1971)). • 28-й отдельный дивизион
аварийно-спасательной службы (в/ч А-4414, г. Севастополь (б. Стрелецкая)). - № U705
«Кременец» - спасательное буксирное судно пр. 714 (1983). - № U706 «Изяслав» -
спасательный буксир пр. 733С (1962). - № U722 «Борщив» - пожарный дезактивационный
катер пр. 364 (1954). - № U732 «Ромны» - рейдовый водолазный катер пр. РВ1415
(1984). - № U733 «Токмак» - рейдовый водолазный катер пр. РВ1415 (1983). - №
U782 «Сокаль» - пассажирский катер пр. СК620 (санитарный катер (1983)). - №
U852 «Шостка» - килекторное судно пр. 141 (1989). - № U855 «Золотоноша» -
плавучий склад пр. 814М (1986). - № U953 «Дубно» - рейдовый буксир пр. 737М
(1974). • Южная военно-морская база (в/ч А-2506, Автономная республика Крым,
пгт Новоозерное (Донузлав)). • 21-й район береговой системы наблюдения (в/ч
А4249, Автономная республика Крым, пгт Новоозерное). - 46-я отдельная
радиотехническая рота (в/ч А-4014, Автономная республика Крым, г. Ялта
(Ай-петри)). • 5-я бригада надводных кораблей (в/ч А-2865, Автономная
республика Крым, пгт Новоозерное (Донузлав)): - № U205 «Луцк» - малый
противолодочный корабль пр. 1124М (корвет) (в/ч А-0793 (1994)). - № U206
«Винница» - пограничный сторожевой корабль пр. 1124П (корвет) (в/ч А-3002
(1976)). - № U208 «Хмельницкий» - малый противолодочный корабль пр. 12412
(корвет) (в/ч А-4274 (1985)). - № U209 «Тернополь» - малый противолодочный
корабль пр. 1124М (корвет) (в/ч А-3304 (2005)). - № U310 «Чернигов» - морской
тральщик пр. 266М (Желтые Воды) (в/ч А-4442 (1977)). - № U311 «Черкассы» -
морской тральщик пр. 266М (в/ч А-4434 (1974)). - № U401 «Кировоград» - средний
десантный корабль пр. 773 (в/ч А-0199 (1971)). - № U402 «Константин Ольшанский»
- большой десантный корабль пр. 775 (в/ч А-4289 (1985)). - № U891 «Херсон» -
катер-торпедолов пр. 1388 (в/ч А-2865/А (1987)). - № U240 «Феодосия» -
противодиверсионный катер пр. ПВ1415 (в/ч А-2865/Б (1982)). • 8-й отдельный
дивизион судов обеспечения (в/ч А-4288, Автономная республика Крым, пгт
Новоозерное (Донузлав)): - № U728 «Евпатория» - противопожарный катер пр. 364
(1953). - № U831 «Ковель» - морской буксир пр. 733 (1965). - № U925 - рейдовый
катер пр. 371
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537-й узел фельдъегерско-почтовой связи (в/ч А-1956, Автономная республика
Крым, г. Симферополь). • 104-й отдельный передающий радиоцентр (в/ч А-4374,
Автономная республика Крым, Белогорский р-н, с. Зеленогорское). • Академия
военно-морских сил имени П.С. Нахимова (в/ч -, г. Севастополь). -
учебно-тренировочный центр морских операций ВМС (в/ч -, г Севастополь). • 1-й
дивизион учебных кораблей АВМС имени П.С. Нахимова (в/ч -, г. Севастополь). - №
U540 «Чигирин» - учебный катер пр. УК-3 (1984). - № U541 «Смела» - учебный
катер пр. УК-3 (1985). - № U542 «Новая Каховка» - учебный катер пр. УК-3
(1986). • Научно-иследовательский центр ВСУ «Государственный океанариум» (в/ч
А-1845, г.
Севастополь). - № U701 «Почаев» - морской водолазный бот пр. 535 (1975). - №
U860 «Каменка» - морская самоходная сухогрузная баржа пр. 431ПУ (водолазное
судно (1957)). • 37-й отдельный полк связи и управления (в/ч А-4416, г. Севастополь). •
Центр навигации, гидрографии и гидрометеорологического обеспечения (в/ч А-3319, г. Севастополь). - №
U635 «Сквира» - гидрографический промерный бот пр. 1896 (1976). - № U659
«МГК-1877» - малый гидрографический катер пр. 16830 (1989). - № U662 «МГК-1889»
- малый гидрографический катер пр. 16830 (1989). • 10-я морская авиационная
бригада (в/ч А-1100, Автономная республика Крым, Сакский р-н, пгт.
Новофедоровка) (1 Бе-12ПС, 1 Ан-24Т, 1 Ан-2; 2 Ми-14, 5 Ка-27ПЛ, 4 Ка-27ПС/Е, 3
Ка-29ТБ, 3 Ми-8МТ). • 26-й морской радиотехнический отряд особого назначения
(в/ч А-4368, г.
Севастополь). • 191-й учебный центр ВМС ВСУ (в/ч А-4591, г. Севастополь). •
36-я отдельная механизированная бригада береговой обороны (в/ч А-2320,
Автономная республика Крым, Симферопольский р-н, с. Перевальное). - 1-й
отдельный батальон морской пехоты (в/ч А-2272, Автономная республика Крым, г.
Феодосия). - 501-й отдельный батальон морской пехоты (в/ч А-0669, Автономная
республика Крым, г. Керчь). • 406-я отдельная бригадная артиллерийская группа
(в/ч А-1743, Автономная республика Крым, г. Симферополь). • 85-й отдельный
стационарный береговой ракетный дивизион (в/ч А-2290, г. Севастополь
(Гончарное)). • 25-й отдельный мобильный береговой ракетный дивизион (в/ч А-2291, г. Севастополь
(Фиолент)). • Центр оперативного (боевого) обеспечения (в/ч А-3835, Автономная
республика Крым, г. Бахчисарай). • 222-й отдельный автомобильный батальон (в/ч
А-2904, Автономная республика Крым, г. Бахчисарай). • 174-я база вооружения
(в/ч А-4068, г.
Севастополь). • 51-й объединенный склад вооружения и имущества (в/ч А-2327,
Автономная республика Крым, г. Феодосия (Щебетовка)). • 46-й объединенный склад
вооружения и имущества (в/ч А-1727, Автономная республика Крым, г. Белогорск).
• 257-й объединенный склад вооружения и имущества (в/ч А-4290, Автономная
республика Крым, пгт Новоозерное (Донузлав)). • 258-й объединенный склад
артиллерийского, минно-торпедного и инженерного вооружения (в/ч А-2157,
Автономная республика Крым, Сакский р-н, с. Наумовка). • 114-й артиллерийский
склад боеприпасов (в/ч А-2234, Автономная республика Крым, Белогорский р-н, с.
Межгорье). • Отдельная ракетная техническая часть (в/ч А-2091, Автономная
республика Крым, пгт Черноморское). • 531-я база хранения и ремонта средств
связи (в/ч А-4480, г.
Севастополь). • 6553-я база измерительной техники (в/ч А-3360, Автономная
республика Крым, г. Евпатория). • 47-й объединенный центр обеспечения (в/ч
А-2760, Автономная республика Крым, г. Симферополь + г. Севастополь +
Автономная республика Крым, г. Джанкой). • 128-й объединенный центр обеспечения
(в/ч А-4486, г.
Севастополь). • Н-ский морской разведывательный пункт (в/ч А-3343, Автономная республика
Крым, пгт Новоозерное). • Н-ский центр криптографической и технической защиты
информации (в/ч А-3346, г.
Севастополь). • Н-ский автоматизированный центр передачи и обработки информации
(в/ч А-2398, Автономная республика Крым, г. Симферополь). • Н-ский объединенный
склад вооружения и имущества (в/ч А-4474, Автономная республика Крым,
Бахчисарайский р-н, с. Машино). • 13-й фотограмметрический информационный
Краснознаменный центр (в/ч А-3674, Автономная республика Крым, г. Симферополь).
Центр морских операций (в/ч А-0825,
г. Севастополь: • Севастопольская военно-морская база
(в/ч А-4408, г.
Севастополь (б. Стрелецкая)). - № U01 «Запорожье» - дизель-электрическая
подводная лодка пр. 641 (в/ч А-4430 (1970). • 1-я бригада надводных кораблей
(в/ч А-2295, г.
Севастополь (б. Куриная)). - № U153 «Прилуки» - большой ракетный катер пр.
206МР (корвет) (в/ч А-2295/Б (1980)). - № U155 «Приднепровье» - большой
ракетный катер пр. 1241Т (Никополь) (корвет) (в/ч А-1750 (1983)). - № U500
«Донбасс» - плавучая мастерская пр. 304 (резервный корабль управления) (в/ч
А-4543 (1970)). - № U510 «Славутич» - большой разведывательный корабль пр.
1288.4 (в/ч А-0247 (1992)). • 18-й отдельный дивизион судов обеспечения (в/ч А-4424, г. Севастополь (б.
Стрелецкая)): - № U756 «Судак» - морской водоналивной транспорт пр. 561 (Сура)
(1957). - № U760 «Фастов» - малый морской танкер пр. 1844 (1981). - № U802
«Каланчак» - плавучий кран пр. 771 (1962). - № U811 «Балта» - судно
размагничивания пр. 130 (1987). - № U812 «Северодонецк» - судно контроля
физических полей пр. 18061 (1987). - № U830 «Корец» - морской буксир пр. 745
(1973). - № U947 «Красноперекопск» - рейдовый буксир пр. 498 (1974). - № U954
«МУС-482» - судно-мусоросборщик пр. 14630 (1983). - № U001 «Адмиральский» -
рейдовый катер для парадов пр. 371У (1984). - № U783 «Ильичевск» - морской
катер пр. 1430 (пассажирский катер (1976)). - № U853 «Коростень» - пограничный
катер специальной службы пр. 1387 (Шулявка) (1965). - № U926 - рейдовый катер
пр. Р376 (подчинение СБУ (1971)). • 28-й отдельный дивизион
аварийно-спасательной службы (в/ч А-4414, г. Севастополь (б. Стрелецкая)). - № U705
«Кременец» - спасательное буксирное судно пр. 714 (1983). - № U706 «Изяслав» -
спасательный буксир пр. 733С (1962). - № U722 «Борщив» - пожарный дезактивационный
катер пр. 364 (1954). - № U732 «Ромны» - рейдовый водолазный катер пр. РВ1415
(1984). - № U733 «Токмак» - рейдовый водолазный катер пр. РВ1415 (1983). - №
U782 «Сокаль» - пассажирский катер пр. СК620 (санитарный катер (1983)). - №
U852 «Шостка» - килекторное судно пр. 141 (1989). - № U855 «Золотоноша» -
плавучий склад пр. 814М (1986). - № U953 «Дубно» - рейдовый буксир пр. 737М
(1974). • Южная военно-морская база (в/ч А-2506, Автономная республика Крым,
пгт Новоозерное (Донузлав)). • 21-й район береговой системы наблюдения (в/ч
А4249, Автономная республика Крым, пгт Новоозерное). - 46-я отдельная
радиотехническая рота (в/ч А-4014, Автономная республика Крым, г. Ялта
(Ай-петри)). • 5-я бригада надводных кораблей (в/ч А-2865, Автономная
республика Крым, пгт Новоозерное (Донузлав)): - № U205 «Луцк» - малый
противолодочный корабль пр. 1124М (корвет) (в/ч А-0793 (1994)). - № U206
«Винница» - пограничный сторожевой корабль пр. 1124П (корвет) (в/ч А-3002
(1976)). - № U208 «Хмельницкий» - малый противолодочный корабль пр. 12412
(корвет) (в/ч А-4274 (1985)). - № U209 «Тернополь» - малый противолодочный
корабль пр. 1124М (корвет) (в/ч А-3304 (2005)). - № U310 «Чернигов» - морской
тральщик пр. 266М (Желтые Воды) (в/ч А-4442 (1977)). - № U311 «Черкассы» -
морской тральщик пр. 266М (в/ч А-4434 (1974)). - № U401 «Кировоград» - средний
десантный корабль пр. 773 (в/ч А-0199 (1971)). - № U402 «Константин Ольшанский»
- большой десантный корабль пр. 775 (в/ч А-4289 (1985)). - № U891 «Херсон» -
катер-торпедолов пр. 1388 (в/ч А-2865/А (1987)). - № U240 «Феодосия» -
противодиверсионный катер пр. ПВ1415 (в/ч А-2865/Б (1982)). • 8-й отдельный
дивизион судов обеспечения (в/ч А-4288, Автономная республика Крым, пгт
Новоозерное (Донузлав)): - № U728 «Евпатория» - противопожарный катер пр. 364
(1953). - № U831 «Ковель» - морской буксир пр. 733 (1965). - № U925 - рейдовый
катер пр. 371
537-й узел фельдъегерско-почтовой связи (в/ч А-1956, Автономная республика
Крым, г. Симферополь). • 104-й отдельный передающий радиоцентр (в/ч А-4374,
Автономная республика Крым, Белогорский р-н, с. Зеленогорское). • Академия
военно-морских сил имени П.С. Нахимова (в/ч -, г. Севастополь). -
учебно-тренировочный центр морских операций ВМС (в/ч -, г Севастополь). • 1-й
дивизион учебных кораблей АВМС имени П.С. Нахимова (в/ч -, г. Севастополь). - №
U540 «Чигирин» - учебный катер пр. УК-3 (1984). - № U541 «Смела» - учебный
катер пр. УК-3 (1985). - № U542 «Новая Каховка» - учебный катер пр. УК-3
(1986). • Научно-иследовательский центр ВСУ «Государственный океанариум» (в/ч
А-1845, г.
Севастополь). - № U701 «Почаев» - морской водолазный бот пр. 535 (1975). - №
U860 «Каменка» - морская самоходная сухогрузная баржа пр. 431ПУ (водолазное
судно (1957)). • 37-й отдельный полк связи и управления (в/ч А-4416, г. Севастополь). •
Центр навигации, гидрографии и гидрометеорологического обеспечения (в/ч А-3319, г. Севастополь). - №
U635 «Сквира» - гидрографический промерный бот пр. 1896 (1976). - № U659
«МГК-1877» - малый гидрографический катер пр. 16830 (1989). - № U662 «МГК-1889»
- малый гидрографический катер пр. 16830 (1989). • 10-я морская авиационная
бригада (в/ч А-1100, Автономная республика Крым, Сакский р-н, пгт.
Новофедоровка) (1 Бе-12ПС, 1 Ан-24Т, 1 Ан-2; 2 Ми-14, 5 Ка-27ПЛ, 4 Ка-27ПС/Е, 3
Ка-29ТБ, 3 Ми-8МТ). • 26-й морской радиотехнический отряд особого назначения
(в/ч А-4368, г.
Севастополь). • 191-й учебный центр ВМС ВСУ (в/ч А-4591, г. Севастопол
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