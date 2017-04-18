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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 132962

"Премии были определенные месяцы, до нового года. С декабря вообще никто из членов НАПК и по сегодняшний день не получал"
Н. Корчак, глава НАПК
(Неудивительно, что в таких "рабских" условиях НАПК даже работать не хочет)

4
04
 
 21.04.2017
  103
 Корчак (1)
 ТОП недели

"Если мы будем поступать, как предписано Иисусом: любить друг друга, делать добро, выполнять заповеди и жить по-божески, творить добро, а также добьемся, чтобы наша государственная политика и устройство соответствовали нашим православным ценностям, тогда, я уверен, все получится. Будет экономический рост, который правительство никак не может найти, и технический прогресс"
С. Глазьев, советник президента РФ
(С таким блестящим и реалистичным экономическим планом Россия может спать спокойно. И вечно)

12
315
 
 18.04.2017
  2272
 Глазьев (121)

"У России нет проблем с голодом, у нее мировоззренческие проблемы - она не верит в демократию и права человека"
П. Порошенко, президент Украины
(В России эти слова признаны матерными и за них уже сажают в тюрьму)

6
28
 
 19.04.2017
  1221
 Порошенко (12748)

"Премии были определенные месяцы, до нового года. С декабря вообще никто из членов НАПК и по сегодняшний день не получал"
Н. Корчак, глава НАПК
(Неудивительно, что в таких "рабских" условиях НАПК даже работать не хочет)

4
04
 
 21.04.2017
  103
 Корчак (118)
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Цензор.НЕТЦитаты"Премии были определенные месяцы, до нового года. С декабря вообще...
   
 
 
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