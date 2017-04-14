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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 132855

"У России нет проблем с голодом, у нее мировоззренческие проблемы - она не верит в демократию и права человека"
П. Порошенко, президент Украины
(В России эти слова признаны матерными и за них уже сажают в тюрьму)

2
02
 
 19.04.2017
  81
 Порошенко (111)
 ТОП недели

На стол вскочив, чинарик дунув,
Поправив кепочку назад,
Слюну сквозь зубы смачно сплюнув,
Взял слово русский дипломат…

95
499
 
 YV
14.04.2017
  4098
 Россия (70030)

«Точно могу вам сказать. Ни от кого в стране я не завишу», - Владимир Гройсман, премьер-министр Украины.

Кто-нибудь скажите ему, что он зависит от народа Украины!!! ©

78
987
 
 YV
13.04.2017
  4659
 Гройсман (2825)

Увидев, кто заменил Чуркина в ООН, теперь все с ужасом ждут смерти Путина.

74
1387
 
 Евгений Цуканов
14.04.2017
  4875
 ООН (2047)

Все испанские тореадоры дразня быков используют ткань красного цвета и только российские бычары бесятся при виде жолто-голубого сочетания..

70
676
 
 Старый зольдат
18.04.2017
  3937
 Россия (70030)

РУССКИЕ О РОССИИ И РУССКИХ

"Московия - русь тайги, монгольская, дикая, звериная", - Алексей Толстой.

"Не народ, а скотина, хам, дикая орда, душегубов и злодеев", - Михаил Булгаков.

"Наиважнейшею приметою удачи русского народа есть его садистская жестокость", - Максим Горький

"Русский есть наибольший и наинаглейший лгун во всем свете", - Иван Тургенев.

"Народ, который блуждает по Европе и ищет, что можно разрушить, уничтожить только ради развлечения", - Федор Достоевский.

"В душе каждого русского, в отличие от европейца, живет хитрое злобное животное", - Карл Густав Юнг.

"Должен высказать свой печальный взгляд на русского человека - он имеет такую слабую мозговую систему, что не способен воспринимать действительность как таковую. Для него существуют только слова. Его условные рефлексы координированы не с действиями, а со словами", - Aкaдeмик Павлов. О русском уме. 1932 год.

63
568
 
 Старый зольдат
18.04.2017
  3535
 Россия (70030)

Если бы можно было экспортировать зависть, ксенофобию и мракобесие, Россия была бы богатейшей страной мира.

62
769
 
 YV
15.04.2017
  4494
 Россия (70030)

Трамп задает Путину резонный вопрос
- Вы вообще с кем? С Ираном и Хезболлой? Если с ними, то почему ваши жены, дети живут не у них, а у нас?

61
465
 
 YV
15.04.2017
  3002
 Путин (23650), Трамп (1009)

Питерские казаки лишили Трампа звания есаула.

Ночью Трамп с трудом уснул - он теперь не есаул.
Он без сабли и коня - вот такая вот фигня.

60
565
 
 rezerv
13.04.2017
  3808
 Трамп (1009)

Лавров усомнился в адекватности Турчинова.
Турчинов никогда не сомневался в неадекватности Лаврова.

59
362
 
 YV
16.04.2017
  2435
 Лавров (1392), Турчинов (3172)

Новый постпред РФ при ООН выглядит таким козлом, что на его фоне даже Лавров выглядит почти интеллигентной лошадью.

59
362
 
 YV
14.04.2017
  2689
 ООН (2047)

НОВОСТИ РыГИОНОВ

А вчерась Сашка Вилкул букетик цветов в Кривом Роге на могилу погибшим во Второй Мировой Войне возлагал. ВОСЕМЬ раз подряд. Но так и не возложил. Видать жаба задавила. Себе букетик оставил. С ЧЁТНЫМ числом цветов. Ждёмссссс.....

56
359
 
 Старый зольдат
14.04.2017
  3000
 Вилкул Александр (303)

-Российские командиры в Донбассе тайно хоронят уничтоженных боевиков и продолжают получать за них деньги.
-Это просто национальная русская традиция. Чичикова помните?

55
459
 
 поэт
17.04.2017
  3241
 Донбасс (14158)

“Скучно, девочки”, - заявил Х...ло и позвал для развлечения мальчиков.

54
559
 
 Старый зольдат
13.04.2017
  3951
 Путин (23650)

Прежде чем называть себя Третьим Римом, россиянам надо было прочитать, историю, тогда бы они знали, что первые два Рима были разрушены соседями... При этом, россияне самозабвенно давят гусей. Так что Третий Рим спасать будет некому!

53
457
 
 Антип61
17.04.2017
  3574
 Россия (70030)

В России производство водки выросло на 66% с начала 2017года.
Хрен они встанут с кален!

53
659
 
 YV
13.04.2017
  3152
 Россия (70030)
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Цензор.НЕТЦитаты"У России нет проблем с голодом, у нее мировоззренческие проблемы -...
   
 
 
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