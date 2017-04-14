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Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Взрыв в питерском метро Приговор генералу Назарову Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа
 

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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 132645

"Такими всякими высказываниями Гройсман напоминает... Знаете, такая есть упаковочная пленка - там, где пупырышки... Дети, когда хотят поиграть, давят эти пупырышки, они лопаются громко. Вот для меня это образ Гройсмана - такая себе громкая пупырышка, на которую можно нажать, она лопается, и на этом все"
Ю. Тимошенко, лидер фракции "Батькивщина"
(Ответный ход за Гройсманом: дернет за косу или портфелем по голове?)

 
00
 
 14.04.2017
  74
 Тимошенко (304)
 ТОП недели

Когда в стране коррупции нет - микролитражки мчатся по хайвеям.
Когда коррупция есть - "Бентли" тащатся по бездорожью.

94
195
 
 YV
10.04.2017
  3818
 коррупция (7142)

При Обаме такого бардака в России не было!

82
284
 
 Akvilon
10.04.2017
  3998
 Россия (69935)

Трое суток в Кремле лихорадочно ищут, импорт чего американского им запретить. Как назло всё такое нужное: айфоны, автомобили, самолёты, яхты…

72
476
 
 YV
11.04.2017
  3883
 Россия (69935)

Американцы волнуются, что Путин начнет 3-ю мировую из-за атак на Асада. Я им напоминаю, что в ответ на сбитый СУ Путин запретил турецкие помидоры...

71
374
 
 Сергей76
09.04.2017
  4383
 Путин (23628)

В честь безвиза для Украины состоялся праздничный американский салют на 59 залпов «с огибанием рельефа и российских защитных комплексов С – 400».

71
778
 
 YV
08.04.2017
  4352
 безвизовый режим (1119)

Садок вишневий коло хати,
Москаль прикопаний лопатой..
Чому москаль в землі у хати?
Бо не хрен було нападати.

68
1078
 
 систематик
08.04.2017
  3471
 война (3132)

Вчера в Кремле.
- Кто отвечал за срыв получения Украиной безвиза? Кто?- орал Путин.
- Кто-кто? Конь в пальто, - по-солдатски пошутил Шойгу.
- Да, я отвечал за это,- сказал Лавров и лицо его стало таким, что Песков ощутил неимоверное желание потрепать его по холке.
- Шойгу, что там с обстрелом базы американцами в Сирии?
- Ее больше нет.
- Что значит нет?
- Ну, помните Владимир Владимирович, когда «Курск» того, то Вы сказали, что лодка утонула. Так тут так же, но после ракетного обстрела.
- Наши там есть?
- Уже тоже нет.
- Как?
- Так 50 ракет «Томагавк» все же. Кто же после такого выживет. Разве что Чак Норис, но он туда не ездил.
- Как будем реагировать? - Путин посмотрел на Пескова.
- Я предлагаю провести митинги по всей России под девизом "Нет войне - нам страшно!" и выпустить наклейки к 9 мая "Трамп чмо!"
- Мда, - грустно сказал Путин, - вокруг меня одни дебилы. Как такое вышло?
- Может, под себя подбирали? - высказал версию Лавров.

68
775
 
 YV
08.04.2017
  3909
 Путин (23628)

Путин звонит Трампу:
-Дональд, зачем вы обстреляли Сирию «Томагавками»?
-Это не мы. Сейчас «Томагавки» можно купить в любом гастрономе.

67
774
 
 Евгений Цуканов
11.04.2017
  3615
 Путин (23628), Трамп (992)

А вы знаете, что российское ВЕТО в СовБезе ООН легко преодалевают 59 "Тамагавков"?

66
268
 
 Разноязычный Украинец
10.04.2017
  3918
 ООН (2036)

Гонтарева подала заявление об отставке.
А посидеть на дорожку?

65
469
 
 YV
11.04.2017
  2492
 Гонтарева (641)

«Точно могу вам сказать. Ни от кого в стране я не завишу», - Владимир Гройсман, премьер-министр Украины.

Кто-нибудь скажите ему, что он зависит от народа Украины!!! ©

64
872
 
 YV
13.04.2017
  3029
 Гройсман (2815)

В борьбе за счастье народа мало кому из украинских политиков удалось не стать миллионером.

64
064
 
 YV
11.04.2017
  2247
 политика (3216)

В России воруют не миллионами и тоннами, а веками.

63
366
 
 Злой казак
09.04.2017
  3378
 Россия (69935)

В связи с последними и не совсем приятными событиями, в Москве пересчитали результаты американских выборов. По уточненным данным победила Хиллари Клинтон, а Дональд Трамп оказался агентом Госдепа.

62
466
 
 Старый зольдат
11.04.2017
  3803
 Клинтон Хиллари (179), Трамп (992)

Путин звонит Суркову, Тимченко, Шувалову:
- Собираю совет. Объявляем войну США. Вы где?
- Я - в Майами.
- Я - в Нью-Йорке.
- А - я в Сан-Франциско.

62
466
 
 YV
08.04.2017
  3062
 Путин (23628)
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Цензор.НЕТЦитаты"Такими всякими высказываниями Гройсман напоминает... Знаете, такая...
   
 
 
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