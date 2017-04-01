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Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Взрыв в питерском метро Приговор генералу Назарову Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа
 

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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 132567

"Можно сказать, что уровень доверия на рабочем уровне, особенно на военном уровне, он не стал лучше, а скорее всего, деградировал"
В. Путин, президент России в ответ на вопрос о том, стали ли отношения с США при новом президенте "еще хуже, чем при предыдущем президенте"
(А при Обаме Путину и россиянам жилось лучше)

2
02
 
 13.04.2017
  57
 Путін (0)
 ТОП недели

Соседи назвали своего кота «Путин ». Я сначала подумал, что за плешивую масть. Оказалось — за непоколебимую уверенность, что он имеет право гадить в любом месте, где ему вздумается...

102
4106
 
 ot63
07.04.2017
  5220
 Путин (23621)

В Крыму вчера был день сдувания пыли с украинских паспортов...

93
497
 
 Сергей76
07.04.2017
  5232
 Крым (19473)

Когда в стране коррупции нет - микролитражки мчатся по хайвеям.
Когда коррупция есть - "Бентли" тащатся по бездорожью.

93
194
 
 YV
10.04.2017
  3553
 коррупция (7141)

При Обаме такого бардака в России не было!

80
282
 
 Akvilon
10.04.2017
  3759
 Россия (69904)

БЕЗВИЗОВЫЙ ДЛЯ УКРАИНЫ - ХОРОШО, А ВИЗОВЫЙ С РОССИЕЙ -ЛУЧШЕ

79
786
 
 Сергей76
07.04.2017
  3911
 безвизовый режим (1118)

Американцы волнуются, что Путин начнет 3-ю мировую из-за атак на Асада. Я им напоминаю, что в ответ на сбитый СУ Путин запретил турецкие помидоры...

71
374
 
 Сергей76
09.04.2017
  4242
 Путин (23621)

В честь безвиза для Украины состоялся праздничный американский салют на 59 залпов «с огибанием рельефа и российских защитных комплексов С – 400».

71
778
 
 YV
08.04.2017
  4226
 безвизовый режим (1118)

Садок вишневий коло хати,
Москаль прикопаний лопатой..
Чому москаль в землі у хати?
Бо не хрен було нападати.

68
1078
 
 систематик
08.04.2017
  3352
 война (3131)

Вчера в Кремле.
- Кто отвечал за срыв получения Украиной безвиза? Кто?- орал Путин.
- Кто-кто? Конь в пальто, - по-солдатски пошутил Шойгу.
- Да, я отвечал за это,- сказал Лавров и лицо его стало таким, что Песков ощутил неимоверное желание потрепать его по холке.
- Шойгу, что там с обстрелом базы американцами в Сирии?
- Ее больше нет.
- Что значит нет?
- Ну, помните Владимир Владимирович, когда «Курск» того, то Вы сказали, что лодка утонула. Так тут так же, но после ракетного обстрела.
- Наши там есть?
- Уже тоже нет.
- Как?
- Так 50 ракет «Томагавк» все же. Кто же после такого выживет. Разве что Чак Норис, но он туда не ездил.
- Как будем реагировать? - Путин посмотрел на Пескова.
- Я предлагаю провести митинги по всей России под девизом "Нет войне - нам страшно!" и выпустить наклейки к 9 мая "Трамп чмо!"
- Мда, - грустно сказал Путин, - вокруг меня одни дебилы. Как такое вышло?
- Может, под себя подбирали? - высказал версию Лавров.

68
775
 
 YV
08.04.2017
  3806
 Путин (23621)

Трое суток в Кремле лихорадочно ищут, импорт чего американского им запретить. Как назло всё такое нужное: айфоны, автомобили, самолёты, яхты…

67
471
 
 YV
11.04.2017
  3614
 Россия (69904)

А вы знаете, что российское ВЕТО в СовБезе ООН легко преодалевают 59 "Тамагавков"?

64
266
 
 Разноязычный Украинец
10.04.2017
  3769
 ООН (2036)

В России воруют не миллионами и тоннами, а веками.

63
366
 
 Злой казак
09.04.2017
  3291
 Россия (69904)

Россияне, представьте ситуацию, вы идете и видите что Правый сектор бьет участников гей парада. Вы за кого будете?

63
467
 
 Сергей76
07.04.2017
  3088
 Россия (69904), Правый сектор (811)

Гонтарева подала заявление об отставке.
А посидеть на дорожку?

63
467
 
 YV
11.04.2017
  2367
 Гонтарева (639)

Путин звонит Трампу:
-Дональд, зачем вы обстреляли Сирию «Томагавками»?
-Это не мы. Сейчас «Томагавки» можно купить в любом гастрономе.

63
669
 
 Евгений Цуканов
11.04.2017
  3406
 Путин (23621), Трамп (991)
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Цензор.НЕТЦитаты"Можно сказать, что уровень доверия на рабочем уровне, особенно на...
   
 
 
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