EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Взрыв в питерском метро Приговор генералу Назарову Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа
 

Цитаты

 Архив
Все Аваков Азаров Арьев Ахметов Балога   показать все (140)
Все Аваков Азаров Арьев Ахметов Балога Баранивский Безсмертный Беспалый Богатырёва Богословская Бойко Бокий Бондаренко Бродский Винский Витренко Волга Волков Выдрин Гавриш Гелетей Герасимьюк Герман Головатый Голуб Грач Григорович Гриценко Данилов Джига Довгий Доний Ефремов Ехануров Жвания Жебривский Заец Зарубинский Зварич Землянский Зубанов Кармазин Карпачева Каськив Катеринчук Кендзьор Кивалов Кильчицкая Кинах Кириленко Киселёв Кличко Клюев Ключковский Князевич Ковтуненко Колесников Колесниченко Корниенко Королевская Коротич Костенко Кравчук Криль Кузьмук Куликов Кучма Ландик Леонтьев Литвин Лукаш Лукашенко Лукьянов Луценко Луческу Ляпина Ляшко Мартынюк Матвиенко Медведев Мендусь Мирошниченко Мороз Москаль Небоженко Николаенко Папиев Пинзенык Пинчук Писареко Писаренко Пискун Плющ Порошенко Портнов Пукшин Путин Распутин Роднянский Рудьковский Рыбак Самойлик Семенюк Сивкович Симоненко Сирота Сирота Скрипка Соболев Стецькив Стогний Стоян Стретович Сухой Табачник Тарасюк Терёхин Тигипко Тимошенко Томенко Третьяков Турчинов Филенко Филиндаш Хара Хмара Цушко Червоненко Черновецкий Черномырдин Чечетов Чорновол Шаповал Шкиль Шуфрич Ющенко Яворивский Янукович Яценюк Яцуба   свернуть
Сортировать по:последним рейтингу популярным
Добавить цитату
за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 132453

"Мы знаем, что она (Гонтарева) собирается ехать за границу, мы знаем, что она собирается покинуть Украину"
Ю. Тимошенко, глава фракции "Батькивщина"
(Пусть заберет с собой хотя бы Тимошенко и летит на все четыре стороны)

4
15
 
 11.04.2017
  187
 Тимошенко (303)
 ТОП недели

Соседи назвали своего кота «Путин ». Я сначала подумал, что за плешивую масть. Оказалось — за непоколебимую уверенность, что он имеет право гадить в любом месте, где ему вздумается...

101
4105
 
 ot63
07.04.2017
  4837
 Путин (23608)

В Крыму вчера был день сдувания пыли с украинских паспортов...

91
495
 
 Сергей76
07.04.2017
  4887
 Крым (19462)

БЕЗВИЗОВЫЙ ДЛЯ УКРАИНЫ - ХОРОШО, А ВИЗОВЫЙ С РОССИЕЙ -ЛУЧШЕ

79
786
 
 Сергей76
07.04.2017
  3641
 безвизовый режим (1113)

Когда в стране коррупции нет - микролитражки мчатся по хайвеям.
Когда коррупция есть - "Бентли" тащатся по бездорожью.

75
176
 
 YV
10.04.2017
  2772
 коррупция (7135)

Садок вишневий коло хати,
Москаль прикопаний лопатой..
Чому москаль в землі у хати?
Бо не хрен було нападати.

69
877
 
 систематик
08.04.2017
  3058
 война (3130)

Поражает уверенность многих россиян, что в отношениях с Украиной все вернется на круги своя. То ли совести у людей нет, то ли ума…

68
270
 
 YV
06.04.2017
  1789
 Россия (69854)

В честь безвиза для Украины состоялся праздничный американский салют на 59 залпов «с огибанием рельефа и российских защитных комплексов С – 400».

68
775
 
 YV
08.04.2017
  3924
 безвизовый режим (1113)

Бомбишь в Алеппо, а осколки долетают до Санкт-Петербурга. Мир тесен, Вова…

67
370
 
 YV
06.04.2017
  3046
 Путин (23608)

Вчера в Кремле.
- Кто отвечал за срыв получения Украиной безвиза? Кто?- орал Путин.
- Кто-кто? Конь в пальто, - по-солдатски пошутил Шойгу.
- Да, я отвечал за это,- сказал Лавров и лицо его стало таким, что Песков ощутил неимоверное желание потрепать его по холке.
- Шойгу, что там с обстрелом базы американцами в Сирии?
- Ее больше нет.
- Что значит нет?
- Ну, помните Владимир Владимирович, когда «Курск» того, то Вы сказали, что лодка утонула. Так тут так же, но после ракетного обстрела.
- Наши там есть?
- Уже тоже нет.
- Как?
- Так 50 ракет «Томагавк» все же. Кто же после такого выживет. Разве что Чак Норис, но он туда не ездил.
- Как будем реагировать? - Путин посмотрел на Пескова.
- Я предлагаю провести митинги по всей России под девизом "Нет войне - нам страшно!" и выпустить наклейки к 9 мая "Трамп чмо!"
- Мда, - грустно сказал Путин, - вокруг меня одни дебилы. Как такое вышло?
- Может, под себя подбирали? - высказал версию Лавров.

66
773
 
 YV
08.04.2017
  3527
 Путин (23608)

Американцы волнуются, что Путин начнет 3-ю мировую из-за атак на Асада. Я им напоминаю, что в ответ на сбитый СУ Путин запретил турецкие помидоры...

65
368
 
 Сергей76
09.04.2017
  3842
 Путин (23608)

При Обаме такого бардака в России не было!

65
267
 
 Akvilon
10.04.2017
  3074
 Россия (69854)

Депутаты Госдуры хотят запретить детям до 14 лет пользоваться соцсетями. Лучше на хрен запретить детей! Пусть рождаются стариками, проголосовавшими за Путина!

65
368
 
 YV
06.04.2017
  3376
 Россия (69854)

Россия, как затычка в бочке.
Да только кровь там, а не квас.
Вы есть в любой "горячей точке",
Нет ни одной войны без вас.

64
165
 
 Сергей76
06.04.2017
  2499
 Россия (69854)

Химатака - в Сирии, а воняет - из Кремля!

64
266
 
 ot63
06.04.2017
  2867
 Россия (69854)

Политический прогноз.

Если депутаны с низкой социальной ответственностью не начнут реально работать, то их вынесут вперед ногами воины света с обостренным чувством справедливости!

63
063
 
 Свидетель Покращення
06.04.2017
  3339
 ВР (22358)
Все анекдоты на Цензор.НЕТ
Цензор.НЕТЦитаты"Мы знаем, что она (Гонтарева) собирается ехать за границу, мы знаем,...
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти