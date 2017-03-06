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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 129966

"Оголошення підозри керівникові ДФС точно робиться без інформування Президента. Я думаю, що це саме те, чого ми добивались створюючи незалежну антикорупційну інфраструктуру".
П. Порошенко, президент України.
(Перемога: президент віддав боротьбу з корупцією в "сліпий траст". І, здається, не тільки це поле діяльності...)

29
534
 
 06.03.2017
  6471
 коррупция (44), Порошенко (110)
 ТОП недели

"Гонтарева уйдет в отставку. Когда-то"
П. Порошенко, президент Украины
(Или ишак, или падишах)

15
116
 
 05.04.2017
  2783
 Порошенко (12667)

"Yes! 521 голос в Европейском парламенте - за безвизовый режим с Украиной!"
П. Порошенко, Президент Украины
(Трагическая новость для всех российских СМИ)

15
318
 
 06.04.2017
  2136
 Порошенко (12667)
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Цензор.НЕТЦитаты"Оголошення підозри керівникові ДФС точно робиться без...
   
 
 
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