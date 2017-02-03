EN|RU|UK
Темы дня: Блокада ОРДЛО Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп
 Цитаты
 Архив
Все Аваков Азаров Арьев Ахметов Балога   показать все (140)
Все Аваков Азаров Арьев Ахметов Балога Баранивский Безсмертный Беспалый Богатырёва Богословская Бойко Бокий Бондаренко Бродский Винский Витренко Волга Волков Выдрин Гавриш Гелетей Герасимьюк Герман Головатый Голуб Грач Григорович Гриценко Данилов Джига Довгий Доний Ефремов Ехануров Жвания Жебривский Заец Зарубинский Зварич Землянский Зубанов Кармазин Карпачева Каськив Катеринчук Кендзьор Кивалов Кильчицкая Кинах Кириленко Киселёв Кличко Клюев Ключковский Князевич Ковтуненко Колесников Колесниченко Корниенко Королевская Коротич Костенко Кравчук Криль Кузьмук Куликов Кучма Ландик Леонтьев Литвин Лукаш Лукашенко Лукьянов Луценко Луческу Ляпина Ляшко Мартынюк Матвиенко Медведев Мендусь Мирошниченко Мороз Москаль Небоженко Николаенко Папиев Пинзенык Пинчук Писареко Писаренко Пискун Плющ Порошенко Портнов Пукшин Путин Распутин Роднянский Рудьковский Рыбак Самойлик Семенюк Сивкович Симоненко Сирота Сирота Скрипка Соболев Стецькив Стогний Стоян Стретович Сухой Табачник Тарасюк Терёхин Тигипко Тимошенко Томенко Третьяков Турчинов Филенко Филиндаш Хара Хмара Цушко Червоненко Черновецкий Черномырдин Чечетов Чорновол Шаповал Шкиль Шуфрич Ющенко Яворивский Янукович Яценюк Яцуба   свернуть
Сортировать по:последним рейтингу популярным
Добавить цитату
за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 127771

" В общем, мы отработали (по уборке снега) на твердую четверку по пятибалльной шкале"
В. Кличко, мэр Киева
(Отработали может и на "четверку", но проиграли нокаутом)

1
12
 
 07.02.2017
  68
 Кличко (25)
 ТОП недели

- Питерский сурок не только спрогнозировал погоду, но и предсказал будущее России!
- Как именно?
- Сдох..

97
3100
 
 О.Грин
03.02.2017
  4892
 Россия (68643)

Умер Путин. Собрались главы государств.
Лукашенко говорит:
- Об усопших либо хорошо, либо ничего!
Порошенко:
- А давайте молча спляшем!!!

85
287
 
 YV
01.02.2017
  4179
 Лукашенко (1591), Порошенко (12191), Путин (23346)

В Румынии проходят массовые протесты против амнистии сидящим в тюрьмах коррупционерам.
"Ничего себе! - удивляются украинцы, - оказывается коррупционеров могут садить в тюрьмы!"

81
182
 
 О.Грин
05.02.2017
  4350
 коррупция (6922)

Российские артиллеристы дали письменные гарантии того, что не будут обстреливать Авдеевку.
Привязали письма к реактивным снарядам "Градов" и отправили в Авдеевку...
Собственно, это всё, что нужно знать о российских "гарантиях"...

81
081
 
 О.Грин
05.02.2017
  3967
 война (2970)

Мы не заставляем вас любить Украину, мы предлагаем вам любить Россию в России.

80
282
 
 Вадим
06.02.2017
  2450
 патриотизм (223)

. Гораздо легче собрать 226 нардепов ВР на Мальдивах, чем в здании на Грушевского…

79
382
 
 О.Грин
01.02.2017
  5287
 ВР (21981)

Жена Болотова заявила, что её мужа отравили. Ну, а шо делать, если он не хотел заходить в лифт?

79
483
 
 YV
01.02.2017
  4183
 Донбасс (12706)

Чтоб тебя Путин спас!!!

(Украинское народное проклятие).

78
381
 
 YV
06.02.2017
  3060
 Путин (23346)

- Слышал новость: "ООH обеспокоена тем, что Украина не платит пенсии жителям ОРД\ЛО"?!
- А платить зарплату боевикам Лугандона и лечить раненных террористов тоже должна Украина?

73
275
 
 О.Грин
06.02.2017
  3286
 ООН (1917)

Историки утверждают, что и во время нашествия Орды на Киевскую Русь Европа тоже выражала глубокую озабоченность...

73
477
 
 О.Грин
05.02.2017
  4168
 война (2970)

Ученые установили породу птицы, изображенной на российском гербе:
это еблан двухголовый - символ шизофрении...

71
374
 
 О.Грин
01.02.2017
  4409
 Россия (68643)

Не народилась ще така падлюка, яку б наш суд не виправдав би (за хабар)...

71
677
 
 О.Грин
01.02.2017
  5209
 коррупция (6922)

В истории нет ни одного примера, чтобы после "братской" помощи Москвы хотя бы одна страна в мире стала жить лучше прежнего.

67
370
 
 YV
03.02.2017
  2699
 Россия (68643)

- Где я?
- В России.
- Как я тут оказался?
- Ты тут родился.
- Почему тут так грязно, темно и воняет?
- Налейте ему ещё водки. В нём проснулся русофоб!

66
268
 
 YV
02.02.2017
  3210
 Россия (68643)

- Вы слышали, в россии, в Санкт-Петербурге, в День сурка, умер сурок.
- А вы не подскажите, когда в Питере День президента?

66
167
 
 Старый зольдат
03.02.2017
  3245
 Путин (23346)
Все анекдоты на Цензор.НЕТ
Цензор.НЕТЦитаты" В общем, мы отработали (по уборке снега) на твердую четверку по...
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти